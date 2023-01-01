Создаем эффективные pop-up окна: секреты высокой конверсии

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, желающие улучшить свои навыки в создании всплывающих окон

Маркетологи, ищущие способы повышения конверсии на своих сайтах

Владельцы малых и средних бизнесов, заинтересованные в использовании pop-up окон для увеличения клиентской базы Всплывающие окна часто воспринимаются пользователями как раздражающий элемент, однако в руках опытного разработчика они превращаются в мощный инструмент повышения конверсии. По данным исследования Sumo, грамотно настроенные pop-up окна способны конвертировать до 9,28% посетителей — это золотая жила для любого сайта! 🚀 В этом руководстве я раскрою секреты создания эффективных всплывающих окон, которые не только не отпугнут аудиторию, но и значительно улучшат взаимодействие пользователей с вашим сайтом.

Основы создания pop-up окон: зачем они нужны сайту

Всплывающие окна — это элементы интерфейса, которые появляются поверх основного содержимого сайта и привлекают внимание посетителя к определённой информации. Несмотря на противоречивую репутацию, они остаются одним из самых эффективных инструментов в арсенале маркетолога и веб-разработчика. 📊

Ключевые преимущества использования pop-up окон:

— правильно настроенные всплывающие окна могут повысить конверсию на 30-60% Целевые действия — направляют внимание пользователя на конкретное предложение или информацию

— эффективно работают для наращивания email-базы Снижение показателя отказов — грамотно настроенные exit-intent pop-up могут удержать до 35% уходящих посетителей

Алексей Петров, ведущий специалист по конверсии Один из моих клиентов, владелец интернет-магазина косметики, категорически отказывался от внедрения pop-up окон. "Они всех раздражают, я сам их ненавижу", — говорил он. Но сайт терял потенциальных клиентов: люди добавляли товары в корзину и уходили. Мы внедрили ненавязчивый pop-up с 10% скидкой на первую покупку, который появлялся только при намерении покинуть сайт с непустой корзиной. За первый месяц количество завершённых покупок выросло на 27%, а база email-адресов увеличилась на 450 контактов. Теперь клиент просит добавить pop-up для программы лояльности!

Типы всплывающих окон, которые стоит использовать:

Тип pop-up Описание Средняя конверсия Лучшее применение Entry pop-up Появляется сразу при входе на сайт 3-5% Анонсы акций, важные уведомления Exit-intent pop-up Срабатывает при попытке покинуть сайт 10-15% Удержание клиентов, последние предложения Scroll pop-up Появляется после прокрутки определённой части страницы 5-8% Предложения, связанные с прочитанным контентом Timed pop-up Показывается через заданный промежуток времени 4-7% Сбор лидов, информация о подписке Click-triggered pop-up Активируется после клика на определённый элемент 8-12% Дополнительная информация, формы обратной связи

Важно помнить, что успех всплывающих окон зависит от баланса между маркетинговыми целями и комфортом пользователей. Назойливые pop-up не только не принесут пользы, но и могут навредить бренду. 🔍

Всплывающие окна на чистом JavaScript: готовые решения

Создание всплывающих окон с помощью JavaScript дает максимальный контроль над их поведением и внешним видом. Это отличный выбор для разработчиков, которые хотят настроить каждый аспект работы pop-up и не зависеть от сторонних решений. 🛠️

Вот базовый код для создания простого всплывающего окна на чистом JavaScript:

HTML Скопировать код // HTML структура <div id="popup" class="popup"> <div class="popup-content"> <span class="close-btn">×</span> <h3>Заголовок всплывающего окна</h3> <p>Содержимое вашего всплывающего окна.</p> <button class="action-btn">Кнопка действия</button> </div> </div> // CSS стили .popup { display: none; position: fixed; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: rgba(0,0,0,0.5); z-index: 1000; } .popup-content { position: relative; background-color: #fff; margin: 15% auto; padding: 20px; width: 70%; max-width: 500px; border-radius: 5px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.2); } .close-btn { position: absolute; right: 10px; top: 5px; font-size: 24px; cursor: pointer; } // JavaScript для управления окном document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // Показать popup через 5 секунд setTimeout(function() { document.getElementById('popup').style.display = 'block'; }, 5000); // Закрыть по клику на крестик document.querySelector('.close-btn').addEventListener('click', function() { document.getElementById('popup').style.display = 'none'; }); // Закрыть по клику вне окна window.addEventListener('click', function(event) { if (event.target == document.getElementById('popup')) { document.getElementById('popup').style.display = 'none'; } }); });

