Создание адаптивных табов для сайта: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке

Фронтенд-разработчики среднего уровня

Дизайнеры, интересующиеся улучшением пользовательского интерфейса Представьте себе книгу с разделителями — именно так работают табы на сайте, позволяя организовать информацию в компактные, легко переключаемые секции. За последний год количество сайтов, использующих табы, выросло на 37% — и это не случайно! Этот элемент интерфейса не только экономит пространство, но и значительно улучшает пользовательский опыт. Сегодня я проведу вас через весь процесс создания профессиональных табов — от базовой разметки до адаптивных решений для мобильных устройств. Даже если вы только вчера написали свой первый тег HTML, к концу этого руководства вы сможете создать полнофункциональные вкладки, которые не стыдно показать потенциальным клиентам. 🚀

Что такое табы и почему они нужны на вашем сайте

Табы (или вкладки) — это элемент интерфейса, который позволяет переключаться между различными секциями контента без необходимости перезагрузки страницы или перехода на другой URL. По сути, это виртуальный аналог разделителей в папке с документами.

Представьте, что вам нужно разместить на странице информацию о продукте: описание, характеристики, отзывы и способы доставки. Без табов эти блоки будут растянуты по всей странице, заставляя пользователя бесконечно скроллить. С табами вся информация организуется в компактные переключаемые секции, что значительно улучшает юзабилити. 📑

Алексей Рыбин, UX-дизайнер Недавно я работал над редизайном сайта компании, продающей бытовую технику. Их каталог товаров был катастрофически неудобным — каждый продукт имел длинную страницу с бесконечным скроллом: сначала основная информация, затем огромная таблица характеристик, видео, инструкции и только потом отзывы, которые искали большинство покупателей. После внедрения системы табов показатель отказов снизился на 23%, а среднее время на странице выросло на 40%. Табы позволили клиентам мгновенно переходить к нужной информации, а не прокручивать длинные страницы. Самым показательным было то, что раздел отзывов стал посещаться на 78% чаще — раньше многие пользователи просто не доскроливали до него!

Основные преимущества использования табов:

Экономия пространства — размещение большого объема информации в компактной форме

— пользователи быстро находят нужную информацию Структурирование контента — логическое разделение информации по категориям

— исключение необходимости прокручивать длинные страницы Повышение конверсии — более удобный интерфейс способствует более длительному взаимодействию с сайтом

Сценарий использования Преимущества табов Альтернативное решение Страница продукта Компактное размещение описания, характеристик, отзывов Длинная страница с якорными ссылками Форма регистрации Разделение длинной формы на логические этапы Многостраничный процесс с перезагрузкой Документация/FAQ Быстрый доступ к различным разделам справки Аккордеоны или отдельные страницы Профиль пользователя Переключение между личной информацией, заказами, настройками Отдельные страницы для каждого раздела

HTML-структура для создания вкладок на сайте

Давайте начнем с создания базовой HTML-структуры для табов. Хорошо спроектированная разметка — фундамент надежного и доступного интерфейса с вкладками.

Основная структура табов состоит из двух частей:

Навигация по табам — кнопки или ссылки, при нажатии на которые происходит переключение содержимого

— кнопки или ссылки, при нажатии на которые происходит переключение содержимого Контент табов — секции с содержимым, которые показываются или скрываются при переключении

Вот пример базовой HTML-структуры для создания табов:

HTML Скопировать код <div class="tabs-container"> <!-- Навигация по табам --> <ul class="tabs-nav"> <li><a href="#tab1" class="active">Вкладка 1</a></li> <li><a href="#tab2">Вкладка 2</a></li> <li><a href="#tab3">Вкладка 3</a></li> </ul> <!-- Контент табов --> <div class="tabs-content"> <div id="tab1" class="tab-pane active"> <h3>Содержимое вкладки 1</h3> <p>Здесь размещается содержимое первой вкладки.</p> </div> <div id="tab2" class="tab-pane"> <h3>Содержимое вкладки 2</h3> <p>Здесь размещается содержимое второй вкладки.</p> </div> <div id="tab3" class="tab-pane"> <h3>Содержимое вкладки 3</h3> <p>Здесь размещается содержимое третьей вкладки.</p> </div> </div> </div>

В приведенном примере мы создали контейнер tabs-container , который включает в себя два основных блока: навигацию ( tabs-nav ) и контент ( tabs-content ).

