Flask против Django: как создать веб-сайт на Python с нуля

{% extends "blog/base.html" %} {% block content %} {% for post in posts %} <article class="card mb-4"> <div class="card-header"> <h2><a href="{% url 'post-detail' post.id %}">{{ post.title }}</a></h2> <small>Автор: {{ post.author }} | {{ post.date_posted|date:"F d, Y" }}</small> </div> <div class="card-body"> <p>{{ post.content|truncatewords:50 }}</p> </div> </article> {% endfor %} {% if is_paginated %} <nav> <ul class="pagination"> {% if page_obj.has_previous %} <li class="page-item"><a class="page-link" href="?page=1">Первая</a></li> <li class="page-item"><a class="page-link" href="?page={{ page_obj.previous_page_number }}">Предыдущая</a></li> {% endif %} {% for num in page_obj.paginator.page_range %} {% if num == page_obj.number %} <li class="page-item active"><a class="page-link" href="?page={{ num }}">{{ num }}</a></li> {% elif num > page_obj.number|add:'-3' and num < page_obj.number|add:'3' %} <li class="page-item"><a class="page-link" href="?page={{ num }}">{{ num }}</a></li> {% endif %} {% endfor %} {% if page_obj.has_next %} <li class="page-item"><a class="page-link" href="?page={{ page_obj.next_page_number }}">Следующая</a></li> <li class="page-item"><a class="page-link" href="?page={{ page_obj.paginator.num_pages }}">Последняя</a></li> {% endif %} </ul> </nav> {% endif %} {% endblock %}