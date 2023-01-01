Как создать быстрый сайт на Next.js: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, изучающие современные технологии и фреймворки для создания сайтов.

Специалисты, заинтересованные в оптимизации производительности и SEO своих веб-приложений.

Студенты и начинающие программисты, желающие освоить Next.js в рамках профессионального обучения. Next.js перевернул представление о веб-разработке, став золотым стандартом для создания быстрых, масштабируемых сайтов с SEO-преимуществами из коробки. Если вы еще застряли в эре классического React или jQuery — вы безнадежно отстали. По данным Stack Overflow 2023, более 42% крупных компаний переводят свои проекты на Next.js из-за 30% прироста в конверсии и скорости загрузки. В этом руководстве я разложу по полочкам весь процесс создания сайта на Next.js — от нуля до полноценного проекта, готового покорять поисковики и удерживать пользователей. 🚀

Почему Next.js стал выбором №1 для современных сайтов

Next.js вырвался в лидеры фреймворков не случайно — это результат стратегической эволюции веб-технологий. Разработчикам надоело жонглировать множеством инструментов для решения базовых задач. Next.js предложил комплексный подход, где серверный рендеринг, статическая генерация страниц и клиентский рендеринг гармонично сочетаются в одном фреймворке.

Ключевые причины доминирования Next.js:

Гибридный рендеринг — свобода выбора между SSR, SSG и CSR на уровне отдельных страниц

— свобода выбора между SSR, SSG и CSR на уровне отдельных страниц Автоматический код-сплиттинг — пользователи загружают только необходимый код

— пользователи загружают только необходимый код Встроенная оптимизация изображений — автоматическая оптимизация для любых устройств

— автоматическая оптимизация для любых устройств Файловая система маршрутизации — интуитивно понятная структура без лишних конфигураций

— интуитивно понятная структура без лишних конфигураций API Routes — бэкенд и фронтенд в едином репозитории

Михаил Соколов, Lead Frontend Developer Три года назад наш стартап столкнулся с классической проблемой — поисковики не индексировали наш React SPA, а пользователи уходили из-за медленной первоначальной загрузки. Миграция на Next.js заняла всего две недели, но результаты ошеломили. Органический трафик вырос на 187% за квартал, а конверсия в регистрацию — на 34%. Ключевым моментом стал серверный рендеринг критических страниц. Время до интерактивности сократилось с 4.8 до 1.2 секунды. Но самое ценное — разработчики перестали тратить время на настройку webpack, роутинга и оптимизаций. Экономия 30% времени на каждом спринте позволила сократить time-to-market почти вдвое.

Сравнение производительности популярных React-фреймворков:

Фреймворк Время загрузки (медиана) SEO-готовность Сложность настройки Next.js 1.2с Высокая Низкая Create React App 3.7с Низкая Средняя Gatsby 1.5с Высокая Высокая Remix 1.3с Высокая Средняя

По данным Web Almanac, сайты на Next.js в среднем набирают на 18 баллов больше в Google PageSpeed Insights, чем классические React-приложения. Это напрямую влияет на позиции в поисковой выдаче и удержание пользователей.

Мощная экосистема Vercel, стоящая за Next.js, гарантирует регулярные обновления и внедрение передовых технологий. Последние версии фреймворка уже поддерживают Streaming SSR и React Server Components — технологии, которые другие платформы только планируют внедрить. 🔥

Настройка проекта на Next.js: от установки до структуры

Настройка проекта на Next.js максимально упрощена, что позволяет сосредоточиться на разработке функционала, а не конфигурации инфраструктуры. Давайте создадим скелет проекта.

Требования перед началом работы:

Node.js 14.6.0 или выше

npm или yarn (предпочтительнее)

Базовое понимание React

Создание проекта осуществляется одной командой:

npx create-next-app@latest my-next-app # или yarn create next-app my-next-app

В процессе создания вам зададут несколько вопросов о предпочтительной конфигурации:

Вопрос Рекомендация Влияние на проект Use TypeScript? Yes Строгая типизация, меньше ошибок в рантайме Use ESLint? Yes Контроль качества кода Use Tailwind CSS? Yes (если планируете использовать) Utility-first CSS фреймворк Use 'src/' directory? Yes Более организованная структура Use App Router? Yes Новый, более мощный роутер с Server Components Import alias? Yes (@/*) Упрощает импорты между модулями

После завершения установки, перейдите в директорию проекта и запустите его:

cd my-next-app npm run dev # или yarn dev

Теперь приложение доступно по адресу http://localhost:3000.

