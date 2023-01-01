Как спросить Как дела на английском: 7 выражений для разных ситуаций

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на различных уровнях

Люди, желающие улучшить навыки общения в деловых и неформальных ситуациях

Преподаватели и тренеры по английскому языку и межкультурной коммуникации Иногда самые простые фразы становятся камнем преткновения при общении на иностранном языке. «Как дела?» — казалось бы, что может быть проще? Однако даже этот базовый вопрос имеет множество оттенков и вариаций в английском языке. Выбор правильного выражения может определить тон всего разговора, подчеркнуть уважение к собеседнику или, наоборот, создать атмосферу непринужденности. Узнайте, как одной фразой произвести нужное впечатление и никогда не попадать впросак, начиная разговор по-английски. 🗣️

7 способов спросить "Как дела?" на английском языке

Английский язык предлагает богатый набор выражений для такого простого вопроса как «Как дела?». Каждая фраза имеет свои нюансы и контекст использования, поэтому важно выбирать подходящий вариант в зависимости от ситуации. 🤔

Вот семь наиболее распространенных способов поинтересоваться делами собеседника:

How are you? — Классический универсальный вариант, подходящий для большинства ситуаций. How are you doing? — Слегка менее формальный, но всё ещё универсальный вопрос. How's it going? — Разговорный вариант для повседневного общения. What's up? — Неформальный вопрос, популярный среди молодежи и друзей. How have you been? — Вопрос с оттенком «давно не виделись», справляющийся о периоде с последней встречи. How do you do? — Формальное приветствие, особенно при первой встрече. How are things with you? — Вопрос с искренним интересом о жизни собеседника в целом.

Важно помнить, что контекст определяет выбор фразы. Например, на деловой встрече неуместно использовать "What's up?", а в разговоре с другом "How do you do?" будет звучать чересчур официально. Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Выражение Уровень формальности Типичная ситуация использования How are you? Универсальное Повседневное общение, деловые встречи, знакомые и незнакомцы How are you doing? Средний Повседневное общение, неформальные рабочие ситуации How's it going? Низкий Разговор с друзьями, коллегами What's up? Очень низкий Только для друзей и близких знакомых How have you been? Средний Встреча после долгого перерыва How do you do? Очень высокий Первая встреча в формальной обстановке How are things with you? Средний Общение с хорошими знакомыми, проявление заботы

Екатерина, преподаватель английского языка Помню своего первого американского студента по обмену языковой практикой. Я всегда начинала наши занятия с формального "How do you do?", пока однажды он не рассмеялся: "Кэти, это выражение используют только в королевских приемах или фильмах о XIX веке!" Он объяснил, что в повседневной жизни американцы предпочитают "How are you?" или "How's it going?", а "How do you do?" звучит слишком чопорно. Этот урок научил меня разграничивать учебник и живой язык — иногда формально правильное выражение может выдать вас как неносителя языка быстрее, чем грамматическая ошибка.

Классика жанра: "How are you?" и его вариации

"How are you?" — настоящий универсальный солдат английского этикета. Это выражение можно использовать практически в любой ситуации и с любым собеседником. Однако у него есть несколько важных вариаций, которые расширяют палитру возможностей для разных ситуаций. 📝

Стандартные вариации "How are you?":

How are you today? — добавление слова "today" делает вопрос более конкретным и показывает интерес именно к текущему состоянию собеседника.

— добавление слова "today" делает вопрос более конкретным и показывает интерес именно к текущему состоянию собеседника. How are you feeling? — вариация с акцентом на физическое или эмоциональное состояние, часто используется, если знаете, что человек был болен или переживал трудный период.

— вариация с акцентом на физическое или эмоциональное состояние, часто используется, если знаете, что человек был болен или переживал трудный период. How have you been? — используется, когда вы давно не виделись с человеком.

— используется, когда вы давно не виделись с человеком. How are you holding up? — выражение заботы, особенно если собеседник проходит через трудный период.

