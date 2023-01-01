Flask против Django: как создать веб-сайт на Python с нуля#Python и Pandas для анализа данных #Web-разработка (Flask) #Web-разработка (Django)
Для кого эта статья:
- Начинающие и опытные разработчики, интересующиеся созданием веб-приложений на Python
- Специалисты, рассматривающие выбор между фреймворками Flask и Django для своих проектов
Учебные заведения и курсы, обучающие студентов веб-разработке на Python
Запустить собственный веб-проект на Python — задача, с которой сталкивается каждый разработчик, решивший выйти за рамки консольных скриптов. Но выбор между легковесным Flask и мощным Django часто ставит в тупик даже опытных программистов. Я потратил сотни часов на разработку и поддержку проектов на обоих фреймворках и готов поделиться пошаговым руководством, которое превратит абстрактные знания в работающий сайт. От настройки окружения до развёртывания — каждый этап разложен по полочкам с примерами кода и практическими советами. 🚀
Flask или Django: выбор Python-фреймворка для вашего сайта
Выбор фреймворка – первый и, пожалуй, самый важный шаг в начале вашего веб-проекта. Flask и Django представляют собой два противоположных подхода к разработке: минималистичный и полнофункциональный соответственно.
Flask – это микрофреймворк, который даёт вам только базовые инструменты и полную свободу в архитектуре приложения. Django же предлагает готовую экосистему с административной панелью, ORM для работы с базами данных и множеством встроенных решений.
|Характеристика
|Flask
|Django
|Философия
|Минимализм и гибкость
|Полнофункциональность
|Размер кодовой базы
|~20,000 строк
|~230,000 строк
|Кривая обучения
|Пологая
|Крутая
|Подходит для
|Небольших проектов, API, микросервисов
|Крупных проектов с множеством функций
|Скорость разработки
|Требует больше ручной настройки
|Быстрее за счёт готовых компонентов
Михаил Петров, технический директор В прошлом году мы столкнулись с необходимостью быстро запустить MVP для стартапа в сфере доставки. Времени было мало, а команда состояла всего из двух бэкенд-разработчиков. Несмотря на мой многолетний опыт работы с Django, я принял решение использовать Flask.
Когда я объявил об этом команде, многие удивились. "Почему не Django с его готовой админкой и ORM?" — спрашивали они. Но я видел, что наш проект имел чёткую и узкую спецификацию: API для мобильного приложения без сложной бизнес-логики.
Flask позволил нам запуститься за 3 недели вместо запланированных 2 месяцев. Мы не тратили время на настройку компонентов Django, которые не собирались использовать. А когда проект вырос и потребовал административную панель, мы просто подключили Flask-Admin.
Спустя год наш сервис обрабатывает более 10 000 заказов ежедневно, а бэкенд по-прежнему работает на Flask с минимальными доработками. Этот опыт научил меня главному: выбор фреймворка должен определяться не его популярностью, а соответствием конкретным задачам проекта.
Идеальный сценарий для Flask:
- Небольшие проекты с ограниченным функционалом
- API и микросервисная архитектура
- Проекты, требующие нестандартной архитектуры
- Обучение веб-разработке на Python с нуля
- Прототипирование и MVP с минимальными затратами времени
Django лучше подойдёт, если вы разрабатываете:
- Крупные веб-приложения с множеством функций
- Проекты с сложными административными интерфейсами
- Сайты, требующие встроенной системы аутентификации и авторизации
- Приложения с обширной работой с базами данных
- Проекты с жёсткими сроками, где важна скорость разработки
Важно понимать, что нет "правильного" выбора – есть только более подходящий инструмент для конкретной задачи. 🛠️
Настройка рабочего окружения для разработки на Flask и Django
Перед погружением в код, необходимо настроить рабочее окружение. Этот этап критически важен, поскольку правильная настройка окружения избавит вас от множества проблем в будущем.
Для начала вам потребуется установить Python. Рекомендую использовать версию не ниже 3.8, так как она обеспечивает поддержку новейших возможностей языка и совместима с последними версиями обоих фреймворков.
