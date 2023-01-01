Виртуальные окружения Python: как создать изолированную среду

Для кого эта статья:

Начинающие Python-разработчики

Разработчики, желающие улучшить свои навыки управления зависимостями

Профессионалы в области разработки, ищущие рекомендации по использованию виртуальных окружений Управление Python-окружениями — навык, отделяющий новичков от профессионалов. Многие начинающие разработчики сталкиваются с "это работает на моей машине" синдромом, когда их код отказывается запускаться на других системах. Виртуальные окружения решают эту проблему, изолируя зависимости проекта от системного Python. В этой пошаговой инструкции я расскажу, как настроить и эффективно использовать виртуальные среды, чтобы ваши проекты работали везде одинаково 🚀. Мы рассмотрим три основных инструмента: встроенный venv, классический virtualenv и мощный conda.

Что такое виртуальное окружение Python и зачем оно нужно

Виртуальное окружение в Python — это изолированная среда, содержащая собственную копию интерпретатора и библиотек. Представьте его как отдельную песочницу для каждого вашего проекта, где вы можете устанавливать любые версии пакетов, не влияя на другие проекты или системные настройки.

Михаил Демидов, Lead Python-разработчик В 2019 году я вел два проекта одновременно: один требовал Django 1.11 с Python 3.6, другой — Django 3.0 с Python 3.8. Без виртуальных окружений мне пришлось бы постоянно переустанавливать библиотеки при переключении между проектами. Однажды из-за спешки я забыл переключиться и потратил 4 часа на отладку непонятных ошибок. После этого виртуальные окружения стали моим обязательным инструментом. Создание отдельной среды для каждого проекта теперь первый шаг при работе с любым кодом — даже простейшим скриптом.

Основные преимущества виртуальных окружений:

Изоляция зависимостей — каждый проект может использовать собственные версии библиотек

— каждый проект может использовать собственные версии библиотек Воспроизводимость — легко передать проект коллегам или запустить на сервере с теми же зависимостями

— легко передать проект коллегам или запустить на сервере с теми же зависимостями Чистота системы — ваша основная система Python остается неизменной

— ваша основная система Python остается неизменной Тестирование совместимости — возможность проверить код на разных версиях Python и библиотек

— возможность проверить код на разных версиях Python и библиотек Упрощенное развертывание — точно знаете, какие пакеты необходимы для работы

Существует несколько инструментов для создания виртуальных окружений. Выбор зависит от ваших конкретных потребностей:

Инструмент Встроен в Python Совместимость Преимущества Недостатки venv Да (с Python 3.3+) Python 3.x Простота, часть стандартной библиотеки Нет поддержки Python 2.x virtualenv Нет Python 2.x и 3.x Универсальность, дополнительные функции Требует отдельной установки conda Нет Мультиязычный Управление не только Python-пакетами Больший размер, сложнее в освоении

Теперь рассмотрим подробнее каждый из этих инструментов. 🛠️

Создание виртуального окружения с помощью venv

Модуль venv встроен в Python 3.3 и выше, поэтому дополнительная установка не требуется. Это рекомендуемый способ создания виртуальных окружений для большинства пользователей Python 3.

Процесс создания виртуального окружения с venv выглядит так:

Откройте терминал (командную строку) Перейдите в директорию вашего проекта Выполните команду для создания окружения Активируйте окружение Устанавливайте нужные пакеты

Давайте рассмотрим это на практике. Для создания окружения выполните:

python -m venv myenv

Здесь myenv — название вашего окружения. Традиционно используют venv , env , .venv или название проекта с суффиксом -env .

После создания необходимо активировать окружение. Команды различаются для разных операционных систем:

Операционная система Команда активации Команда деактивации Windows (cmd) myenv\Scripts\activate.bat deactivate Windows (PowerShell) .\myenv\Scripts\Activate.ps1 deactivate Linux/macOS (bash/zsh) source myenv/bin/activate deactivate Linux/macOS (fish) source myenv/bin/activate.fish deactivate

После активации вы увидите имя окружения в начале строки терминала, например: (myenv) C:\Users\username> . Теперь любые пакеты Python, которые вы установите, будут помещены в это виртуальное окружение, а не в глобальную установку Python.

