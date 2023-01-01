FastAPI: создаем высокопроизводительные REST API на Python

from datetime import datetime, timedelta from jose import JWTError, jwt from passlib.context import CryptContext from fastapi import Depends, HTTPException, status from fastapi.security import OAuth2PasswordBearer from pydantic import BaseModel from typing import Optional # Настройки безопасности SECRET_KEY = "YOUR_SECRET_KEY" # В реальных проектах используйте переменные окружения ALGORITHM = "HS256" ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES = 30 # Модели для аутентификации class Token(BaseModel): access_token: str token_type: str class TokenData(BaseModel): username: Optional[str] = None class User(BaseModel): username: str email: Optional[str] = None full_name: Optional[str] = None disabled: Optional[bool] = None class UserInDB(User): hashed_password: str # Имитация БД пользователей (в реальном приложении используйте базу данных) fake_users_db = { "johndoe": { "username": "johndoe", "full_name": "John Doe", "email": "john@example.com", "hashed_password": "$2b$12$EixZaYVK1fsbw1ZfbX3OXePaWxn96p36WQoeG6Lruj3vjPGga31lW", "disabled": False, } } # Инициализация контекста для хэширования паролей pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto") oauth2_scheme = OAuth2PasswordBearer(tokenUrl="token") def verify_password(plain_password, hashed_password): return pwd_context.verify(plain_password, hashed_password) def get_password_hash(password): return pwd_context.hash(password) def get_user(db, username: str): if username in db: user_dict = db[username] return UserInDB(**user_dict) def authenticate_user(fake_db, username: str, password: str): user = get_user(fake_db, username) if not user: return False if not verify_password(password, user.hashed_password): return False return user def create_access_token(data: dict, expires_delta: Optional[timedelta] = None): to_encode = data.copy() if expires_delta: expire = datetime.utcnow() + expires_delta else: expire = datetime.utcnow() + timedelta(minutes=15) to_encode.update({"exp": expire}) encoded_jwt = jwt.encode(to_encode, SECRET_KEY, algorithm=ALGORITHM) return encoded_jwt async def get_current_user(token: str = Depends(oauth2_scheme)): credentials_exception = HTTPException( status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED, detail="Невозможно проверить учетные данные", headers={"WWW-Authenticate": "Bearer"}, ) try: payload = jwt.decode(token, SECRET_KEY, algorithms=[ALGORITHM]) username: str = payload.get("sub") if username is None: raise credentials_exception token_data = TokenData(username=username) except JWTError: raise credentials_exception user = get_user(fake_users_db, username=token_data.username) if user is None: raise credentials_exception return user async def get_current_active_user(current_user: User = Depends(get_current_user)): if current_user.disabled: raise HTTPException(status_code=400, detail="Неактивный пользователь") return current_user