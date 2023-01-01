Создание 3D-сайтов на WebGL: от основ до публикации проекта

// Функция для управления ресурсами function setupResourceManagement() { // Миникарты для текстур – уменьшают артефакты при уменьшении объектов textureLoader.setPath('textures/'); const textures = { earth: textureLoader.load('earth_map.jpg', function(texture) { texture.minFilter = THREE.LinearMipMapLinearFilter; texture.generateMipmaps = true; texture.anisotropy = renderer.capabilities.getMaxAnisotropy(); }), }; // Функция для очистки ресурсов function disposeResources() { for (const key in textures) { textures[key].dispose(); } // Очистка геометрий и материалов scene.traverse(object => { if (object.isMesh) { object.geometry.dispose(); if (object.material.isMaterial) { disposeMaterial(object.material); } else { // Массив материалов for (const material of object.material) { disposeMaterial(material); } } } }); } // Вспомогательная функция для очистки материалов function disposeMaterial(material) { for (const key in material) { const value = material[key]; if (value && typeof value.dispose === 'function') { value.dispose(); } } } // Обработка потери контекста WebGL const canvas = renderer.domElement; canvas.addEventListener('webglcontextlost', function(event) { event.preventDefault(); console.warn('WebGL context lost. Reinitializing...'); // Остановка анимации и очистка ресурсов cancelAnimationFrame(animationId); }); canvas.addEventListener('webglcontextrestored', function() { console.info('WebGL context restored.'); // Переинициализация сцены init(); }); // При закрытии страницы очищаем ресурсы window.addEventListener('beforeunload', disposeResources); return { textures, disposeResources }; }