Обратите внимание на следующие ключевые элементы структуры:

Используем ul и li для создания списка навигации, что обеспечивает семантическую корректность

, указывающий на ID соответствующего контентного блока Класс active отмечает изначально активный таб

Эта базовая структура может быть расширена в зависимости от ваших потребностей. Например, вы можете добавить иконки к заголовкам табов или вложенные табы для более сложной иерархии информации. 🔍

Стилизация табов с помощью CSS: практические советы

После создания HTML-структуры пришло время придать нашим табам привлекательный внешний вид с помощью CSS. Правильная стилизация не только делает табы эстетически приятными, но и улучшает взаимодействие пользователей с интерфейсом. 🎨

Вот базовые CSS-стили для нашей структуры табов:

CSS Скопировать код /* Основной контейнер */ .tabs-container { max-width: 800px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; } /* Стили для навигации */ .tabs-nav { display: flex; list-style: none; padding: 0; margin: 0; border-bottom: 1px solid #ccc; } .tabs-nav li { margin-right: 5px; } .tabs-nav a { display: block; padding: 10px 15px; text-decoration: none; color: #333; background-color: #f1f1f1; border: 1px solid #ccc; border-bottom: none; border-radius: 5px 5px 0 0; transition: all 0.3s ease; } .tabs-nav a:hover { background-color: #e9e9e9; } .tabs-nav a.active { background-color: white; border-bottom: 1px solid white; margin-bottom: -1px; color: #0066cc; font-weight: bold; } /* Стили для контента */ .tabs-content { border: 1px solid #ccc; border-top: none; padding: 20px; } .tab-pane { display: none; } .tab-pane.active { display: block; }

Эти стили создают классический вид табов с заголовками, расположенными над содержимым. Обратите внимание на несколько ключевых моментов:

Гибкая компоновка — использование display: flex для выравнивания заголовков табов

— границы и фоновые цвета для создания визуальной иерархии Обратная связь — эффект hover и стили для активного состояния

Мария Коваленко, фронтенд-разработчик Работая над интерфейсом крупного образовательного портала, я столкнулась с интересной задачей: нужно было создать систему табов, которая бы выдерживала до 12 вкладок в одной линии, при этом оставаясь удобной для пользователей. Стандартное решение с горизонтальными табами быстро показало свою несостоятельность — на узких экранах заголовки табов накладывались друг на друга, а на широких выглядели слишком растянутыми и терялись на странице. Я разработала адаптивное решение: на широких экранах табы оставались горизонтальными, но с ограниченной шириной и эллипсисами для длинных заголовков, а при уменьшении ширины экрана превращались в выпадающее меню. Это решение увеличило вовлечение пользователей в мобильной версии на 28% и снизило количество ошибок навигации на 35%.

Вы можете экспериментировать с различными стилями, чтобы создать уникальный вид табов, соответствующий дизайну вашего сайта. Вот несколько популярных вариаций:

Стиль табов Описание Применение Классические вкладки Табы с границами, напоминающие физические папки с документами Административные интерфейсы, документация Минималистичные табы Без границ, с подчеркиванием активной вкладки Современные веб-приложения, лендинги Пиллс (таблетки) Закругленные кнопки-таблетки вместо классических вкладок Медицинские сайты, мобильные интерфейсы Вертикальные табы Навигация расположена сбоку от контента Интерфейсы с большим количеством вкладок, панели управления Иконочные табы Использование иконок вместо или вместе с текстом Мобильные приложения, интерфейсы с ограниченным пространством

Дополнительные CSS-советы для улучшения ваших табов:

Используйте box-shadow вместо границ для создания более современного вида

Рассмотрите возможность использования CSS-переменных для легкой настройки цветовой схемы

Создание интерактивных вкладок с JavaScript и jQuery

Пришло время добавить интерактивность нашим табам! HTML и CSS создают структуру и внешний вид, но именно JavaScript делает табы полноценно функциональными. Рассмотрим несколько подходов — от нативного JavaScript до решений с использованием jQuery. 💻

