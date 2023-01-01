MVVM паттерн: пошаговое внедрение в веб-разработку, примеры кода#Веб-разработка #Основы JavaScript #UI/UX
Для кого эта статья:
- Веб-разработчики, желающие улучшить свои навыки в разработке компонентов приложений
- Специалисты, интересующиеся архитектурными паттернами в программировании
Студенты и начинающие разработчики, стремящиеся освоить MVVM и связанные с ним технологии
Архитектурный паттерн MVVM произвел революцию в способах разработки веб-приложений, предоставляя четкое разделение ответственности и упрощая поддержку масштабных проектов. Многие разработчики сталкиваются с хаосом в коде при росте приложения, но MVVM решает эту проблему элегантно. В этом руководстве я покажу не просто теорию, а практические шаги от настройки среды до финального тестирования, чтобы вы смогли реализовать эту мощную архитектуру в своем следующем проекте. 🚀
Что такое паттерн MVVM и его преимущества в веб-разработке
MVVM (Model-View-ViewModel) — архитектурный паттерн, который разделяет приложение на три взаимосвязанных компонента, улучшая модульность и облегчая тестирование. Первоначально созданный Microsoft для разработки WPF-приложений, этот паттерн успешно перекочевал в мир веб-разработки, где стал основой для многих современных JavaScript-фреймворков. 💼
Рассмотрим ключевые компоненты MVVM:
- Model (Модель) — отвечает за бизнес-логику и данные приложения, не зависит от пользовательского интерфейса
- View (Представление) — определяет структуру и внешний вид UI, что пользователь видит на экране
- ViewModel (Модель представления) — связующее звено между Model и View, преобразует данные из Model в формат, понятный для View
Главная особенность MVVM — это механизм двустороннего связывания данных (two-way data binding), который автоматически синхронизирует состояние UI с данными в ViewModel и наоборот. Это существенно упрощает разработку интерактивных интерфейсов, избавляя от необходимости вручную обновлять DOM при изменении данных.
|Преимущество
|Описание
|Практическая выгода
|Разделение ответственности
|Четкое разграничение логики, данных и представления
|Упрощает параллельную работу команд и поддержку кода
|Тестируемость
|Возможность тестировать бизнес-логику отдельно от UI
|Снижение количества ошибок и упрощение процесса отладки
|Повторное использование
|Компоненты можно переиспользовать в разных частях приложения
|Ускорение разработки и уменьшение дублирования кода
|Двустороннее связывание
|Автоматическая синхронизация UI и данных
|Меньше кода для обработки обновлений интерфейса
Алексей Петров, Tech Lead
В одном из проектов мы столкнулись с типичной проблемой — монолитный код jQuery с перемешанной логикой отображения и бизнес-процессов. Когда заказчик потребовал добавить сложный функционал динамического расчета цен с множеством зависимостей, поддерживать такую структуру стало невозможно. Рефакторинг занял бы недели.
Мы приняли радикальное решение — переписать фронтенд с использованием Vue.js и паттерна MVVM. Потратили неделю на архитектуру и базовую настройку. Удивительно, но уже через три недели новая версия имела весь старый функционал, плюс новые фичи. Код стал читабельным, а производительность выросла на 40%. Каждый раз, когда заказчик запрашивал изменения, мы реализовывали их за часы, а не дни. Именно тогда я понял реальную мощь правильно примененного MVVM.
Подготовка среды разработки для создания сайта с MVVM
Прежде чем приступить к разработке с использованием MVVM, необходимо правильно настроить рабочее окружение. Это фундамент, на котором будет строиться вся архитектура приложения. 🛠️
Для эффективной разработки с MVVM потребуются:
- Современный JavaScript-фреймворк с поддержкой реактивности (Vue.js, Angular, Knockout.js)
- Система сборки и управления зависимостями (Webpack, Vite)
- Инструменты для тестирования компонентов (Jest, Vitest, Jasmine)
- Система контроля версий (Git)
- IDE с поддержкой выбранного фреймворка
Давайте рассмотрим пример настройки проекта с использованием Vue.js, как одного из наиболее дружественных к MVVM фреймворков.
