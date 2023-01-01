Как создавать разные макеты на сайте: техники и рекомендации

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Веб-дизайнеры и разработчики, желающие улучшить свои навыки в создании многостраничных сайтов

Представители бизнеса, интересующиеся дизайном и функциональностью своих сайтов

Студенты и новички в области веб-разработки, стремящиеся освоить передовые техники создания уникальных макетов страниц Создание сайта с разными макетами на каждой странице — это как построение дома, где каждая комната имеет свой уникальный характер и предназначение. Однако многие разработчики застревают в рутине однотипных шаблонов, упуская возможность по-настоящему удивить пользователя. В этой статье я расскажу, как выйти за рамки шаблонности и создать многостраничный сайт, где каждая страница будет иметь индивидуальный дизайн, сохраняя при этом целостность бренда. Готовы превратить ваш сайт из предсказуемого в захватывающий? Давайте начнем! 🚀

Основы создания сайта с разнообразными макетами страниц

Прежде чем погрузиться в технические детали, давайте разберемся, почему вообще стоит использовать разные макеты на одном сайте. Дело не только в эстетике — правильно подобранный макет страницы решает конкретные бизнес-задачи: главная страница привлекает внимание, страница услуг структурирует информацию, а контактная форма фокусирует пользователя на целевом действии.

Основные принципы создания сайта с разнообразными макетами:

Единая система дизайна : даже при разных макетах страниц должна сохраняться визуальная целостность через шрифты, цвета и элементы навигации

: даже при разных макетах страниц должна сохраняться визуальная целостность через шрифты, цвета и элементы навигации Интуитивная навигация : пользователь не должен "теряться" при переходе между разными макетами

: пользователь не должен "теряться" при переходе между разными макетами Целевое назначение : каждый макет создается под конкретную цель страницы

: каждый макет создается под конкретную цель страницы Адаптивность: все макеты должны корректно отображаться на различных устройствах

Существует несколько подходов к реализации разных макетов на одном сайте:

Подход Преимущества Недостатки Подходит для Ручное создание HTML/CSS для каждой страницы Максимальная гибкость, полный контроль над кодом Трудоемкость, сложность поддержки Небольших проектов с высокими требованиями к уникальности Использование CMS с шаблонизатором Удобство управления, встроенные инструменты Ограничения платформы Средних и крупных проектов с регулярными обновлениями Фреймворки и компонентный подход Переиспользование компонентов, масштабируемость Требует знания JS-фреймворков Сложных проектов с множеством интерактивных элементов

Максим Воронов, веб-дизайнер Когда ко мне обратился небольшой книжный магазин с просьбой создать сайт, владелец сразу обозначил проблему: "Мы хотим, чтобы каждый раздел магазина — детская литература, художественная проза, научпоп — создавал особое настроение. Как в настоящем магазине, где отделы оформлены по-разному". Это был вызов! Я создал систему из трех разных макетов с уникальной сеткой и цветовыми акцентами для каждого раздела, но сохранил единую систему навигации и шрифтов. Результат превзошел ожидания — время, проводимое пользователями в каждом разделе, выросло на 40%, а конверсия увеличилась на 15%. Секрет был прост: единая визуальная система + уникальные макеты = целостный, но разнообразный пользовательский опыт.

Планирование структуры сайта с уникальными шаблонами

Планирование — это фундамент успешного проекта с разными макетами. Я рекомендую начать с создания карты сайта и определения целей для каждой страницы. 📊

Вот пошаговый алгоритм планирования:

Аудит контента и определение задач: перед созданием макетов необходимо четко понимать, какой контент будет размещен на каждой странице и какую задачу эта страница решает Группировка страниц по типам: объедините страницы со схожими задачами в группы — это поможет сократить количество необходимых уникальных макетов Создание вайрфреймов: разработайте черновые схемы расположения элементов для каждого типа страниц Определение общих элементов: выделите компоненты, которые будут присутствовать на всех страницах (шапка, подвал, навигация) Создание дизайн-системы: сформируйте набор цветов, шрифтов, отступов и элементов интерфейса, которые будут использоваться на всех макетах

Эффективное планирование поможет избежать хаоса и обеспечит согласованность между различными макетами. Важно создать баланс: достаточно разнообразия для решения конкретных задач, но не настолько, чтобы пользователь чувствовал себя на разных сайтах.

