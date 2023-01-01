Как создать свой первый сайт: пошаговое руководство для новичка

Для кого эта статья:

Новички, желающие создать собственный сайт без серьезных технических знаний

Люди, заинтересованные в изучении веб-разработки и создании веб-проектов

Предприниматели и владельцы малых бизнесов, нуждающиеся в онлайн-присутствии Создание собственного сайта — задача, которая может напугать новичка обилием технических терминов и кажущейся сложностью. Однако реальность такова: сегодня запустить свой первый веб-проект может абсолютно каждый, даже без единой строчки кода. Миллионы людей уже прошли этот путь, превратив свои идеи в полноценные сайты, которые приносят им доход или помогают в самовыражении. В этой инструкции мы разложим весь процесс на простые шаги, чтобы вы могли уверенно создать сайт любой сложности — от визитки до интернет-магазина. 🚀

Что нужно знать перед созданием своего первого сайта

Прежде чем приступать к техническим аспектам создания сайта, необходимо определиться с базовыми вопросами, которые существенно повлияют на весь процесс разработки. Ясное понимание цели и аудитории сайта поможет вам избежать лишних затрат времени и ресурсов. 📝

Определите цель вашего сайта. Вы создаете личный блог, портфолио, корпоративный сайт или интернет-магазин? Каждый тип сайта имеет свои требования к дизайну, функциональности и техническим решениям.

Изучите свою целевую аудиторию. Кто будет посещать ваш сайт? Что им интересно? Как они используют интернет? Ответы на эти вопросы помогут вам создать сайт, который действительно понравится вашим посетителям.

Проанализируйте конкурентов. Посмотрите на сайты в вашей нише. Отметьте, что вам нравится в их дизайне, структуре и контенте, а что можно было бы сделать лучше.

Тип сайта Основные требования Примерный бюджет (₽) Сайт-визитка Простой дизайн, 3-5 страниц 0 – 5 000 Блог Удобная система публикации, категории 0 – 8 000 Корпоративный сайт Профессиональный дизайн, информативность 5 000 – 30 000 Интернет-магазин Каталог товаров, корзина, платежная система 8 000 – 50 000+

Составьте примерный план контента. Даже базовый набросок структуры сайта поможет вам лучше понять, сколько страниц потребуется, какие функции нужно будет реализовать и какой объем работ предстоит.

Определите бюджет проекта. Создание сайта может быть как совершенно бесплатным (с некоторыми ограничениями), так и довольно затратным. Основные статьи расходов включают:

Оплата домена (от 300 до 3000 рублей в год)

Оплата хостинга (от 1000 до 10000 рублей в год)

Покупка премиум-темы или шаблона (от 1000 до 15000 рублей)

Дополнительные платные плагины или функции (стоимость варьируется)

Оцените свои технические навыки. Честно определите, насколько вы готовы погрузиться в технические детали. Если вы не планируете изучать HTML, CSS или JavaScript, лучше выбрать инструменты, которые позволяют создавать сайт без кодирования.

Михаил Соколов, веб-разработчик Когда я создавал свой первый сайт еще в 2010 году, мне пришлось учить HTML и CSS с нуля, искать хостинг через знакомых и часами разбираться с FTP-клиентами. Сегодня один из моих клиентов — фотограф Анна — запустила свое портфолио за один вечер, используя конструктор сайтов. Она выбрала шаблон, загрузила фотографии, настроила контактную форму, и на следующий день уже отправляла ссылку потенциальным клиентам. Разница колоссальная! Но важно помнить: перед тем как Анна села за конструктор, она потратила неделю на изучение конкурентов и составление списка того, что обязательно должно быть на её сайте. Эта подготовка сэкономила ей массу времени.

Выбор идеальной платформы: простые способы создать сайт

Выбор платформы — это фундаментальное решение, которое определит, насколько сложным или простым будет процесс создания вашего сайта. Существует несколько категорий инструментов, каждая из которых подходит для разных целей и уровней технической подготовки. 🛠️

Конструкторы сайтов — самый простой способ для новичков. Они предлагают визуальные редакторы, где вы можете перетаскивать элементы и сразу видеть результат.

