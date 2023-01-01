Разработка REST API на Django: пошаговая инструкция с примерами AI: Разработка REST API на Django: пошаговая инструкция с примерами

Разработка REST API на Django: пошаговая инструкция с примерами

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

AI: Разработка REST API на Django: пошаговая инструкция с примерами Для кого эта статья:

Разработчики, изучающие Django и создание REST API

Ученики курсов по веб-разработке на Python

Технические специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки в API-разработке REST API стал незаменимым компонентом современной веб-разработки. Создание эффективного API на Django позволяет объединять фронтенд и бэкенд в единую экосистему, обеспечивая гибкость и масштабируемость. За время работы с десятками проектов я убедился, что Django REST framework — это мощный инструмент, который превращает сложный процесс разработки API в структурированный и предсказуемый путь. В этом руководстве я поделюсь пошаговым процессом создания REST API на Django с рабочими примерами кода, которые вы сможете адаптировать под собственные проекты. 🚀

Подготовка проекта Django для разработки REST API

Прежде чем приступить к созданию REST API, необходимо настроить базовый проект Django. Для начала убедитесь, что на вашем компьютере установлен Python (желательно версии 3.8 и выше). Затем создайте виртуальное окружение и установите Django.

Вот пошаговая инструкция для подготовки проекта:

Создайте и активируйте виртуальное окружение:

python -m venv venv
source venv/bin/activate # для Linux/Mac
venv\Scripts\activate # для Windows

Установите Django:

pip install django

Создайте новый проект Django:

django-admin startproject api_project
cd api_project

Создайте приложение для API:

python manage.py startapp api

Добавьте приложение в INSTALLED_APPS в файле settings.py:

INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'api', # Наше новое приложение
]

Структура проекта после выполнения этих шагов будет выглядеть так:

Директория/Файл Описание api_project/ Корневая директория проекта ├── api_project/ Пакет конфигурации проекта │ ├── init.py Пустой файл, указывающий, что директория является пакетом Python │ ├── settings.py Настройки/конфигурация проекта │ ├── urls.py Объявления URL для проекта │ └── wsgi.py Точка входа для WSGI-совместимых серверов ├── api/ Приложение для API │ ├── migrations/ Директория для миграций базы данных │ ├── init.py Указывает, что api является пакетом Python │ ├── admin.py Конфигурация админ-панели │ ├── apps.py Конфигурация приложения │ ├── models.py Определение моделей данных │ ├── tests.py Тесты для приложения │ └── views.py Логика представлений для API └── manage.py Утилита командной строки для административных задач

Теперь, когда у нас есть базовая структура проекта, давайте настроим базу данных. По умолчанию Django использует SQLite, что отлично подходит для разработки. Выполните миграции, чтобы создать необходимые таблицы:

python manage.py migrate

После этого можно создать суперпользователя для доступа к административной панели:

python manage.py createsuperuser

Михаил Сергеев, Senior Backend Developer Однажды мой клиент, владелец сети салонов красоты, попросил создать систему онлайн-бронирования с мобильным приложением. Я выбрал Django REST framework как основу для API. Начал точно так же — с настройки базового проекта. Особое внимание уделил структуре — разделил логику на отдельные приложения для услуг, клиентов и бронирований. Такой подход сэкономил недели разработки, когда позже потребовалось добавить новую функциональность. Правильная начальная организация проекта — это фундамент, который определяет, насколько легко будет масштабировать и поддерживать ваше API в будущем.

После выполнения этих шагов наш проект готов к интеграции с Django REST framework. Убедитесь, что базовая установка работает, запустив сервер разработки:

python manage.py runserver

Теперь вы можете открыть браузер и перейти по адресу http://127.0.0.1:8000/, чтобы увидеть страницу приветствия Django. 🎉

Установка и настройка Django REST framework

Django REST framework (DRF) — это мощная и гибкая библиотека, которая упрощает создание API. Она предоставляет удобный набор инструментов для сериализации данных, аутентификации, разграничения прав доступа и многое другое.