При планировании учитывайте специфику контента для каждой страницы:

Тип страницы Особенности контента Рекомендуемый макет Главная Обзорная информация, ключевые предложения Геройский раздел + сетка блоков Каталог товаров Множество однотипных элементов Фильтры слева + адаптивная сетка карточек Страница товара Детальная информация о конкретном товаре Галерея слева + информация справа Блог Статьи, новости, обновления Одна или две колонки с акцентом на читабельность О компании История, миссия, команда Повествовательный макет с визуальными акцентами Контакты Форма связи, карта, реквизиты Минималистичный дизайн с фокусом на форму

Реализация разных макетов через HTML и CSS

Перейдем к практической реализации разных макетов страниц с помощью HTML и CSS. Современные CSS-технологии, такие как Grid и Flexbox, значительно упрощают создание сложных и разнообразных макетов.

Основные подходы к реализации разных макетов:

Модульный CSS: создание переиспользуемых компонентов и классов Базовый шаблон + модификаторы: создание общего шаблона и его модификация для разных страниц Полностью уникальные страницы: создание отдельных HTML/CSS файлов для каждой страницы

Давайте рассмотрим пример создания базовой структуры с двумя разными макетами страниц:

Создаем общую структуру HTML:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой сайт</title> <link rel="stylesheet" href="styles.css"> </head> <body class="page-home"> <header class="header"> <!-- Общая шапка сайта --> </header> <main class="content"> <!-- Уникальное содержимое страницы --> </main> <footer class="footer"> <!-- Общий подвал сайта --> </footer> </body> </html>

Создаем CSS для общих элементов и макета главной страницы:

CSS Скопировать код /* Общие стили */ * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; } body { font-family: 'Arial', sans-serif; line-height: 1.6; } /* Стили для главной страницы */ .page-home .content { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; grid-gap: 2rem; padding: 2rem; } /* Стили для страницы о компании */ .page-about .content { display: flex; flex-direction: column; max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 2rem; }

Для страницы "О компании" используем тот же шаблон, но с другим классом для body:

HTML Скопировать код <body class="page-about"> <!-- Содержимое остается тем же, но макет меняется благодаря CSS --> </body>

Этот подход с использованием классов для body позволяет применять разные стили макета к одной и той же HTML-структуре. 🎯

Для более сложных проектов рекомендую:

Использовать CSS-препроцессоры (SASS, LESS) для более удобной организации стилей

Внедрить методологию БЭМ (Блок-Элемент-Модификатор) для структурирования CSS

Создать переменные CSS для хранения цветов, размеров и других повторяющихся значений

Организовать стили по принципу "от общего к частному": сначала общие компоненты, затем уникальные для каждого макета

Настройка различных шаблонов страниц в популярных CMS

Если вы не хотите погружаться в ручную верстку или работаете над большим проектом, CMS (системы управления контентом) предлагают удобные инструменты для создания и управления различными шаблонами страниц. Рассмотрим, как это реализуется в популярных CMS. 💻

WordPress

WordPress — одна из самых популярных CMS, которая предоставляет гибкие возможности для создания различных шаблонов страниц.

Создание шаблонов страниц: Создайте новый файл в папке вашей темы, например page-template-about.php

Добавьте в начало файла комментарий: /* Template Name: Шаблон О нас */

Скопируйте базовую структуру из page.php и измените разметку по своему усмотрению Применение шаблона: При создании или редактировании страницы выберите нужный шаблон в блоке "Атрибуты страницы"

Для более сложных случаев можно использовать плагины-конструкторы, такие как Elementor, Beaver Builder или Gutenberg:

Elementor Pro позволяет создавать шаблоны с уникальными заголовками и подвалами для разных страниц

С помощью ACF (Advanced Custom Fields) можно добавить дополнительные поля для разных типов страниц

Joomla

В Joomla создание разных макетов реализуется через систему шаблонов и переопределений:

Создание альтернативного макета: В административной панели перейдите в "Расширения" → "Шаблоны" → выберите ваш шаблон

Создайте новый макет страницы, скопировав существующий и внеся необходимые изменения Назначение макета: При создании материала или пункта меню выберите соответствующий макет страницы

