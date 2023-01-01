Gatsby.js: основы создания быстрых и оптимизированных сайтов

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и студенты, интересующиеся современными фреймворками

Профессионалы, ищущие способы оптимизации и улучшения производительности веб-сайтов

Люди, планирующие обучение и карьерное развитие в области веб-разработки, особенно в использовании React и Gatsby.js Gatsby.js произвел революцию в способе создания быстрых и оптимизированных веб-сайтов. Этот фреймворк на базе React превращает разработку статических сайтов в истинное удовольствие, предлагая впечатляющую производительность, богатую экосистему плагинов и гибкость для создания современных интерфейсов. Независимо от того, строите ли вы персональный блог или корпоративный портал, Gatsby.js предоставляет инструменты, способные вывести ваш проект на новый уровень. Готовы погрузиться в мир генераторов статических сайтов нового поколения? 🚀

Что такое Gatsby.js и почему его стоит использовать

Gatsby.js — это открытый JavaScript-фреймворк, основанный на React, который специализируется на генерации статических сайтов (Static Site Generator, SSG). Однако в отличие от традиционных статических генераторов, Gatsby предлагает гораздо больше — он объединяет возможности современного веб-стека: React, GraphQL, webpack и другие инструменты для создания оптимизированных веб-приложений.

При разработке с Gatsby.js вы получаете статический HTML на выходе, но с возможностями полноценного приложения React. Это означает, что посетители сначала видят быстро загружаемый HTML-контент, а затем сайт "гидрируется" в полноценное React-приложение, обеспечивая плавные переходы между страницами без полной перезагрузки.

Алексей Морозов, технический директор Когда наша команда взялась за редизайн корпоративного сайта клиента в финтех-сфере, мы столкнулись с серьезной проблемой: старый сайт на WordPress загружался катастрофически медленно, что негативно влияло на конверсию. Проанализировав требования, мы решили перейти на Gatsby.js. Результаты превзошли ожидания: время загрузки главной страницы сократилось с 4.2 до 0.8 секунды, Lighthouse-оценка производительности выросла с 62 до 98 баллов. Но самое интересное — органический трафик вырос на 34% за первые три месяца после запуска благодаря улучшенной SEO-оптимизации, которую Gatsby обеспечивает "из коробки". Клиент был настолько доволен, что заказал модернизацию еще двух своих проектов.

Вот ключевые преимущества, которые делают Gatsby.js привлекательным выбором для разработчиков:

Производительность: Gatsby генерирует оптимизированный код, автоматически применяет оптимизации для изображений, разделение кода, предзагрузку ресурсов и другие техники, которые делают сайты невероятно быстрыми.

Gatsby генерирует оптимизированный код, автоматически применяет оптимизации для изображений, разделение кода, предзагрузку ресурсов и другие техники, которые делают сайты невероятно быстрыми. Гибкость в источниках данных: Благодаря GraphQL вы можете подключить практически любой источник данных — от CMS (Contentful, WordPress) до API или локальных Markdown-файлов.

Благодаря GraphQL вы можете подключить практически любой источник данных — от CMS (Contentful, WordPress) до API или локальных Markdown-файлов. Богатая экосистема плагинов: Сотни плагинов для Gatsby позволяют быстро добавить необходимую функциональность без необходимости писать собственный код.

Сотни плагинов для Gatsby позволяют быстро добавить необходимую функциональность без необходимости писать собственный код. Прогрессивный подход: Gatsby создает прогрессивные веб-приложения (PWA) из коробки с поддержкой офлайн-режима и кэширования.

Gatsby создает прогрессивные веб-приложения (PWA) из коробки с поддержкой офлайн-режима и кэширования. SEO-дружественность: Статические страницы легко индексируются поисковыми системами, что позволяет достигать высоких позиций в результатах поиска.

Характеристика Традиционный сайт Сайт на Gatsby.js Скорость загрузки Средняя (зависит от сервера) Высокая (предварительный рендеринг) SEO-оптимизация Требует дополнительных настроек Отличная "из коробки" Безопасность Уязвимость к различным атакам Высокая (статические файлы) Масштабируемость Может потребовать значительных ресурсов Отличная (CDN-дистрибуция) Стоимость хостинга Выше (серверные ресурсы) Ниже (часто бесплатно для небольших проектов)

Установка Gatsby.js и создание первого проекта

Прежде чем погрузиться в разработку сайта на Gatsby.js, убедитесь, что ваша система соответствует минимальным требованиям. Для работы с Gatsby вам понадобятся:

Node.js (версия 14.15 или выше)

npm (обычно устанавливается вместе с Node.js) или yarn

Git (для версионного контроля и деплоя)