Чтобы установить Django REST framework, выполните следующую команду:

pip install djangorestframework

После установки необходимо добавить 'restframework' в список INSTALLEDAPPS в файле settings.py:

INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'api',
    'rest_framework', # Добавляем Django REST framework
]

Теперь настроим базовые параметры REST framework. Добавьте следующий блок в файл settings.py:

REST_FRAMEWORK = {
    'DEFAULT_PAGINATION_CLASS': 'rest_framework.pagination.PageNumberPagination',
    'PAGE_SIZE': 10,
    'DEFAULT_AUTHENTICATION_CLASSES': [
        'rest_framework.authentication.SessionAuthentication',
        'rest_framework.authentication.BasicAuthentication',
    ],
    'DEFAULT_PERMISSION_CLASSES': [
        'rest_framework.permissions.IsAuthenticated',
    ],
}

Эти настройки определяют, как будет работать ваш API. Рассмотрим, что означает каждый параметр:

DEFAULTPAGINATIONCLASS и PAGE_SIZE — определяют способ разбиения результатов на страницы и количество элементов на странице.

и — определяют способ разбиения результатов на страницы и количество элементов на странице. DEFAULTAUTHENTICATIONCLASSES — указывает способы аутентификации пользователей.

— указывает способы аутентификации пользователей. DEFAULTPERMISSIONCLASSES — устанавливает права доступа по умолчанию.

Эти настройки можно переопределить для отдельных представлений API при необходимости.

Теперь давайте интегрируем REST framework в наш проект, настроив URL-маршруты. Создайте файл urls.py в директории приложения api:

Python # api/urls.py
from django.urls import path
from rest_framework.urlpatterns import format_suffix_patterns

urlpatterns = [
    # Здесь будут URL-маршруты для нашего API
]

urlpatterns = format_suffix_patterns(urlpatterns)

Затем обновите основной файл urls.py проекта, чтобы включить URL-маршруты из приложения api:

Python # api_project/urls.py
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('api/', include('api.urls')),
    path('api-auth/', include('rest_framework.urls', namespace='rest_framework')),
]

Последний URL-маршрут ('api-auth/') добавляет формы авторизации в интерфейс браузерного API, что удобно для тестирования.

Django REST framework предлагает различные типы аутентификации. Вот сравнение основных вариантов:

Тип аутентификации Преимущества Недостатки Рекомендуемое использование BasicAuthentication Простота реализации Не безопасно без HTTPS Разработка и тестирование SessionAuthentication Безопасно для веб-браузеров Не подходит для мобильных приложений Веб-приложения на одном домене TokenAuthentication Работает для мобильных клиентов Токены не имеют срока действия Мобильные приложения, сторонние клиенты JWTAuthentication Безопасно, имеет срок действия Более сложная реализация Продакшн-приложения с высокими требованиями безопасности

Для нашего примера мы будем использовать TokenAuthentication, так как это хороший баланс между простотой и безопасностью. Добавим его в наш проект:

Обновите INSTALLED_APPS в settings.py:

INSTALLED_APPS = [
    # ...предыдущие приложения
    'rest_framework.authtoken', # Добавляем поддержку токенов
]

Обновите настройки REST_FRAMEWORK:

REST_FRAMEWORK = {
    # ...предыдущие настройки
    'DEFAULT_AUTHENTICATION_CLASSES': [
        'rest_framework.authentication.TokenAuthentication',
        'rest_framework.authentication.SessionAuthentication',
    ],
}

Выполните миграции для создания таблиц токенов:

python manage.py migrate

Теперь наш проект готов использовать Django REST framework для создания API. 🛠️

Создание моделей и сериализаторов в Django REST API

Модели определяют структуру данных в вашем приложении, а сериализаторы преобразуют сложные типы данных, такие как экземпляры моделей, в типы данных Python, которые затем можно легко преобразовать в JSON.

Для нашего примера создадим простую модель Task для системы управления задачами. Откройте файл models.py в директории приложения api и добавьте следующий код:

Python # api/models.py
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User

class Task(models.Model):
    STATUS_CHOICES = (
        ('pending', 'Pending'),
        ('in_progress', 'In Progress'),
        ('completed', 'Completed'),
        ('cancelled', 'Cancelled'),
    )
    title = models.CharField(max_length=200)
    description = models.TextField(blank=True)
    status = models.CharField(
        max_length=20,
        choices=STATUS_CHOICES,
        default='pending'
    )
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True)
    owner = models.ForeignKey(
        User,
        related_name='tasks',
        on_delete=models.CASCADE
    )

    def __str__(self):
        return self.title

    class Meta:
        ordering = ['-created_at']

Теперь выполните миграции, чтобы создать таблицу для модели Task в базе данных:

python manage.py makemigrations
python manage.py migrate

После создания модели нам нужно создать сериализатор. Сериализаторы в Django REST framework выполняют преобразование между объектами Python и форматами данных, такими как JSON. Они также обеспечивают валидацию данных.