Шаг 1: Установка Python и виртуального окружения
Независимо от выбранного фреймворка, создание изолированного окружения – обязательный шаг:
# Установка virtualenv (если еще не установлен)
pip install virtualenv
# Создание виртуального окружения
# Для Flask
virtualenv flask_env
# Для Django
virtualenv django_env
# Активация окружения
# В Windows
flask_env\Scripts\activate # или django_env\Scripts\activate
# В Linux/Mac
source flask_env/bin/activate # или source django_env/bin/activate
Шаг 2: Установка фреймворков
После активации виртуального окружения устанавливаем нужный фреймворк:
# Для Flask
pip install Flask
# Для Django
pip install Django
Для более продвинутой разработки рекомендую установить дополнительные инструменты:
|Инструмент
|Flask
|Django
|Назначение
|ORM
|Flask-SQLAlchemy
|Встроенный Django ORM
|Работа с базами данных
|Миграции
|Flask-Migrate (Alembic)
|Встроенная система миграций
|Контроль версий БД
|Формы
|Flask-WTF
|Django Forms
|Валидация и обработка форм
|Аутентификация
|Flask-Login
|Django Auth
|Управление пользователями
|Админ-панель
|Flask-Admin
|Django Admin
|Управление данными
|Тестирование
|pytest
|Django Test Framework
|Автоматизация тестов
Шаг 3: Настройка редактора кода
Выбор IDE или текстового редактора значительно влияет на эффективность разработки. Для Python-разработки рекомендую:
- VS Code с расширениями Python, Pylance и соответствующими расширениями для Flask/Django
- PyCharm (особенно версия Professional для Django-разработки)
- Sublime Text с пакетами для Python (для легковесных проектов)
Шаг 4: Настройка системы контроля версий
# Инициализация Git-репозитория
git init
# Создание файла .gitignore
echo "venv/
*.pyc
__pycache__/
instance/
.env
.DS_Store" > .gitignore
Правильно настроенное окружение сэкономит вам часы отладки и позволит сконцентрироваться на разработке функционала. 💻
Создание базового веб-сайта на Flask: структура и основной код
Flask привлекает своей простотой и минимализмом. Давайте создадим базовое приложение с несколькими страницами, которое демонстрирует основные возможности фреймворка.
Структура проекта
Рекомендую следующую организацию файлов для небольшого Flask-приложения:
flask_project/
│
├── app/
│ ├── __init__.py
│ ├── routes.py
│ ├── models.py
│ └── templates/
│ ├── base.html
│ ├── index.html
│ └── about.html
│
├── static/
│ ├── css/
│ │ └── style.css
│ └── js/
│ └── main.js
│
├── config.py
├── run.py
└── requirements.txt
Шаг 1: Создание приложения
Начнем с базовой настройки. Сначала создадим файл
app/__init__.py:
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
app.config.from_object('config')
from app import routes
Затем конфигурационный файл
config.py:
import os
SECRET_KEY = os.environ.get('SECRET_KEY') or 'ваш-секретный-ключ'
DEBUG = True
И точку входа
run.py:
from app import app
if __name__ == '__main__':
app.run(debug=True)
Шаг 2: Определение маршрутов
В файле
app/routes.py определим маршруты для нашего приложения:
from flask import render_template
from app import app
@app.route('/')
def index():
return render_template('index.html', title='Главная')
@app.route('/about')
def about():
return render_template('about.html', title='О нас')
Шаг 3: Создание шаблонов
Создадим базовый шаблон
templates/base.html:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>{{ title }}</title>
<link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/style.css') }}">
</head>
<body>
<nav>
<a href="{{ url_for('index') }}">Главная</a>
<a href="{{ url_for('about') }}">О нас</a>
</nav>
<div class="content">
{% block content %}{% endblock %}
</div>
<script src="{{ url_for('static', filename='js/main.js') }}"></script>
</body>
</html>
Затем создадим
templates/index.html:
{% extends "base.html" %}
{% block content %}
<h1>Добро пожаловать на наш сайт!</h1>
<p>Это главная страница Flask-приложения.</p>
{% endblock %}
И
templates/about.html:
{% extends "base.html" %}
{% block content %}
<h1>О нас</h1>