# Установка Vue CLI
npm install -g @vue/cli
# Создание нового проекта
vue create mvvm-project
# Переход в директорию проекта
cd mvvm-project
# Запуск проекта в режиме разработки
npm run serve
При создании проекта Vue CLI предложит выбрать конфигурацию. Для MVVM-ориентированного приложения рекомендую выбрать следующие опции:
- Babel для транспиляции современного JavaScript
- Vue Router для организации маршрутизации
- Vuex для управления состоянием приложения (представляет Model в MVVM)
- CSS Pre-processors (например, SCSS) для стилизации
- Linter / Formatter для поддержания качества кода
- Unit Testing для написания модульных тестов
Важно также настроить структуру файлов, соответствующую архитектуре MVVM:
mvvm-project/
├── public/
├── src/
│ ├── assets/ # Статические ресурсы
│ ├── components/ # Компоненты Vue (View)
│ ├── models/ # Модели данных (Model)
│ ├── viewmodels/ # ViewModels для связывания
│ ├── services/ # Сервисы для работы с API
│ ├── store/ # Vuex store (также часть Model)
│ ├── router/ # Настройка маршрутизации
│ ├── App.vue # Корневой компонент
│ └── main.js # Точка входа
├── tests/ # Директория для тестов
└── package.json
Для Angular проект будет иметь несколько иную структуру, но концептуально остается тем же — четкое разделение на слои Model, View и ViewModel.
|Фреймворк
|Инструмент сборки
|Управление состоянием
|Сложность настройки
|MVVM-нативность
|Vue.js
|Vue CLI / Vite
|Vuex / Pinia
|Низкая
|Высокая
|Angular
|Angular CLI
|Services / NgRx
|Средняя
|Высокая
|Knockout.js
|Webpack
|Observables
|Средняя
|Высокая
|React
|Create React App / Vite
|Redux / MobX
|Средняя
|Средняя (требует MobX)
Последний этап подготовки — установка дополнительных библиотек для работы с данными и облегчения разработки:
# Для работы с API
npm install axios
# Для управления формами (опционально)
npm install vee-validate
# Для типизации (опционально, но рекомендуется)
npm install typescript @vue/cli-plugin-typescript
Структурирование проекта: ключевые компоненты архитектуры MVVM
Правильное структурирование проекта — один из решающих факторов успешного применения паттерна MVVM. Теперь подробно разберем каждый из трёх ключевых компонентов и их взаимодействие. 📐
Марина Соколова, Frontend Architect
Когда я пришла в проект по разработке онлайн-банкинга, там была настоящая катастрофа. Около 100К строк запутанного кода, где бизнес-логика перемешивалась с обработкой UI и API-запросами. Команде требовалось больше недели, чтобы добавить простую форму с валидацией.
Мы начали с декомпозиции — четко разделили данные, их отображение и логику обработки. Создали модели для каждой бизнес-сущности (аккаунты, транзакции, платежи), независимые ViewModels с реактивными свойствами и чистые компоненты представления.
Результат превзошел ожидания: время разработки новых функций сократилось на 70%, количество регрессий упало вдвое, а при изменении дизайна нам требовалось править только View-слой, не затрагивая бизнес-логику. Правильная структуризация проекта по MVVM — это не просто теоретический идеал, а реальный инструмент повышения эффективности команды.
Model (Модель)
В контексте веб-приложения Model представляет собой структуры данных и бизнес-логику, независимую от представления. Это могут быть:
- Классы/объекты, описывающие бизнес-сущности (пользователь, заказ, товар)
- Сервисы для взаимодействия с API
- Хранилище данных (например, Vuex store или сервисы в Angular)
- Функции валидации и преобразования данных
Пример модели пользователя:
// src/models/User.js
export class User {
constructor(id, name, email, role = 'user') {
this.id = id;
this.name = name;
this.email = email;
this.role = role;
this.createdAt = new Date();
}
isAdmin() {
return this.role === 'admin';
}
getDisplayName() {
return this.name || this.email.split('@')[0];
}
}
ViewModel (Модель представления)
ViewModel — это «мост» между Model и View. Он преобразует данные модели в формат, удобный для представления, и обрабатывает действия пользователя, транслируя их в вызовы методов модели.
