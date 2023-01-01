CSS Grid Layout: создание сложных и гибких макетов сайтов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, стремящиеся улучшить свои навыки в верстке с помощью CSS Grid

Дизайнеры и UX/UI специалисты, заинтересованные в создании адаптивных макетов

Студенты и начинающие разработчики, желающие освоить современные подходы к веб-дизайну CSS Grid Layout — это мощный инструмент в руках веб-разработчика, позволяющий создавать сложные и гибкие макеты сайтов. Если вам надоели плавающие элементы, позиционирование absolute и костыли для выравнивания, Grid — именно то, что вам нужно. В отличие от Flexbox, ориентированного на одномерные макеты, Grid работает в двух измерениях, давая полный контроль над строками и столбцами. Сегодня я проведу вас через процесс создания сайта с нуля, используя всю мощь Grid Layout, чтобы вы смогли навсегда изменить свой подход к верстке. 🚀

Основы CSS Grid Layout: настройка макета сайта

CSS Grid Layout — двухмерная система, позволяющая управлять как строками, так и столбцами макета одновременно. Прежде чем погрузиться в код, важно понять основные концепции и терминологию Grid.

Grid-контейнер — элемент, к которому применено свойство display: grid

— элемент, к которому применено свойство Grid-элементы — прямые потомки grid-контейнера

— прямые потомки grid-контейнера Grid-линии — виртуальные линии, разделяющие сетку на ячейки

— виртуальные линии, разделяющие сетку на ячейки Grid-треки — пространство между двумя смежными линиями (строки или столбцы)

— пространство между двумя смежными линиями (строки или столбцы) Grid-ячейки — пересечение строки и столбца

— пересечение строки и столбца Grid-области — прямоугольная область из одной или нескольких ячеек

Чтобы начать использовать Grid, необходимо объявить контейнер с помощью display: grid . Затем определяем структуру сетки, указывая количество и размеры строк и столбцов:

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: 200px 1fr 200px; grid-template-rows: auto 1fr auto; min-height: 100vh; }

В этом примере мы создаем сетку с тремя колонками (фиксированная боковая панель слева 200px, гибкий центральный контент, фиксированная боковая панель справа 200px) и тремя строками (автоматическая высота шапки, гибкий основной контент и автоматическая высота подвала).

Единица измерения Описание Применение px Фиксированное значение в пикселях Для элементов с постоянной шириной/высотой % Процент от размера родителя Для относительного размера fr Доля свободного пространства Для гибких, пропорциональных размеров auto Размер определяется содержимым Для адаптации к контенту minmax(min, max) Диапазон между минимумом и максимумом Для гибких, но ограниченных размеров

Одна из мощных функций Grid — возможность создавать сложные макеты с минимальным количеством HTML. Вам больше не понадобятся вложенные div-контейнеры для создания колонок. Grid позволяет напрямую контролировать расположение элементов в двумерном пространстве. 💪

Александр Петров, ведущий фронтенд-разработчик Когда я впервые столкнулся с CSS Grid, это было как открыть новый мир после долгих лет работы с float и flexbox. Помню проект редизайна новостного портала — клиент хотел асимметричную сетку с разными размерами для главных новостей и стандартными блоками для второстепенных. С float это потребовало бы массу обходных путей и хаков. Я потратил вечер на изучение Grid, и уже на следующий день полностью переписал макет. Время разработки сократилось втрое, а кода стало меньше на 40%. Клиент был в восторге от результата, особенно от того, как легко сайт адаптировался под разные устройства. С тех пор Grid стал моим главным инструментом для сложных макетов.

Создание структуры сайта: HTML-разметка для Grid

Одно из главных преимуществ CSS Grid — возможность создавать сложные макеты с минимальной HTML-структурой. Для эффективной работы с Grid, ваш HTML должен быть семантическим и логически структурированным. Вот пример базового HTML для типичного макета сайта:

HTML Скопировать код <div class="grid-container"> <header class="header">Шапка сайта</header> <nav class="sidebar">Боковое меню</nav> <main class="content">Основной контент</main> <aside class="sidebar-secondary">Дополнительная информация</aside> <footer class="footer">Подвал сайта</footer> </div>

В приведенном выше коде мы используем семантические теги HTML5 ( header , nav , main , aside , footer ), что улучшает доступность и SEO вашего сайта. Все эти элементы являются прямыми потомками grid-контейнера, что важно для правильной работы Grid.

