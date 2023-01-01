Разработка RESTful API на Python: пошаговое руководство от Flask до деплоя

Python Скопировать код

import unittest import json from app import app, db from models import Book class BookAPITestCase(unittest.TestCase): def setUp(self): # Настраиваем тестовое окружение app.config['TESTING'] = True app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'sqlite:///:memory:' self.client = app.test_client() # Создаем контекст приложения и таблицы БД with app.app_context(): db.create_all() # Добавляем тестовые данные test_book = Book( title='Тестовая книга', author='Тест Тестов', description='Книга для тестирования API', price=19.99 ) db.session.add(test_book) db.session.commit() def tearDown(self): # Очищаем после каждого теста with app.app_context(): db.session.remove() db.drop_all() def test_get_books(self): response = self.client.get('/api/books') self.assertEqual(response.status_code, 200) data = json.loads(response.data) self.assertEqual(len(data['books']), 1) self.assertEqual(data['books'][0]['title'], 'Тестовая книга') def test_get_book(self): response = self.client.get('/api/books/1') self.assertEqual(response.status_code, 200) data = json.loads(response.data) self.assertEqual(data['title'], 'Тестовая книга') def test_create_book(self): # Получаем токен аутентификации auth_response = self.client.post('/api/login', json={'username': 'admin', 'password': 'password'}) token = json.loads(auth_response.data)['access_token'] new_book = { 'title': 'Новая книга', 'author': 'Автор Авторов', 'description': 'Описание новой книги', 'price': 29.99 } response = self.client.post( '/api/books', json=new_book, headers={'Authorization': f'Bearer {token}'} ) self.assertEqual(response.status_code, 201) data = json.loads(response.data) self.assertEqual(data['title'], 'Новая книга') # Проверяем, что книга действительно создана response = self.client.get('/api/books') data = json.loads(response.data) self.assertEqual(len(data['books']), 2) if __name__ == '__main__': unittest.main()