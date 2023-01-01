Как стать копирайтером с нуля: 6 шагов к первым заказам

Для кого эта статья:

Новички в копирайтинге, желающие начать карьеру

Люди, интересующиеся работой фрилансером с гибким графиком

Студенты и молодые специалисты, нуждающиеся в конкретных шагах для получения первых заказов Профессия копирайтера привлекает свободным графиком, возможностью работать откуда угодно и неплохим заработком даже без опыта. Но многие новички сталкиваются с вопросом: как сделать первый шаг? Как получить заказ без портфолио и опыта? И главное – с чего начать? Вместо блуждания по форумам и просмотра сотен противоречивых видео, предлагаю чёткий алгоритм запуска карьеры копирайтера. Шесть проверенных шагов, которые приведут вас к первым заказам – даже если сейчас вы абсолютный новичок с чистым листом. 🖋️

Кто такой копирайтер и какие навыки ему нужны

Копирайтер – это специалист, создающий тексты для решения бизнес-задач. В отличие от журналиста или писателя, копирайтер пишет не для самовыражения, а для достижения конкретных целей: продать товар, повысить узнаваемость бренда, получить лид или подписчика.

В зависимости от специализации копирайтеры создают:

Продающие тексты (лендинги, коммерческие предложения, email-рассылки)

SEO-статьи для сайтов

Контент для социальных сетей

Сценарии для видео и подкастов

Рекламные слоганы и объявления

Описания товаров для интернет-магазинов

Для успешной работы копирайтеру необходимо развивать два типа навыков: базовые и специализированные.

Базовые навыки Почему это важно Грамотность Тексты с ошибками подрывают доверие и профессионализм Умение структурировать информацию Делает тексты понятными и легкими для восприятия Исследовательские навыки Позволяют быстро вникать в новые темы и проверять факты Способность адаптировать стиль Разные целевые аудитории требуют разных подходов Тайм-менеджмент Помогает сдавать работу в срок и планировать загрузку

Помимо базовых навыков, стоит определиться с нишей – области, в которой вы хотите специализироваться. Это может быть как тематика (финансы, красота, недвижимость), так и формат контента (продающие тексты, SEO-статьи, сторителлинг).

Выбор ниши существенно влияет на ваш потенциальный заработок. Например, написание технических текстов или контента для финансовой сферы обычно оплачивается выше, чем тексты общей тематики, но требует специальных знаний.

Мария Соколова, копирайтер с 5-летним стажем:

Когда я начинала, бралась за любые темы: от садоводства до юриспруденции. Это было ошибкой. Я тратила огромное количество времени на изучение новых тем, а гонорары оставались низкими. Всё изменилось, когда я решила сфокусироваться на медицинской тематике (у меня было биологическое образование). Уже через три месяца я могла брать заказы по ставкам в 3-4 раза выше средних по рынку. Мой совет новичкам: проанализируйте, в каких темах у вас уже есть знания или интерес к углублению, и начинайте развиваться именно там. Специализация – ключ к высоким гонорарам.

Освоение основ: с чего начать карьеру копирайтера

После понимания сути профессии необходимо получить базовые знания и навыки. Вопреки распространенному мнению, для старта не обязательно проходить дорогостоящие курсы. Существует множество бесплатных и недорогих ресурсов, позволяющих освоить основы профессии. 📚

Начните с изучения основных типов текстов и их структуры:

Информационные статьи: структура, заголовки, подзаголовки, виды аргументации

структура, заголовки, подзаголовки, виды аргументации Продающие тексты: модель AIDA, боли и выгоды, призывы к действию

модель AIDA, боли и выгоды, призывы к действию SEO-копирайтинг: ключевые слова, мета-теги, структура SEO-текста

ключевые слова, мета-теги, структура SEO-текста Контент для социальных сетей: форматы постов, стилистика, вовлечение аудитории

Для эффективного обучения копирайтингу используйте комбинированный подход:

Теоретическая база. Изучите книги по копирайтингу (Огилви, Каплунов, Кот). Подпишитесь на профессиональные Telegram-каналы и YouTube-блоги опытных копирайтеров. Анализ успешных примеров. Создайте коллекцию эффективных текстов в вашей нише. Разберите, почему они работают. Практика. Начните писать регулярно — ежедневные упражнения даже по 15-20 минут значительно повысят ваш уровень. Обратная связь. Найдите сообщество копирайтеров или наставника для разбора ваших текстов.

Важно не увязнуть в бесконечном обучении. Установите конкретный срок (например, 2-3 недели) для освоения базовых принципов, а затем переходите к практике на реальных проектах.