<p>Мы команда разработчиков, создающих потрясающие веб-приложения на Flask.</p>
{% endblock %}
Шаг 4: Добавление работы с базой данных
Для полноценного приложения добавим работу с базой данных, используя SQLAlchemy. Сначала установим необходимые пакеты:
pip install flask-sqlalchemy flask-migrate
Модифицируем
app/__init__.py:
from flask import Flask
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
from flask_migrate import Migrate
app = Flask(__name__)
app.config.from_object('config')
db = SQLAlchemy(app)
migrate = Migrate(app, db)
from app import routes, models
В файле
app/models.py определим модели:
from app import db
from datetime import datetime
class Post(db.Model):
id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
title = db.Column(db.String(100), nullable=False)
content = db.Column(db.Text, nullable=False)
created_at = db.Column(db.DateTime, default=datetime.utcnow)
def __repr__(self):
return f'Post("{self.title}", "{self.created_at}")'
Шаг 5: Создание форм и добавление постов
Установим Flask-WTF для работы с формами:
pip install flask-wtf
Создадим файл
app/forms.py:
from flask_wtf import FlaskForm
from wtforms import StringField, TextAreaField, SubmitField
from wtforms.validators import DataRequired
class PostForm(FlaskForm):
title = StringField('Заголовок', validators=[DataRequired()])
content = TextAreaField('Содержание', validators=[DataRequired()])
submit = SubmitField('Опубликовать')
Добавим новый маршрут в
app/routes.py:
from flask import render_template, redirect, url_for
from app import app, db
from app.models import Post
from app.forms import PostForm
@app.route('/post/new', methods=['GET', 'POST'])
def new_post():
form = PostForm()
if form.validate_on_submit():
post = Post(title=form.title.data, content=form.content.data)
db.session.add(post)
db.session.commit()
return redirect(url_for('index'))
return render_template('create_post.html', title='Новый пост', form=form)
И создадим шаблон
templates/create_post.html:
{% extends "base.html" %}
{% block content %}
<h1>Создать новый пост</h1>
<form method="POST" action="">
{{ form.hidden_tag() }}
<div>
{{ form.title.label }}
{{ form.title }}
</div>
<div>
{{ form.content.label }}
{{ form.content }}
</div>
<div>
{{ form.submit }}
</div>
</form>
{% endblock %}
Обновим файл
config.py:
import os
SECRET_KEY = os.environ.get('SECRET_KEY') or 'ваш-секретный-ключ'
DEBUG = True
SQLALCHEMY_DATABASE_URI = 'sqlite:///site.db'
SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
Таким образом, мы получили базовое, но функциональное веб-приложение на Flask с возможностью создания и просмотра постов. 📝
Пошаговая разработка веб-приложения на Django: от идеи до запуска
Django предоставляет более структурированный подход к разработке веб-приложений с богатым набором встроенных инструментов. Создадим блог с базовой функциональностью.
Анна Соколова, Python-разработчик Когда мне поручили разработать корпоративный портал с системой документооборота, сроки были очень сжатыми – всего 6 недель. Имея за плечами опыт работы с Flask, я всё же выбрала Django, хотя некоторые коллеги считали этот фреймворк "слишком тяжёлым" для быстрого старта.
Первую неделю я потратила исключительно на изучение Django и настройку проекта. Это был настоящий стресс: вместо написания кода я погрузилась в документацию и отчаянно пыталась понять MVT-архитектуру фреймворка. В какой-то момент я даже пожалела о своём выборе и думала переключиться на Flask.
Но всё изменилось на второй неделе. Освоив базовые концепции, я была поражена скоростью разработки. Аутентификация, административная панель, система миграций – всё работало "из коробки". За один день я реализовала функционал, который на Flask занял бы неделю.
К финальному дедлайну портал был не просто готов – он имел расширенный функционал, которого даже не было в изначальных требованиях. Django действительно оказался идеальным выбором для этого проекта, несмотря на более крутую кривую обучения.