В Vue.js ViewModel реализуется через объект
data, вычисляемые свойства и методы компонента:
// src/viewmodels/UserProfileViewModel.js
import { User } from '../models/User';
import UserService from '../services/UserService';
export default {
data() {
return {
user: null,
isLoading: false,
error: null
};
},
computed: {
displayName() {
return this.user ? this.user.getDisplayName() : 'Guest';
},
canEditProfile() {
return this.user && (this.user.isAdmin() || this.$store.getters.isCurrentUser(this.user.id));
}
},
methods: {
async fetchUserProfile(userId) {
this.isLoading = true;
try {
const userData = await UserService.getUserById(userId);
this.user = new User(userData.id, userData.name, userData.email, userData.role);
this.error = null;
} catch (err) {
this.error = 'Failed to load user profile';
console.error(err);
} finally {
this.isLoading = false;
}
},
async updateProfile(updatedData) {
if (!this.canEditProfile) return;
try {
await UserService.updateUser(this.user.id, updatedData);
Object.assign(this.user, updatedData);
return true;
} catch (err) {
this.error = 'Failed to update profile';
return false;
}
}
}
};
View (Представление)
View — это пользовательский интерфейс, который отображает данные из ViewModel и передает пользовательские действия обратно в ViewModel. В современных фреймворках View реализуется через шаблоны компонентов:
<!-- src/components/UserProfile.vue -->
<template>
<div class="user-profile">
<div v-if="isLoading" class="loader">Loading...</div>
<div v-else-if="error" class="error">{{ error }}</div>
<div v-else-if="user" class="profile-content">
<h1>{{ displayName }}</h1>
<p>Email: {{ user.email }}</p>
<p>Role: {{ user.role }}</p>
<button v-if="canEditProfile"
@click="showEditForm = true">
Edit Profile
</button>
<edit-form v-if="showEditForm"
:user="user"
@update="updateProfile"
@cancel="showEditForm = false" />
</div>
</div>
</template>
<script>
import UserProfileViewModel from '../viewmodels/UserProfileViewModel';
import EditForm from './EditForm.vue';
export default {
components: { EditForm },
mixins: [UserProfileViewModel],
data() {
return {
showEditForm: false
};
},
created() {
this.fetchUserProfile(this.$route.params.id);
}
};
</script>
Ключевые принципы взаимодействия компонентов MVVM:
- Однонаправленная зависимость: View зависит от ViewModel, а ViewModel зависит от Model. Обратной зависимости быть не должно.
- Слабая связность: компоненты разных слоев взаимодействуют через четко определенные интерфейсы.
- Инверсия контроля: Model не должен знать о существовании ViewModel и View.
- Единая ответственность: каждый компонент выполняет только свои задачи и не вторгается в зону ответственности других компонентов.
Практическая реализация MVVM в популярных JavaScript-фреймворках
Выбор правильного фреймворка — критически важный шаг при разработке приложения с архитектурой MVVM. Каждый популярный JavaScript-фреймворк имеет свои особенности реализации этого паттерна. 🔧
Рассмотрим, как реализовать базовое MVVM-приложение в трёх популярных фреймворках:
Vue.js
Vue.js является одним из наиболее естественных выборов для MVVM благодаря своей реактивной системе и встроенному двустороннему связыванию. Вот как выглядит простое приложение для управления списком задач:
// Model
// src/models/Task.js
export class Task {
constructor(id, title, completed = false) {
this.id = id;
this.title = title;
this.completed = completed;
this.createdAt = new Date();
}
toggle() {
this.completed = !this.completed;
return this.completed;
}
}
// src/services/TaskService.js
export default {
getTasks() {
return fetch('/api/tasks').then(res => res.json());
},
addTask(task) {
return fetch('/api/tasks', {
method: 'POST',
headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify(task)
}).then(res => res.json());
},
updateTask(task) {
return fetch(`/api/tasks/${task.id}`, {
method: 'PUT',
headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify(task)
}).then(res => res.json());
}
};
// ViewModel + View
// src/components/TaskList.vue
<template>
<div class="task-manager">
<h1>Task Manager</h1>
<div v-if="isLoading">Loading tasks...</div>