Для установки пакетов используйте pip как обычно:

pip install pandas numpy matplotlib

Для деактивации виртуального окружения просто введите:

deactivate

Важные флаги при создании окружения с venv:

--system-site-packages — включает доступ к системным пакетам из виртуального окружения

— включает доступ к системным пакетам из виртуального окружения --symlinks — использует символические ссылки вместо копирования файлов (экономит место)

— использует символические ссылки вместо копирования файлов (экономит место) --clear — очищает директорию, если она уже существует

— очищает директорию, если она уже существует --upgrade — обновляет окружение с новыми версиями базовых пакетов

Пример использования с флагами:

python -m venv --system-site-packages --clear myenv

При работе с venv помните: виртуальное окружение создаётся на основе той версии Python, которой была вызвана команда. Для использования другой версии Python нужно явно указать путь к нужному интерпретатору. 🐍

Работа с virtualenv: установка и основные команды

Virtualenv — это более гибкий инструмент, предшествовавший venv. Он до сих пор популярен благодаря дополнительным возможностям и совместимости с Python 2.x. Если вы работаете с устаревшими проектами или вам нужны расширенные функции, virtualenv — отличный выбор.

Анна Сергеева, DevOps-инженер Мы поддерживали проект с кодовой базой 2012 года, использующей Python 2.7. Новые разработчики команды постоянно сталкивались с проблемами настройки окружения. Я создала автоматизированный скрипт с virtualenv, который корректно настраивал все зависимости одной командой. Это сократило время адаптации новых сотрудников с нескольких дней до 15 минут. Дополнительно мы использовали virtualenvwrapper для удобного переключения между разными проектами. Когда нам наконец удалось мигрировать на Python 3, мы смогли запускать тесты в обоих окружениях параллельно, что значительно упростило миграцию.

Для начала работы с virtualenv его нужно установить:

pip install virtualenv

Создание виртуального окружения с virtualenv:

virtualenv myproject_env

По умолчанию virtualenv использует системную версию Python. Чтобы указать конкретную версию, используйте параметр --python :

virtualenv --python=/usr/bin/python3.8 myproject_env virtualenv --python=python3.9 myproject_env

Активация и деактивация окружения выполняется теми же командами, что и с venv:

Windows: myproject_env\Scripts\activate

Linux/macOS: source myproject_env/bin/activate

Деактивация: deactivate

Ключевые опции virtualenv:

--no-site-packages — изолирует окружение от системных пакетов (поведение по умолчанию)

— изолирует окружение от системных пакетов (поведение по умолчанию) --system-site-packages — включает доступ к системным пакетам

— включает доступ к системным пакетам --always-copy — всегда копирует файлы вместо использования символических ссылок

— всегда копирует файлы вместо использования символических ссылок --relocatable — делает окружение перемещаемым

— делает окружение перемещаемым --no-download — не загружает последние версии pip/setuptools

Дополнительный удобный инструмент — virtualenvwrapper, который упрощает управление несколькими виртуальными окружениями:

pip install virtualenvwrapper

Для Windows используйте:

pip install virtualenvwrapper-win

Преимущества virtualenvwrapper:

Организует все окружения в одном месте

Предоставляет удобные команды для создания и удаления окружений

Упрощает переключение между окружениями

Основные команды virtualenvwrapper:

mkvirtualenv project1 — создать новое окружение

— создать новое окружение workon project1 — переключиться на окружение

— переключиться на окружение deactivate — выйти из текущего окружения

— выйти из текущего окружения rmvirtualenv project1 — удалить окружение

— удалить окружение lsvirtualenv — показать список всех окружений

Virtualenv по-прежнему остается мощным инструментом, особенно при работе с проектами, требующими совместимости с Python 2.x или при необходимости более тонкой настройки окружений. 🔧

Установка и управление зависимостями в виртуальной среде

Управление зависимостями — один из ключевых аспектов работы с виртуальными окружениями. Правильная организация этого процесса обеспечивает воспроизводимость и переносимость ваших проектов.

Основной инструмент для управления пакетами в Python — pip. Вот основные команды для работы с зависимостями:

pip install package_name — установка пакета

— установка пакета pip install package_name==1.2.3 — установка конкретной версии

— установка конкретной версии pip uninstall package_name — удаление пакета

— удаление пакета pip list — просмотр установленных пакетов

— просмотр установленных пакетов pip freeze — вывод списка пакетов в формате requirements.txt

Для фиксации зависимостей проекта используйте:

pip freeze > requirements.txt

А для установки всех зависимостей из файла:

pip install -r requirements.txt

Рассмотрим более продвинутые способы управления зависимостями:

Инструмент Назначение Преимущества Команды установки Pipenv Комбинирует pip и virtualenv Автоматически создает/управляет окружением, фиксирует точные версии зависимостей pip install pipenv Poetry Управление зависимостями и сборка пакетов Разрешение зависимостей, удобная сборка пакетов pip install poetry pip-tools Точное фиксирование зависимостей Создает воспроизводимые сборки, разделение прямых и транзитивных зависимостей pip install pip-tools pyenv Управление версиями Python Простое переключение между версиями Python Зависит от ОС (см. документацию)

Для продвинутого управления зависимостями с Pipenv используйте:

pipenv install requests numpy pandas

Это автоматически создаст виртуальное окружение и установит указанные пакеты. Pipenv использует два файла:

Pipfile — список зависимостей с гибкими ограничениями версий

— список зависимостей с гибкими ограничениями версий Pipfile.lock — точные версии всех пакетов и их хеши для воспроизводимых сборок

Для Poetry процесс выглядит так:

poetry new my-project cd my-project poetry add requests pandas

Poetry использует pyproject.toml для управления зависимостями и предлагает более комплексный подход к разработке Python-пакетов.

