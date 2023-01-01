Web Push уведомления: настройка и интеграция на сайт – гайд

Для кого эта статья:

Веб-разработчики

Маркетологи и специалисты по digital-маркетингу

Владельцы интернет-магазинов и контент-проектов Push-уведомления превратились в мощный инструмент для привлечения пользователей на ваш сайт — даже когда они не активно просматривают его. Представьте: ваш интернет-магазин автоматически оповещает клиентов о снижении цены на товар из их корзины, или новостной портал мгновенно сообщает о важнейших событиях. Внедрение Web Push позволяет удерживать аудиторию, увеличивать конверсии и выстраивать долгосрочные отношения с пользователями. В этом руководстве я детально расскажу, как добавить этот функционал на ваш сайт — от подготовки серверной части до настройки оптимальных сценариев использования. 🚀

Web Push уведомления: возможности и преимущества

Web Push уведомления — это сообщения, которые сайты могут отправлять пользователям даже когда те не просматривают сайт активно. Это работает через браузер и не требует установки мобильного приложения. Такой подход радикально меняет способ взаимодействия с пользователями, позволяя выстраивать постоянную коммуникацию.

Александр Соколов, технический директор Помню случай с нашим клиентом — интернет-магазином электроники. Они столкнулись с проблемой: около 70% посетителей добавляли товары в корзину, но не завершали покупку. После внедрения Web Push уведомлений ситуация изменилась кардинально. Мы настроили автоматическую отправку напоминаний о незавершенных покупках через 3 часа после того, как пользователь покидал сайт с товарами в корзине. Уже через месяц конверсия выросла на 28%, а ROI от внедрения системы составил более 300%. Самое удивительное — отписались от уведомлений всего 7% пользователей, что говорит о правильной частоте и релевантности сообщений.

Преимущества использования Web Push уведомлений очевидны:

Мгновенная доставка информации — пользователь получает уведомление в режиме реального времени

— пользователь получает уведомление в режиме реального времени Высокие показатели вовлеченности — CTR push-уведомлений в среднем составляет 4-8%, что превышает показатели email-рассылок

— CTR push-уведомлений в среднем составляет 4-8%, что превышает показатели email-рассылок Не требуют личных данных пользователя — достаточно согласия на получение уведомлений

— достаточно согласия на получение уведомлений Работают кросс-платформенно — на десктопах и мобильных устройствах

— на десктопах и мобильных устройствах Простота интеграции — для базовой реализации достаточно подключить сервис через JavaScript

Важно понимать ключевые сценарии применения Web Push уведомлений для различных типов сайтов:

Тип сайта Примеры уведомлений Ожидаемый эффект Интернет-магазин Брошенная корзина, скидки, персонализированные предложения ↑ конверсии на 15-30%, ↑ среднего чека Новостной сайт Горячие новости, обновления в интересующих разделах ↑ трафика до 25%, ↑ времени на сайте SaaS-продукт Окончание пробного периода, новый функционал ↑ удержания на 20%, снижение оттока Блог/Контент-проект Новые публикации, вебинары, обучающие материалы ↑ постоянной аудитории, ↑ вовлеченности

С технической точки зрения, Web Push уведомления работают благодаря технологии Service Workers — JavaScript-файлов, работающих в фоновом режиме независимо от страницы сайта. Они обеспечивают обмен данными между браузером и сервером даже когда пользователь не находится на вашем сайте.

Подготовка технической базы для push-уведомлений

Прежде чем приступить к непосредственной интеграции push-уведомлений, необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Это обеспечит корректную работу системы и убережет от проблем в будущем. 🔧

1. Обеспечение HTTPS-соединения

Web Push уведомления работают только на сайтах с защищенным соединением. Наличие SSL-сертификата — обязательное условие, так как браузеры блокируют подписку на уведомления с незащищенных соединений.

Если у вас уже есть SSL-сертификат — проверьте его актуальность

Для получения бесплатного сертификата можно использовать Let's Encrypt

Многие хостинги предлагают встроенную функцию установки SSL

Проверить корректность настройки HTTPS можно с помощью инструмента SSL Server Test от Qualys SSL Labs.