Структура проекта Next.js с App Router выглядит следующим образом:

src/app/ — директория с роутингом и страницами

— директория с роутингом и страницами src/app/page.tsx — главная страница (аналог index.html)

— главная страница (аналог index.html) src/app/layout.tsx — основной шаблон сайта

— основной шаблон сайта public/ — статические ресурсы (изображения, шрифты)

— статические ресурсы (изображения, шрифты) next.config.js — конфигурация Next.js

Ключевое отличие Next.js от чистого React — файловая система маршрутизации. Каждая папка в директории app/ представляет сегмент URL-адреса, а файл page.tsx внутри папки создаёт доступную маршрутизируемую страницу.

Например:

app/about/page.tsx → /about

→ app/blog/[slug]/page.tsx → /blog/any-post-slug

→ app/products/[category]/[id]/page.tsx → /products/electronics/12345

Для правильной организации проекта рекомендую создать следующие дополнительные директории:

src/components/ — переиспользуемые компоненты

— переиспользуемые компоненты src/lib/ — утилиты и хелперы

— утилиты и хелперы src/hooks/ — кастомные React-хуки

— кастомные React-хуки src/styles/ — глобальные стили

— глобальные стили src/types/ — TypeScript интерфейсы и типы

Базовая настройка завершена, и мы готовы переходить к созданию контента. Фреймворк уже позаботился о конфигурации Webpack, Babel, ESLint и других инструментов, которые обычно требуют ручной настройки в чистом React. 🛠️

Создание интерактивных страниц на Next.js с нуля

Создание страниц в Next.js — это область, где фреймворк демонстрирует свою истинную мощь. С введением App Router и React Server Components в Next.js 13+ мы получили революционный подход к разработке.

Начнем с модификации главной страницы. Откройте файл src/app/page.tsx и замените его содержимое:

export default function Home() { return ( <main className="min-h-screen p-8"> <h1 className="text-4xl font-bold mb-6"> Добро пожаловать на мой сайт </h1> <p className="text-xl"> Создано с использованием Next.js </p> </main> ); }

Обратите внимание: мы не импортировали React — Next.js делает это автоматически. Также здесь нет явного экспорта компонента как в классическом React — компонент страницы экспортируется по умолчанию.

Теперь создадим страницу "О нас". Для этого создайте директорию src/app/about и добавьте в неё файл page.tsx :

export default function About() { return ( <div className="max-w-4xl mx-auto py-10"> <h1 className="text-3xl font-bold mb-4">О нас</h1> <p className="mb-4"> Мы команда энтузиастов, создающих современные веб-приложения. </p> </div> ); }

Теперь страница доступна по адресу /about без какой-либо дополнительной настройки маршрутизации.

Алексей Петров, Senior Frontend Architect Однажды мне поручили полностью переработать корпоративный портал на 50+ страниц за 3 месяца. Сроки были невероятно сжатые, а команда всего из трёх разработчиков. Решение использовать Next.js сыграло ключевую роль. Самым сложным был раздел с аналитикой и дашбордами. В старой версии на Vue.js пользователи ждали загрузки данных до 15 секунд! Мы применили стратегию ISR (Incremental Static Regeneration), когда страницы предварительно генерировались, но обновлялись каждые 10 минут. Это дало моментальную загрузку страниц с актуальными данными. Встроенная в Next.js система кэширования и API Routes позволила избавиться от отдельного прокси-сервера для безопасных запросов к внутреннему API компании. Проект был запущен на 2 недели раньше срока, а производительность выросла в 4 раза по метрикам Core Web Vitals.

Для создания динамических страниц, например блога с постами, используем квадратные скобки в названии папки. Создайте структуру src/app/blog/[slug]/page.tsx :

interface BlogPostParams { params: { slug: string; } } export default function BlogPost({ params }: BlogPostParams) { return ( <article className="max-w-2xl mx-auto py-10"> <h1 className="text-3xl font-bold mb-4"> Статья: {params.slug.replace(/-/g, ' ')} </h1> <p>Здесь будет содержимое статьи...</p> </article> ); }

Теперь любой URL вида /blog/название-статьи будет обрабатываться этим компонентом, а часть пути в [slug] будет доступна через params.slug .

Важный аспект Next.js — разделение между серверными и клиентскими компонентами. По умолчанию все компоненты в App Router — серверные, что даёт потрясающую производительность и SEO. Но если вам нужна интерактивность, используйте директиву "use client":

'use client'; import { useState } from 'react'; export default function Counter() { const [count, setCount] = useState(0); return ( <div className="my-8 p-4 border rounded"> <p className="mb-4">Счётчик: {count}</p> <button onClick={() => setCount(count + 1)} className="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded" > Увеличить </button> </div> ); }

Теперь создадим новую страницу, которая будет использовать этот клиентский компонент. Создайте файл src/app/interactive/page.tsx :

import Counter from '@/components/Counter'; export default function InteractivePage() { return ( <div className="max-w-4xl mx-auto py-10"> <h1 className="text-3xl font-bold mb-4"> Интерактивная страница </h1> <p className="mb-6"> Эта страница демонстрирует клиентские компоненты </p> <Counter /> </div> ); }

Такое разделение позволяет достичь оптимального баланса между производительностью и интерактивностью. Серверные компоненты рендерятся на сервере и отправляются клиенту в готовом виде, минимизируя JavaScript-бандл. Клиентские компоненты гидратируются на стороне клиента, обеспечивая интерактивность. 🔄

Интеграция API и работа с данными в приложении Next.js

Одно из главных преимуществ Next.js — элегантная работа с данными через различные подходы: от серверных компонентов до встроенных API Routes. Рассмотрим основные способы получения и отображения данных.

