TypeScript в разработке: как создать надежный сайт с нуля

// server/src/controllers/user.controller.ts import { Request, Response } from 'express'; import userService from '../services/user.service'; import { AuthRequest } from '../types'; class UserController { // Получение всех пользователей async getUsers(req: Request, res: Response): Promise<void> { try { const users = await userService.getAllUsers(); res.status(200).json({ data: users }); } catch (error) { const err = error as Error; res.status(500).json({ error: err.message }); } } // Получение пользователя по id async getUserById(req: Request, res: Response): Promise<void> { try { const user = await userService.getUserById(req.params.id); if (!user) { res.status(404).json({ error: 'User not found' }); return; } res.status(200).json({ data: user }); } catch (error) { const err = error as Error; res.status(500).json({ error: err.message }); } } // Создание пользователя async createUser(req: Request, res: Response): Promise<void> { try { const { name, email, password, role } = req.body; // Базовая валидация if (!name || !email || !password) { res.status(400).json({ error: 'Name, email and password are required' }); return; } const user = await userService.createUser({ name, email, password, role }); res.status(201).json({ data: user }); } catch (error) { const err = error as Error; res.status(500).json({ error: err.message }); } } // Обновление пользователя async updateUser(req: Request, res: Response): Promise<void> { try { const { id } = req.params; const updates = req.body; const user = await userService.updateUser(id, updates); if (!user) { res.status(404).json({ error: 'User not found' }); return; } res.status(200).json({ data: user }); } catch (error) { const err = error as Error; res.status(500).json({ error: err.message }); } } // Удаление пользователя async deleteUser(req: Request, res: Response): Promise<void> { try { const { id } = req.params; const success = await userService.deleteUser(id); if (!success) { res.status(404).json({ error: 'User not found' }); return; } res.status(200).json({ message: 'User deleted successfully' }); } catch (error) { const err = error as Error; res.status(500).json({ error: err.message }); } } // Получение профиля авторизованного пользователя async getProfile(req: AuthRequest, res: Response): Promise<void> { try { const user = req.user; if (!user) { res.status(401).json({ error: 'Unauthorized' }); return; } res.status(200).json({ data: user }); } catch (error) { const err = error as Error; res.status(500).json({ error: err.message }); } } } export default new UserController();