2. Выбор сервиса для управления push-уведомлениями

Вместо разработки собственной инфраструктуры для управления уведомлениями рекомендую использовать готовые сервисы. Они упрощают интеграцию и предоставляют удобные инструменты аналитики.

Сервис Преимущества Ограничения бесплатной версии Стоимость Pro-версии Firebase Cloud Messaging (FCM) Интеграция с экосистемой Google, высокая надежность до 500k уведомлений/мес от $0.15 за 1000 уведомлений OneSignal Простота настройки, подробная аналитика до 10k подписчиков от $9/мес PushEngage Сегментация аудитории, A/B тестирование до 2.5k подписчиков от $12/мес Pushwoosh Кросс-платформенность, расширенная аналитика до 1.5k подписчиков от $49/мес

3. Создание аккаунта и проекта в выбранном сервисе

На примере OneSignal (один из наиболее популярных сервисов):

Зарегистрируйтесь на сайте onesignal.com Создайте новый проект, выбрав тип "Web Push" На странице настроек укажите домен вашего сайта Получите уникальный App ID и API Key, которые понадобятся для интеграции

4. Подготовка файлов манифеста

Для корректной работы push-уведомлений вам понадобится добавить manifest.json в корневую директорию вашего сайта:

json Скопировать код { "name": "Название вашего сайта", "short_name": "Короткое название", "start_url": "/", "display": "standalone", "gcm_sender_id": "482941778795" // Не меняйте это значение для OneSignal }

Обратите внимание, что значение gcmsenderid зависит от выбранного сервиса. Для OneSignal используется стандартное значение, указанное выше.

5. Проверка совместимости браузеров

Не все браузеры поддерживают Web Push уведомления одинаково хорошо. Перед интеграцией рекомендую проверить актуальную статистику поддержки:

Chrome, Edge, Opera — полная поддержка на desktop и Android

Firefox — полная поддержка на всех платформах

Safari — имеет собственный протокол Apple Push Notification Service, требующий дополнительной настройки

iOS (все браузеры) — ограниченная поддержка, требует специфических подходов

После выполнения этих подготовительных шагов можно переходить к непосредственной настройке сервис-воркеров и интеграции push-уведомлений.

Настройка сервис-воркеров для push notifications

Сервис-воркеры — это ключевой компонент в системе Web Push уведомлений. Они работают как фоновые процессы, которые обрабатывают уведомления даже когда пользователь не просматривает ваш сайт. Правильная настройка сервис-воркера критически важна для стабильной работы push-системы. 🛠️

Михаил Дронов, frontend-разработчик На одном из проектов мы столкнулись с необычной проблемой — push-уведомления работали нестабильно на устройствах Android. После долгого дебаггинга обнаружили, что причина была в неправильном расположении файла сервис-воркера. Мы разместили его в подпапке /js/, но для корректной работы сервис-воркер должен находиться в корневой директории сайта, чтобы иметь доступ ко всему скоупу. После переноса файла и обновления ссылок на него в коде, система заработала идеально на всех устройствах. Этот случай научил меня всегда следовать строгим правилам размещения и настройки сервис-воркеров — от этого напрямую зависит надежность работы всей системы уведомлений.

Создание базового файла сервис-воркера

Создайте файл service-worker.js в корневой директории вашего сайта со следующим базовым содержимым:

JS Скопировать код // service-worker.js self.addEventListener('push', function(event) { if (event.data) { const data = event.data.json(); const options = { body: data.body, icon: data.icon, badge: data.badge, data: { url: data.url } }; event.waitUntil( self.registration.showNotification(data.title, options) ); } }); self.addEventListener('notificationclick', function(event) { event.notification.close(); if (event.notification.data && event.notification.data.url) { event.waitUntil( clients.openWindow(event.notification.data.url) ); } });

Этот код обрабатывает два основных события:

push — срабатывает, когда сервер отправляет уведомление

— срабатывает, когда сервер отправляет уведомление notificationclick — срабатывает, когда пользователь кликает по уведомлению

Регистрация сервис-воркера на вашем сайте

Добавьте следующий скрипт в основной файл HTML (например, index.html) или в общий JavaScript-файл:

JS Скопировать код if ('serviceWorker' in navigator && 'PushManager' in window) { window.addEventListener('load', function() { navigator.serviceWorker.register('/service-worker.js') .then(function(registration) { console.log('ServiceWorker зарегистрирован успешно: ', registration.scope); }) .catch(function(error) { console.log('Ошибка при регистрации ServiceWorker: ', error); }); }); } else { console.log('Push-уведомления не поддерживаются данным браузером'); }

Интеграция с сервисом OneSignal

Если вы используете OneSignal (один из популярных сервисов для управления push-уведомлениями), процесс настройки сервис-воркера немного отличается:

Загрузите предоставляемый OneSignal файл OneSignalSDKWorker.js в корневую директорию вашего сайта Добавьте скрипт инициализации в ваш HTML:

HTML Скопировать код <script src="https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js" async=""></script> <script> window.OneSignal = window.OneSignal || []; OneSignal.push(function() { OneSignal.init({ appId: "ВАШИ_APP_ID", safari_web_id: "ВАШ_SAFARI_WEB_ID", // Необходим только для Safari notifyButton: { enable: true, }, }); }); </script>

Расширенные возможности сервис-воркеров

Сервис-воркеры позволяют реализовать ряд дополнительных функций для улучшения пользовательского опыта:

Действия в уведомлениях — добавление кнопок для выбора действий (например, "Открыть", "Отложить", "Отклонить")

— добавление кнопок для выбора действий (например, "Открыть", "Отложить", "Отклонить") Изображения в уведомлениях — добавление превью изображений для большей привлекательности

— добавление превью изображений для большей привлекательности Тихие уведомления — обновление данных в фоновом режиме без показа уведомления пользователю

— обновление данных в фоновом режиме без показа уведомления пользователю Синхронизация данных — фоновая синхронизация данных при восстановлении соединения

Пример расширенной конфигурации с поддержкой действий:

JS Скопировать код self.addEventListener('push', function(event) { if (event.data) { const data = event.data.json(); const options = { body: data.body, icon: data.icon, image: data.image, // Превью изображения badge: data.badge, data: { url: data.url }, actions: [ { action: 'open', title: 'Открыть', icon: '/icons/open.png' }, { action: 'dismiss', title: 'Позже', icon: '/icons/dismiss.png' } ] }; event.waitUntil( self.registration.showNotification(data.title, options) ); } }); self.addEventListener('notificationclick', function(event) { event.notification.close(); if (event.action === 'open') { // Обработка клика по действию "Открыть" event.waitUntil( clients.openWindow(event.notification.data.url) ); } else if (event.action === 'dismiss') { // Обработка клика по действию "Позже" // Например, можно отложить уведомление console.log('Уведомление отложено'); } else { // Обработка клика по самому уведомлению (не по кнопкам) event.waitUntil( clients.openWindow(event.notification.data.url) ); } });

Отладка сервис-воркеров

Для отладки сервис-воркеров используйте инструменты разработчика в браузере:

Chrome: DevTools > Application > Service Workers

Firefox: DevTools > Debugger > Workers

Полезные советы для отладки:

Используйте флажок "Update on reload" в DevTools для автоматического обновления сервис-воркера при перезагрузке страницы

Добавляйте console.log в код сервис-воркера для отслеживания событий

Используйте инструмент Lighthouse в Chrome для проверки корректности настройки PWA и сервис-воркеров

Интеграция push-уведомлений на ваш сайт

После настройки сервис-воркеров необходимо реализовать механизм подписки пользователей на push-уведомления и создать систему управления этими уведомлениями. В этом разделе я расскажу о конкретных шагах интеграции. 📲

Запрос разрешения на отправку уведомлений

Первый шаг в интеграции — реализация запроса разрешения у пользователя. Важно сделать этот процесс максимально понятным и ненавязчивым:

JS Скопировать код // Функция для запроса разрешения function requestNotificationPermission() { return new Promise((resolve, reject) => { const permissionResult = Notification.requestPermission(function(result) { // Поддержка устаревшего API (до Chrome 46) resolve(result); }); if (permissionResult) { permissionResult.then(resolve, reject); } }).then((permissionResult) => { if (permissionResult !== 'granted') { throw new Error('Permission not granted.'); } }); } // Вызов функции по клику на кнопку document.getElementById('subscribe-button').addEventListener('click', () => { requestNotificationPermission() .then(() => { subscribeUserToPush(); }) .catch((error) => { console.error('Permission denied', error); }); });