Drupal

Drupal предлагает мощную систему тем и регионов для создания различных макетов:

Создание шаблона страницы: Создайте файл page--[тип].html.twig в папке вашей темы

в папке вашей темы Определите области (regions) для размещения блоков контента Назначение шаблона: В Drupal шаблоны автоматически применяются к соответствующим типам страниц по соглашению об именовании

CMS Способ создания разных макетов Сложность внедрения Гибкость WordPress Файлы шаблонов страниц, конструкторы Низкая-Средняя Высокая (с плагинами) Joomla Альтернативные макеты, переопределения Средняя Средняя Drupal Темы, регионы, преопределения шаблонов Высокая Очень высокая Shopify Sections, альтернативные шаблоны Средняя Средняя Wix/Tilda Встроенные визуальные редакторы Низкая Ограниченная

Алексей Зотов, Frontend-разработчик Разрабатывая сайт для архитектурной студии, я столкнулся с интересной задачей: клиент хотел, чтобы каждый проект в портфолио имел уникальную структуру страницы, отражающую характер самого проекта. Вместо того чтобы создавать десятки отдельных шаблонов, я разработал модульную систему на базе WordPress с ACF. Создал базовый шаблон с гибкими секциями, где контент-менеджер мог самостоятельно "собирать" страницу из готовых модулей: полноэкранные галереи, сетки изображений разной плотности, блоки с текстом в одну, две или три колонки, видео и интерактивные элементы. Это решение сэкономило нам около 40 часов разработки и дало клиенту возможность экспериментировать с представлением проектов без привлечения разработчиков. Сайт получил награду за креативный подход к презентации архитектурных работ, а подход с модульной системой стал нашим стандартом для проектов, требующих разнообразных макетов.

Тестирование и оптимизация многостраничного сайта

Создание сайта с разными макетами — только половина дела. Не менее важно убедиться, что все работает корректно на различных устройствах и браузерах, а также оптимизировать производительность. 🔍

Вот ключевые этапы тестирования многостраничного сайта:

Кроссбраузерное тестирование: Проверьте отображение всех макетов в Chrome, Firefox, Safari, Edge

Используйте инструменты типа BrowserStack для тестирования в различных браузерах и их версиях Проверка адаптивности: Тестируйте все макеты на мобильных устройствах, планшетах и десктопах

Используйте Chrome DevTools для эмуляции различных устройств Аудит производительности: Используйте Google PageSpeed Insights для оценки скорости загрузки каждого типа страниц

Обратите внимание на Core Web Vitals (LCP, FID, CLS) для всех типов страниц Проверка навигации и UX: Убедитесь, что переход между разными макетами интуитивно понятен

Протестируйте удобство использования ключевых функций на всех типах страниц

После выявления проблем переходим к оптимизации. Вот основные направления:

Оптимизация изображений : используйте форматы WebP, AVIF и автоматическое создание responsive images

: используйте форматы WebP, AVIF и автоматическое создание responsive images Минификация кода : сжимайте HTML, CSS и JavaScript файлы

: сжимайте HTML, CSS и JavaScript файлы Ленивая загрузка : применяйте loading="lazy" для изображений и iframe

: применяйте loading="lazy" для изображений и iframe Кэширование : настройте правильные заголовки кэширования для статических ресурсов

: настройте правильные заголовки кэширования для статических ресурсов Критический CSS: вынесите критические стили в inline-блок для ускорения первой отрисовки

Для крупных проектов с разными макетами особенно важна оптимизация CSS:

Используйте CSS-модули или CSS-in-JS для ограничения области видимости стилей

Внедрите автоматический анализ и удаление неиспользуемого CSS (UnCSS, PurgeCSS)

Разделите CSS по страницам, загружая только необходимые стили для каждого макета

Не забывайте об оптимизации для поисковых систем (SEO):

Создавайте уникальные мета-теги для каждой страницы

Обеспечьте правильную структуру заголовков (h1-h6) на всех макетах

Используйте семантическую верстку независимо от визуального макета

И наконец, регулярно проводите пользовательское тестирование, чтобы убедиться, что разнообразие макетов действительно улучшает пользовательский опыт, а не усложняет навигацию по сайту.