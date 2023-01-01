Как создать полноценный REST API на Flask: пошаговое руководство

from flask import Flask, jsonify, request app = Flask(__name__) # Имитация базы данных books = [ {"id": 1, "title": "Фласк для начинающих", "author": "Александр Петров"}, {"id": 2, "title": "Python в действии", "author": "Мария Сидорова"} ] # Получение всех книг (GET) @app.route('/api/books', methods=['GET']) def get_books(): return jsonify({"books": books}) # Получение книги по ID (GET) @app.route('/api/books/<int:book_id>', methods=['GET']) def get_book(book_id): book = next((book for book in books if book["id"] == book_id), None) if book: return jsonify(book) return jsonify({"message": "Книга не найдена"}), 404 # Создание новой книги (POST) @app.route('/api/books', methods=['POST']) def create_book(): if not request.json: return jsonify({"message": "Неверный формат данных"}), 400 # Присваиваем новый ID new_id = max(book["id"] for book in books) + 1 if books else 1 # Создаем новую книгу из полученных данных new_book = { "id": new_id, "title": request.json.get('title', ''), "author": request.json.get('author', '') } books.append(new_book) return jsonify(new_book), 201 # Обновление книги (PUT) @app.route('/api/books/<int:book_id>', methods=['PUT']) def update_book(book_id): book = next((book for book in books if book["id"] == book_id), None) if not book: return jsonify({"message": "Книга не найдена"}), 404 if not request.json: return jsonify({"message": "Неверный формат данных"}), 400 # Обновляем данные книги book['title'] = request.json.get('title', book['title']) book['author'] = request.json.get('author', book['author']) return jsonify(book) # Удаление книги (DELETE) @app.route('/api/books/<int:book_id>', methods=['DELETE']) def delete_book(book_id): book = next((book for book in books if book["id"] == book_id), None) if not book: return jsonify({"message": "Книга не найдена"}), 404 books.remove(book) return jsonify({"message": "Книга удалена"}) if __name__ == '__main__': app.run(debug=True)