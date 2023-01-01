Научный английский: термины для международной карьеры ученого

Для кого эта статья:

Молодые ученые и исследователи, начинающие свою карьеру

Студенты, стремящиеся получить степень или аспирантуру в научной сфере

Ученые, желающие улучшить свои навыки научной коммуникации на английском языке Научный мир говорит на английском, и незнание ключевых терминов может стать непреодолимым барьером даже для блестящего исследователя. Представьте: вы разработали революционную методику, но не можете её презентовать международному сообществу из-за языкового барьера. Или упустили грант своей мечты, не разобравшись в англоязычной документации. Владение научным английским — это не просто строчка в резюме, а инструмент, открывающий двери к глобальному признанию, сотрудничеству и финансированию. Давайте разберёмся, какие термины станут вашим входным билетом в мировую науку. 🔬

Путь в науку: фундаментальные термины на английском

Начало научной карьеры напоминает изучение нового языка — необходимо освоить базовую терминологию, прежде чем погружаться в сложные концепции. Для молодого учёного английский становится не просто средством коммуникации, а ключом к глобальному научному сообществу.

Первое, с чем сталкивается начинающий исследователь — академические степени и должности в международной иерархии:

Undergraduate student — студент бакалавриата

— студент бакалавриата Graduate student — магистрант или аспирант

— магистрант или аспирант Doctoral candidate / PhD student — аспирант

— аспирант Postdoc / Postdoctoral researcher — постдок, исследователь после получения PhD

— постдок, исследователь после получения PhD Principal Investigator (PI) — главный исследователь, руководитель проекта

— главный исследователь, руководитель проекта Associate Professor — доцент

— доцент Full Professor — профессор

При описании исследовательского процесса важно оперировать правильными терминами:

Research question — исследовательский вопрос

— исследовательский вопрос Hypothesis — гипотеза

— гипотеза Literature review — обзор литературы

— обзор литературы Methodology — методология

— методология Data collection — сбор данных

— сбор данных Analysis — анализ

— анализ Findings/Results — результаты

— результаты Discussion — обсуждение

— обсуждение Conclusion — заключение

Александр Петров, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Когда я поступил в аспирантуру, мой научный руководитель сразу предупредил: "Забудь о публикациях только на русском". Первые месяцы были мучительными — я часами переводил свои тексты, путаясь в терминологии. Помню, как неправильно использовал термин "investigation" вместо "research", что вызвало недоумение у зарубежных коллег. Однажды я даже представился как "aspirant" (что звучало как "стремящийся"), вместо корректного "PhD student". После нескольких конфузов я составил личный глоссарий научных терминов и ежедневно пополнял его. Через полгода я уже свободно читал зарубежные статьи, а через год опубликовал первую работу в международном журнале. Сейчас я консультирую своих студентов, подчеркивая: научный английский — это не прихоть, а необходимый инструмент, требующий такого же системного подхода, как и само исследование.

Важно также понимать различия между типами научных работ:

Английский термин Русский эквивалент Характеристика Thesis Диссертация Квалификационная работа для получения степени Dissertation Диссертация (PhD) Более глубокое исследование (в США — для докторской степени) Paper Научная статья Публикация в журнале или сборнике конференции Preprint Препринт Предварительная версия статьи до рецензирования Monograph Монография Полное исследование одной темы/проблемы

Научные публикации: словарь для международных журналов

Публикация в международном журнале — важнейший шаг в научной карьере, требующий не только качественного исследования, но и владения специфическим языком научной коммуникации. Знание ключевых терминов издательского процесса поможет избежать недоразумений и ускорит путь вашей работы к публикации. 📚

Прежде всего, необходимо разобраться в терминологии, описывающей процесс публикации:

Submission — подача рукописи в журнал

— подача рукописи в журнал Peer review — экспертная оценка (рецензирование)

— экспертная оценка (рецензирование) Reviewer — рецензент

— рецензент Editor — редактор

— редактор Revision — доработка статьи по замечаниям рецензентов

— доработка статьи по замечаниям рецензентов Acceptance — принятие статьи к публикации

— принятие статьи к публикации Rejection — отказ в публикации

— отказ в публикации Galley proof — гранки, верстка статьи для проверки автором

— гранки, верстка статьи для проверки автором Publication — публикация

При оформлении статьи важно знать названия её структурных элементов:

Title — название

— название Abstract — аннотация

— аннотация Keywords — ключевые слова

— ключевые слова Introduction — введение

— введение Literature review — обзор литературы

— обзор литературы Methodology/Methods — методология/методы

— методология/методы Results — результаты

— результаты Discussion — обсуждение

— обсуждение Conclusion — заключение

— заключение References — список литературы

— список литературы Acknowledgments — благодарности

— благодарности Appendices — приложения

Особое внимание стоит уделить типам научных статей, поскольку они имеют разные цели и структуру:

Тип статьи Описание Особенности структуры Research article Оригинальное исследование Классическая структура IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion) Review article Обзорная статья Фокус на обширном анализе литературы, систематизации данных Case study Исследование отдельного случая Детальное описание конкретного примера, фокус на контексте Short communication Краткое сообщение Сжатое описание важных предварительных результатов Letter to the editor Письмо редактору Критика или дополнения к ранее опубликованным работам

При получении отзывов рецензентов важно понимать следующие термины:

Major revisions — серьезные доработки

— серьезные доработки Minor revisions — незначительные доработки

— незначительные доработки Point-by-point response — детальный ответ на каждое замечание рецензента

— детальный ответ на каждое замечание рецензента Rebuttal letter — письмо с аргументацией несогласия с рецензентом

Полезно также знать термины, связанные с показателями значимости журналов:

Impact Factor — импакт-фактор, показатель цитируемости журнала

— импакт-фактор, показатель цитируемости журнала Quartile (Q1-Q4) — квартиль, показатель ранжирования журналов

— квартиль, показатель ранжирования журналов Open Access — открытый доступ к публикациям

— открытый доступ к публикациям Article Processing Charge (APC) — плата за публикацию статьи

— плата за публикацию статьи Scopus/Web of Science indexed — индексируемый в Scopus/Web of Science

Английские термины для успешных научных конференций

Научные конференции — ключевая площадка для презентации результатов, нетворкинга и получения обратной связи от международного сообщества. Владение специальной терминологией поможет не только уверенно представить свою работу, но и эффективно взаимодействовать с коллегами. 🎤

Елена Соколова, доктор биологических наук, профессор На свою первую международную конференцию я приехала с прекрасно подготовленным докладом, но совершенно неготовая к формату общения. Когда председатель секции объявил "Q&A session", я растерялась, не понимая, что от меня требуется. После моего выступления началась серия вопросов, в которых мелькали незнакомые термины: "Can you elaborate on your methodology?", "What about the validity of your sampling?". Я с трудом улавливала суть. Вечером на "poster session" ко мне подошел профессор из Оксфорда, заинтересовавшийся моим исследованием. Он пригласил присоединиться к их "breakout group" для обсуждения коллаборации, но я не поняла приглашения, упустив потенциально ценный контакт. После этого опыта я составила глоссарий конференц-терминов и начала смотреть записи выступлений, чтобы привыкнуть к специфике академических дискуссий. На следующей конференции я уже чувствовала себя частью сообщества, а через год сама модерировала секцию. Теперь я всегда советую своим аспирантам: знание терминологии конференций так же важно, как и само исследование.

Рассмотрим основные термины, относящиеся к типам конференционных выступлений:

Keynote speech/lecture — пленарный доклад (обычно делается признанным экспертом)

— пленарный доклад (обычно делается признанным экспертом) Oral presentation — устный доклад

— устный доклад Poster presentation — стендовый доклад

— стендовый доклад Panel discussion — панельная дискуссия

— панельная дискуссия Lightning talk — короткое выступление (обычно 5-10 минут)

— короткое выступление (обычно 5-10 минут) Workshop — практический семинар

Структура научной конференции обычно включает следующие элементы:

Call for papers/abstracts — приглашение к подаче тезисов

— приглашение к подаче тезисов Abstract submission — подача тезисов

— подача тезисов Registration — регистрация

— регистрация Opening ceremony — церемония открытия

— церемония открытия Plenary session — пленарное заседание

— пленарное заседание Parallel sessions — параллельные секции

— параллельные секции Coffee break — кофе-брейк

— кофе-брейк Networking event — мероприятие для установления контактов

— мероприятие для установления контактов Conference dinner/banquet — официальный ужин конференции

— официальный ужин конференции Closing ceremony — церемония закрытия

Во время вопросов и ответов (Q&A session) полезно знать следующие фразы:

"I'd like to ask a question about..." — Я хотел бы задать вопрос о...

— Я хотел бы задать вопрос о... "Could you elaborate on...?" — Не могли бы вы подробнее рассказать о...?

— Не могли бы вы подробнее рассказать о...? "What are the implications of your findings for...?" — Каковы последствия ваших результатов для...?