Системы управления контентом (CMS) — более гибкое решение, которое может потребовать немного больше технических знаний, но предоставляет больше возможностей для кастомизации.

Фреймворки для разработки — для тех, кто готов погрузиться в программирование. Они предоставляют максимальную гибкость, но требуют знания языков программирования.

Платформа Сложность освоения Гибкость Стоимость Лучше для Tilda Низкая Средняя От 0 до 15 000 ₽/год Лендинги, портфолио WordPress Средняя Высокая От 0 + хостинг Блоги, малый бизнес Wix Низкая Средняя От 0 до 18 000 ₽/год Малый бизнес, портфолио Joomla Высокая Высокая От 0 + хостинг Сложные проекты Битрикс Высокая Очень высокая От 5 900 ₽ + хостинг Корпоративные сайты, магазины

При выборе платформы рассмотрите следующие критерии:

Цель сайта: для интернет-магазина подойдут специализированные платформы (Shopify, WooCommerce), для блога — WordPress или Ghost.

для интернет-магазина подойдут специализированные платформы (Shopify, WooCommerce), для блога — WordPress или Ghost. Бюджет: многие платформы имеют бесплатные планы с ограничениями или пробные периоды.

многие платформы имеют бесплатные планы с ограничениями или пробные периоды. Технические навыки: если вы новичок, лучше начать с интуитивно понятных конструкторов.

если вы новичок, лучше начать с интуитивно понятных конструкторов. Масштабируемость: подумайте о том, как будет расти ваш сайт и сможет ли выбранная платформа удовлетворить ваши будущие потребности.

Для большинства новичков оптимальным выбором станет либо конструктор сайтов (Tilda, Wix, Squarespace), либо WordPress. Последний занимает более 40% рынка всех сайтов в интернете благодаря своей гибкости и огромному сообществу пользователей.

Если вы выбираете между популярными решениями, стоит учесть, что каждая платформа имеет свою специализацию: Tilda отлично подходит для создания стильных лендингов, WordPress — для информационных сайтов и блогов, а Wix предлагает множество инструментов для бизнеса.

Как сделать сайт без кода: конструкторы для новичков

Конструкторы сайтов — это идеальное решение для новичков, позволяющее создать полноценный сайт без написания кода. Они работают по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get) — "что видишь, то и получаешь", предоставляя интуитивно понятный интерфейс для визуального редактирования. 🎨

Анна Морозова, дизайнер интерфейсов Моя клиентка Елена, владелица небольшой кондитерской, долгое время откладывала создание сайта, опасаясь сложностей и высокой стоимости. Когда я предложила ей попробовать конструктор Tilda, она сначала отнеслась скептически. Мы начали с выбора шаблона для ресторанного бизнеса и адаптировали его под кондитерскую. Елена быстро освоила интерфейс и вскоре сама начала экспериментировать с блоками и элементами. Особенно ее впечатлила возможность создать форму для заказа тортов. Через неделю сайт был готов, и уже в первый месяц после запуска количество заказов выросло на 30%. "Я даже не представляла, что создать сайт может быть так просто, — призналась Елена. — Теперь я сама регулярно обновляю фотографии новых десертов и акции".

Вот топ-5 конструкторов для новичков с их основными преимуществами:

Tilda — русскоязычный конструктор с акцентом на дизайн и типографику. Идеален для создания стильных лендингов и портфолио.

— русскоязычный конструктор с акцентом на дизайн и типографику. Идеален для создания стильных лендингов и портфолио. Wix — универсальный конструктор с огромным количеством шаблонов и встроенных приложений.

— универсальный конструктор с огромным количеством шаблонов и встроенных приложений. Squarespace — премиальный конструктор с акцентом на визуальный контент. Отлично подходит для фотографов и дизайнеров.

— премиальный конструктор с акцентом на визуальный контент. Отлично подходит для фотографов и дизайнеров. uKit — российский конструктор, ориентированный на малый бизнес.

— российский конструктор, ориентированный на малый бизнес. Weebly — простой конструктор с интуитивно понятным интерфейсом и встроенным маркетинговым инструментарием.