Начнем с простого решения на чистом JavaScript:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // Получаем все элементы табов const tabLinks = document.querySelectorAll('.tabs-nav a'); const tabContents = document.querySelectorAll('.tab-pane'); // Добавляем обработчик события для каждой ссылки tabLinks.forEach(link => { link.addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); // Удаляем класс active у всех ссылок и контентных блоков tabLinks.forEach(item => item.classList.remove('active')); tabContents.forEach(item => item.classList.remove('active')); // Добавляем класс active текущей ссылке this.classList.add('active'); // Находим и активируем соответствующий контентный блок const tabId = this.getAttribute('href'); document.querySelector(tabId).classList.add('active'); }); }); // По умолчанию активируем первый таб, если ни один не активен if (!document.querySelector('.tabs-nav a.active')) { tabLinks[0].click(); } });

Этот код делает следующее:

Ожидает полной загрузки DOM

Добавляет обработчики событий клика для каждой ссылки

Если вы используете jQuery, вот эквивалентное решение, которое можно реализовать более компактно:

JS Скопировать код $(document).ready(function() { $('.tabs-nav a').on('click', function(e) { e.preventDefault(); // Удаляем класс active у всех ссылок и контентных блоков $('.tabs-nav a, .tab-pane').removeClass('active'); // Добавляем класс active текущей ссылке и соответствующему контенту $(this).addClass('active'); $($(this).attr('href')).addClass('active'); }); // Активируем первый таб, если ни один не активен if (!$('.tabs-nav a.active').length) { $('.tabs-nav a:first').click(); } });

Для более сложных сценариев можно добавить дополнительные возможности:

Запоминание последнего активного таба — с использованием localStorage

— загрузка содержимого таба только при его активации Анимированные переходы — плавное появление/исчезновение контента

Вот пример расширенного решения с некоторыми из этих функций:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const tabLinks = document.querySelectorAll('.tabs-nav a'); const tabContents = document.querySelectorAll('.tab-pane'); // Функция для активации таба function activateTab(tabLink) { // Удаляем активное состояние у всех элементов tabLinks.forEach(item => item.classList.remove('active')); tabContents.forEach(item => item.classList.remove('active')); // Активируем текущий таб tabLink.classList.add('active'); const tabId = tabLink.getAttribute('href'); const tabContent = document.querySelector(tabId); // Анимированное появление контента tabContent.style.opacity = 0; tabContent.classList.add('active'); setTimeout(() => { tabContent.style.transition = 'opacity 0.3s ease'; tabContent.style.opacity = 1; }, 50); // Сохраняем выбранный таб в localStorage localStorage.setItem('activeTab', tabId); } // Добавляем обработчики событий tabLinks.forEach(link => { link.addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); activateTab(this); }); }); // Восстанавливаем последний активный таб или активируем первый const savedTab = localStorage.getItem('activeTab'); if (savedTab && document.querySelector(`a[href="${savedTab}"]`)) { activateTab(document.querySelector(`a[href="${savedTab}"]`)); } else { activateTab(tabLinks[0]); } // Добавляем поддержку клавиатурной навигации document.addEventListener('keydown', function(e) { if (!document.querySelector('.tabs-nav:focus-within')) return; const activeIndex = Array.from(tabLinks).findIndex(link => link.classList.contains('active')); let newIndex; if (e.key === 'ArrowRight' || e.key === 'ArrowDown') { newIndex = (activeIndex + 1) % tabLinks.length; activateTab(tabLinks[newIndex]); tabLinks[newIndex].focus(); } else if (e.key === 'ArrowLeft' || e.key === 'ArrowUp') { newIndex = (activeIndex – 1 + tabLinks.length) % tabLinks.length; activateTab(tabLinks[newIndex]); tabLinks[newIndex].focus(); } }); });

Адаптивные табы для мобильных устройств: лучшие практики

Создание табов, которые одинаково хорошо работают на всех устройствах, — это важный аспект современного веб-дизайна. На мобильных экранах традиционные горизонтальные табы могут занимать слишком много места или становиться неудобными для нажатия. Рассмотрим лучшие практики создания адаптивных табов. 📱

Существует несколько основных подходов к адаптации табов для мобильных устройств:

Прокручиваемые табы — горизонтальная прокрутка заголовков табов Стековые табы — вертикальное расположение заголовков табов Выпадающий список — трансформация табов в выпадающий список (select) Аккордеон — преобразование табов в аккордеон на маленьких экранах

Давайте рассмотрим CSS-код для одного из самых популярных решений — прокручиваемых табов:

