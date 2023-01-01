Пошаговое руководство по созданию первого приложения на React

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, желающие изучить React

Люди, заинтересованные в смене карьеры на разработку

Студенты курсов по программированию и веб-разработке Первое приложение на React — это как первый прыжок с парашютом: страшно, но когда сделаешь, спрашиваешь себя "и чего я боялся?" React революционизировал фронтенд-разработку своим компонентным подходом и виртуальным DOM. Сегодня я проведу вас через создание вашего первого React-приложения — без лишней теории и сложностей. Просто чистая практика, которая даст вам фундамент для дальнейшего роста. Поехали! 🚀

Что такое React и почему его стоит изучать

React — это JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов, разработанная инженерами Facebook (ныне под другим названием). Ключевая особенность React — компонентный подход, позволяющий разбить интерфейс на независимые, переиспользуемые части, которыми легче управлять.

Почему именно React стоит выбрать для изучения? Ответ прост: это не просто модная технология, а инструмент, который кардинально меняет подход к разработке.

Антон Петров, Senior Frontend Developer Когда я начинал свой путь в веб-разработке, я потратил месяцы на изучение jQuery и vanilla JavaScript. Моим первым серьёзным проектом была простая страница учёта расходов. Казалось бы, что может быть проще? Но уже на середине разработки мой код превратился в запутанный клубок обработчиков событий и обновлений DOM. Когда я переписал тот же проект на React, код сократился втрое, а логика стала кристально ясной. Если бы я начал с React, это сэкономило бы мне недели работы и тонны нервов. Именно поэтому я рекомендую новичкам не повторять мой путь и сразу начинать с современных инструментов.

Давайте посмотрим на ключевые преимущества React, которые делают его отличным выбором для новичков:

Преимущество Почему это важно Как это помогает новичкам Компонентный подход Позволяет разделить интерфейс на независимые части Упрощает понимание структуры и поддержку кода Декларативный синтаксис Описываете, что хотите увидеть, а не как это сделать Меньше боилерплейт-кода, более понятная логика Огромное сообщество Множество обучающих материалов и готовых решений Всегда найдется ответ на любой вопрос Высокий спрос на рынке Один из самых востребованных навыков Проще найти работу даже с минимальным опытом

React использует JSX — расширение синтаксиса JavaScript, позволяющее писать HTML-подобный код прямо внутри JavaScript. Это делает ваш код более читабельным и интуитивно понятным:

JS Скопировать код // Традиционный JavaScript const element = document.createElement('div'); element.className = 'greeting'; element.textContent = 'Привет, мир!'; // React с JSX const element = <div className="greeting">Привет, мир!</div>;

К тому же, React активно развивается и внедряет новые концепции, такие как хуки (введены в 2019 году), которые делают управление состоянием и побочными эффектами еще проще. 🔄

Настройка окружения для пошагового создания React-приложения

Прежде чем погрузиться в кодинг, нам необходимо настроить рабочее окружение. К счастью, команда React создала инструмент Create React App (CRA), который автоматизирует процесс настройки проекта.

Для начала вам потребуются следующие инструменты:

Node.js и npm — платформа для выполнения JavaScript-кода и менеджер пакетов

— платформа для выполнения JavaScript-кода и менеджер пакетов Редактор кода — рекомендую Visual Studio Code с расширениями для React

— рекомендую Visual Studio Code с расширениями для React Терминал — встроенный в VS Code или системный

Установка Node.js и npm:

Перейдите на официальный сайт Node.js (nodejs.org) Скачайте и установите LTS-версию (Long Term Support) Проверьте установку, выполнив в терминале команды:

Bash Скопировать код node -v npm -v

Если вы видите номера версий, значит всё установлено корректно. 👍

Теперь давайте создадим наше первое React-приложение с помощью Create React App:

Bash Скопировать код npx create-react-app my-first-react-app cd my-first-react-app npm start

После выполнения этих команд в вашем браузере должна автоматически открыться страница с логотипом React по адресу http://localhost:3000. Если это произошло — поздравляю, ваше первое React-приложение запущено! 🎉

Мария Соколова, Frontend-наставник Один из моих студентов, Дмитрий, долго не мог настроить окружение для React. Каждый раз при запуске приложения он получал загадочные ошибки. Оказалось, что у него была устаревшая версия Node.js (6.x), несовместимая с современным React. После обновления Node.js до версии 14 LTS все заработало мгновенно. Этот случай научил меня всегда начинать диагностику проблем с проверки версий используемых инструментов. Если у вас что-то не работает при первом запуске React-приложения, первым делом проверьте версию Node.js и npm!

Вот сравнение различных способов инициализации React-проекта:

Метод Плюсы Минусы Подходит для Create React App Быстро, просто, всё настроено "из коробки" Ограниченная кастомизация, больший размер бандла Новичков, учебных проектов Vite Сверхбыстрая сборка, меньше конфигурации Относительно новый инструмент Продвинутых начинающих Next.js SSR, оптимизация, роутинг из коробки Более сложный для новичков Продакшн-проектов, где важно SEO Ручная настройка Полный контроль над конфигурацией Высокий порог входа, много настроек Экспертов, специфических проектов

Для нашего первого приложения я рекомендую использовать именно Create React App, так как он избавляет нас от необходимости настраивать webpack, Babel и другие инструменты, позволяя сосредоточиться на написании кода React. 🛠️

Структура базового проекта React для новичков

После успешного создания проекта с помощью Create React App, давайте разберем, что же находится внутри. Структура директорий вашего нового проекта должна выглядеть примерно так:

my-first-react-app/ ├── node_modules/ ├── public/ │ ├── favicon.ico │ ├── index.html │ └── ... ├── src/ │ ├── App.css │ ├── App.js │ ├── App.test.js │ ├── index.css │ ├── index.js │ ├── logo.svg │ └── ... ├── .gitignore ├── package.json ├── README.md └── ...