Для создания более сложных всплывающих окон с различными триггерами можно использовать следующие JavaScript-функции:

Максим Корнеев, фронтенд-разработчик В прошлом году я работал над проектом для образовательной платформы, где нужно было создать систему всплывающих подсказок для новых пользователей. Стандартные плагины не подходили из-за специфических требований: подсказки должны были появляться поэтапно, запоминать прогресс и адаптироваться под различные экраны. Я разработал кастомное решение на чистом JavaScript с использованием localStorage для сохранения состояния прохождения. Когда мы внедрили эту систему, время, которое новые пользователи проводили на платформе, увеличилось на 42%, а количество обращений в техподдержку снизилось на 35%. Это убедило меня, что иногда собственное решение эффективнее готовых шаблонов.

Если вы не хотите писать весь код с нуля, можно использовать готовые JavaScript-библиотеки для создания pop-up окон:

Библиотека Размер (min) Основные возможности Сложность интеграции SweetAlert2 11 KB Красивые модальные окна, анимации, подтверждения Низкая Micromodal.js 3.5 KB Легковесная библиотека, доступность, простой API Низкая PopperJS 7 KB Позиционирование, всплывающие подсказки Средняя Magnific Popup 20 KB Галереи, iframe, ajax-контент Средняя jQuery Modal 2 KB Простые модальные окна (требует jQuery) Очень низкая

При выборе JavaScript-решения для создания pop-up окон учитывайте скорость загрузки сайта — тяжелые библиотеки могут замедлить ваш проект. Оптимальный вариант — минимальный код, выполняющий только необходимые функции. ⚡

Инструменты для создания pop-up без навыков кодинга

Не каждый владелец сайта или маркетолог обладает навыками программирования. К счастью, существует множество инструментов, позволяющих создавать эффективные всплывающие окна без написания кода. 🎯

Вот наиболее популярные сервисы для создания pop-up окон:

Большинство этих сервисов работают по принципу конструктора с функцией drag-and-drop, что позволяет быстро создавать профессиональные всплывающие окна без технических знаний.

Типичный процесс создания pop-up с помощью таких инструментов включает следующие шаги:

Регистрация в выбранном сервисе и подключение к сайту (обычно через JavaScript-код или плагин) Выбор типа всплывающего окна из предложенных шаблонов Настройка дизайна с помощью визуального редактора (цвета, шрифты, изображения) Добавление контента и призывов к действию Настройка условий появления окна (время на сайте, прокрутка, намерение уйти и т.д.) Настройка целевого таргетинга (устройства, географию, источники трафика) Активация pop-up на сайте и отслеживание результатов

Большим преимуществом специализированных сервисов является встроенная аналитика, которая помогает оценить эффективность ваших всплывающих окон и оптимизировать их для достижения лучших результатов. 📈

Настройка всплывающих окон в популярных CMS и конструкторах

Если вы используете популярную систему управления контентом или конструктор сайтов, вам доступны специальные плагины и встроенные инструменты для создания pop-up окон. Это удобный вариант, который не требует внесения изменений в код сайта. 🔌

WordPress

WordPress предлагает множество плагинов для создания всплывающих окон:

Popup Maker — бесплатный плагин с широкими возможностями настройки и триггерами

— бесплатный плагин с широкими возможностями настройки и триггерами Popup Builder — поддерживает различные типы контента и условия отображения

— поддерживает различные типы контента и условия отображения OptinMonster — премиум-решение с продвинутыми функциями таргетинга

— премиум-решение с продвинутыми функциями таргетинга Elementor Pro — встроенный конструктор pop-up для пользователей этого популярного page builder

— встроенный конструктор pop-up для пользователей этого популярного page builder Hustle — от команды WPMU DEV, включает различные типы форм захвата

Процесс настройки в WordPress обычно выглядит так:

Установите и активируйте выбранный плагин Найдите раздел плагина в админ-панели (обычно в основном меню) Создайте новое всплывающее окно, используя интерфейс плагина Настройте дизайн, содержимое и условия отображения Сохраните настройки и активируйте pop-up

Tilda

В Tilda есть встроенный функционал для создания всплывающих окон:

В панели управления перейдите в раздел "Всплывающие окна" Нажмите "Создать всплывающее окно" Выберите один из предложенных шаблонов или создайте окно с нуля Настройте содержимое окна в визуальном редакторе Задайте параметры отображения (триггер, частоту показов, таргетинг) Активируйте окно для отображения на сайте

Wix

Wix предлагает удобный редактор всплывающих окон:

В редакторе сайта кликните на "+" и выберите "Интерактивные элементы" > "Всплывающие окна" Выберите тип окна: лайтбокс, флайаут или бар Настройте дизайн и содержимое в редакторе Wix Установите триггеры и условия отображения в настройках Сохраните и опубликуйте изменения

Shopify

Для создания pop-up в Shopify можно использовать:

Встроенные возможности в некоторых темах

Приложения из Shopify App Store (Privy, Justuno, Wisepops)

Функцию "Всплывающие окна для сбора email" в настройках маркетинга

Сравнение функциональных возможностей pop-up в различных CMS:

Функция WordPress Tilda Wix Shopify Встроенный функционал Нет Да Да Базовый Exit-intent триггер Через плагины Да Да Через приложения A/B тестирование Через плагины Нет Ограниченное Через приложения Таргетинг по сегментам Расширенный (плагины) Базовый Базовый Расширенный (приложения) Интеграция с CRM/Email Обширная Ограниченная Средняя Хорошая

Выбирая решение для своей CMS или конструктора сайтов, ориентируйтесь не только на функциональность, но и на удобство использования и совместимость с другими элементами вашего сайта. 🧩

Оптимизация pop-up для конверсии: лучшие практики и ошибки

Создать всплывающее окно — только полдела. Чтобы оно действительно работало на увеличение конверсии, нужно следовать определенным принципам и избегать распространенных ошибок. 🎯

Лучшие практики для высококонверсионных pop-up окон:

Точный таргетинг — показывайте окна только релевантной аудитории. Всплывающее окно с предложением скачать руководство по SEO будет более эффективным для посетителей блога о маркетинге, чем для случайных посетителей. Ограниченное количество показов — настройте куки, чтобы не показывать pop-up пользователям, которые уже его закрыли или выполнили целевое действие. Правильный выбор времени — избегайте мгновенных всплывающих окон при входе на сайт. Дайте посетителям время ознакомиться с вашим контентом. Сильное ценностное предложение — четко объясните, какую пользу получит пользователь. "Получите бесплатный шаблон, который повысит ваши продажи на 20%" работает лучше, чем "Подпишитесь на рассылку". Ясный призыв к действию — используйте контрастные кнопки с понятным текстом. "Получить скидку" работает лучше, чем "Отправить". Минимум полей ввода — чем меньше информации вы запрашиваете, тем выше вероятность конверсии. Часто достаточно только email-адреса. Мобильная оптимизация — убедитесь, что всплывающие окна корректно отображаются на всех устройствах и не закрывают важный контент на смартфонах.

Распространенные ошибки, которых следует избегать:

Рекомендации по A/B-тестированию pop-up окон:

Тестируйте только один элемент за раз (заголовок, изображение, кнопку и т.д.) Обеспечьте достаточную выборку для получения статистически значимых результатов Измеряйте не только коэффициент конверсии, но и влияние на другие метрики (время на сайте, показатель отказов) Документируйте результаты каждого теста для накопления знаний

Особого внимания заслуживает оптимизация для-mobile устройств. С 2017 года Google пенализирует сайты, которые используют всплывающие окна, закрывающие основной контент на мобильных устройствах. Однако это не означает, что нужно полностью отказываться от pop-up на мобильных. Вместо этого:

Используйте небольшие баннеры, которые не закрывают основной контент

Размещайте всплывающие элементы в нижней части экрана

Обеспечьте простой и заметный способ закрытия окна

Рассмотрите возможность показа разных типов pop-up для десктопных и мобильных пользователей

Измерение эффективности — ключевой элемент оптимизации pop-up окон. Отслеживайте не только конверсию, но и влияние всплывающих окон на общие показатели сайта: время на сайте, глубину просмотра, показатель отказов. Иногда pop-up с высокой конверсией может негативно влиять на общий пользовательский опыт, что в долгосрочной перспективе снижает эффективность сайта. 📊