При работе с Grid Layout особенно важно придерживаться плоской структуры HTML для элементов, которыми вы хотите управлять через Grid. Вложенность элементов должна использоваться только там, где это логически необходимо.

Используйте семантические теги вместо div везде, где это имеет смысл

Располагайте все основные структурные элементы на одном уровне внутри grid-контейнера

Давайте осмысленные классы каждому элементу для удобства стилизации

Минимизируйте вложенность, чтобы избежать усложнения селекторов CSS

Чтобы эффективно использовать Grid для различных макетов сайтов, рассмотрим распространенные шаблоны структуры HTML:

Тип макета HTML-структура Преимущества Holy Grail Layout header, nav, main, aside, footer Классический макет с шапкой, подвалом и тремя колонками Dashboard header, sidebar, main-content (с вложенными grid-areas) Идеален для административных интерфейсов Magazine Layout header, featured, article-1, article-2, etc., footer Подходит для новостных сайтов с разными размерами статей Portfolio Grid header, project-1, project-2, project-3, etc., footer Отлично для галерей и портфолио с равными или разными размерами

При разработке структуры HTML для Grid, думайте о макете как о шахматной доске — каждый элемент должен занимать определенные клетки, и вы можете свободно перемещать их с помощью CSS, не изменяя HTML. 🧩

Построение адаптивного Grid-шаблона для вашего сайта

Адаптивность — критически важная часть современного веб-дизайна. CSS Grid предоставляет мощные инструменты для создания по-настоящему адаптивных макетов без громоздких медиа-запросов. Давайте рассмотрим, как построить адаптивный шаблон сайта.

Одна из ключевых функций для создания адаптивных макетов — функция repeat() в сочетании с auto-fit или auto-fill :

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; padding: 20px; }

Этот код создает адаптивную сетку, где элементы автоматически перестраиваются при изменении ширины экрана. Каждый элемент имеет минимальную ширину 250px, но может расширяться, чтобы заполнить доступное пространство. Контейнер сам решает, сколько колонок может поместиться в текущую ширину.

Для более сложных макетов можно использовать именованные grid-области с grid-template-areas :

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: 1fr 3fr 1fr; grid-template-rows: auto 1fr auto; grid-template-areas: "header header header" "sidebar content aside" "footer footer footer"; min-height: 100vh; } @media (max-width: 768px) { .container { grid-template-columns: 1fr; grid-template-areas: "header" "sidebar" "content" "aside" "footer"; } }

Это создает классический макет с шапкой и подвалом во всю ширину, и тремя колонками между ними. При ширине экрана менее 768px макет перестраивается в одну колонку, что идеально для мобильных устройств.

Мария Соколова, UX/UI дизайнер Работая над проектом для туристической компании, мы столкнулись с интересной задачей. Клиент хотел, чтобы на десктопе каталог туров отображался в виде плитки из карточек разного размера — популярные направления должны были выделяться и занимать больше места. Изначально я предложила разные макеты для разных устройств, но это означало бы больше работы для разработчиков. Тогда мы решили использовать CSS Grid. Разработчик создал базовую сетку с помощью grid-template-areas для десктопа, где премиальные туры занимали несколько ячеек. Самое удивительное произошло при адаптации — понадобилось всего несколько строк кода в медиа-запросах, чтобы полностью перестроить сетку для планшетов и мобильных. Клиент был впечатлен тем, как плавно сайт адаптируется, сохраняя акцент на важных предложениях независимо от устройства. С тех пор я всегда проектирую макеты с учетом возможностей Grid.