Шаг 1: Создание проекта
После установки Django создаем новый проект и приложение:
# Создание проекта
django-admin startproject blog_project
# Переходим в директорию проекта
cd blog_project
# Создание приложения
python manage.py startapp blog
Структура проекта будет выглядеть примерно так:
blog_project/
│
├── blog_project/
│ ├── __init__.py
│ ├── settings.py
│ ├── urls.py
│ ├── asgi.py
│ └── wsgi.py
│
├── blog/
│ ├── __init__.py
│ ├── admin.py
│ ├── apps.py
│ ├── models.py
│ ├── tests.py
│ ├── views.py
│ ├── urls.py # создаем сами
│ └── migrations/
│
└── manage.py
Шаг 2: Настройка проекта
Регистрируем приложение в
blog_project/settings.py:
INSTALLED_APPS = [
'django.contrib.admin',
'django.contrib.auth',
'django.contrib.contenttypes',
'django.contrib.sessions',
'django.contrib.messages',
'django.contrib.staticfiles',
'blog', # наше приложение
]
# Настройка базы данных (SQLite по умолчанию)
DATABASES = {
'default': {
'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
}
}
# Указываем директории для статических файлов
STATIC_URL = '/static/'
STATICFILES_DIRS = [
BASE_DIR / "static",
]
# Настройка для медиафайлов
MEDIA_URL = '/media/'
MEDIA_ROOT = BASE_DIR / 'media'
Шаг 3: Создание модели
Определим модель для нашего блога в
blog/models.py:
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User
from django.urls import reverse
class Post(models.Model):
title = models.CharField(max_length=200)
content = models.TextField()
date_posted = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
author = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)
def __str__(self):
return self.title
def get_absolute_url(self):
return reverse('post-detail', kwargs={'pk': self.pk})
Применим миграции:
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
Шаг 4: Регистрация в админке
Регистрируем модель в административной панели (
blog/admin.py):
from django.contrib import admin
from .models import Post
admin.site.register(Post)
Шаг 5: Создание представлений (views)
В файле
blog/views.py создадим представления для отображения постов:
from django.views.generic import ListView, DetailView, CreateView, UpdateView, DeleteView
from django.contrib.auth.mixins import LoginRequiredMixin, UserPassesTestMixin
from .models import Post
class PostListView(ListView):
model = Post
template_name = 'blog/home.html'
context_object_name = 'posts'
ordering = ['-date_posted']
paginate_by = 5
class PostDetailView(DetailView):
model = Post
class PostCreateView(LoginRequiredMixin, CreateView):
model = Post
fields = ['title', 'content']
def form_valid(self, form):
form.instance.author = self.request.user
return super().form_valid(form)
class PostUpdateView(LoginRequiredMixin, UserPassesTestMixin, UpdateView):
model = Post
fields = ['title', 'content']
def form_valid(self, form):
form.instance.author = self.request.user
return super().form_valid(form)
def test_func(self):
post = self.get_object()
return self.request.user == post.author
class PostDeleteView(LoginRequiredMixin, UserPassesTestMixin, DeleteView):
model = Post
success_url = '/'
def test_func(self):
post = self.get_object()
return self.request.user == post.author
Шаг 6: Настройка URL-маршрутов
Создадим файл
blog/urls.py:
from django.urls import path
from .views import PostListView, PostDetailView, PostCreateView, PostUpdateView, PostDeleteView
urlpatterns = [
path('', PostListView.as_view(), name='blog-home'),
path('post/<int:pk>/', PostDetailView.as_view(), name='post-detail'),
path('post/new/', PostCreateView.as_view(), name='post-create'),
path('post/<int:pk>/update/', PostUpdateView.as_view(), name='post-update'),
path('post/<int:pk>/delete/', PostDeleteView.as_view(), name='post-delete'),
]
Обновим главный файл URL-маршрутов (
blog_project/urls.py):
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include
from django.conf import settings
from django.conf.urls.static import static
urlpatterns = [
path('admin/', admin.site.urls),
path('', include('blog.urls')),
]
if settings.DEBUG:
urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)
Шаг 7: Создание шаблонов
Создадим базовый шаблон
blog/templates/blog/base.html:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Django Blog</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
<a class="navbar-brand" href="{% url 'blog-home' %}">Django Blog</a>
<div class="navbar-nav">
<a class="nav-item nav-link" href="{% url 'blog-home' %}">Главная</a>
<a class="nav-item nav-link" href="{% url 'post-create' %}">Новый пост</a>
</div>
</nav>
<main class="container mt-4">
{% block content %}{% endblock %}
</main>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
Шаблон для домашней страницы
blog/templates/blog/home.html:
{% extends "blog/base.html" %}
{% block content %}
{% for post in posts %}
<article class="card mb-4">
<div class="card-header">
<h2><a href="{% url 'post-detail' post.id %}">{{ post.title }}</a></h2>
<small>Автор: {{ post.author }} | {{ post.date_posted|date:"F d, Y" }}</small>
</div>
<div class="card-body">
<p>{{ post.content|truncatewords:50 }}</p>
</div>
</article>
{% endfor %}