<div v-else-if="error">{{ error }}</div>
<div v-else>
<div class="new-task">
<input v-model="newTaskTitle"
@keyup.enter="addTask"
placeholder="Add new task" />
<button @click="addTask">Add</button>
</div>
<ul class="tasks">
<li v-for="task in tasks"
:key="task.id"
:class="{ completed: task.completed }">
<input type="checkbox"
:checked="task.completed"
@change="toggleTask(task)" />
<span>{{ task.title }}</span>
</li>
</ul>
<div class="stats">
<p>{{ completedTasksCount }} of {{ tasks.length }} completed</p>
</div>
</div>
</div>
</template>
<script>
import { Task } from '../models/Task';
import TaskService from '../services/TaskService';
export default {
data() {
return {
tasks: [],
newTaskTitle: '',
isLoading: false,
error: null
};
},
computed: {
completedTasksCount() {
return this.tasks.filter(task => task.completed).length;
}
},
methods: {
async fetchTasks() {
this.isLoading = true;
try {
const tasksData = await TaskService.getTasks();
this.tasks = tasksData.map(t => new Task(t.id, t.title, t.completed));
} catch (err) {
this.error = 'Failed to load tasks';
} finally {
this.isLoading = false;
}
},
async addTask() {
if (!this.newTaskTitle.trim()) return;
const newTask = new Task(Date.now(), this.newTaskTitle);
try {
const savedTask = await TaskService.addTask(newTask);
this.tasks.push(new Task(savedTask.id, savedTask.title, savedTask.completed));
this.newTaskTitle = '';
} catch (err) {
this.error = 'Failed to add task';
}
},
async toggleTask(task) {
task.toggle();
try {
await TaskService.updateTask(task);
} catch (err) {
task.toggle(); // Revert on failure
this.error = 'Failed to update task';
}
}
},
created() {
this.fetchTasks();
}
};
</script>
В Angular реализация MVVM более формальная, с четким разделением на компоненты, сервисы и модели:
// Model
// src/app/models/task.model.ts
export class Task {
id: number;
title: string;
completed: boolean;
createdAt: Date;
constructor(id: number, title: string, completed: boolean = false) {
this.id = id;
this.title = title;
this.completed = completed;
this.createdAt = new Date();
}
toggle(): boolean {
this.completed = !this.completed;
return this.completed;
}
}
// Service (part of Model layer)
// src/app/services/task.service.ts
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs';
import { map } from 'rxjs/operators';
import { Task } from '../models/task.model';
@Injectable({
providedIn: 'root'
})
export class TaskService {
private apiUrl = '/api/tasks';
constructor(private http: HttpClient) {}
getTasks(): Observable<Task[]> {
return this.http.get<any[]>(this.apiUrl).pipe(
map(data => data.map(t => new Task(t.id, t.title, t.completed)))
);
}
addTask(task: Task): Observable<Task> {
return this.http.post<any>(this.apiUrl, task).pipe(
map(data => new Task(data.id, data.title, data.completed))
);
}
updateTask(task: Task): Observable<Task> {
return this.http.put<any>(`${this.apiUrl}/${task.id}`, task).pipe(
map(data => new Task(data.id, data.title, data.completed))
);
}
}
// Component (ViewModel + View)
// src/app/components/task-list/task-list.component.ts
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Task } from '../../models/task.model';
import { TaskService } from '../../services/task.service';
@Component({
selector: 'app-task-list',
templateUrl: './task-list.component.html',
styleUrls: ['./task-list.component.scss']
})
export class TaskListComponent implements OnInit {
tasks: Task[] = [];
newTaskTitle: string = '';
isLoading: boolean = false;
error: string | null = null;
constructor(private taskService: TaskService) {}
ngOnInit(): void {
this.fetchTasks();
}
get completedTasksCount(): number {
return this.tasks.filter(task => task.completed).length;
}
fetchTasks(): void {
this.isLoading = true;
this.taskService.getTasks().subscribe({
next: (tasks) => {
this.tasks = tasks;
this.isLoading = false;
},
error: (err) => {
this.error = 'Failed to load tasks';
this.isLoading = false;
}
});
}
addTask(): void {
if (!this.newTaskTitle.trim()) return;
const newTask = new Task(Date.now(), this.newTaskTitle);
this.taskService.addTask(newTask).subscribe({
next: (task) => {
this.tasks.push(task);