CSS Скопировать код /* Базовые стили для всех размеров экрана */ .tabs-container { max-width: 100%; margin: 0 auto; } /* Стили для десктопных экранов */ @media (min-width: 768px) { .tabs-nav { display: flex; justify-content: flex-start; border-bottom: 1px solid #ccc; overflow: visible; } .tabs-nav li { flex: 0 0 auto; } } /* Стили для мобильных экранов */ @media (max-width: 767px) { .tabs-nav { display: flex; overflow-x: auto; white-space: nowrap; -webkit-overflow-scrolling: touch; /* Плавная прокрутка на iOS */ scrollbar-width: none; /* Скрываем полосу прокрутки в Firefox */ padding-bottom: 5px; } .tabs-nav::-webkit-scrollbar { display: none; /* Скрываем полосу прокрутки в Chrome/Safari */ } .tabs-nav li { flex: 0 0 auto; } .tabs-nav a { padding: 10px 12px; /* Уменьшаем отступы для экономии места */ font-size: 14px; /* Уменьшаем размер шрифта */ } .tabs-content { padding: 15px 10px; /* Уменьшаем отступы в контентной части */ } }

Теперь давайте рассмотрим JavaScript-код для преобразования табов в выпадающий список на мобильных устройствах:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const tabsContainer = document.querySelector('.tabs-container'); const tabsNav = document.querySelector('.tabs-nav'); const tabLinks = document.querySelectorAll('.tabs-nav a'); const tabContents = document.querySelectorAll('.tab-pane'); // Функция создания выпадающего списка function createMobileDropdown() { // Создаем select элемент const select = document.createElement('select'); select.className = 'tabs-dropdown'; // Добавляем опции для каждого таба tabLinks.forEach(link => { const option = document.createElement('option'); option.value = link.getAttribute('href'); option.textContent = link.textContent; if (link.classList.contains('active')) { option.selected = true; } select.appendChild(option); }); // Обработчик события изменения выпадающего списка select.addEventListener('change', function() { const tabId = this.value; // Деактивируем все табы tabLinks.forEach(link => link.classList.remove('active')); tabContents.forEach(content => content.classList.remove('active')); // Активируем выбранный таб document.querySelector(`a[href="${tabId}"]`).classList.add('active'); document.querySelector(tabId).classList.add('active'); }); // Добавляем выпадающий список перед навигацией tabsContainer.insertBefore(select, tabsNav); } // Функция для переключения между режимами отображения function toggleTabDisplay() { if (window.innerWidth < 768) { // Мобильный режим if (!document.querySelector('.tabs-dropdown')) { createMobileDropdown(); tabsNav.style.display = 'none'; } } else { // Десктопный режим const dropdown = document.querySelector('.tabs-dropdown'); if (dropdown) { dropdown.remove(); tabsNav.style.display = ''; } } } // Вызываем функцию при загрузке и изменении размера окна toggleTabDisplay(); window.addEventListener('resize', toggleTabDisplay); // Обычные обработчики для табов tabLinks.forEach(link => { link.addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); tabLinks.forEach(item => item.classList.remove('active')); tabContents.forEach(item => item.classList.remove('active')); this.classList.add('active'); document.querySelector(this.getAttribute('href')).classList.add('active'); // Обновляем выпадающий список, если он существует const dropdown = document.querySelector('.tabs-dropdown'); if (dropdown) { dropdown.value = this.getAttribute('href'); } }); }); });

Важные моменты для обеспечения хорошего пользовательского опыта на мобильных устройствах:

Касаемые элементы — размер кнопок не менее 44×44px для удобного нажатия пальцем

— визуальные подсказки, если не все табы видны на экране Оптимизация текста — сокращение длинных заголовков на маленьких экранах

Вот сравнение различных подходов к адаптации табов для мобильных устройств:

Метод адаптации Преимущества Недостатки Рекомендуемые случаи Прокручиваемые табы Сохраняют исходный вид и поведение табов Не все табы видны одновременно, требуется прокрутка Небольшое количество вкладок (3-5) Стековые табы Все табы видны без прокрутки Занимают много вертикального пространства Интерфейсы с важной вертикальной навигацией Выпадающий список Экономит место, знакомый паттерн взаимодействия Требует дополнительный клик для просмотра опций Большое количество вкладок, ограниченное пространство Аккордеон Показывает и заголовок, и содержимое одновременно Изменяет привычный паттерн взаимодействия Интерфейсы с небольшим содержимым в каждой вкладке