Создайте файл serializers.py в директории приложения api:

Python # api/serializers.py
from rest_framework import serializers
from django.contrib.auth.models import User
from .models import Task

class TaskSerializer(serializers.ModelSerializer):
    owner = serializers.ReadOnlyField(source='owner.username')

    class Meta:
        model = Task
        fields = ['id', 'title', 'description', 'status', 'created_at', 'updated_at', 'owner']

class UserSerializer(serializers.ModelSerializer):
    tasks = serializers.PrimaryKeyRelatedField(
        many=True,
        queryset=Task.objects.all()
    )

    class Meta:
        model = User
        fields = ['id', 'username', 'email', 'tasks']

Елена Петрова, Python Team Lead В прошлом году моя команда разрабатывала API для B2B-маркетплейса. Начиная проект, мы недооценили важность правильной сериализации данных. Первая версия использовала простые сериализаторы ModelSerializer, которые напрямую отображали модели. Через месяц клиент запросил сложные вложенные представления и фильтрацию. Нам пришлось переписать почти все сериализаторы! Теперь я всегда проектирую сериализаторы с запасом гибкости. Например, используем SerializerMethodField для динамических полей и создаем отдельные сериализаторы для разных случаев использования. Это позволяет легко адаптироваться к новым требованиям без полной переработки API.

Рассмотрим, что делают наши сериализаторы:

TaskSerializer преобразует объекты Task в JSON и обратно. Мы определили поле owner как ReadOnlyField, что означает, что оно будет включено в вывод, но не может быть установлено через API.

преобразует объекты Task в JSON и обратно. Мы определили поле owner как ReadOnlyField, что означает, что оно будет включено в вывод, но не может быть установлено через API. UserSerializer преобразует объекты User в JSON и обратно. Он также включает связанные задачи пользователя через PrimaryKeyRelatedField.

Сериализаторы в Django REST framework можно использовать различными способами. Помимо ModelSerializer, который мы используем в нашем примере, существуют и другие типы:

Тип сериализатора Описание Когда использовать Serializer Базовый класс сериализатора Когда вам нужен полный контроль над сериализацией ModelSerializer Автоматически создает поля на основе модели Когда ваш API тесно связан с моделью HyperlinkedModelSerializer Использует URL вместо PK для отношений Когда вы хотите создать API в стиле HATEOAS ListSerializer Обрабатывает сериализацию и валидацию списков объектов Для пакетных операций над несколькими объектами BaseSerializer Для создания нестандартных сериализаторов Когда другие типы сериализаторов не подходят

Важная особенность сериализаторов в Django REST framework — возможность настройки валидации данных. Вы можете добавить дополнительную валидацию, определив методы validate<имяполя> или validate. Например:

Python # Добавьте в TaskSerializer для валидации поля title
def validate_title(self, value):
    if len(value) < 5:
        raise serializers.ValidationError("Title must be at least 5 characters long.")
    return value

# Для валидации нескольких полей одновременно
def validate(self, data):
    if data['status'] == 'completed' and not data.get('description'):
        raise serializers.ValidationError("Completed tasks must have a description.")
    return data

Для обработки вложенных отношений между моделями можно использовать вложенные сериализаторы. Например, мы можем модифицировать TaskSerializer, чтобы включить полную информацию о пользователе:

Python class TaskSerializer(serializers.ModelSerializer):
    owner = UserSerializer(read_only=True)

    class Meta:
        model = Task
        fields = ['id', 'title', 'description', 'status', 'created_at', 'updated_at', 'owner']

Однако это создаст циклическую зависимость между сериализаторами. Чтобы избежать этого, можно создать упрощенную версию UserSerializer специально для этой цели:

Python class UserSummarySerializer(serializers.ModelSerializer):
    class Meta:
        model = User
        fields = ['id', 'username', 'email']

class TaskSerializer(serializers.ModelSerializer):
    owner = UserSummarySerializer(read_only=True)

    class Meta:
        model = Task
        fields = ['id', 'title', 'description', 'status', 'created_at', 'updated_at', 'owner']

Теперь наши модели и сериализаторы готовы, и мы можем перейти к созданию представлений и настройке маршрутизации. 📊

Разработка представлений и настройка маршрутизации

Представления в Django REST framework определяют, как ваш API будет обрабатывать HTTP-запросы. Существует несколько подходов к созданию представлений, начиная от функций и заканчивая классами с различным уровнем абстракции.