this.newTaskTitle = '';
},
error: (err) => {
this.error = 'Failed to add task';
}
});
}
toggleTask(task: Task): void {
task.toggle();
this.taskService.updateTask(task).subscribe({
error: (err) => {
task.toggle(); // Revert on failure
this.error = 'Failed to update task';
}
});
}
}
Стоит отметить особенности реализации MVVM в разных фреймворках:
|Фреймворк
|Двустороннее связывание
|Реализация ViewModel
|Реактивность
|Vue.js
|v-model, .sync
|data, computed, methods
|Встроенная система реактивности через Proxy (Vue 3) или Object.defineProperty (Vue 2)
|Angular
|[(ngModel)]
|Компоненты и сервисы
|RxJS Observables и Zone.js
|Knockout.js
|data-bind
|Observables, computed
|Явные observable свойства
|React + MobX
|Требует дополнительного кода
|Классы с декораторами @observable, @computed
|Через библиотеку MobX
При выборе фреймворка для MVVM-приложения, обратите внимание на следующие критерии:
- Насколько естественно фреймворк поддерживает двустороннее связывание
- Возможности изоляции бизнес-логики от представления
- Инструменты для тестирования различных слоев приложения
- Производительность реактивной системы при масштабировании
- Размер сообщества и экосистемы вокруг фреймворка
Тестирование и отладка сайта, построенного на архитектуре MVVM
Одним из главных преимуществ паттерна MVVM является улучшенная тестируемость кода. Благодаря четкому разделению ответственности, мы можем тестировать каждый слой независимо, что значительно повышает качество и надежность приложения. 🧪
Рассмотрим основные подходы к тестированию компонентов MVVM-архитектуры:
Тестирование Model
Модели обычно тестируются через обычные модульные тесты, поскольку они не зависят от UI и фреймворков:
// tests/unit/models/Task.spec.js
import { Task } from '@/models/Task';
describe('Task model', () => {
it('creates a task with default values', () => {
const task = new Task(1, 'Test task');
expect(task.id).toBe(1);
expect(task.title).toBe('Test task');
expect(task.completed).toBe(false);
expect(task.createdAt).toBeInstanceOf(Date);
});
it('toggles completion status correctly', () => {
const task = new Task(1, 'Test task');
expect(task.completed).toBe(false);
const result = task.toggle();
expect(result).toBe(true);
expect(task.completed).toBe(true);
task.toggle();
expect(task.completed).toBe(false);
});
});
Тестирование ViewModel
ViewModel тестируется на правильность преобразования данных модели и реакции на действия пользователя:
// tests/unit/viewmodels/TaskListViewModel.spec.js
import { shallowMount, createLocalVue } from '@vue/test-utils';
import TaskList from '@/components/TaskList.vue';
import TaskService from '@/services/TaskService';
import { Task } from '@/models/Task';
// Mock the TaskService
jest.mock('@/services/TaskService', () => ({
getTasks: jest.fn(),
addTask: jest.fn(),
updateTask: jest.fn()
}));
describe('TaskList ViewModel', () => {
let wrapper;
beforeEach(() => {
// Reset mocks
TaskService.getTasks.mockReset();
TaskService.addTask.mockReset();
TaskService.updateTask.mockReset();
// Mock successful API response
TaskService.getTasks.mockResolvedValue([
{ id: 1, title: 'Task 1', completed: false },
{ id: 2, title: 'Task 2', completed: true }
]);
wrapper = shallowMount(TaskList);
});
it('fetches tasks on creation', () => {
expect(TaskService.getTasks).toHaveBeenCalled();
});
it('computes completedTasksCount correctly', async () => {
// Wait for async operations
await wrapper.vm.$nextTick();
expect(wrapper.vm.tasks.length).toBe(2);
expect(wrapper.vm.completedTasksCount).toBe(1);
// Toggle task state
wrapper.vm.tasks[0].completed = true;
expect(wrapper.vm.completedTasksCount).toBe(2);
});
it('adds a new task correctly', async () => {
const newTask = { id: 3, title: 'New task', completed: false };
TaskService.addTask.mockResolvedValue(newTask);
wrapper.vm.newTaskTitle = 'New task';
await wrapper.vm.addTask();
expect(TaskService.addTask).toHaveBeenCalled();
expect(wrapper.vm.tasks.length).toBe(3);
expect(wrapper.vm.tasks[2].title).toBe('New task');
expect(wrapper.vm.newTaskTitle).toBe('');
});
it('handles errors when fetching tasks', async () => {