Интересно, что в британском и американском английском вопрос "How are you?" воспринимается по-разному. В США это часть ритуала приветствия, и детального ответа не ждут. В Великобритании же этот вопрос может подразумевать более искренний интерес к делам собеседника.

Когда используют "How are you doing?" вместо "How are you?", это придает разговору более непринужденный характер. Выражение популяризировал персонаж из сериала "Friends" Джоуи Триббиани с его коронной фразой "How YOU doin'?" с характерной интонацией, ставшей культурным феноменом.

Важно понимать, что вопросом "How are you?" часто начинают беседу, но он не должен быть единственным вашим вопросом. Считается хорошим тоном после обмена стандартными фразами задать более конкретный вопрос: о работе, семье, недавних событиях или общих интересах.

Неформальные фразы "как дела" для общения с друзьями

В разговоре с друзьями и близкими уместно использовать более непринужденные фразы. Они создают атмосферу доверия и показывают, что между вами неформальные отношения. При этом такие выражения часто содержат сленг, разговорные сокращения и могут звучать совершенно иначе, чем их формальные аналоги. 👋

What's up? — Очень популярная фраза среди молодежи. Может сокращаться до "Sup?" или "Wassup?".

— Очень популярная фраза среди молодежи. Может сокращаться до "Sup?" или "Wassup?". How's it hanging? — Крайне неформальный способ спросить "как дела", используется в основном среди близких друзей мужского пола.

— Крайне неформальный способ спросить "как дела", используется в основном среди близких друзей мужского пола. How's life treating you? — Дружеская фраза с оттенком заботы.

— Дружеская фраза с оттенком заботы. How's everything? — Общий вопрос о жизненной ситуации.

— Общий вопрос о жизненной ситуации. What's new? — Прямой вопрос о новостях в жизни собеседника.

— Прямой вопрос о новостях в жизни собеседника. How ya doing? — Разговорная форма "How are you doing?" с характерным сокращением.

Эти выражения звучат естественно только в неформальной обстановке. Используя их, важно учитывать и невербальную составляющую — расслабленную позу, дружелюбный тон голоса и открытый язык тела.

Алексей, бизнес-тренер по межкультурной коммуникации Один из моих клиентов, IT-специалист, попал в неловкую ситуацию во время первой видеоконференции с американскими партнерами. Насмотревшись голливудских фильмов, он решил использовать дружеское "What's up, guys?" в качестве приветствия. Учитывая, что на конференции присутствовал CEO компании, старше его на 30 лет, это вызвало заметное напряжение. После этого случая я всегда подчеркиваю своим клиентам: неформальные фразы работают только в действительно неформальной обстановке. Лучше начать с нейтрального "How are you?" и постепенно подстраиваться под уровень формальности, заданный вашими собеседниками, особенно если они старше по возрасту или выше по должности.

Интересная особенность неформальных приветствий — их региональные варианты. Например, в Австралии вы можете услышать "How ya going?", а в некоторых частях США распространено "How are you getting on?" или "How's tricks?".

Иногда молодежь использует сверхкороткие формы, например, просто "Yo!" или даже эмодзи в текстовых сообщениях. Такие приветствия приемлемы только между очень близкими друзьями или ровесниками и могут быть восприняты как невежливые в других контекстах.

Фраза Возможный ответ Культурный контекст What's up? Not much, just chilling. You? Популярно среди молодежи США How's it going? Pretty good! Can't complain. Универсальная фраза в англоговорящих странах How ya doing? I'm good, thanks! Характерно для восточного побережья США What's new? Same old, same old. Часто используется между людьми, которые регулярно общаются How's life? Living the dream! Часто используется с нотой иронии

Формальные выражения для деловой и официальной среды

В деловой обстановке или при общении с малознакомыми людьми вежливость и определенная дистанция имеют первостепенное значение. Формальные выражения помогают соблюсти этикет и произвести впечатление профессионала, знающего правила делового общения. 👔

Формальные вопросы "как дела" отличаются чётким произношением, отсутствием сокращений и более сложным построением фраз:

How do you do? — Очень формальное приветствие, используемое при первой встрече. Традиционно на него отвечают точно так же: "How do you do?".