Подписка пользователя на уведомления

После получения разрешения необходимо создать подписку в сервис-воркере:

JS Скопировать код function subscribeUserToPush() { return navigator.serviceWorker.register('/service-worker.js') .then((registration) => { const subscribeOptions = { userVisibleOnly: true, applicationServerKey: urlBase64ToUint8Array( 'ВАШ_VAPID_PUBLIC_KEY' // Получите этот ключ из вашего сервиса push-уведомлений ) }; return registration.pushManager.subscribe(subscribeOptions); }) .then((pushSubscription) => { console.log('Получена PushSubscription:', JSON.stringify(pushSubscription)); // Отправьте данные подписки на ваш сервер return sendSubscriptionToServer(pushSubscription); }); } // Вспомогательная функция для преобразования VAPID ключа function urlBase64ToUint8Array(base64String) { const padding = '='.repeat((4 – base64String.length % 4) % 4); const base64 = (base64String + padding) .replace(/\-/g, '+') .replace(/_/g, '/'); const rawData = window.atob(base64); const outputArray = new Uint8Array(rawData.length); for (let i = 0; i < rawData.length; ++i) { outputArray[i] = rawData.charCodeAt(i); } return outputArray; } // Отправка данных подписки на сервер function sendSubscriptionToServer(subscription) { return fetch('/api/save-subscription/', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', }, body: JSON.stringify(subscription) }) .then(function(response) { if (!response.ok) { throw new Error('Bad status code from server.'); } return response.json(); }) .then(function(responseData) { if (!(responseData.data && responseData.data.success)) { throw new Error('Bad response from server.'); } }); }

Интеграция с различными CMS

Если вы используете популярную CMS, интеграция может быть значительно упрощена:

CMS Метод интеграции Сложность WordPress Плагины (OneSignal WordPress Plugin, Push Notifications for WordPress) Низкая Shopify Приложения из App Store (PushOwl, Firepush) Низкая WooCommerce Плагины (WooCommerce Push Notifications, OneSignal) Низкая Joomla Расширения (Push Notification for Joomla) Средняя Drupal Модули (Web Push Notification) Средняя

Создание UI элементов для управления подпиской

Важно предоставить пользователям возможность управлять своими подписками. Добавьте на ваш сайт следующие элементы:

Кнопка подписки/отписки — с четким обозначением текущего статуса

— с четким обозначением текущего статуса Настройки предпочтений — позволяющие выбирать типы уведомлений

— позволяющие выбирать типы уведомлений Информационный блок — объясняющий ценность и частоту уведомлений

Пример реализации переключателя подписки:

JS Скопировать код // Проверка текущего статуса подписки function checkSubscriptionStatus() { if ('serviceWorker' in navigator && 'PushManager' in window) { navigator.serviceWorker.ready .then(function(registration) { return registration.pushManager.getSubscription(); }) .then(function(subscription) { if (subscription) { // Пользователь подписан document.getElementById('subscription-status').textContent = 'Вы подписаны на уведомления'; document.getElementById('subscribe-button').textContent = 'Отписаться'; document.getElementById('subscribe-button').dataset.subscribed = 'true'; } else { // Пользователь не подписан document.getElementById('subscription-status').textContent = 'Вы не подписаны на уведомления'; document.getElementById('subscribe-button').textContent = 'Подписаться'; document.getElementById('subscribe-button').dataset.subscribed = 'false'; } }); } } // Переключение статуса подписки document.getElementById('subscribe-button').addEventListener('click', function() { if (this.dataset.subscribed === 'true') { // Отписка navigator.serviceWorker.ready .then(function(registration) { return registration.pushManager.getSubscription(); }) .then(function(subscription) { if (subscription) { return subscription.unsubscribe(); } }) .then(function() { document.getElementById('subscription-status').textContent = 'Вы не подписаны на уведомления'; document.getElementById('subscribe-button').textContent = 'Подписаться'; document.getElementById('subscribe-button').dataset.subscribed = 'false'; // Отправить информацию об отписке на сервер }) .catch(function(error) { console.error('Ошибка отписки', error); }); } else { // Подписка requestNotificationPermission() .then(subscribeUserToPush) .then(() => { document.getElementById('subscription-status').textContent = 'Вы подписаны на уведомления'; document.getElementById('subscribe-button').textContent = 'Отписаться'; document.getElementById('subscribe-button').dataset.subscribed = 'true'; }) .catch((error) => { console.error('Ошибка подписки', error); }); } }); // Проверить статус при загрузке страницы window.addEventListener('load', checkSubscriptionStatus);