Начнем с создания API-эндпоинта внутри Next.js. Создайте файл src/app/api/products/route.ts :

import { NextResponse } from 'next/server'; export async function GET() { // Имитация получения данных из БД const products = [ { id: 1, name: 'Смартфон Pro', price: 999 }, { id: 2, name: 'Ноутбук Ultra', price: 1299 }, { id: 3, name: 'Наушники Wireless', price: 199 } ]; return NextResponse.json(products); }

Теперь у нас есть REST API по адресу /api/products , который возвращает JSON с товарами. Next.js автоматически обрабатывает HTTP-заголовки и сериализацию JSON.

Далее создадим страницу для отображения этих товаров с использованием серверных компонентов. Создайте файл src/app/products/page.tsx :

// Серверный компонент – получает данные на сервере async function getProducts() { // В реальном приложении здесь был бы запрос к внешнему API или БД const res = await fetch('http://localhost:3000/api/products', { cache: 'no-store' // Получать свежие данные при каждом запросе }); if (!res.ok) { throw new Error('Failed to fetch products'); } return res.json(); } export default async function ProductsPage() { const products = await getProducts(); return ( <div className="max-w-4xl mx-auto py-10"> <h1 className="text-3xl font-bold mb-6">Наши товары</h1> <ul className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6"> {products.map((product) => ( <li key={product.id} className="border p-4 rounded shadow" > <h2 className="text-xl font-semibold">{product.name}</h2> <p className="text-green-600 font-medium">${product.price}</p> </li> ))} </ul> </div> ); }

Важно отметить, что в серверных компонентах мы можем использовать async/await прямо в компоненте, без дополнительных хуков или состояний — данные будут получены на сервере до отправки HTML клиенту.

Для более сложных случаев, когда требуется динамическая загрузка данных на клиенте, используем клиентский компонент с SWR — библиотекой для получения данных с кэшированием:

'use client'; import { useState } from 'react'; import useSWR from 'swr'; const fetcher = (url) => fetch(url).then((res) => res.json()); export default function ProductsClient() { const [category, setCategory] = useState('all'); const { data, error, isLoading } = useSWR( `/api/products?category=${category}`, fetcher ); if (isLoading) return <div>Загрузка...</div>; if (error) return <div>Ошибка загрузки данных</div>; return ( <div> <select value={category} onChange={(e) => setCategory(e.target.value)} className="mb-4 p-2 border rounded" > <option value="all">Все категории</option> <option value="electronics">Электроника</option> <option value="clothing">Одежда</option> </select> <ul className="grid gap-4"> {data.map((product) => ( <li key={product.id} className="border p-3 rounded"> {product.name} – ${product.price} </li> ))} </ul> </div> ); }

Для работы с формами и отправкой данных создадим пример формы обратной связи:

'use client'; import { useState } from 'react'; export default function ContactForm() { const [formData, setFormData] = useState({ name: '', email: '', message: '' }); const [status, setStatus] = useState(''); async function handleSubmit(e) { e.preventDefault(); setStatus('loading'); try { const response = await fetch('/api/contact', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify(formData) }); if (response.ok) { setStatus('success'); setFormData({ name: '', email: '', message: '' }); } else { setStatus('error'); } } catch (error) { setStatus('error'); } } return ( <form onSubmit={handleSubmit} className="max-w-md mx-auto"> {/* Здесь поля формы */} {status === 'success' && ( <p className="text-green-600">Сообщение отправлено!</p> )} </form> ); }

Сравнение подходов к работе с данными в Next.js:

Подход Преимущества Недостатки Применение Серверные компоненты SEO, производительность, безопасность Нет интерактивности Статический контент, блоги, каталоги API Routes Безопасные вызовы API, скрытие ключей Дополнительный hop-запрос Формы, авторизация, прокси к API SWR/React Query Кэширование, отложенная загрузка Требует клиентского JavaScript Дашборды, личные кабинеты getStaticProps (Pages Router) Предварительная генерация на билде Не для динамических данных Блоги, документация, статический контент

Встроенные API Routes в Next.js избавляют от необходимости создавать отдельный бэкенд для многих задач, что значительно упрощает разработку и деплой. Все API-эндпоинты автоматически изолированы от клиентского кода, что обеспечивает безопасность чувствительных данных, таких как ключи API. 🔒

Развертывание сайта на Next.js: оптимизация и публикация

Процесс деплоя Next.js-приложения кардинально отличается от классических React SPA благодаря возможности серверного рендеринга и гибридной генерации страниц. Рассмотрим процесс оптимизации и публикации от подготовки до мониторинга.

