Тултипы: как создать информативные подсказки для интерфейса сайта

Всплывающие подсказки или тултипы — это те ненавязчивые помощники, которые появляются при наведении на элемент и мгновенно делают пользовательский интерфейс более понятным. Знакомая ситуация: пользователь замирает над иконкой, не понимая её назначения, а через секунду появляется элегантная подсказка, разъясняющая функцию. Это не просто дизайнерский трюк — это мощный инструмент, способный снизить когнитивную загрузку и улучшить взаимодействие с сайтом на 30%. Готовы освоить создание этих маленьких, но важных элементов интерфейса? Давайте погрузимся в мир тултипов с конкретными примерами кода! 💡

Что такое тултипы и почему они важны для UX сайта

Тултип (от англ. tooltip — всплывающая подсказка) — это небольшой информационный блок, который появляется при наведении курсора на определенный элемент интерфейса. Эти подсказки выполняют критически важную функцию — предоставляют контекстную информацию именно тогда, когда она нужна, не загромождая основной интерфейс.

Согласно исследованиям Nielsen Norman Group, интерфейсы с грамотно реализованными подсказками повышают удобство использования сайта на 18-24%. Почему тултипы так эффективны для UX?

Экономят пространство — дополнительная информация появляется только при необходимости

— дополнительная информация появляется только при необходимости Снижают когнитивную нагрузку — пользователю не нужно запоминать значение каждого элемента

— пользователю не нужно запоминать значение каждого элемента Упрощают навигацию — особенно при работе с иконками без текстовых подписей

— особенно при работе с иконками без текстовых подписей Предотвращают ошибки — объясняют последствия действий до их совершения

— объясняют последствия действий до их совершения Создают впечатление продуманного интерфейса — повышают доверие к продукту

Алексей Воронин, UX-дизайнер

Работая над редизайном крупного маркетплейса, мы столкнулись с проблемой перегруженного интерфейса карточек товаров. Тестирование показало, что пользователи теряются среди множества кнопок и индикаторов. Мы приняли решение скрыть второстепенную информацию за тултипами, оставив на виду только ключевые данные. Результаты превзошли ожидания: время, требуемое на принятие решения о покупке, сократилось на 12%, а конверсия выросла на 3,5%. Что особенно важно — количество обращений в поддержку с вопросами "что означает эта иконка?" снизилось на 68%. Тултипы стали нашим secret weapon в борьбе за внимание пользователя.

Сегодня существует множество способов реализации тултипов, от простых CSS-решений до продвинутых JavaScript-библиотек. Выбор подхода зависит от ваших потребностей, технических ограничений и дизайнерского видения. Давайте рассмотрим основные варианты, начиная с самого простого.

Базовый HTML/CSS тултип: лаконичное решение для любого проекта

Начнем с самого простого и универсального решения, которое не требует подключения внешних библиотек и работает даже при отключенном JavaScript. Базовый CSS-тултип — это идеальное решение для небольших проектов или ситуаций, когда вам нужна максимальная совместимость с разными браузерами. 🧩

Вот простейший пример HTML-структуры для создания тултипа:

HTML Скопировать код <div class="tooltip-container"> Наведите курсор сюда <span class="tooltip-text">Это текст всплывающей подсказки</span> </div>

А вот CSS-стили, которые превратят эту структуру в работающий тултип:

CSS Скопировать код .tooltip-container { position: relative; display: inline-block; border-bottom: 1px dotted black; /* подчеркивание для обозначения интерактивности */ } .tooltip-text { visibility: hidden; width: 200px; background-color: #555; color: #fff; text-align: center; border-radius: 6px; padding: 5px; position: absolute; z-index: 1; bottom: 125%; /* размещаем тултип над элементом */ left: 50%; margin-left: -100px; /* центрируем тултип */ opacity: 0; transition: opacity 0.3s; } .tooltip-container:hover .tooltip-text { visibility: visible; opacity: 1; } /* стрелка внизу тултипа */ .tooltip-text::after { content: ""; position: absolute; top: 100%; left: 50%; margin-left: -5px; border-width: 5px; border-style: solid; border-color: #555 transparent transparent transparent; }

Принцип работы прост: тултип изначально скрыт за счет свойства visibility: hidden и нулевой прозрачности, а при наведении на контейнер (псевдокласс :hover ) становится видимым. Плавный переход обеспечивает свойство transition .