TaskService.getTasks.mockRejectedValue(new Error('API Error'));
// Create a new wrapper to trigger the error
const errorWrapper = shallowMount(TaskList);
await errorWrapper.vm.$nextTick();
expect(errorWrapper.vm.error).toBe('Failed to load tasks');
expect(errorWrapper.vm.isLoading).toBe(false);
});
});
Тестирование View
Для View-слоя основное внимание уделяется проверке правильности отображения данных и передаче пользовательских действий в ViewModel:
// tests/unit/components/TaskList.spec.js
import { mount } from '@vue/test-utils';
import TaskList from '@/components/TaskList.vue';
// Mock the ViewModel methods
jest.mock('@/services/TaskService', () => ({
getTasks: jest.fn().mockResolvedValue([]),
addTask: jest.fn(),
updateTask: jest.fn()
}));
describe('TaskList View', () => {
let wrapper;
beforeEach(() => {
wrapper = mount(TaskList);
// Set test data directly
wrapper.setData({
tasks: [
{ id: 1, title: 'Task 1', completed: false, toggle: jest.fn() },
{ id: 2, title: 'Task 2', completed: true, toggle: jest.fn() }
],
isLoading: false,
error: null
});
});
it('renders the correct number of tasks', () => {
const taskItems = wrapper.findAll('li');
expect(taskItems.length).toBe(2);
});
it('applies "completed" class to completed tasks', () => {
const taskItems = wrapper.findAll('li');
expect(taskItems.at(0).classes()).not.toContain('completed');
expect(taskItems.at(1).classes()).toContain('completed');
});
it('shows loading state when isLoading is true', async () => {
await wrapper.setData({ isLoading: true });
expect(wrapper.text()).toContain('Loading tasks');
const taskList = wrapper.find('ul.tasks');
expect(taskList.exists()).toBe(false);
});
it('shows error message when error is present', async () => {
await wrapper.setData({ error: 'Test error' });
expect(wrapper.text()).toContain('Test error');
});
it('calls addTask method when form is submitted', async () => {
wrapper.vm.addTask = jest.fn();
const input = wrapper.find('input[placeholder="Add new task"]');
const button = wrapper.find('button');
await input.setValue('New task');
await button.trigger('click');
expect(wrapper.vm.addTask).toHaveBeenCalled();
});
it('calls toggleTask when checkbox is clicked', async () => {
wrapper.vm.toggleTask = jest.fn();
const checkbox = wrapper.find('input[type="checkbox"]');
await checkbox.trigger('change');
expect(wrapper.vm.toggleTask).toHaveBeenCalled();
expect(wrapper.vm.toggleTask).toHaveBeenCalledWith(wrapper.vm.tasks[0]);
});
});
Отладка MVVM-приложений
Для эффективной отладки MVVM-приложений полезно использовать специализированные инструменты:
- Vue Devtools / Angular DevTools — расширения для браузера, позволяющие исследовать состояние компонентов
- Vuex/NgRx DevTools — для отслеживания изменений состояния на уровне хранилища
- Source Maps — для отладки скомпилированного кода
- Логирование событий — особенно в точках взаимодействия между слоями
Ключевые практики для обеспечения качества MVVM-приложений:
- Комплексное тестирование — покрытие тестами всех трех слоев архитектуры
- Интеграционные тесты — проверка правильного взаимодействия между слоями
- E2E-тестирование — для проверки пользовательских сценариев от начала до конца
- Мониторинг производительности — особенно в части реактивного обновления UI
- Code review — с фокусом на соблюдение принципов MVVM
Помните, что одно из главных преимуществ MVVM — это возможность тестировать бизнес-логику независимо от UI. Используйте это преимущество для создания надежных и поддерживаемых приложений. 🛡️
Архитектурный паттерн MVVM — это не просто модный термин, а практический инструмент, который трансформирует процесс разработки. При правильной реализации он значительно улучшает масштабируемость, тестируемость и поддерживаемость веб-приложений. Разделение кода на чёткие слои с односторонней зависимостью позволяет командам работать параллельно, упрощает внедрение изменений и сокращает количество ошибок. Независимо от выбранного фреймворка, понимание принципов MVVM даёт разработчику мощный набор инструментов для создания продуманной архитектуры, которая выдержит проверку временем и растущими требованиями бизнеса.