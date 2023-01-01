WebRTC: технология видеосвязи без плагинов для современных сайтов

JS Скопировать код

// public/videoHandling.js class VideoHandler { constructor(localVideoElement, remoteVideoElement) { this.localVideo = localVideoElement; this.remoteVideo = remoteVideoElement; this.localStream = null; this.mediaConstraints = { audio: true, video: { width: { ideal: 1280 }, height: { ideal: 720 }, frameRate: { max: 30 } } }; } async startLocalStream() { try { this.localStream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia(this.mediaConstraints); this.localVideo.srcObject = this.localStream; return this.localStream; } catch (error) { console.error('Ошибка при получении медиапотока:', error); throw error; } } async toggleMute(kind) { if (!this.localStream) return false; const tracks = kind === 'audio' ? this.localStream.getAudioTracks() : this.localStream.getVideoTracks(); tracks.forEach(track => { track.enabled = !track.enabled; }); return !tracks[0]?.enabled; } async switchCamera() { if (!this.localStream) return; // Получаем список всех доступных видеоустройств const devices = await navigator.mediaDevices.enumerateDevices(); const videoDevices = devices.filter(device => device.kind === 'videoinput'); if (videoDevices.length < 2) { console.warn('Доступна только одна камера'); return; } // Находим текущее устройство const currentTrack = this.localStream.getVideoTracks()[0]; const currentSettings = currentTrack.getSettings(); const currentDeviceId = currentSettings.deviceId; // Находим следующее устройство в списке const currentIndex = videoDevices.findIndex(device => device.deviceId === currentDeviceId); const nextIndex = (currentIndex + 1) % videoDevices.length; const nextDevice = videoDevices[nextIndex]; // Останавливаем текущий трек currentTrack.stop(); // Получаем поток с нового устройства const newStream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: { deviceId: { exact: nextDevice.deviceId } }, audio: false }); const newTrack = newStream.getVideoTracks()[0]; // Заменяем трек в локальном потоке this.localStream.removeTrack(currentTrack); this.localStream.addTrack(newTrack); // Обновляем видео на странице this.localVideo.srcObject = this.localStream; return nextDevice; } setRemoteStream(stream) { this.remoteVideo.srcObject = stream; } stopLocalStream() { if (this.localStream) { this.localStream.getTracks().forEach(track => track.stop()); this.localVideo.srcObject = null; this.localStream = null; } } }