Давайте рассмотрим основные типы представлений в Django REST framework:

Функциональные представления с декоратором @api_view Представления на основе классов ( APIView ) Миксины представлений ( ListModelMixin , CreateModelMixin и т.д.) Обобщенные представления ( ListCreateAPIView , RetrieveUpdateDestroyAPIView и т.д.) Наборы представлений ( ViewSet , ModelViewSet )

Для нашего примера мы будем использовать обобщенные представления, так как они предоставляют хороший баланс между гибкостью и простотой. Откройте файл views.py в директории приложения api и добавьте следующий код:

Python # api/views.py
from rest_framework import generics, permissions
from django.contrib.auth.models import User
from .models import Task
from .serializers import TaskSerializer, UserSerializer
from .permissions import IsOwnerOrReadOnly

class TaskList(generics.ListCreateAPIView):
    queryset = Task.objects.all()
    serializer_class = TaskSerializer
    permission_classes = [permissions.IsAuthenticated]

    def perform_create(self, serializer):
        serializer.save(owner=self.request.user)

class TaskDetail(generics.RetrieveUpdateDestroyAPIView):
    queryset = Task.objects.all()
    serializer_class = TaskSerializer
    permission_classes = [permissions.IsAuthenticated, IsOwnerOrReadOnly]

class UserList(generics.ListAPIView):
    queryset = User.objects.all()
    serializer_class = UserSerializer

class UserDetail(generics.RetrieveAPIView):
    queryset = User.objects.all()
    serializer_class = UserSerializer

Обратите внимание, что мы используем пользовательский класс разрешений IsOwnerOrReadOnly. Давайте создадим этот класс в новом файле permissions.py:

Python # api/permissions.py
from rest_framework import permissions

class IsOwnerOrReadOnly(permissions.BasePermission):
    """
    Пользовательское разрешение, позволяющее только владельцам объекта редактировать его.
    """
    def has_object_permission(self, request, view, obj):
        # Разрешения на чтение разрешены для любых запросов
        if request.method in permissions.SAFE_METHODS:
            return True
        # Права на запись разрешены только владельцу объекта
        return obj.owner == request.user

Теперь обновим файл urls.py в директории приложения api, чтобы связать наши представления с URL-маршрутами:

Python # api/urls.py
from django.urls import path
from rest_framework.urlpatterns import format_suffix_patterns
from . import views

urlpatterns = [
    path('tasks/', views.TaskList.as_view(), name='task-list'),
    path('tasks/<int:pk>/', views.TaskDetail.as_view(), name='task-detail'),
    path('users/', views.UserList.as_view(), name='user-list'),
    path('users/<int:pk>/', views.UserDetail.as_view(), name='user-detail'),
]

urlpatterns = format_suffix_patterns(urlpatterns)

Функция formatsuffixpatterns добавляет поддержку форматов ответа (например, .json или .api) к URL-маршрутам.

Для более сложных API с множеством связанных ресурсов удобно использовать ViewSets вместе с маршрутизаторами. Давайте переработаем наши представления, используя этот подход:

Python # api/views.py (альтернативная версия с ViewSets)
from rest_framework import viewsets, permissions
from django.contrib.auth.models import User
from .models import Task
from .serializers import TaskSerializer, UserSerializer
from .permissions import IsOwnerOrReadOnly

class TaskViewSet(viewsets.ModelViewSet):
    """
    Этот набор представлений автоматически предоставляет `list`, `create`, `retrieve`,
    `update` и `destroy` действия.
    """
    queryset = Task.objects.all()
    serializer_class = TaskSerializer
    permission_classes = [permissions.IsAuthenticated, IsOwnerOrReadOnly]

    def perform_create(self, serializer):
        serializer.save(owner=self.request.user)

class UserViewSet(viewsets.ReadOnlyModelViewSet):
    """
    Этот набор представлений автоматически предоставляет действия только для чтения.
    """
    queryset = User.objects.all()
    serializer_class = UserSerializer