— Каковы последствия ваших результатов для...? "Thank you for your question." — Спасибо за ваш вопрос.

— Спасибо за ваш вопрос. "That's a great point." — Это отличная мысль.

— Это отличная мысль. "I'll need to look into that further." — Мне нужно будет изучить это подробнее.

Для подготовки презентации важно знать следующие термины:

Slide deck — набор слайдов

— набор слайдов Introduction slide — вводный слайд

— вводный слайд Methods slide — слайд с методологией

— слайд с методологией Results slide — слайд с результатами

— слайд с результатами Graph/Chart — график/диаграмма

— график/диаграмма Figure — рисунок, иллюстрация

— рисунок, иллюстрация Table — таблица

— таблица Conclusion slide — заключительный слайд

— заключительный слайд Acknowledgments slide — слайд с благодарностями

Для успешного нетворкинга полезны следующие фразы:

"I found your presentation very interesting." — Ваша презентация показалась мне очень интересной.

— Ваша презентация показалась мне очень интересной. "I'm working on a similar project." — Я работаю над похожим проектом.

— Я работаю над похожим проектом. "Would you be interested in a potential collaboration?" — Были бы вы заинтересованы в потенциальном сотрудничестве?

— Были бы вы заинтересованы в потенциальном сотрудничестве? "Can we exchange contact information?" — Можем ли мы обменяться контактной информацией?

Гранты и финансирование: ключевая терминология

Получение грантов и финансирования — одна из самых важных и одновременно сложных задач для ученых. Знание специфической терминологии в этой области критически важно для успешного привлечения средств на исследования. 💰

Основные термины, связанные с процессом получения грантов:

Grant — грант, целевое финансирование исследования

— грант, целевое финансирование исследования Funding agency/organization — организация-грантодатель

— организация-грантодатель Call for proposals — конкурс заявок на получение финансирования

— конкурс заявок на получение финансирования Request for Proposals (RFP) — запрос на предложения

— запрос на предложения Letter of Intent (LOI) — письмо о намерениях

— письмо о намерениях Proposal — заявка на грант

— заявка на грант Budget — бюджет проекта

— бюджет проекта Budget justification — обоснование бюджета

— обоснование бюджета Timeline — график реализации проекта

— график реализации проекта Deliverables — ожидаемые результаты

— ожидаемые результаты Evaluation criteria — критерии оценки заявки

— критерии оценки заявки Grant review panel — комиссия по оценке заявок

— комиссия по оценке заявок Award notification — уведомление о предоставлении гранта

Структура типичной заявки на грант включает следующие разделы:

Executive summary — краткое изложение проекта

— краткое изложение проекта Project aims/objectives — цели проекта

— цели проекта Research question — исследовательский вопрос

— исследовательский вопрос Literature review — обзор литературы

— обзор литературы Methodology — методология

— методология Expected outcomes — ожидаемые результаты

— ожидаемые результаты Impact statement — описание потенциального влияния исследования

— описание потенциального влияния исследования Dissemination plan — план распространения результатов

— план распространения результатов Budget — бюджет

— бюджет CV of Principal Investigator — резюме главного исследователя

Важно различать типы финансирования и связанные с ними термины:

Тип финансирования Описание Особенности Research grant Исследовательский грант Финансирование конкретного исследовательского проекта Fellowship Стипендия Финансовая поддержка отдельного исследователя Scholarship Стипендия (обычно для студентов) Поддержка обучения или исследовательской деятельности студента Seed funding Начальное финансирование Небольшое финансирование для запуска проекта или сбора предварительных данных Matching funds Софинансирование Грантодатель предоставляет средства при условии получения средств из других источников In-kind contribution Неденежный вклад Поддержка в виде оборудования, помещений, услуг, а не денежных средств

При составлении бюджета полезно знать следующие термины:

Direct costs — прямые расходы (непосредственно связанные с проектом)

— прямые расходы (непосредственно связанные с проектом) Indirect costs/Overhead — непрямые расходы (административные расходы)

— непрямые расходы (административные расходы) Personnel costs — расходы на персонал

— расходы на персонал Equipment — оборудование

— оборудование Supplies — расходные материалы

— расходные материалы Travel expenses — командировочные расходы

— командировочные расходы Publication costs — расходы на публикацию

— расходы на публикацию Subcontract/subrecipient — субподряд/соисполнитель

После получения гранта важно знать терминологию отчетности:

Interim report — промежуточный отчет

— промежуточный отчет Progress report — отчет о ходе работы

— отчет о ходе работы Final report — итоговый отчет

— итоговый отчет Financial report — финансовый отчет

— финансовый отчет Grant extension — продление гранта

— продление гранта No-cost extension — продление срока без дополнительного финансирования

— продление срока без дополнительного финансирования Budget reallocation — перераспределение бюджета

Сетевое взаимодействие: английский для научной карьеры

Профессиональные связи играют критическую роль в развитии научной карьеры. Умение эффективно коммуницировать с коллегами из разных стран, устанавливать и поддерживать научные контакты — ключевой навык современного ученого. 🔄

Важные термины для профессионального нетворкинга в научной среде:

Networking — установление и поддержание профессиональных контактов

— установление и поддержание профессиональных контактов Collaboration — сотрудничество

— сотрудничество Research team — исследовательская группа

— исследовательская группа Joint project — совместный проект

— совместный проект Co-author — соавтор

— соавтор Academic community — академическое сообщество

— академическое сообщество Professional association — профессиональная ассоциация

— профессиональная ассоциация Special Interest Group (SIG) — группа по специальным интересам

— группа по специальным интересам Research exchange — научный обмен

— научный обмен Visiting researcher — приглашенный исследователь

— приглашенный исследователь Scientific correspondence — научная переписка

Полезные фразы для установления контактов и предложения сотрудничества:

"I've been following your work on [topic] with great interest." — Я с большим интересом слежу за вашей работой в области [тема].

— Я с большим интересом слежу за вашей работой в области [тема]. "I believe there could be potential synergies between our research." — Полагаю, между нашими исследованиями могут быть потенциальные синергии.

— Полагаю, между нашими исследованиями могут быть потенциальные синергии. "Would you be interested in exploring a potential collaboration?" — Вас заинтересовало бы обсуждение возможного сотрудничества?

— Вас заинтересовало бы обсуждение возможного сотрудничества? "I'm planning a research visit to [place] and would appreciate the opportunity to meet." — Я планирую научный визит в [место] и был бы признателен за возможность встретиться.

— Я планирую научный визит в [место] и был бы признателен за возможность встретиться. "Could we schedule a video call to discuss this further?" — Можем ли мы запланировать видеозвонок для дальнейшего обсуждения?

Термины, связанные с онлайн-присутствием учёного:

Academic profile — академический профиль

— академический профиль ResearchGate/Academia.edu — платформы для ученых

— платформы для ученых ORCID ID — уникальный идентификатор ученого

— уникальный идентификатор ученого Google Scholar profile — профиль в Google Scholar

— профиль в Google Scholar Citation metrics — метрики цитирования

— метрики цитирования h-index — индекс Хирша, показатель научной продуктивности

— индекс Хирша, показатель научной продуктивности Research blog — научный блог

— научный блог Webinar — вебинар

— вебинар Science communication — научная коммуникация

Термины, связанные с академической мобильностью:

Academic mobility — академическая мобильность

— академическая мобильность Research stay — исследовательская стажировка

— исследовательская стажировка Sabbatical — творческий отпуск, саббатикал

— творческий отпуск, саббатикал Exchange program — программа обмена

— программа обмена Visiting professorship — приглашенная профессура

— приглашенная профессура International conference — международная конференция

— международная конференция Summer school — летняя школа

Различные формы научного сотрудничества:

Термин Описание Характеристики Co-authorship Соавторство Совместная работа над публикацией Research consortium Исследовательский консорциум Формальное объединение нескольких исследовательских групп для работы над крупным проектом Joint laboratory Совместная лаборатория Исследовательское подразделение, управляемое несколькими организациями Industry-academia partnership Партнерство науки и бизнеса Сотрудничество между научными и коммерческими организациями Interdisciplinary research team Междисциплинарная исследовательская группа Команда специалистов из разных научных областей

Фразы для эффективной научной коммуникации по электронной почте:

"I am writing to inquire about..." — Я пишу, чтобы узнать о...

— Я пишу, чтобы узнать о... "I am attaching my CV and a brief research proposal." — Прилагаю мое резюме и краткое описание исследовательского проекта.

— Прилагаю мое резюме и краткое описание исследовательского проекта. "Thank you for your prompt response." — Спасибо за ваш быстрый ответ.

— Спасибо за ваш быстрый ответ. "I look forward to your feedback." — С нетерпением жду вашего отзыва.

— С нетерпением жду вашего отзыва. "Please don't hesitate to contact me if you require any additional information." — Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если вам потребуется дополнительная информация.