Что делает этот подход особенно привлекательным:

Преимущество Описание Ограничение Простота внедрения Минимум кода, нет зависимостей Ограниченная настраиваемость Скорость работы Чистый CSS работает быстрее JS-решений Нет продвинутых анимаций Универсальная совместимость Поддерживается всеми браузерами Сложно контролировать позиционирование Нет зависимостей Не требует внешних библиотек Отсутствие продвинутых функций

Вы можете настроить внешний вид и позиционирование тултипа, изменяя CSS-свойства. Например, для размещения тултипа справа от элемента:

CSS Скопировать код .tooltip-text { /* ... другие стили ... */ top: -5px; left: 105%; margin-left: 0; bottom: auto; } .tooltip-text::after { top: 50%; right: 100%; margin-top: -5px; margin-left: 0; border-color: transparent #555 transparent transparent; }

Вы можете создать различные виды тултипов, изменяя их позиционирование:

Сверху: bottom: 125%; left: 50%;

Снизу: top: 125%; left: 50%;

Слева: right: 105%; top: 50%;

Справа: left: 105%; top: 50%;

Интерактивные тултипы с JavaScript: функциональность и анимация

Когда простого CSS недостаточно, JavaScript приходит на помощь. С его использованием вы можете создавать тултипы, которые появляются не только при наведении, но и при клике, фокусе, программном вызове или после определенной задержки. Кроме того, JS позволяет динамически менять содержимое, отслеживать взаимодействие с тултипом и создавать сложные анимации. 🚀

Вот базовый пример реализации тултипа с использованием JavaScript:

HTML Скопировать код <button id="myButton" data-tooltip="Это текст тултипа">Нажмите на меня</button> <div id="tooltip" class="tooltip"></div> <script> const button = document.getElementById('myButton'); const tooltip = document.getElementById('tooltip'); // Функция для отображения тултипа function showTooltip(e) { const text = e.target.getAttribute('data-tooltip'); if (!text) return; tooltip.textContent = text; tooltip.style.display = 'block'; // Позиционирование тултипа относительно кнопки const rect = e.target.getBoundingClientRect(); tooltip.style.left = rect.left + (rect.width / 2) – (tooltip.offsetWidth / 2) + 'px'; tooltip.style.top = rect.top – tooltip.offsetHeight – 10 + 'px'; } // Функция для скрытия тултипа function hideTooltip() { tooltip.style.display = 'none'; } // Добавляем обработчики событий button.addEventListener('mouseenter', showTooltip); button.addEventListener('mouseleave', hideTooltip); </script>

CSS для этого тултипа может выглядеть так:

CSS Скопировать код .tooltip { display: none; position: absolute; background-color: #333; color: white; padding: 8px 12px; border-radius: 4px; z-index: 100; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.2); pointer-events: none; /* чтобы тултип не перехватывал события мыши */ } .tooltip::after { content: ''; position: absolute; bottom: -10px; left: 50%; margin-left: -5px; border-width: 5px; border-style: solid; border-color: #333 transparent transparent transparent; }

Марина Сергеева, Frontend-разработчик На одном из проектов мы столкнулись с интересной задачей: клиент хотел, чтобы тултипы с подсказками появлялись автоматически для новых пользователей, проводя их через основные функции приложения. Базовое CSS-решение здесь не подходило. Мы разработали систему на JavaScript, которая отслеживала первое посещение и последовательно показывала тултипы над ключевыми элементами интерфейса. Каждый тултип появлялся только после взаимодействия с предыдущим элементом. Интересно, что время, затрачиваемое пользователями на освоение приложения, сократилось на 40%, а количество возвратов выросло на 25% в первый месяц после внедрения. JavaScript дал нам гибкость, которая была критически важна для такого интерактивного сценария.

С помощью JavaScript вы можете создавать тултипы с дополнительными функциями:

Отложенное появление/исчезновение с использованием setTimeout

с использованием Умное позиционирование , которое предотвращает выход за границы экрана

, которое предотвращает выход за границы экрана Динамическое содержимое , загружаемое через AJAX

, загружаемое через AJAX Интерактивные элементы внутри тултипа (ссылки, кнопки, формы)

(ссылки, кнопки, формы) Сложная анимация с использованием библиотек или CSS-переходов

Пример "умного" позиционирования тултипа, который не выходит за границы экрана:

JS Скопировать код function smartPositioning(targetElement, tooltipElement) { const targetRect = targetElement.getBoundingClientRect(); const tooltipRect = tooltipElement.getBoundingClientRect(); // Пробуем разместить сверху let topPosition = targetRect.top – tooltipRect.height – 10; // Если не помещается сверху, размещаем снизу if (topPosition < 0) { topPosition = targetRect.bottom + 10; } // Позиционируем по горизонтали let leftPosition = targetRect.left + (targetRect.width / 2) – (tooltipRect.width / 2); // Проверяем, не выходит ли за левый край if (leftPosition < 10) { leftPosition = 10; } // Проверяем, не выходит ли за правый край if (leftPosition + tooltipRect.width > window.innerWidth – 10) { leftPosition = window.innerWidth – tooltipRect.width – 10; } // Применяем позиционирование tooltipElement.style.top = topPosition + 'px'; tooltipElement.style.left = leftPosition + 'px'; }