И обновим файл urls.py для использования маршрутизаторов:

Python # api/urls.py (альтернативная версия с маршрутизаторами)
from django.urls import path, include
from rest_framework.routers import DefaultRouter
from . import views

# Создаем маршрутизатор и регистрируем наши наборы представлений
router = DefaultRouter()
router.register(r'tasks', views.TaskViewSet)
router.register(r'users', views.UserViewSet)

# API URLs настраиваются автоматически маршрутизатором
urlpatterns = [
    path('', include(router.urls)),
]

Использование ViewSets и маршрутизаторов значительно упрощает код, особенно для больших API с множеством ресурсов. Это также автоматически создает согласованную схему URL-адресов для всех ресурсов. 🔄

Для фильтрации и поиска в API можно использовать django-filter. Установите его и добавьте в INSTALLED_APPS:

pip install django-filter
# В settings.py
INSTALLED_APPS = [
    # ...
    'django_filters',
]
REST_FRAMEWORK = {
    # ...
    'DEFAULT_FILTER_BACKENDS': ['django_filters.rest_framework.DjangoFilterBackend'],
}

Затем обновите TaskViewSet, чтобы включить фильтрацию:

Python # api/views.py
from django_filters.rest_framework import DjangoFilterBackend
from rest_framework import viewsets, permissions, filters

class TaskViewSet(viewsets.ModelViewSet):
    queryset = Task.objects.all()
    serializer_class = TaskSerializer
    permission_classes = [permissions.IsAuthenticated, IsOwnerOrReadOnly]
    filter_backends = [DjangoFilterBackend, filters.SearchFilter, filters.OrderingFilter]
    filterset_fields = ['status']
    search_fields = ['title', 'description']
    ordering_fields = ['created_at', 'status']

    def perform_create(self, serializer):
        serializer.save(owner=self.request.user)

Теперь ваш API поддерживает следующие операции:

Фильтрация по статусу: /api/tasks/?status=completed

Поиск по названию или описанию: /api/tasks/?search=важно

Сортировка по дате создания или статусу: /api/tasks/?ordering=-created_at

С настроенными представлениями и маршрутизацией наш API готов к использованию! 🚀

Тестирование и документирование вашего Django REST API

Тестирование и документирование API — важные этапы разработки, которые обеспечивают качество и удобство использования вашего API.

Начнем с создания тестов для нашего API. Django REST framework хорошо интегрируется с тестовым фреймворком Django. Создадим тесты для нашего API в файле tests.py:

Python # api/tests.py
from django.urls import reverse
from django.contrib.auth.models import User
from rest_framework import status
from rest_framework.test import APITestCase
from .models import Task

class TaskTests(APITestCase):
    def setUp(self):
        # Создаем пользователя для тестов
        self.test_user = User.objects.create_user('testuser', 'test@example.com', 'testpassword')
        # Аутентифицируем клиент
        self.client.force_authenticate(user=self.test_user)
        # Создаем тестовую задачу
        self.task = Task.objects.create(
            title='Test Task',
            description='Test Description',
            status='pending',
            owner=self.test_user
        )
        # URL для списка задач
        self.list_url = reverse('task-list')
        # URL для деталей задачи
        self.detail_url = reverse('task-detail', args=[self.task.id])

    def test_list_tasks(self):
        """ Проверяем, что можем получить список задач. """
        response = self.client.get(self.list_url)
        self.assertEqual(response.status_code, status.HTTP_200_OK)
        self.assertEqual(len(response.data), 1)

    def test_create_task(self):
        """ Проверяем, что можем создать новую задачу. """
        data = {
            'title': 'New Test Task',
            'description': 'New Test Description',
            'status': 'in_progress'
        }
        response = self.client.post(self.list_url, data, format='json')
        self.assertEqual(response.status_code, status.HTTP_201_CREATED)
        self.assertEqual(Task.objects.count(), 2)

    def test_retrieve_task(self):
        """ Проверяем, что можем получить существующую задачу. """
        response = self.client.get(self.detail_url)
        self.assertEqual(response.status_code, status.HTTP_200_OK)
        self.assertEqual(response.data['title'], 'Test Task')

    def test_update_task(self):
        """ Проверяем, что можем обновить существующую задачу. """
        data = {
            'title': 'Updated Test Task',
            'description': 'Updated Test Description',
            'status': 'completed'
        }
        response = self.client.put(self.detail_url, data, format='json')
        self.assertEqual(response.status_code, status.HTTP_200_OK)
        self.assertEqual(response.data['title'],

Для запуска тестов выполните:

Bash Скопировать код python manage.py test

Тесты помогают убедиться, что ваш API работает корректно и продолжает работать при внесении изменений в код.