{% if is_paginated %}
<nav>
<ul class="pagination">
{% if page_obj.has_previous %}
<li class="page-item"><a class="page-link" href="?page=1">Первая</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="?page={{ page_obj.previous_page_number }}">Предыдущая</a></li>
{% endif %}
{% for num in page_obj.paginator.page_range %}
{% if num == page_obj.number %}
<li class="page-item active"><a class="page-link" href="?page={{ num }}">{{ num }}</a></li>
{% elif num > page_obj.number|add:'-3' and num < page_obj.number|add:'3' %}
<li class="page-item"><a class="page-link" href="?page={{ num }}">{{ num }}</a></li>
{% endif %}
{% endfor %}
{% if page_obj.has_next %}
<li class="page-item"><a class="page-link" href="?page={{ page_obj.next_page_number }}">Следующая</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="?page={{ page_obj.paginator.num_pages }}">Последняя</a></li>
{% endif %}
</ul>
</nav>
{% endif %}
{% endblock %}
Шаблон для отображения поста
blog/templates/blog/post_detail.html:
{% extends "blog/base.html" %}
{% block content %}
<article class="card">
<div class="card-header">
<h2>{{ object.title }}</h2>
<small>Автор: {{ object.author }} | {{ object.date_posted|date:"F d, Y" }}</small>
{% if object.author == user %}
<div class="mt-2">
<a class="btn btn-sm btn-outline-secondary" href="{% url 'post-update' object.id %}">Редактировать</a>
<a class="btn btn-sm btn-outline-danger" href="{% url 'post-delete' object.id %}">Удалить</a>
</div>
{% endif %}
</div>
<div class="card-body">
<p>{{ object.content }}</p>
</div>
</article>
{% endblock %}
Шаг 8: Запуск и тестирование
Создадим суперпользователя для доступа к админ-панели:
python manage.py createsuperuser
Запустим сервер для разработки:
python manage.py runserver
Теперь у нас есть полноценный блог на Django с возможностью создания, редактирования и удаления постов, а также с пагинацией и административной панелью. 🏆
Сравнение Flask и Django: что подойдет для вашего проекта
После изучения обоих фреймворков возникает естественный вопрос: какой из них лучше выбрать для конкретного проекта? Ответ зависит от множества факторов.
|Критерий
|Flask
|Django
|Когда это важно
|Скорость разработки
|Средняя
|Высокая
|Проекты с жёсткими дедлайнами
|Гибкость архитектуры
|Высокая
|Средняя
|Нестандартные или экспериментальные решения
|Производительность
|Высокая
|Средняя
|Приложения с высокой нагрузкой
|Масштабируемость кода
|Требует дисциплины
|Встроенная
|Большие команды разработчиков
|Поддержка сообщества
|Хорошая
|Отличная
|Начинающие разработчики
|Кривая обучения
|Пологая
|Крутая
|Новички в веб-разработке
|Встроенная защита
|Минимальная
|Комплексная
|Критичные для безопасности приложения
Рассмотрим конкретные сценарии:
Выбирайте Flask, если:
- Разрабатываете микросервис или API с ограниченным набором функций
- Создаёте прототип или MVP, который нужно быстро запустить
- Хотите полностью контролировать архитектуру приложения
- Ваш проект имеет нестандартные требования к архитектуре
- Вы начинающий разработчик и хотите понять основы веб-разработки
- Работаете с ограниченными ресурсами (память, процессор)
Выбирайте Django, если:
- Создаёте полноценное веб-приложение с множеством функций
- Важна скорость разработки и соблюдение сроков
- Требуется встроенная система аутентификации и авторизации
- Нужна административная панель "из коробки"
- Работаете в команде, где важна стандартизация кода
- Безопасность приложения является приоритетом
- Проект будет активно расширяться в будущем
Производительность и масштабирование
В чистом сравнении производительности Flask обычно опережает Django из-за своей легковесности. Однако при правильной оптимизации оба фреймворка могут обслуживать миллионы запросов.
Ключевые аспекты масштабирования:
- Flask: Легче оптимизировать конкретные узкие места, но требуется больше ручной работы.
- Django: Предоставляет инструменты для оптимизации (кэширование, ORM-оптимизации), но имеет больше "движущихся частей".
Совет профессионала
Для многих проектов правильным решением может быть гибридный подход:
- Используйте Django для основного приложения с его богатыми возможностями управления контентом, аутентификацией и административным интерфейсом.
- Разрабатывайте высоконагруженные API или микросервисы на Flask, которые могут взаимодействовать с основным приложением.
В конечном счёте, выбор фреймворка – это компромисс между скоростью разработки, производительностью и удобством поддержки. Для большинства проектов Django предлагает лучший баланс этих факторов, но если вам нужна предельная гибкость или вы создаёте что-то нестандартное – Flask может оказаться более подходящим выбором. 🧠
Выбор между Flask и Django – это не просто техническое решение, а стратегический шаг, определяющий будущее вашего проекта. Начните с малого, но думайте о перспективе. Flask даст вам свободу экспериментов и тонкой настройки, Django – скорость разработки и встроенную структуру. Но помните: хороший программист может создать отличный продукт на любом из этих фреймворков, ведь главное не инструмент, а понимание задачи и умение её решить.