Отправка тестовых уведомлений

Перед полноценным запуском необходимо протестировать систему. Создайте простой интерфейс для отправки тестовых уведомлений:

JS Скопировать код // На стороне сервера (пример на Node.js с использованием web-push) const webpush = require('web-push'); const vapidKeys = { publicKey: 'ВАШ_VAPID_PUBLIC_KEY', privateKey: 'ВАШ_VAPID_PRIVATE_KEY' }; webpush.setVapidDetails( 'mailto:your-email@example.com', vapidKeys.publicKey, vapidKeys.privateKey ); // Функция отправки уведомления function sendPushNotification(subscription, payload) { return webpush.sendNotification(subscription, JSON.stringify(payload)) .catch((err) => { if (err.statusCode === 410) { // Подписка устарела, удалите ее из БД return deleteSubscriptionFromDatabase(subscription); } else { console.error('Ошибка отправки уведомления:', err); } }); } // Маршрут для API отправки тестового уведомления app.post('/api/send-test-notification', (req, res) => { const subscription = req.body.subscription; const payload = { title: 'Тестовое уведомление', body: 'Это тестовое push-уведомление', icon: '/icons/notification-icon.png', url: 'https://your-website.com/test-notification-landing' }; sendPushNotification(subscription, payload) .then(() => { res.status(200).json({ success: true }); }) .catch((err) => { res.status(500).json({ error: err.message }); }); });

Обработка ошибок и отладка

При интеграции push-уведомлений могут возникать различные ошибки. Вот основные и способы их решения:

Permission denied — пользователь отклонил разрешение на уведомления. Решение: реализуйте механизм "мягкого запроса", предварительно объясняя ценность уведомлений

— пользователь отклонил разрешение на уведомления. Решение: реализуйте механизм "мягкого запроса", предварительно объясняя ценность уведомлений Invalid subscription — подписка устарела или недействительна. Решение: удалите неактуальные подписки из базы данных

— подписка устарела или недействительна. Решение: удалите неактуальные подписки из базы данных Push service error — проблемы с сервисом отправки уведомлений. Решение: реализуйте механизм повторных попыток с экспоненциальной задержкой

— проблемы с сервисом отправки уведомлений. Решение: реализуйте механизм повторных попыток с экспоненциальной задержкой Notification doesn't appear — уведомление не отображается. Решение: проверьте корректность формата payload и обработчика событий push в сервис-воркере

Для отладки рекомендую использовать:

Chrome DevTools > Application > Push Messaging для тестирования push-событий

Инструмент Push Companion для отправки тестовых уведомлений

Мониторинг ошибок с помощью сервисов аналитики (Sentry, LogRocket)

Эффективные стратегии использования Web Push

Технически правильная реализация Web Push уведомлений — только полдела. Для достижения максимальной эффективности необходимо разработать стратегию использования, которая будет повышать конверсию, а не раздражать пользователей. 📊

Сегментация аудитории

Персонализация push-уведомлений значительно повышает их эффективность. Разделите вашу аудиторию на сегменты по различным критериям:

Поведенческие параметры — действия пользователя на сайте, история покупок

— действия пользователя на сайте, история покупок Демографические данные — возраст, пол, местоположение

— возраст, пол, местоположение Частота посещений — активные пользователи vs редкие посетители

— активные пользователи vs редкие посетители Стадия в воронке продаж — новый посетитель, подписчик, покупатель

Оптимальное время и частота отправки

Слишком частые уведомления приводят к отписке пользователей. Придерживайтесь следующих рекомендаций:

Для e-commerce: не более 2-3 уведомлений в неделю

Для новостных сайтов: до 1-2 уведомлений в день при наличии действительно важных новостей