Теперь перейдем к документированию API. Хорошая документация жизненно важна для любого API, так как она помогает разработчикам понять, как использовать ваш API. Django REST framework предлагает несколько инструментов для документирования API:

Browsable API — встроенный интерфейс для просмотра и тестирования API в браузере drf-yasg — генератор документации в формате Swagger/OpenAPI django-rest-swagger — альтернативный генератор документации coreapi — библиотека для документирования API

Для нашего примера мы будем использовать drf-yasg, который генерирует документацию в формате Swagger. Установите его и настройте:

Bash Скопировать код pip install drf-yasg # В settings.py добавьте в INSTALLED_APPS INSTALLED_APPS = [ # ... 'drf_yasg', ] # В api_project/urls.py добавьте from rest_framework import permissions from drf_yasg.views import get_schema_view from drf_yasg import openapi schema_view = get_schema_view( openapi.Info( title="Tasks API", default_version='v1', description="API for managing tasks", terms_of_service="https://www.google.com/policies/terms/", contact=openapi.Contact(email="contact@tasks.local"), license=openapi.License(name="BSD License"), ), public=True, permission_classes=[permissions.AllowAny], ) urlpatterns = [ # ...предыдущие URL-маршруты path('swagger/', schema_view.with_ui('swagger', cache_timeout=0), name='schema-swagger-ui'), path('redoc/', schema_view.with_ui('redoc', cache_timeout=0), name='schema-redoc'), ]

Теперь вы можете просматривать документацию Swagger по адресу http://localhost:8000/swagger/ и ReDoc по адресу http://localhost:8000/redoc/.

Для улучшения документации можно добавить docstrings к вашим представлениям и сериализаторам:

Python Скопировать код # В api/views.py class TaskViewSet(viewsets.ModelViewSet): """ API endpoint для работы с задачами. list: Возвращает список всех задач. create: Создает новую задачу. retrieve: Возвращает детали задачи по ID. update: Обновляет задачу полностью. partial_update: Обновляет задачу частично. destroy: Удаляет задачу. """ # ... остальной код

Эти docstrings будут включены в документацию Swagger/ReDoc.

Для тестирования API в рабочем окружении можно использовать такие инструменты, как Postman, curl или httpie. Например, с помощью httpie:

Bash Скопировать код # Установка httpie pip install httpie # Получение токена аутентификации http POST http://localhost:8000/api-token-auth/ username=testuser password=testpassword # Использование токена для создания задачи http POST http://localhost:8000/api/tasks/ title="New Task" description="Task Description" "Authorization: Token YOUR_TOKEN_HERE" # Получение списка задач http GET http://localhost:8000/api/tasks/ "Authorization: Token YOUR_TOKEN_HERE"

Важно также следить за производительностью вашего API. Для этого можно использовать такие инструменты, как Django Debug Toolbar или django-silk для профилирования запросов к API.

Наконец, при развертывании API в рабочей среде убедитесь, что вы настроили соответствующие меры безопасности:

Используйте HTTPS для защиты данных в пути

Настройте CORS для контроля доступа к API с разных доменов

Ограничьте частоту запросов для предотвращения DoS-атак

Настройте кеширование для улучшения производительности

Для настройки CORS можно использовать django-cors-headers:

Bash Скопировать код pip install django-cors-headers # В settings.py INSTALLED_APPS = [ # ... 'corsheaders', ] MIDDLEWARE = [ 'corsheaders.middleware.CorsMiddleware', # ... остальные middleware ] # Разрешить все домены (только для разработки!) CORS_ALLOW_ALL_ORIGINS = True # Или указать конкретные домены CORS_ALLOWED_ORIGINS = [ "https://example.com", "https://sub.example.com", ]

С этими инструментами и подходами ваш Django REST API будет хорошо протестирован, документирован и готов к использованию в реальных проектах. 📝