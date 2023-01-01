MVVM паттерн: пошаговое внедрение в веб-разработку, примеры кода

// Model // src/app/models/task.model.ts export class Task { id: number; title: string; completed: boolean; createdAt: Date; constructor(id: number, title: string, completed: boolean = false) { this.id = id; this.title = title; this.completed = completed; this.createdAt = new Date(); } toggle(): boolean { this.completed = !this.completed; return this.completed; } } // Service (part of Model layer) // src/app/services/task.service.ts import { Injectable } from '@angular/core'; import { HttpClient } from '@angular/common/http'; import { Observable } from 'rxjs'; import { map } from 'rxjs/operators'; import { Task } from '../models/task.model'; @Injectable({ providedIn: 'root' }) export class TaskService { private apiUrl = '/api/tasks'; constructor(private http: HttpClient) {} getTasks(): Observable<Task[]> { return this.http.get<any[]>(this.apiUrl).pipe( map(data => data.map(t => new Task(t.id, t.title, t.completed))) ); } addTask(task: Task): Observable<Task> { return this.http.post<any>(this.apiUrl, task).pipe( map(data => new Task(data.id, data.title, data.completed)) ); } updateTask(task: Task): Observable<Task> { return this.http.put<any>(`${this.apiUrl}/${task.id}`, task).pipe( map(data => new Task(data.id, data.title, data.completed)) ); } } // Component (ViewModel + View) // src/app/components/task-list/task-list.component.ts import { Component, OnInit } from '@angular/core'; import { Task } from '../../models/task.model'; import { TaskService } from '../../services/task.service'; @Component({ selector: 'app-task-list', templateUrl: './task-list.component.html', styleUrls: ['./task-list.component.scss'] }) export class TaskListComponent implements OnInit { tasks: Task[] = []; newTaskTitle: string = ''; isLoading: boolean = false; error: string | null = null; constructor(private taskService: TaskService) {} ngOnInit(): void { this.fetchTasks(); } get completedTasksCount(): number { return this.tasks.filter(task => task.completed).length; } fetchTasks(): void { this.isLoading = true; this.taskService.getTasks().subscribe({ next: (tasks) => { this.tasks = tasks; this.isLoading = false; }, error: (err) => { this.error = 'Failed to load tasks'; this.isLoading = false; } }); } addTask(): void { if (!this.newTaskTitle.trim()) return; const newTask = new Task(Date.now(), this.newTaskTitle); this.taskService.addTask(newTask).subscribe({ next: (task) => { this.tasks.push(task); this.newTaskTitle = ''; }, error: (err) => { this.error = 'Failed to add task'; } }); } toggleTask(task: Task): void { task.toggle(); this.taskService.updateTask(task).subscribe({ error: (err) => { task.toggle(); // Revert on failure this.error = 'Failed to update task'; } }); } }