Для более гибких и динамичных сеток можно использовать функцию minmax() вместе с auto-fit или auto-fill :

auto-fill — создает максимально возможное количество треков фиксированного размера, даже если некоторые ячейки остаются пустыми

— создает максимально возможное количество треков фиксированного размера, даже если некоторые ячейки остаются пустыми auto-fit — создает треки только для существующего контента, расширяя их, чтобы заполнить доступное пространство

CSS Скопировать код /* Галерея изображений, адаптивно перестраивающаяся под любую ширину */ .gallery { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 16px; }

Для более сложных адаптивных макетов можно комбинировать Grid с media queries, изменяя не только расположение, но и количество строк и столбцов:

CSS Скопировать код /* Базовый шаблон для мобильных (mobile-first подход) */ .grid-container { display: grid; grid-template-columns: 1fr; grid-template-areas: "header" "nav" "main" "sidebar" "footer"; gap: 10px; } /* Планшеты */ @media (min-width: 768px) { .grid-container { grid-template-columns: 200px 1fr; grid-template-areas: "header header" "nav main" "nav sidebar" "footer footer"; } } /* Десктопы */ @media (min-width: 1024px) { .grid-container { grid-template-columns: 200px 1fr 250px; grid-template-areas: "header header header" "nav main sidebar" "footer footer footer"; } }

Использование таких техник позволяет создавать действительно адаптивные макеты, которые отлично выглядят на любом устройстве, от мобильных телефонов до больших мониторов. 📱💻🖥️

Позиционирование элементов сайта с Grid-area и Grid-gap

После создания базовой структуры Grid, следующий шаг — эффективное позиционирование элементов. Grid-area и Grid-gap — ключевые инструменты, позволяющие точно управлять расположением и пространством между элементами.

Grid-area позволяет назначать имена областям сетки и затем размещать элементы в этих областях. Это значительно упрощает создание сложных макетов:

CSS Скопировать код /* Определение областей в контейнере */ .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); grid-template-rows: auto 1fr auto; grid-template-areas: "header header header header" "sidebar content content aside" "footer footer footer footer"; gap: 20px; } /* Размещение элементов в определенных областях */ .header { grid-area: header; } .sidebar { grid-area: sidebar; } .content { grid-area: content; } .aside { grid-area: aside; } .footer { grid-area: footer; }

Такой подход делает код более читаемым и упрощает понимание структуры макета. Вы буквально "рисуете" свой макет в CSS!

Grid-gap (или короткая запись gap) устанавливает пространство между элементами сетки. Можно задавать разные значения для горизонтальных и вертикальных промежутков:

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Разные значения для строк и столбцов */ gap: 20px 10px; /* row-gap column-gap */ }

Для более детального контроля над позиционированием можно использовать числовые значения линий сетки:

CSS Скопировать код .item1 { /* Размещение от линии 1 до линии 3 по горизонтали, и от линии 1 до линии 3 по вертикали */ grid-column: 1 / 3; grid-row: 1 / 3; } .item2 { /* Альтернативный синтаксис с указанием количества ячеек */ grid-column: 3 / span 2; /* от линии 3, охватывая 2 ячейки */ grid-row: 1 / span 1; /* от линии 1, охватывая 1 ячейку */ }

Для элементов, которые должны выделяться в сетке, можно использовать комбинацию grid-column и grid-row или более краткую запись grid-area :

CSS Скопировать код .featured-item { /* Синтаксис: grid-row-start / grid-column-start / grid-row-end / grid-column-end */ grid-area: 1 / 1 / 3 / 3; /* Элемент займет 2x2 ячейки в верхнем левом углу */ }

Важно понимать разницу между явным и неявным размещением в Grid:

Тип размещения Описание Свойства Явное (Explicit) Явно заданные строки и столбцы grid-template-rows, grid-template-columns Неявное (Implicit) Автоматически созданные строки и столбцы для размещения элементов, не поместившихся в явную сетку grid-auto-rows, grid-auto-columns, grid-auto-flow

Для контроля над неявной сеткой используются свойства:

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Явно заданы 3 колонки */ grid-auto-rows: minmax(100px, auto); /* Высота автоматически созданных строк */ grid-auto-flow: dense; /* Алгоритм автозаполнения: попытка заполнить все пробелы */ }

Grid Layout предоставляет также выравнивание элементов внутри своих ячеек:

justify-items и align-items — выравнивание всех элементов в контейнере

и — выравнивание всех элементов в контейнере justify-self и align-self — выравнивание конкретного элемента

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); justify-items: center; /* Центрирование всех элементов по горизонтали */ align-items: stretch; /* Растягивание всех элементов по высоте ячейки */ } .special-item { justify-self: end; /* Выравнивание конкретного элемента по правому краю */ align-self: center; /* Центрирование конкретного элемента по вертикали */ }

Правильное использование Grid-area и Grid-gap позволяет создавать сложные, но при этом чистые и легко поддерживаемые макеты, которые выглядят профессионально и работают на различных устройствах. 🧩

Продвинутые техники CSS Grid Layout для сложных макетов

Освоив основы CSS Grid, вы можете перейти к продвинутым техникам, которые позволят создавать действительно уникальные и сложные макеты. Эти техники особенно полезны для дизайнерских сайтов, магазинов и медиа-порталов.