Для SaaS: не более 1 уведомления в неделю, если нет критических обновлений

Учитывайте часовые пояса пользователей, избегайте отправки в ночное время

Проанализируйте поведение пользователей для определения пиков активности

A/B тестирование уведомлений

Для определения оптимального формата уведомлений используйте A/B тестирование следующих элементов:

Заголовки — тестируйте разные формулировки, длину, наличие эмоджи

— тестируйте разные формулировки, длину, наличие эмоджи Текст сообщения — варьируйте объем информации и стиль обращения

— варьируйте объем информации и стиль обращения Визуальные элементы — сравнивайте эффективность с изображениями и без них

— сравнивайте эффективность с изображениями и без них Кнопки действий — тестируйте различные призывы к действию

— тестируйте различные призывы к действию Время отправки — определите оптимальное время для каждого сегмента аудитории

Сценарии использования для разных типов сайтов

Тип сайта Сценарий Примеры уведомлений E-commerce Брошенная корзина "У вас остались товары в корзине! Успейте оформить заказ со скидкой 10%" E-commerce Возвращение цены "Товар, который вы просматривали, теперь доступен по сниженной цене!" E-commerce Повторная продажа "Заканчивается ваш [продукт]? Самое время пополнить запасы" Контент-сайт Новый контент "Мы опубликовали новую статью по теме, которая вас интересовала" SaaS Окончание пробного периода "Ваш пробный период заканчивается через 3 дня. Сохраните доступ к премиум-функциям!" SaaS Новый функционал "Мы добавили функцию, о которой вы просили. Попробуйте прямо сейчас!"

Измерение эффективности push-кампаний

Для оценки эффективности push-уведомлений отслеживайте следующие метрики:

CTR (Click-Through Rate) — процент кликов по уведомлению. Хороший показатель: 4-10%

— процент кликов по уведомлению. Хороший показатель: 4-10% Conversion Rate — процент конверсий после клика по уведомлению

— процент конверсий после клика по уведомлению Opt-out Rate — процент отписок после получения уведомления. Критический уровень: >1% на одно уведомление

— процент отписок после получения уведомления. Критический уровень: >1% на одно уведомление Delivery Rate — процент успешно доставленных уведомлений

— процент успешно доставленных уведомлений Время отклика — среднее время между получением уведомления и кликом по нему

Интеграция с другими каналами коммуникации

Push-уведомления не должны существовать в вакууме. Интегрируйте их в общую маркетинговую стратегию:

Используйте push-уведомления как часть омниканальной коммуникации

Координируйте сообщения между email-рассылками, SMS и push-уведомлениями

Разработайте стратегию ретаргетинга, основанную на реакции пользователей на push-уведомления

Создайте единую историю взаимодействия с пользователем через все каналы

Соблюдение законодательства

Использование push-уведомлений должно соответствовать законодательству о защите данных:

Получайте явное согласие пользователя на отправку уведомлений

Предоставляйте простой способ отписки от уведомлений

Не отправляйте спам или вводящую в заблуждение информацию

Соблюдайте требования GDPR в Европе и аналогичных законов в других регионах

Обновляйте политику конфиденциальности, чтобы она включала информацию о push-уведомлениях

Примеры успешных push-кампаний

Возвращение пользователей: E-commerce сайт отправлял персонализированные уведомления о брошенных корзинах через 3 часа после ухода пользователя, увеличив конверсию на 28%

E-commerce сайт отправлял персонализированные уведомления о брошенных корзинах через 3 часа после ухода пользователя, увеличив конверсию на 28% Информирование о скидках: Магазин одежды использовал геотаргетированные push-уведомления для оповещения о локальных распродажах, повысив посещаемость магазинов на 18%

Магазин одежды использовал геотаргетированные push-уведомления для оповещения о локальных распродажах, повысив посещаемость магазинов на 18% Обновление контента: Новостной портал увеличил вовлеченность на 32% благодаря персонализированным уведомлениям об интересующих пользователя темах

Новостной портал увеличил вовлеченность на 32% благодаря персонализированным уведомлениям об интересующих пользователя темах Сезонные кампании: Туристический сайт использовал таргетированные уведомления о сезонных предложениях, повысив бронирование на 22%