— Очень формальное приветствие, используемое при первой встрече. Традиционно на него отвечают точно так же: "How do you do?". How are you today? — Вежливый, но не слишком формальный вопрос для деловых встреч.

— Вежливый, но не слишком формальный вопрос для деловых встреч. I trust you're well? — Элегантная форма, часто используемая в деловой переписке.

— Элегантная форма, часто используемая в деловой переписке. How are you keeping? — Британский вариант формального вопроса о самочувствии.

— Британский вариант формального вопроса о самочувствии. I hope you're doing well? — Выражение с нотой заботы, подходящее для деловых писем.

В деловой переписке формальные приветствия особенно важны. Например, письмо может начинаться с фразы "I hope this email finds you well" или "I trust you've been keeping well since our last correspondence".

В официальных ситуациях также важно помнить о титулах и корректном обращении к людям с учетом их должности или звания. Например, "How are you today, Professor Smith?" или "How do you do, Dr. Johnson?".

Формальные вопросы о делах требуют соответствующих ответов. В деловой обстановке не принято делиться подробностями личной жизни или проблемами. Обычно отвечают кратко и позитивно: "I'm very well, thank you. And yourself?" или "I'm doing fine, thank you for asking".

Интересно, что уровень формальности может варьироваться в зависимости от корпоративной культуры. В традиционных финансовых учреждениях или юридических фирмах принят более официальный тон, чем в стартапах или креативных индустриях.

Как правильно ответить на вопрос "как дела" по-английски

Умение правильно ответить на вопрос "How are you?" не менее важно, чем умение его задать. Ответы могут варьироваться в зависимости от ситуации, вашего реального состояния и того, насколько подробно вы готовы поделиться информацией. 🙂

Стандартные позитивные ответы:

I'm fine, thank you. And you? — Классический универсальный ответ.

— Классический универсальный ответ. I'm good/great/excellent! — Энтузиастичные варианты для позитивного настроения.

— Энтузиастичные варианты для позитивного настроения. Not bad, thanks. — Сдержанный положительный ответ.

— Сдержанный положительный ответ. Pretty good! — Разговорный вариант позитивного ответа.

— Разговорный вариант позитивного ответа. Couldn't be better! — Выражение для случаев, когда всё действительно отлично.

Ответы для не самых лучших дней:

I'm OK, thanks. — Нейтральный ответ, может указывать на то, что не всё идеально.

— Нейтральный ответ, может указывать на то, что не всё идеально. I've been better. — Мягкий способ сказать, что дела не очень.

— Мягкий способ сказать, что дела не очень. Hanging in there. — Разговорный способ сказать, что справляетесь с трудностями.

— Разговорный способ сказать, что справляетесь с трудностями. So-so. — Нейтрально-негативный ответ.

В англо-американской культуре существует негласное правило: если вопрос "How are you?" задан в контексте формального приветствия или малознакомым человеком, принято отвечать позитивно и кратко, даже если дела идут не лучшим образом. Детальными проблемами делятся только с близкими друзьями.

Важно помнить о встречном вопросе. После своего ответа уместно спросить "And you?" или "How about yourself?". Это показывает вашу вежливость и интерес к собеседнику.

Интересный культурный нюанс: в США принято отвечать более оптимистично, чем в Великобритании, где сдержанность в оценке своего состояния считается признаком хорошего тона. Британская шутка гласит, что если англичанин отвечает "Not too bad", это может означать, что у него лучший день в жизни!

Помните также о контексте. Ответ на "How are you?" во время собеседования должен быть кратким и позитивным, в то время как в разговоре с врачом имеет смысл честно описать своё состояние.