Ресурс для обучения Преимущества Недостатки Бесплатные YouTube-каналы Доступность, визуальное объяснение Разрозненная информация, нет системы Книги по копирайтингу Структурированные знания, проверенные подходы Может не хватать практических заданий Онлайн-курсы Система, обратная связь, сообщество Стоимость, не всегда качественный контент Профессиональные блоги Актуальные кейсы, тренды рынка Часто поверхностная информация

Наиболее эффективное обучение – это практика на реальных текстах. Начните с переписывания существующих текстов, делая их лучше. Затем создавайте собственные материалы по выбранным темам, имитируя реальные заказы.

Создаем убедительное портфолио без опыта работы

Парадоксальная ситуация: чтобы получить заказы, нужно портфолио, а чтобы создать портфолио, нужны заказы. Однако выход есть – создание портфолио на основе личных проектов и учебных работ. 💼

Ваше первое портфолио должно демонстрировать не столько коммерческий опыт, сколько умение решать задачи, релевантные для потенциальных клиентов. Вот эффективные способы наполнить портфолио без реальных заказов:

Создайте примеры для вымышленных клиентов. Выберите реальную компанию и напишите для неё текст (лендинг, email, описание продукта), который решает её бизнес-задачи.

Выберите реальную компанию и напишите для неё текст (лендинг, email, описание продукта), который решает её бизнес-задачи. Участвуйте в бесплатных проектах. Предложите помощь некоммерческим организациям, стартапам друзей или локальным бизнесам.

Предложите помощь некоммерческим организациям, стартапам друзей или локальным бизнесам. Переделайте существующие слабые тексты. Найдите сайт с посредственным контентом и создайте улучшенную версию, показав сравнение "до/после".

Найдите сайт с посредственным контентом и создайте улучшенную версию, показав сравнение "до/после". Ведите личный блог. Регулярные публикации на профессиональные темы демонстрируют ваш стиль письма и экспертность.

Регулярные публикации на профессиональные темы демонстрируют ваш стиль письма и экспертность. Выполняйте тестовые задания на биржах контента. Многие площадки дают возможность написать пробный текст, который можно включить в портфолио.

Антон Михайлов, руководитель контент-агентства: Когда я просматриваю портфолио новичков, меня не интересует, были ли эти тексты написаны для реальных клиентов. Меня интересует, может ли автор структурировать мысли, подавать информацию интересно и понятно, адаптировать стиль под задачу. Помню случай с Еленой, которая прислала мне портфолио из шести текстов. Пять из них были учебными работами, а один — постом для её личного блога о йоге. Именно этот пост привлёк моё внимание — он был живым, эмоциональным и цепляющим. Я дал ей тестовое задание, а затем регулярные заказы. Не бойтесь включать в портфолио личные проекты, если они демонстрируют ваши сильные стороны как копирайтера.

Для эффективной презентации портфолио:

Структурируйте работы по типам текстов или нишам Добавьте к каждому тексту краткое описание задачи, которую он решал Если возможно, приложите результаты (рост конверсии, улучшение SEO-показателей) Ограничьте объем — 5-7 лучших работ лучше, чем 20 посредственных Учитывайте специфику заказчика при подготовке портфолио для конкретного предложения

Портфолио копирайтера — живой документ. Регулярно обновляйте его, заменяя ранние работы более сильными по мере роста вашего мастерства. Для хранения и демонстрации портфолио используйте Google Docs, Notion или создайте простой сайт на конструкторе.

Где искать первые заказы: площадки для новичков

Поиск первых заказов — ключевой этап для начинающего копирайтера. Существует несколько проверенных каналов, где можно найти работу даже без обширного опыта и связей. 🔍

Для новичков наиболее доступны следующие площадки:

Биржи копирайтинга: TextSale, Etxt, Advego, Text.ru — простой вход, но низкие ставки

TextSale, Etxt, Advego, Text.ru — простой вход, но низкие ставки Фриланс-биржи общего профиля: FL.ru, Kwork, Freelance.ru — более высокие ставки, но сильнее конкуренция

FL.ru, Kwork, Freelance.ru — более высокие ставки, но сильнее конкуренция Специализированные сообщества: профильные группы в Telegram, тематические форумы

профильные группы в Telegram, тематические форумы Прямой поиск клиентов: холодные письма, нетворкинг, коллаборации с дизайнерами и маркетологами

холодные письма, нетворкинг, коллаборации с дизайнерами и маркетологами Вакансии: HeadHunter, Яндекс.Работа, компании часто ищут копирайтеров на постоянную работу или проектную занятость

На начальном этапе биржи копирайтинга могут стать отличным трамплином, несмотря на невысокие ставки:

Они обеспечивают стабильный поток заказов Позволяют получить первый опыт работы с реальными ТЗ Дают возможность наработать портфолио Развивают навык писать быстро и по заданным критериям

Однако не стоит задерживаться на биржах слишком долго. После получения базового опыта (обычно 20-30 выполненных заказов) переходите к более высокооплачиваемым площадкам и прямому поиску клиентов.

