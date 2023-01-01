Масонри-макет: как создать идеальную кирпичную кладку для сайта

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки.

Студенты и специалисты, изучающие CSS и JavaScript.

Люди, интересующиеся современными техниками верстки и дизайна веб-страниц. Масонри-макет — это визуальный подход к организации элементов, напоминающий каменную кладку, где блоки разной высоты аккуратно состыкованы без зазоров. Такой дизайн захватывает внимание посетителей и максимально эффективно использует доступное пространство страницы. 🧱 Pinterest, Unsplash и многие современные портфолио-сайты используют эту технику, чтобы представить контент в привлекательном, не монотонном формате. В этой статье мы разберемся, как создать впечатляющий масонри-макет с нуля, используя как чистый CSS, так и JavaScript-библиотеки.

Что такое масонри-макет и почему он популярен

Масонри-макет (или «кирпичная кладка») — это техника верстки веб-страниц, где элементы разной высоты размещаются оптимальным образом, заполняя всё доступное пространство без пустот и разрывов. В отличие от традиционной сетки с равновысотными рядами, масонри-сетка напоминает мозаику или стену из камней разного размера.

Эта технология стала невероятно популярной по нескольким причинам:

Эффективное использование пространства — каждый пиксель экрана задействован, что особенно важно на мобильных устройствах

— каждый пиксель экрана задействован, что особенно важно на мобильных устройствах Визуальная привлекательность — неравномерная структура привлекает взгляд и делает интерфейс более интересным

— неравномерная структура привлекает взгляд и делает интерфейс более интересным Улучшение пользовательского опыта — контент разной высоты (тексты, изображения) представлен без искажений

— контент разной высоты (тексты, изображения) представлен без искажений Подходит для бесконечной прокрутки — идеально для галерей, блогов и коллекций товаров

Алексей Карпов, технический директор Когда мы редизайнили сайт фотостудии клиента, первой проблемой стало отображение портфолио с разноформатными фотографиями. Классическая сетка оставляла некрасивые пустые пространства и обрезала вертикальные снимки. Внедрение масонри-макета увеличило среднее время на сайте на 38% и повысило конверсию в заказы на 17%. Клиенты стали просматривать больше работ фотографов перед заказом. Это наглядно показало, насколько важно правильно выбрать способ представления контента.

Сравним масонри-макет с другими популярными техниками верстки:

Характеристика Масонри-макет Стандартная сетка Flexbox-сетка Оптимизация пространства Высокая Средняя Средняя Поддержка разновысотных элементов Отличная Плохая Средняя Сложность реализации Средняя/Высокая Низкая Низкая/Средняя Адаптивность Высокая Средняя Высокая Визуальная динамичность Высокая Низкая Средняя

Подготовка HTML-структуры для масонри-сетки

Структура HTML для масонри-макета предельно проста. Основная задача — создать контейнер для всей сетки и отдельные элементы (или «кирпичи»), которые будут внутри этой сетки размещаться. 🏗️

Базовая HTML-структура выглядит так:

<div class="masonry-grid"> <div class="masonry-item"> <img src="image1.jpg" alt="Описание"> <h3>Заголовок элемента 1</h3> <p>Описание элемента...</p> </div> <div class="masonry-item"> <img src="image2.jpg" alt="Описание"> <h3>Заголовок элемента 2</h3> <p>Более длинное описание, которое сделает этот элемент выше...</p> </div> <!-- Добавьте столько элементов, сколько необходимо --> </div>

При подготовке HTML-структуры следует учитывать несколько важных моментов:

Семантичность — используйте подходящие HTML5-теги, например, article для элементов масонри в блоге

— используйте подходящие HTML5-теги, например, для элементов масонри в блоге Доступность — не забывайте про атрибуты alt для изображений и логичную структуру заголовков

— не забывайте про атрибуты для изображений и логичную структуру заголовков Производительность — оптимизируйте изображения и минимизируйте вложенность элементов

— оптимизируйте изображения и минимизируйте вложенность элементов Адаптивность — учтите, что структура должна корректно работать при разных разрешениях

Для более сложных сценариев можно добавить дополнительные классы или атрибуты:

<div class="masonry-grid"> <div class="masonry-item" data-category="nature" data-size="large"> <!-- Контент элемента --> </div> <div class="masonry-item" data-category="urban" data-size="small"> <!-- Контент элемента --> </div> </div>

Эти дополнительные атрибуты могут использоваться для фильтрации, сортировки или применения различных стилей к элементам масонри-сетки.