Начнем с установки Gatsby CLI — инструмента командной строки, который упрощает работу с Gatsby:

npm install -g gatsby-cli

После установки CLI вы можете создать новый проект с помощью команды:

gatsby new my-gatsby-site

Эта команда создаст новый проект с настройками по умолчанию. Если вы хотите использовать один из множества стартовых шаблонов (starters), добавьте URL репозитория:

gatsby new my-blog https://github.com/gatsbyjs/gatsby-starter-blog

После создания проекта перейдите в директорию и запустите сервер разработки:

cd my-gatsby-site gatsby develop

Теперь ваш сайт доступен по адресу http://localhost:8000/ . Также Gatsby автоматически запускает GraphQL playground по адресу http://localhost:8000/___graphql , где вы можете экспериментировать с запросами.

При создании нового проекта Gatsby также спросит вас о некоторых настройках, например, хотите ли вы использовать TypeScript, выбрать систему стилизации (CSS модули, Styled Components, Emotion и т.д.), и другие опции. Это поможет настроить проект под ваши конкретные нужды. 🛠️

Если вы хотите быстро проверить сборку вашего проекта перед деплоем, используйте команду:

gatsby build gatsby serve

Первая команда создаст оптимизированную продакшн-версию вашего сайта в директории public/ , а вторая запустит локальный сервер для его тестирования.

Максим Петров, фронтенд-разработчик В начале работы с Gatsby я совершил классическую ошибку новичка — попытался импортировать компоненты из node_modules в Gatsby напрямую, что привело к странным ошибкам сборки. Проблема казалась необъяснимой, пока я не понял особенность работы Gatsby с плагинами. Вместо прямого импорта компонентов библиотеки карусели, мне нужно было создать для неё обертку с проверкой на то, запущен ли код на клиенте или сервере. Я добавил условие: JS Скопировать код const Carousel = typeof window !== 'undefined' ? require('react-responsive-carousel').Carousel : null; Это простое решение избавило меня от головной боли при статической генерации страниц. Теперь я всегда помню о том, что Gatsby рендерит контент в двух разных средах, и учитываю это при работе с внешними библиотеками, особенно теми, что сильно зависят от браузерного API.

Структура проекта и основные компоненты Gatsby.js

После создания нового проекта на Gatsby.js вы получите определенную структуру файлов и директорий. Понимание этой структуры критически важно для эффективной работы с фреймворком. Рассмотрим ключевые элементы вашего Gatsby-проекта:

/src — основная директория для вашего кода

— основная директория для вашего кода /src/pages — файлы React-компонентов в этой директории автоматически становятся страницами сайта

— файлы React-компонентов в этой директории автоматически становятся страницами сайта /src/components — переиспользуемые React-компоненты

— переиспользуемые React-компоненты /src/templates — шаблоны для программно создаваемых страниц

— шаблоны для программно создаваемых страниц /src/images — графические файлы для оптимизации через плагин изображений

— графические файлы для оптимизации через плагин изображений /static — файлы, которые должны быть доступны без обработки (например, robots.txt, favicon.ico)

— файлы, которые должны быть доступны без обработки (например, robots.txt, favicon.ico) gatsby-config.js — основной файл конфигурации для плагинов и метаданных сайта

— основной файл конфигурации для плагинов и метаданных сайта gatsby-node.js — файл для программного создания страниц и модификации GraphQL схемы

— файл для программного создания страниц и модификации GraphQL схемы gatsby-browser.js — настройки для браузерной части приложения

— настройки для браузерной части приложения gatsby-ssr.js — настройки для серверного рендеринга

Особую роль в Gatsby играют следующие компоненты системы:

Компонент Описание Пример использования pages React-компоненты, автоматически становящиеся страницами src/pages/index.js → главная страница (route: /) Link Компонент для навигации между страницами без перезагрузки <Link to="/about">О нас</Link> StaticQuery/useStaticQuery API для запросов GraphQL в любом компоненте Получение метаданных сайта в компонентах заголовка gatsby-image Компонент для оптимизированной загрузки изображений Автоматическое создание responsive images с lazy loading Layout Компонент-обертка для общих элементов UI Общий header, footer и навигация для всех страниц

Одна из самых мощных особенностей Gatsby — это интеграция с GraphQL для управления данными. В Gatsby GraphQL используется в процессе сборки для извлечения данных из различных источников и их интеграции в ваш сайт.