Перед публикацией убедитесь, что ваш проект полностью оптимизирован. Ключевые шаги оптимизации:

Анализ бандла — запустите npx next build и изучите отчёт о размерах бандлов

— запустите и изучите отчёт о размерах бандлов Оптимизация изображений — используйте компонент next/image вместо img

— используйте компонент вместо Code splitting — разделите код на чанки с помощью динамического импорта

— разделите код на чанки с помощью динамического импорта Предварительная загрузка — используйте next/link для автоматического префетчинга

— используйте для автоматического префетчинга Оптимизация шрифтов — применяйте next/font для локальных оптимизированных шрифтов

Для минимизации размера JavaScript-бандла используйте динамический импорт компонентов:

import dynamic from 'next/dynamic'; // Компонент загрузится только при необходимости const HeavyComponent = dynamic(() => import('@/components/HeavyComponent'), { loading: () => <p>Загрузка...</p>, ssr: false // Отключить SSR для этого компонента });

Оптимизируйте изображения с помощью встроенного компонента:

import Image from 'next/image'; <Image src="/hero.jpg" alt="Hero" width={1200} height={600} priority // Для LCP изображений quality={85} placeholder="blur" blurDataURL="data:image/jpeg;base64,..." />

Настройка среды для продакшена включает несколько важных параметров в файле next.config.js :

JS Скопировать код /** @type {import('next').NextConfig} */ const nextConfig = { output: 'standalone', // Оптимизированный для контейнеризации вывод compress: true, // Gzip компрессия poweredByHeader: false, // Убираем заголовок X-Powered-By images: { domains: ['example.com'], // Разрешенные домены для изображений formats: ['image/webp'] // Предпочтительные форматы }, experimental: { optimizeCss: true, // Минификация CSS } }; module.exports = nextConfig;

Основные платформы для деплоя Next.js-приложений:

Платформа Преимущества Особенности Бесплатный план Vercel Создана разработчиками Next.js, полная поддержка всех функций Превью для PR, аналитика, Edge Functions Да (с ограничениями) Netlify Простой интерфейс, хорошая интеграция с Git Serverless Functions, формы, аутентификация Да (с ограничениями) AWS Amplify Интеграция с сервисами AWS Масштабируемость, аутентификация через Cognito Нет (12 месяцев Free Tier) DigitalOcean App Platform Предсказуемое ценообразование, масштабируемость Managed Databases, мониторинг Нет

Самый простой и рекомендуемый способ деплоя — использование Vercel, платформы от создателей Next.js. Процесс деплоя через Vercel:

Зарегистрируйтесь на Vercel и подключите репозиторий GitHub/GitLab Настройте переменные окружения в интерфейсе Vercel Нажмите "Import" и Vercel автоматически определит Next.js проект После деплоя Vercel предоставит URL для вашего сайта Каждый новый коммит в main/master ветку автоматически деплоится Pull Request получают уникальные превью-URL для тестирования

Для ручного деплоя на собственный сервер, следуйте этим шагам:

Выполните сборку проекта: npm run build Для Node.js-сервера запустите: npm start Для статического экспорта настройте output: 'export' в next.config.js и разверните содержимое папки out/ на любом статическом хостинге Для Docker создайте Dockerfile, использующий multistage builds для минимизации размера образа

После деплоя критично настроить мониторинг производительности. Используйте:

Vercel Analytics — встроенный мониторинг Core Web Vitals

— встроенный мониторинг Core Web Vitals Google PageSpeed Insights — для регулярной проверки метрик

— для регулярной проверки метрик Sentry — для отслеживания ошибок и производительности в реальном времени

— для отслеживания ошибок и производительности в реальном времени LogRocket — для воспроизведения пользовательских сессий

Настройка CI/CD значительно упрощает процесс разработки и деплоя. Пример конфигурации GitHub Actions для Next.js:

yaml Скопировать код name: Deploy Next.js on: push: branches: [ main ] jobs: build-and-deploy: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v3 - uses: actions/setup-node@v3 with: node-version: 16 - name: Install dependencies run: npm ci - name: Run tests run: npm test - name: Build run: npm run build # Далее шаги деплоя на ваш хостинг

Правильная настройка деплоя Next.js приложения — ключ к максимальной производительности и удобству разработки. С автоматизированным процессом CI/CD и мониторингом вы сможете сосредоточиться на улучшении функциональности, а не решении инфраструктурных проблем. 🚀