Типичный процесс создания сайта на конструкторе включает следующие шаги:

Регистрация аккаунта — обычно требуется только email и пароль. Выбор шаблона — большинство конструкторов предлагают тематические шаблоны для разных сфер бизнеса. Настройка дизайна — изменение цветовой схемы, шрифтов, фоновых изображений. Добавление и редактирование контента — тексты, изображения, видео, формы. Настройка необходимых функций — контактные формы, галереи, интеграция с социальными сетями. Подключение домена — многие конструкторы предлагают бесплатные поддомены или возможность подключить собственный домен. Публикация сайта — после завершения работы над сайтом одним кликом вы делаете его доступным для всех.

При работе с конструкторами помните об их ограничениях:

Зависимость от платформы — перенести сайт с одного конструктора на другой может быть сложно или невозможно.

— перенести сайт с одного конструктора на другой может быть сложно или невозможно. Ограничения в кастомизации — не все элементы дизайна можно изменить так, как вам хочется.

— не все элементы дизайна можно изменить так, как вам хочется. Стоимость может расти — по мере развития вашего проекта вам могут потребоваться дополнительные функции, доступные только на более дорогих тарифах.

— по мере развития вашего проекта вам могут потребоваться дополнительные функции, доступные только на более дорогих тарифах. Ограничения в SEO-оптимизации — некоторые конструкторы имеют ограниченные возможности для продвижения сайта в поисковых системах.

Тем не менее, для многих проектов конструкторы остаются оптимальным решением, сочетая простоту использования с достаточной функциональностью для большинства задач. 👍

Домен и хостинг: что выбрать для запуска вашего сайта

Понятия "домен" и "хостинг" часто вызывают замешательство у новичков, но на самом деле всё просто: домен — это ваш адрес в интернете (например, example.com), а хостинг — место, где физически хранятся файлы вашего сайта. Правильный выбор этих компонентов критически важен для успешной работы вашего веб-проекта. 🔍

При выборе доменного имени следуйте этим рекомендациям:

Краткость и запоминаемость — домен должен легко запоминаться и не содержать сложных комбинаций букв и цифр.

— домен должен легко запоминаться и не содержать сложных комбинаций букв и цифр. Релевантность — желательно, чтобы домен отражал тематику вашего сайта или название бренда.

— желательно, чтобы домен отражал тематику вашего сайта или название бренда. Доменная зона — для международных проектов лучше выбирать .com, для российских — .ru или .рф.

— для международных проектов лучше выбирать .com, для российских — .ru или .рф. Отсутствие дефисов и цифр — по возможности избегайте их использования, так как они снижают запоминаемость.

Зарегистрировать домен можно у регистраторов доменных имён, таких как REG.RU, RU-CENTER, Namecheap или GoDaddy. Стоимость варьируется в зависимости от доменной зоны и регистратора, но обычно составляет от 300 до 1500 рублей в год.

При выборе хостинга обратите внимание на следующие параметры:

Тип хостинга — для большинства новичков подойдёт shared-хостинг (когда на одном сервере размещается множество сайтов), как самый доступный вариант.

— для большинства новичков подойдёт shared-хостинг (когда на одном сервере размещается множество сайтов), как самый доступный вариант. Объём дискового пространства — зависит от размера вашего сайта и количества контента.

— зависит от размера вашего сайта и количества контента. Объём трафика — некоторые хостинг-провайдеры ограничивают ежемесячный трафик.

— некоторые хостинг-провайдеры ограничивают ежемесячный трафик. Количество сайтов — если планируете запускать несколько проектов, убедитесь, что тариф это позволяет.

— если планируете запускать несколько проектов, убедитесь, что тариф это позволяет. Поддержка CMS — если вы используете WordPress или другую CMS, проверьте их совместимость с хостингом.

— если вы используете WordPress или другую CMS, проверьте их совместимость с хостингом. Надёжность и скорость — изучите отзывы о работе хостинг-провайдера и проверьте время отклика серверов.

Популярные хостинг-провайдеры в России: Beget, Timeweb, REG.RU, Hostinger. Стоимость базовых тарифов обычно составляет от 100 до 500 рублей в месяц.