Советы по управлению зависимостями:

Всегда фиксируйте версии зависимостей для продакшн-проектов Разделяйте основные и dev-зависимости (для тестирования, линтинга и т.д.) Регулярно обновляйте зависимости, особенно при наличии уязвимостей Используйте pip install --upgrade-strategy=only-if-needed для минимальных обновлений Автоматизируйте проверку уязвимостей в зависимостях с помощью инструментов вроде Safety или Snyk

Пример структуры с разделением зависимостей:

pip freeze > requirements.txt # Все зависимости pip install pytest pytest-cov black flake8 # Инструменты разработки pip freeze | grep -E 'pytest|black|flake8' > requirements-dev.txt # Только dev-зависимости

Правильное управление зависимостями позволяет избежать ситуации "у меня работает" и обеспечивает согласованность между средами разработки, тестирования и продакшена. 📦

Conda для создания и управления Python-окружениями

Conda — это мощная система управления пакетами и окружениями, которая выходит за рамки Python. Она особенно полезна для проектов с научными вычислениями и анализом данных, где могут потребоваться не только Python-библиотеки, но и внешние зависимости, написанные на C, C++ или Fortran.

Существует несколько дистрибутивов Conda:

Anaconda — полный дистрибутив с более чем 1500 пакетами для научных вычислений

— полный дистрибутив с более чем 1500 пакетами для научных вычислений Miniconda — минимальный установщик, включающий только Conda и Python

— минимальный установщик, включающий только Conda и Python Miniforge/Mambaforge — альтернативные дистрибутивы, использующие conda-forge в качестве канала по умолчанию

Для большинства пользователей я рекомендую Miniconda как оптимальный выбор, так как он не занимает много места и позволяет устанавливать только нужные пакеты.

После установки Conda вы можете создать новое окружение командой:

conda create --name myenv python=3.9

Здесь myenv — название окружения, а python=3.9 указывает версию Python. Активация окружения:

Windows: conda activate myenv

Linux/macOS: conda activate myenv (в новых версиях) или source activate myenv (в старых)

Деактивация выполняется командой:

conda deactivate

Основные команды управления окружениями в Conda:

conda env list — показать все окружения

— показать все окружения conda create --name myenv python=3.8 — создать окружение

— создать окружение conda remove --name myenv --all — удалить окружение

— удалить окружение conda env export > environment.yml — экспортировать окружение

— экспортировать окружение conda env create -f environment.yml — создать окружение из файла

Установка пакетов с Conda:

conda install numpy pandas scikit-learn

Conda имеет несколько каналов (источников пакетов), основные из которых:

defaults — официальные пакеты Anaconda

— официальные пакеты Anaconda conda-forge — сообщество-управляемый канал с более свежими версиями

— сообщество-управляемый канал с более свежими версиями bioconda — биоинформатические пакеты

Для установки из определенного канала используйте:

conda install -c conda-forge tensorflow

Мощная особенность Conda — возможность управлять не только Python-пакетами:

conda install -c conda-forge opencv cudatoolkit

Для более быстрой работы с пакетами можно использовать mamba — реализацию conda на C++:

conda install -c conda-forge mamba mamba install numpy pandas

Часто задаваемые вопросы о Conda:

В чем отличие от pip/venv? Conda управляет не только Python-пакетами, но и бинарными зависимостями, лучше разрешает конфликты версий. Можно ли использовать pip в Conda-окружении? Да, но лучше сначала установить все возможные пакеты через conda. Нужно ли использовать Conda для всех проектов? Нет, для простых Python-проектов достаточно venv/virtualenv. Можно ли перенести Conda-окружение на другой компьютер? Да, через environment.yml файл.

Пример файла environment.yml:

name: myenv channels: - conda-forge - defaults dependencies: - python=3.9 - numpy=1.21 - pandas - matplotlib - pip - pip: - tensorflow - keras

Conda — идеальный выбор для научных, инженерных проектов и работы с машинным обучением, где требуется управление сложными зависимостями вне экосистемы Python. 🔬