Готовые библиотеки для создания тултипов: Bootstrap, Tippy.js и другие

Если вы стремитесь к максимальной эффективности и хотите избежать изобретения велосипеда, готовые JavaScript-библиотеки — идеальное решение. Они предлагают богатый функционал, оптимизированный код и решения для большинства типовых задач, связанных с тултипами. 📦

Рассмотрим наиболее популярные библиотеки и их особенности:

Библиотека Преимущества Размер (gzip) Особенности Bootstrap Tooltips Интеграция с экосистемой Bootstrap, простота использования ~7 КБ (с Popper.js) Требует jQuery, часть большой библиотеки Tippy.js Высокая производительность, множество опций настройки ~12 КБ Поддерживает анимации, темы, группировку Popper.js Точное позиционирование, легкий вес ~3 КБ Только позиционирование, без стилей Tooltipster Гибкая настройка, множество плагинов ~10 КБ Требует jQuery, поддерживает AJAX-содержимое

Рассмотрим примеры использования наиболее популярных библиотек:

1. Bootstrap Tooltips

Если вы уже используете Bootstrap для своего проекта, его встроенные тултипы — логичный выбор:

HTML Скопировать код <!-- Подключение Bootstrap CSS и JS --> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> <!-- HTML-разметка --> <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="top" title="Это подсказка от Bootstrap"> Наведите на меня </button> <!-- Инициализация тултипов --> <script> document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const tooltipTriggerList = [].slice.call(document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tooltip"]')); const tooltipList = tooltipTriggerList.map(function(tooltipTriggerEl) { return new bootstrap.Tooltip(tooltipTriggerEl); }); }); </script>

2. Tippy.js — одна из самых мощных и гибких библиотек для тултипов:

HTML Скопировать код <!-- Подключение Tippy.js --> <script src="https://unpkg.com/@popperjs/core@2"></script> <script src="https://unpkg.com/tippy.js@6"></script> <!-- HTML-разметка --> <button id="myTippyButton">Наведите или нажмите на меня</button> <!-- Инициализация тултипа --> <script> tippy('#myTippyButton', { content: 'Это продвинутый тултип с Tippy.js', placement: 'top', arrow: true, animation: 'scale', theme: 'light', trigger: 'mouseenter click', // активация и при наведении, и при клике interactive: true, // можно взаимодействовать с содержимым тултипа allowHTML: true, // разрешить HTML в содержимом maxWidth: 300 }); </script>

Tippy.js предлагает богатый API, который позволяет настраивать практически любой аспект тултипов. Вы можете изменять триггеры, анимации, темы, задержку показа/скрытия и многое другое.

3. Popper.js — низкоуровневая библиотека для позиционирования, которая используется как основа для многих других библиотек тултипов:

HTML Скопировать код <!-- Подключение Popper.js --> <script src="https://unpkg.com/@popperjs/core@2"></script> <!-- HTML-разметка --> <button id="button">Наведите на меня</button> <div id="tooltip" role="tooltip">Тултип на чистом Popper.js</div> <style> #tooltip { display: none; background: #333; color: white; padding: 5px; border-radius: 4px; } </style> <script> const button = document.getElementById('button'); const tooltip = document.getElementById('tooltip'); // Создаем экземпляр Popper const popperInstance = Popper.createPopper(button, tooltip, { placement: 'top', modifiers: [ { name: 'offset', options: { offset: [0, 8], }, }, ], }); // Показываем/скрываем тулTIP function show() { tooltip.style.display = 'block'; popperInstance.update(); } function hide() { tooltip.style.display = 'none'; } button.addEventListener('mouseenter', show); button.addEventListener('mouseleave', hide); </script>

При выборе библиотеки учитывайте следующие факторы:

Размер и производительность: для мобильных сайтов критически важна оптимизация размера JS-файлов

для мобильных сайтов критически важна оптимизация размера JS-файлов Зависимости: некоторые библиотеки требуют jQuery или других зависимостей

некоторые библиотеки требуют jQuery или других зависимостей Необходимые функции: выбирайте библиотеку, которая предлагает нужные вам возможности

выбирайте библиотеку, которая предлагает нужные вам возможности Совместимость с браузерами: проверьте поддержку старых браузеров, если это важно для вашего проекта