Вот пример простого запроса GraphQL для получения метаданных сайта:

JS Скопировать код import { useStaticQuery, graphql } from "gatsby" const Header = () => { const data = useStaticQuery(graphql` query { site { siteMetadata { title description } } } `) return ( <header> <h1>{data.site.siteMetadata.title}</h1> <p>{data.site.siteMetadata.description}</p> </header> ) }

Для программного создания страниц на основе данных (например, постов блога из markdown-файлов) используется файл gatsby-node.js . В этом файле вы определяете, как данные преобразуются в страницы, используя API createPages :

JS Скопировать код // gatsby-node.js exports.createPages = async ({ graphql, actions }) => { const { createPage } = actions const result = await graphql(` query { allMarkdownRemark { edges { node { frontmatter { slug } } } } } `) result.data.allMarkdownRemark.edges.forEach(({ node }) => { createPage({ path: node.frontmatter.slug, component: require.resolve("./src/templates/blog-post.js"), context: { slug: node.frontmatter.slug, }, }) }) }

Понимание этой архитектуры и взаимодействия между компонентами — ключевой фактор для успешной разработки на Gatsby.js. 🧩

Добавление контента и стилизация сайта на Gatsby.js

Когда базовая структура проекта уже готова, следующим шагом становится наполнение сайта контентом и его стилизация. Gatsby предлагает множество способов управления контентом и несколько подходов к стилизации, что делает процесс разработки гибким и удобным.

В Gatsby есть несколько основных подходов к управлению контентом:

Локальные файлы (Markdown, JSON, YAML) — отлично подходят для простых сайтов и блогов

— отлично подходят для простых сайтов и блогов Headless CMS — системы вроде Contentful, Sanity или Strapi для более сложных проектов

— системы вроде Contentful, Sanity или Strapi для более сложных проектов WordPress как бэкенд — использование WordPress в качестве источника данных через GraphQL

— использование WordPress в качестве источника данных через GraphQL Другие API — любые внешние API, доступные через GraphQL или REST

Для примера, рассмотрим наиболее распространенный подход с использованием Markdown-файлов для блога. Сначала установим необходимые плагины:

npm install gatsby-source-filesystem gatsby-transformer-remark

Затем настроим их в gatsby-config.js :

JS Скопировать код // gatsby-config.js module.exports = { siteMetadata: { title: 'Мой Gatsby блог', description: 'Блог о веб-разработке', }, plugins: [ { resolve: `gatsby-source-filesystem`, options: { name: `content`, path: `${__dirname}/src/content`, }, }, `gatsby-transformer-remark`, // Другие плагины... ], }