При выборе первых заказов руководствуйтесь не только ставкой, но и потенциалом для вашего портфолио. Иногда имеет смысл взять интересный проект по низкой ставке, если он позволит вам:

Получить опыт в перспективной нише

Создать образец редкого типа контента для портфолио

Установить долгосрочные отношения с перспективным клиентом

Получить отзыв от известного бренда или специалиста

Важно: даже на биржах с низким порогом входа не соглашайтесь на откровенно демпинговые ставки (менее 30-50 рублей за 1000 знаков). Такие заказы часто сопряжены с завышенными требованиями и токсичной коммуникацией, которая отнимет у вас больше ресурсов, чем принесет пользы.

Как выделиться среди конкурентов и получить клиентов

На рынке копирайтинга высокая конкуренция, особенно среди новичков. Чтобы получить заказы, необходимо выделиться и продемонстрировать свою ценность потенциальным клиентам. 🎯

Существует несколько эффективных стратегий выделения:

Фокус на нише. Специализация на конкретной тематике или типе текстов делает вас экспертом в глазах заказчиков и позволяет запрашивать более высокие ставки. Уникальное торговое предложение (УТП). Определите и сформулируйте, чем вы отличаетесь от других копирайтеров: скорость работы, углубленные исследования, особый стиль или подход. Дополнительные услуги. Предложите то, что не предлагают другие: базовая SEO-оптимизация, подбор изображений, создание контент-плана. Качественная коммуникация. Быстрые ответы, понятные вопросы, профессиональное обсуждение брифа выделяют вас как надежного исполнителя. Профессиональная презентация. Создайте стильный профиль на биржах, используйте качественное фото и грамотно составленное описание своих услуг.

При отклике на заказы и общении с потенциальными клиентами:

Персонализируйте каждое предложение под конкретного заказчика

Делайте акцент на результатах, которые получит клиент, а не на процессе работы

Покажите, что понимаете задачу, задавая уточняющие вопросы

Предложите дополнительную ценность (например, бесплатный заголовок или структуру текста)

Будьте конкретны в сроках и условиях работы

Отличный способ выделиться — создание личного бренда через регулярную активность в профессиональных сообществах. Даже новичок может быстро заявить о себе, делясь полезными наблюдениями, анализируя удачные рекламные тексты или отвечая на вопросы коллег.

Не менее важным фактором успеха является психологическая устойчивость. Начало карьеры копирайтера часто сопровождается отказами и критикой. Воспринимайте их как возможность для роста, а не как личное поражение.

От любителя к профессионалу: развитие в копирайтинге

После получения первых заказов и базового опыта важно не останавливаться на достигнутом, а постоянно развиваться, двигаясь к профессиональному уровню и более высоким гонорарам. 📈

Путь профессионального роста копирайтера включает несколько ключевых направлений:

Развитие основного навыка. Совершенствуйте мастерство создания текстов через регулярную практику, анализ работ коллег и получение обратной связи.

Совершенствуйте мастерство создания текстов через регулярную практику, анализ работ коллег и получение обратной связи. Расширение экспертизы. Осваивайте смежные области: маркетинг, SEO, UX-копирайтинг, сторителлинг, редактура.

Осваивайте смежные области: маркетинг, SEO, UX-копирайтинг, сторителлинг, редактура. Углубление в нишу. Становитесь настоящим экспертом в выбранной тематике, изучая профессиональную литературу и тренды отрасли.

Становитесь настоящим экспертом в выбранной тематике, изучая профессиональную литературу и тренды отрасли. Развитие профессиональных связей. Нетворкинг с коллегами, маркетологами, дизайнерами и потенциальными клиентами.

Нетворкинг с коллегами, маркетологами, дизайнерами и потенциальными клиентами. Построение личного бренда. Ведение профессионального блога, выступления, создание авторских материалов о копирайтинге.

Для системного развития копирайтеру полезно составить индивидуальный план профессионального роста с конкретными целями на 3, 6 и 12 месяцев. Этот план должен включать:

Конкретные навыки для освоения (например, написание email-рассылок) Ожидаемый уровень дохода на каждом этапе Типы клиентов и проектов, к которым вы стремитесь Образовательные активности (курсы, книги, мастер-классы) Действия по расширению портфолио и укреплению репутации

По мере профессионального роста важно пересматривать ценовую политику. Многие копирайтеры застревают на низких ставках из-за неуверенности или страха потерять клиентов. Помните: рост вашего мастерства должен отражаться в ваших гонорарах.

Профессиональные копирайтеры используют различные модели ценообразования в зависимости от типа работы:

За 1000 знаков (для информационных статей)

За проект целиком (для продающих текстов, лендингов)

Почасовая оплата (для комплексных проектов с исследованиями)

Ретейнер (фиксированная ежемесячная оплата за постоянное сотрудничество)

Профессионализм в копирайтинге — это не только качество текстов, но и качество взаимодействия с клиентами. Развивайте навыки деловой коммуникации, учитесь задавать правильные вопросы при брифинге и эффективно обосновывать свои решения и рекомендации.