Стилизация масонри-макета с помощью CSS Grid

Современный CSS Grid предоставляет мощные возможности для создания масонри-макета без JavaScript. Это решение не только производительнее, но и проще в реализации. 💪

Базовая CSS-стилизация для нашего макета будет выглядеть так:

.masonry-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); grid-gap: 15px; grid-auto-rows: 10px; /* Базовая высота для расчета */ } .masonry-item { grid-row-end: span 30; /* Базовое значение высоты блока */ background-color: #f9f9f9; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); } /* Делаем элементы с изображениями разной высоты */ .masonry-item:nth-child(2n) { grid-row-end: span 40; } .masonry-item:nth-child(3n) { grid-row-end: span 25; } /* Гарантируем, что изображения занимают всю ширину */ .masonry-item img { width: 100%; height: auto; display: block; border-radius: 3px; }

Объяснение ключевых CSS-свойств:

grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)) — автоматически создает столько колонок шириной минимум 250px, сколько поместится в контейнер

— автоматически создает столько колонок шириной минимум 250px, сколько поместится в контейнер grid-gap — задает расстояние между элементами сетки

— задает расстояние между элементами сетки grid-auto-rows — устанавливает базовую высоту строки для расчета

— устанавливает базовую высоту строки для расчета grid-row-end: span X — определяет, сколько базовых строк должен занимать элемент

Для более продвинутого масонри-макета можно использовать JavaScript для расчета значений grid-row-end на основе фактической высоты контента:

function resizeGridItems() { const grid = document.querySelector('.masonry-grid'); const rowHeight = parseInt(window.getComputedStyle(grid).getPropertyValue('grid-auto-rows')); const rowGap = parseInt(window.getComputedStyle(grid).getPropertyValue('grid-row-gap')); document.querySelectorAll('.masonry-item').forEach(item => { const rowSpan = Math.ceil((item.getBoundingClientRect().height + rowGap) / (rowHeight + rowGap)); item.style.gridRowEnd = `span ${rowSpan}`; }); } window.addEventListener('load', resizeGridItems); window.addEventListener('resize', resizeGridItems);

Марина Соколова, фронтенд-разработчик Мое первое знакомство с масонри-макетом было в проекте для дизайн-студии. Я потратила почти неделю, пытаясь настроить JavaScript-библиотеку Masonry.js, которая постоянно конфликтовала с другими скриптами. В итоге решила попробовать чистый CSS Grid — и была поражена, насколько это оказалось проще и эффективнее. Страница стала загружаться на 1.7 секунды быстрее, а верстка перестала "прыгать" при загрузке изображений. С тех пор я отказалась от JS-библиотек для масонри в пользу CSS Grid во всех проектах, где это возможно.

Подход Преимущества Недостатки Поддержка браузерами Чистый CSS Grid Меньший объем кода, лучшая производительность Ограниченная функциональность для динамического контента 95%+ современных браузеров CSS Grid + JavaScript Точный расчет высоты, адаптивность к контенту Требуется дополнительный JavaScript 95%+ современных браузеров JavaScript-библиотеки Расширенный функционал, анимации Больше кода, медленнее загрузка 99% всех браузеров (с полифилами) CSS Columns Простейшая реализация Вертикальное, а не горизонтальное распределение 98%+ всех браузеров

Использование Masonry.js для динамического макета

Для создания по-настоящему динамичных масонри-макетов с расширенной функциональностью часто используют JavaScript-библиотеки. Самой популярной среди них является Masonry.js от Дэвида ДеСандро. 🧩

Чтобы начать использовать Masonry.js, сначала нужно подключить библиотеку:

<!-- Через CDN --> <script src="https://unpkg.com/masonry-layout@4/dist/masonry.pkgd.min.js"></script> <!-- Или через npm, если используете сборщики --> <!-- npm install masonry-layout -->

Затем инициализируем Masonry для нашей сетки:

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const grid = document.querySelector('.masonry-grid'); const masonry = new Masonry(grid, { itemSelector: '.masonry-item', columnWidth: '.masonry-item', percentPosition: true, gutter: 15, // Соответствует grid-gap в CSS // Включаем анимации при перестроении сетки transitionDuration: '0.2s' }); // Перестраиваем сетку после загрузки изображений imagesLoaded(grid).on('progress', function() { masonry.layout(); }); });

Masonry.js предоставляет множество дополнительных возможностей:

Фильтрация элементов — показывать только определенные категории контента

— показывать только определенные категории контента Бесконечная прокрутка — автоматическая подгрузка новых элементов при скролле

— автоматическая подгрузка новых элементов при скролле Анимированное добавление/удаление элементов — плавные переходы при изменении контента

— плавные переходы при изменении контента Разные размеры колонок — настройка нестандартных сеток

Пример кода для фильтрации элементов по категориям:

// HTML для кнопок фильтрации // <div class="filter-buttons"> // <button data-filter="*" class="active">Все</button> // <button data-filter=".nature">Природа</button> // <button data-filter=".urban">Город</button> // </div> // JavaScript для фильтрации document.querySelectorAll('.filter-buttons button').forEach(button => { button.addEventListener('click', function() { // Обновляем активную кнопку document.querySelector('.filter-buttons button.active').classList.remove('active'); this.classList.add('active'); const filterValue = this.getAttribute('data-filter'); // Показываем/скрываем элементы document.querySelectorAll('.masonry-item').forEach(item => { if (filterValue === '*' || item.classList.contains(filterValue.substring(1))) { item.style.display = 'block'; } else { item.style.display = 'none'; } }); // Перестраиваем сетку masonry.layout(); }); });

Для более сложных взаимодействий с масонри-макетом, можно комбинировать Masonry.js с другими библиотеками:

ImagesLoaded — для корректной обработки загрузки изображений

— для корректной обработки загрузки изображений Infinite Scroll — для бесконечной прокрутки контента

— для бесконечной прокрутки контента Isotope — расширенная библиотека с поддержкой фильтрации и сортировки (от того же автора)

Адаптация масонри-сетки для мобильных устройств

Адаптивность — критически важный аспект современной веб-разработки. Масонри-макет должен одинаково хорошо выглядеть на устройствах с разными размерами экрана. 📱

Основные стратегии адаптации масонри-сетки включают:

/* Базовые стили для всех устройств */ .masonry-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); grid-gap: 15px; grid-auto-rows: 10px; } /* Планшеты */ @media (max-width: 768px) { .masonry-grid { grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); grid-gap: 10px; } /* Уменьшаем размер текста и отступы */ .masonry-item { padding: 12px; font-size: 0.9em; } } /* Мобильные устройства */ @media (max-width: 480px) { .masonry-grid { grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(150px, 1fr)); grid-gap: 8px; } .masonry-item { grid-row-end: span 25; /* Уменьшаем базовую высоту для мобильных */ padding: 10px; font-size: 0.8em; } /* Все элементы одинаковой высоты на самых узких экранах */ @media (max-width: 320px) { .masonry-grid { display: block; /* Переключаемся на обычный поток для очень узких экранов */ } .masonry-item { margin-bottom: 10px; } } }

При использовании Masonry.js для адаптивных макетов, необходимо пересчитывать сетку при изменении размера окна:

// Обработка изменения размера окна window.addEventListener('resize', function() { masonry.layout(); }); // Или можно использовать debounce для оптимизации производительности let resizeTimer; window.addEventListener('resize', function() { clearTimeout(resizeTimer); resizeTimer = setTimeout(function() { masonry.layout(); }, 250); });

Вот несколько проверенных приемов для адаптации масонри-макета:

Изменение количества колонок — уменьшайте их число на маленьких экранах

— уменьшайте их число на маленьких экранах Уменьшение промежутков — сокращайте расстояние между элементами

— сокращайте расстояние между элементами Упрощение дизайна — скрывайте некритичный контент на мобильных устройствах

— скрывайте некритичный контент на мобильных устройствах Альтернативные макеты — используйте обычную сетку или список для самых маленьких экранов

— используйте обычную сетку или список для самых маленьких экранов Отложенная загрузка изображений — используйте lazy-loading для оптимизации скорости загрузки

Важно также учесть особенности взаимодействия с масонри-сеткой на мобильных устройствах:

Увеличьте область касания — сделайте кнопки и интерактивные элементы крупнее для сенсорных экранов

— сделайте кнопки и интерактивные элементы крупнее для сенсорных экранов Оптимизируйте жесты — добавьте поддержку свайпов для навигации или фильтрации

— добавьте поддержку свайпов для навигации или фильтрации Учитывайте производительность — мобильные устройства часто имеют ограничения по памяти и процессору

Тестирование масонри-макета необходимо проводить на реальных устройствах или с использованием эмуляторов, обращая внимание на скорость работы, корректность отображения и удобство взаимодействия.