Теперь создадим Markdown-файл для нашего первого поста в src/content/my-first-post.md :

```markdown

title: "Мой первый пост на Gatsby" date: "2023-05-15" slug: "my-first-post" ---

Привет, мир!

Это мой первый пост в блоге на Gatsby.js. Markdown позволяет легко форматировать текст.

Подзаголовок

Пункт списка 1

Пункт списка 2

Что касается стилизации, Gatsby поддерживает все популярные подходы к CSS в React-приложениях: - **Глобальные стили** — обычные CSS-файлы, импортированные в layout - **CSS-модули** — изолированные стили на уровне компонентов - **CSS-in-JS** — библиотеки вроде Styled Components или Emotion - **CSS-фреймворки** — Bootstrap, Tailwind CSS и др. Для демонстрации создадим компонент с использованием CSS-модулей:

javascript // src/components/PostCard.js import React from "react" import { Link } from "gatsby" import styles from "./post-card.module.css"

const PostCard = ({ post }) => ( <div className={styles.card}> <Link to={post.frontmatter.slug} className={styles.link}> <h3 className={styles.title}>{post.frontmatter.title}</h3> <p className={styles.date}>{post.frontmatter.date}</p> <p className={styles.excerpt}>{post.excerpt}</p> </Link> </div> )

export default PostCard

css / src/components/post-card.module.css / .card { border: 1px solid #eee; border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 20px; transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease; }

.card:hover { transform: translateY(-5px); box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1); }

.title { color: #333; margin-top: 0; }

.date { color: #666; font-size: 0.9em; }

.excerpt { color: #444; }

.link { text-decoration: none; color: inherit; display: block; }

Теперь создадим страницу для отображения списка постов:

javascript // src/pages/blog.js import React from "react" import { graphql } from "gatsby" import Layout from "../components/layout" import PostCard from "../components/PostCard"

const BlogPage = ({ data }) => ( <Layout> <h1>Мой блог</h1> <div> {data.allMarkdownRemark.edges.map(({ node }) => ( <PostCard key={node.id} post={node} /> ))} </div> </Layout> )

export const query = graphql query { allMarkdownRemark(sort: { fields: [frontmatter___date], order: DESC }) { edges { node { id excerpt(pruneLength: 150) frontmatter { title date(formatString: "DD MMMM, YYYY") slug } } } } }

export default BlogPage

Для более сложной стилизации можно использовать глобальные темы и библиотеки компонентов. Например, для добавления поддержки Tailwind CSS:

npm install tailwindcss postcss autoprefixer gatsby-plugin-postcss

Затем настроим плагин в `gatsby-config.js`:

javascript // gatsby-config.js module.exports = { // Существующая конфигурация... plugins: [ // Другие плагины... gatsby-plugin-postcss , ], }

И создадим файлы конфигурации для Tailwind:

javascript // postcss.config.js module.exports = { plugins: { tailwindcss: {}, autoprefixer: {}, }, }

// tailwind.config.js module.exports = { content: [ "./src/*/.{js,jsx,ts,tsx}", ], theme: { extend: {}, }, plugins: [], }

Наконец, импортируем Tailwind в глобальных стилях:

css // src/styles/global.css @tailwind base; @tailwind components; @tailwind utilities;

// И импортируем этот файл в gatsby-browser.js // gatsby-browser.js import "./src/styles/global.css"

Теперь вы можете использовать классы Tailwind CSS в любых компонентах вашего Gatsby-проекта. Этот подход особенно удобен для быстрой разработки интерфейса без необходимости писать собственные CSS-стили. 🎨 ## Деплой и оптимизация проекта на Gatsby.js После того как ваш сайт на Gatsby.js разработан и протестирован локально, наступает время вывести его в продакшн. Процесс деплоя Gatsby-проекта обычно прост и предсказуем благодаря статической природе сгенерированных файлов. Прежде чем перейти к деплою, следует убедиться, что сайт оптимизирован по всем ключевым параметрам. Gatsby предлагает ряд оптимизаций "из коробки", но некоторые настройки стоит выполнить вручную: - **Оптимизация изображений:** Убедитесь, что используете компонент GatsbyImage для всех изображений - **Ленивая загрузка:** Примените атрибут loading="lazy" для изображений ниже линии видимости - **Предварительная загрузка критических данных:** Используйте gatsby-plugin-preload-fonts для шрифтов - **Минимизация JavaScript:** Избегайте ненужных зависимостей и разделяйте код на чанки - **PWA-возможности:** Добавьте сервис-воркеры с помощью gatsby-plugin-offline Для проверки производительности перед деплоем запустите:

gatsby build gatsby serve

Затем используйте инструменты вроде Lighthouse в Chrome DevTools для анализа производительности, доступности, SEO и прочих параметров вашего сайта. 📊 Для деплоя Gatsby-сайта есть множество опций, рассмотрим несколько популярных: | **Платформа** | **Особенности** | **Команда деплоя** | |---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------| | Netlify | CI/CD, автоматический деплой при push, бесплатный SSL, CDN | Подключение к GitHub/GitLab или `netlify deploy` | | Vercel | Похожие на Netlify возможности, оптимизировано для Next.js/Gatsby | Подключение к репозиторию или `vercel` | | GitHub Pages | Бесплатный хостинг для небольших проектов | `gh-pages -d public` (после установки gatsby-plugin-gh-pages) | | AWS Amplify | Интеграция с сервисами AWS, CI/CD | Через консоль AWS Amplify или AWS CLI | | Firebase Hosting | Интеграция с другими продуктами Firebase | `firebase deploy` (после настройки) | Рассмотрим процесс деплоя на Netlify как один из самых простых и популярных вариантов: 1. **Создайте аккаунт** на Netlify 2. **Свяжите ваш репозиторий** GitHub/GitLab/Bitbucket с Netlify 3. **Настройте параметры сборки:** - Build command: `gatsby build` - Publish directory: `public/` 4. **Нажмите "Deploy site"** и дождитесь окончания процесса Netlify автоматически предоставит вашему сайту домен вида `your-site-name.netlify.app`. Вы можете привязать собственный домен через настройки сайта. После деплоя важно настроить несколько дополнительных параметров: - **Настройте заголовки HTTP** для кэширования и безопасности, например, через файл `netlify.toml`:

toml

netlify.toml

[[headers]] for = "/*" [headers.values] X-Frame-Options = "DENY" X-XSS-Protection = "1; mode=block" Cache-Control = "public, max-age=31536000"

[[headers]] for = "/*.js" [headers.values] Cache-Control = "public, max-age=31536000"

- **Настройте перенаправления** для старых URL или обработки 404 ошибок:

toml

netlify.toml

[[redirects]] from = "/old-page" to = "/new-page" status = 301

[[redirects]] from = "/*" to = "/404" status = 404