Важно понимать, что многие конструкторы сайтов (Tilda, Wix, Squarespace) предоставляют хостинг в рамках своих тарифов, избавляя вас от необходимости искать его отдельно. При этом они часто предлагают бесплатный поддомен (например, yoursite.tilda.ws) или возможность подключить собственный домен.

Процесс подключения собственного домена к хостингу или конструктору сайтов включает настройку DNS-записей. Звучит сложно, но по сути это просто указание "маршрута" для вашего доменного имени. Большинство провайдеров предоставляют подробные инструкции по этому процессу, а служба поддержки всегда готова помочь.

Создание сайта шаг за шагом: от дизайна до публикации

Теперь, когда вы определились с платформой, доменом и хостингом, пришло время непосредственно приступить к созданию сайта. Этот процесс можно разделить на несколько последовательных шагов, каждый из которых приближает вас к запуску собственного веб-проекта. 🏗️

Шаг 1: Планирование структуры сайта

Начните с создания карты сайта — схемы, отображающей все страницы и их взаимосвязи. Для большинства простых сайтов достаточно следующих страниц:

Главная страница

О нас/Обо мне

Услуги/Продукты

Портфолио/Галерея

Блог (опционально)

Контакты

Шаг 2: Дизайн и визуальный стиль

Выберите цветовую схему, шрифты и общий стиль, который будет соответствовать вашему бренду или личности. Если вы используете конструктор или CMS, выберите подходящий шаблон, который можно будет настроить.

Рекомендации по визуальному стилю:

Используйте не более 3 основных цветов

Выбирайте не более 2-3 шрифтов

Обеспечьте достаточный контраст между текстом и фоном

Используйте качественные изображения с высоким разрешением

Шаг 3: Создание и наполнение страниц

Начните с создания базовых страниц согласно вашей структуре. Для каждой страницы:

Подготовьте заголовок и подзаголовки Напишите основной текст, делая его лаконичным и информативным Добавьте релевантные изображения или видео Включите призывы к действию (кнопки, формы)

Шаг 4: Настройка навигации

Создайте интуитивно понятное меню, которое позволит посетителям легко перемещаться по сайту. Рекомендации:

Ограничьте главное меню 5-7 пунктами

Используйте понятные названия разделов

Добавьте логотип, который будет ссылаться на главную страницу

Убедитесь, что навигация работает на мобильных устройствах

Шаг 5: Добавление функциональности

В зависимости от типа вашего сайта и выбранной платформы, добавьте необходимую функциональность:

Контактные формы

Интеграция с социальными сетями

Возможность комментирования (для блогов)

Корзина и оплата (для интернет-магазинов)

Карты и схемы проезда

Чат с посетителями

Шаг 6: Оптимизация для поисковых систем (SEO)

Базовые настройки SEO, которые следует выполнить перед запуском:

Настройте метатеги (title, description) для каждой страницы

Добавьте альтернативные тексты (alt) к изображениям

Создайте понятную структуру URL

Убедитесь, что сайт имеет мобильную версию

Проверьте скорость загрузки страниц

Шаг 7: Тестирование

Перед публикацией тщательно протестируйте ваш сайт:

Проверьте работу на различных устройствах (десктоп, планшет, смартфон) Протестируйте в разных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge) Проверьте все ссылки на наличие ошибок Убедитесь, что формы правильно отправляются Проверьте орфографию и грамматику

Шаг 8: Публикация сайта

Когда всё готово, опубликуйте свой сайт. В случае использования конструктора это обычно делается одним кликом. Если вы используете CMS с отдельным хостингом, вам может потребоваться загрузить файлы через FTP или панель управления хостинга.

Шаг 9: Послезапускные действия

После запуска не забудьте:

Настроить аналитику (Google Analytics, Яндекс.Метрика)

Добавить сайт в поисковые системы (Google Search Console, Яндекс.Вебмастер)

Создать карту сайта (sitemap.xml) и файл robots.txt

Настроить резервное копирование данных

Следуя этому пошаговому руководству, вы сможете создать профессионально выглядящий сайт, даже если у вас нет опыта в веб-разработке. Помните, что создание сайта — это итеративный процесс, и после запуска вы будете продолжать его совершенствовать, основываясь на обратной связи от посетителей и анализе их поведения. 📈