Одна из мощных техник — создание нерегулярных сеток с элементами разного размера, похожих на Pinterest или галереи с мозаичным размещением:

CSS Скопировать код .mosaic-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); grid-auto-rows: 200px; gap: 20px; } /* Элементы разных размеров */ .featured-large { grid-column: span 2; grid-row: span 2; } .featured-wide { grid-column: span 2; } .featured-tall { grid-row: span 2; }

Для создания более сложных и нестандартных сеток можно использовать функцию minmax() с дробными значениями:

CSS Скопировать код .complex-grid { display: grid; grid-template-columns: minmax(100px, 1fr) minmax(200px, 2fr) minmax(100px, 1.5fr); grid-template-rows: minmax(100px, auto) minmax(200px, 1fr) minmax(150px, auto); }

Для продвинутой адаптивности можно использовать CSS-функцию clamp() в сочетании с Grid Layout:

CSS Скопировать код .responsive-grid { display: grid; /* Колонки будут от 200px до 1fr, но предпочтительно 25vw */ grid-template-columns: repeat(3, clamp(200px, 25vw, 1fr)); gap: clamp(10px, 2vw, 30px); }

Создание наложения элементов (overlap) — еще одна мощная техника для дизайнерских макетов:

CSS Скопировать код .grid-with-overlap { display: grid; grid-template-columns: repeat(6, 1fr); grid-template-rows: repeat(6, 100px); } .item1 { grid-column: 1 / 4; grid-row: 1 / 4; z-index: 1; } .item2 { grid-column: 3 / 7; grid-row: 2 / 5; z-index: 2; }

Для создания асимметричных и нестандартных макетов можно использовать разные единицы измерения и пропорции:

CSS Скопировать код .asymmetric-grid { display: grid; /* Золотое сечение (приблизительно 1:1.618) */ grid-template-columns: 1fr 1.618fr; /* Чередование высот для создания ритма */ grid-template-rows: minmax(200px, auto) minmax(100px, auto) minmax(300px, auto); }

Для сложных дизайнерских сайтов можно использовать Grid для создания нестандартных форм и расположений:

Диагональные макеты с помощью трансформаций

Паттерны сот с помощью шестиугольных элементов

Макеты типа "мэшап" с перекрывающимися элементами

Сложные анимации сетки с использованием CSS transitions

Интересная техника — создание адаптивной типографской сетки:

CSS Скопировать код .typography-grid { display: grid; /* Создаем 12-колоночную сетку для типографики */ grid-template-columns: repeat(12, 1fr); /* Базовая линия текста – 24px */ grid-auto-rows: minmax(24px, auto); } .heading { grid-column: 1 / 9; font-size: clamp(2rem, 5vw, 4rem); line-height: 1.2; } .subheading { grid-column: 3 / 12; font-size: clamp(1.2rem, 3vw, 2rem); } .body-text { grid-column: 2 / 11; font-size: clamp(1rem, 2vw, 1.2rem); line-height: 1.6; }

Для максимального контроля над расположением элементов можно использовать именованные линии в сетке:

CSS Скопировать код .named-lines-grid { display: grid; grid-template-columns: [sidebar-start] 200px [sidebar-end content-start] 1fr [content-end aside-start] 250px [aside-end]; grid-template-rows: [header-start] auto [header-end main-start] 1fr [main-end footer-start] auto [footer-end]; } .header { grid-column: sidebar-start / aside-end; grid-row: header-start / header-end; }

Эти продвинутые техники позволяют создавать поистине уникальные макеты, которые сложно или невозможно реализовать с помощью традиционных методов верстки. Комбинируя их с другими современными возможностями CSS, такими как переменные, вычисления и условные функции, вы получаете полный контроль над внешним видом вашего сайта. 🎨