проверьте поддержку старых браузеров, если это важно для вашего проекта Активность разработки: предпочтительны библиотеки с активной поддержкой и сообществом

Адаптивные тултипы для мобильных устройств: особенности разработки

Создание тултипов для мобильных устройств требует особого подхода из-за отсутствия события наведения мыши (hover), ограниченного пространства экрана и необходимости учитывать тач-интерфейс. Адаптивный тултип должен корректно работать как на десктопе, так и на мобильных устройствах. 📱

Ключевые аспекты, которые необходимо учитывать при разработке мобильных тултипов:

Триггеры: заменяйте hover на tap/click для мобильных устройств

заменяйте hover на tap/click для мобильных устройств Размер и позиционирование: тултипы должны быть достаточно большими для удобного чтения на малых экранах

тултипы должны быть достаточно большими для удобного чтения на малых экранах Жесты пользователя: учитывайте свайпы и другие типичные мобильные взаимодействия

учитывайте свайпы и другие типичные мобильные взаимодействия Производительность: мобильные устройства часто имеют ограниченные ресурсы

мобильные устройства часто имеют ограниченные ресурсы Контекст использования: на мобильных устройствах важна экономия места и внимания

Пример адаптивного тултипа, который учитывает тип устройства:

HTML Скопировать код <div class="adaptive-tooltip-container"> <button class="info-button">i</button> <div class="tooltip-content">Дополнительная информация для пользователя</div> </div> <style> .adaptive-tooltip-container { position: relative; display: inline-block; } .info-button { width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; border: 1px solid #007bff; background: white; color: #007bff; font-weight: bold; cursor: pointer; } .tooltip-content { display: none; position: absolute; background: #333; color: white; padding: 10px; border-radius: 4px; width: 200px; top: 100%; left: 50%; transform: translateX(-50%); margin-top: 8px; z-index: 100; } /* Стрелка тултипа */ .tooltip-content:after { content: ''; position: absolute; bottom: 100%; left: 50%; margin-left: -5px; border-width: 5px; border-style: solid; border-color: transparent transparent #333 transparent; } /* Для десктопов используем hover */ @media (min-width: 1024px) { .adaptive-tooltip-container:hover .tooltip-content { display: block; } } /* Стили для активного состояния на мобильных */ .tooltip-content.active { display: block; } /* Медиа-запрос для мобильных устройств */ @media (max-width: 768px) { .tooltip-content { width: 90vw; /* Используем viewport width для адаптивной ширины */ max-width: 300px; padding: 15px; /* Увеличиваем padding для удобства тапа */ font-size: 16px; /* Увеличиваем размер шрифта для мобильных */ } .info-button { width: 30px; /* Увеличиваем размер кнопки для удобства тапа */ height: 30px; } } </style> <script> document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const infoButtons = document.querySelectorAll('.info-button'); infoButtons.forEach(button => { button.addEventListener('click', function(e) { e.stopPropagation(); const tooltipContent = this.nextElementSibling; // Закрываем все остальные тултипы document.querySelectorAll('.tooltip-content').forEach(tooltip => { if (tooltip !== tooltipContent) { tooltip.classList.remove('active'); } }); // Переключаем активное состояние текущего тултипа tooltipContent.classList.toggle('active'); }); }); // Закрываем тултип при клике вне его document.addEventListener('click', function() { document.querySelectorAll('.tooltip-content').forEach(tooltip => { tooltip.classList.remove('active'); }); }); }); </script>

Этот код создает тултип, который на десктопах активируется при наведении, а на мобильных устройствах — при тапе по кнопке с информацией. Также обратите внимание на следующие приемы:

Увеличенные размеры кнопок и текста для удобства использования на тач-устройствах Использование медиа-запросов для адаптации стилей под разные размеры экрана Закрытие тултипа при тапе вне его области для предотвращения "залипания" подсказок Переключение класса active вместо инлайновых стилей для лучшей производительности

При разработке мобильных тултипов также полезно следовать этим рекомендациям:

Тестируйте на реальных устройствах , а не только в эмуляторах браузера

, а не только в эмуляторах браузера Учитывайте различные ориентации экрана (портретная и ландшафтная)

(портретная и ландшафтная) Следите за контрастностью — яркий свет на улице может затруднить чтение

— яркий свет на улице может затруднить чтение Предусмотрите возможность закрытия тултипа с помощью явной кнопки "закрыть"

с помощью явной кнопки "закрыть" Используйте возможности CSS для плавных анимаций , но не перегружайте интерфейс

, но не перегружайте интерфейс Помните о экономии трафика — избегайте тяжелых JavaScript-решений, если они не необходимы