Давайте разберем ключевые файлы и директории:

node_modules/ — папка с установленными зависимостями проекта (никогда не редактируйте её вручную)

— папка с установленными зависимостями проекта (никогда не редактируйте её вручную) public/ — содержит статические файлы, включая главный HTML-файл index.html

— содержит статические файлы, включая главный HTML-файл index.html src/ — здесь находится весь исходный код вашего приложения

— здесь находится весь исходный код вашего приложения package.json — содержит информацию о проекте, его зависимостях и доступных скриптах

Особое внимание следует уделить папке src/, так как именно там мы будем писать код нашего приложения. Ключевые файлы в этой директории:

index.js — точка входа в приложение, где происходит рендеринг корневого компонента

— точка входа в приложение, где происходит рендеринг корневого компонента App.js — главный компонент, который мы будем модифицировать

— главный компонент, который мы будем модифицировать *.css файлы — стили для компонентов

Давайте взглянем на содержимое файла index.js:

JS Скопировать код import React from 'react'; import ReactDOM from 'react-dom/client'; import './index.css'; import App from './App'; import reportWebVitals from './reportWebVitals'; const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')); root.render( <React.StrictMode> <App /> </React.StrictMode> ); // Если хотите измерять производительность вашего приложения reportWebVitals();

Этот код делает следующее:

Импортирует необходимые зависимости Создаёт корневой элемент для рендеринга React-приложения Отрисовывает компонент App внутри элемента с id "root" (он находится в public/index.html)

А теперь взглянем на файл App.js — это наш главный компонент:

JS Скопировать код import logo from './logo.svg'; import './App.css'; function App() { return ( <div className="App"> <header className="App-header"> <img src={logo} className="App-logo" alt="logo" /> <p> Edit <code>src/App.js</code> and save to reload. </p> <a className="App-link" href="https://reactjs.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer" > Learn React </a> </header> </div> ); } export default App;

Здесь мы видим функциональный компонент App , который возвращает JSX-разметку. Это и есть то, что вы видите при запуске приложения. 🖥️

Для начала работы над своим проектом я рекомендую очистить App.js и начать с чистого листа:

JS Скопировать код import './App.css'; function App() { return ( <div className="App"> <h1>Моё первое React-приложение</h1> </div> ); } export default App;

После сохранения файла вы должны увидеть изменения в браузере благодаря встроенному механизму горячей перезагрузки (Hot Module Replacement). 🔄

Создание первого компонента и управление состоянием

Теперь, когда мы понимаем структуру проекта, давайте создадим наш первый интерактивный компонент — простой счётчик. Этот пример позволит нам изучить основы работы с состоянием в React.

В React существует два типа компонентов:

Функциональные компоненты — простые функции, возвращающие JSX

— простые функции, возвращающие JSX Классовые компоненты — классы, расширяющие React.Component

С введением хуков в React 16.8 функциональные компоненты стали предпочтительным способом создания компонентов, поэтому мы будем использовать именно их. 💡

Создадим новый файл Counter.js в папке src/:

JS Скопировать код import { useState } from 'react'; function Counter() { // Инициализируем состояние count с начальным значением 0 const [count, setCount] = useState(0); // Функции для изменения состояния const increment = () => { setCount(count + 1); }; const decrement = () => { setCount(count – 1); }; const reset = () => { setCount(0); }; return ( <div> <h2>Счётчик: {count}</h2> <button onClick={decrement}>-</button> <button onClick={reset}>Сбросить</button> <button onClick={increment}>+</button> </div> ); } export default Counter;

Здесь мы используем хук useState — один из основных хуков React, который позволяет добавить состояние к функциональному компоненту.

Давайте разберём, как работает useState :

const [count, setCount] = useState(0) — мы объявляем переменную состояния count с начальным значением 0 setCount — это функция, которая позволяет изменять значение count Когда мы вызываем setCount с новым значением, React автоматически перерисовывает компонент с обновлённым состоянием

Теперь импортируем наш компонент Counter в App.js :

JS Скопировать код import './App.css'; import Counter from './Counter'; function App() { return ( <div className="App"> <h1>Моё первое React-приложение</h1> <Counter /> </div> ); } export default App;

После сохранения вы должны увидеть счётчик с тремя кнопками на странице. Нажимая на кнопки, вы увеличиваете, уменьшаете или сбрасываете значение счётчика. 🧮

Вот как хук useState сравнивается с другими способами управления состоянием в React:

Метод Применение Сложность Типичные случаи использования useState Простое локальное состояние Низкая Счётчики, формы, переключатели useReducer Сложное локальное состояние Средняя Многоступенчатые формы, компоненты с множеством состояний Context API Глобальное состояние Средняя Темы оформления, авторизация, языковые настройки Redux Глобальное сложное состояние Высокая Корпоративные приложения, сложные потоки данных

Для большинства простых приложений, useState будет вполне достаточно. По мере усложнения вашего приложения, вы можете изучить другие способы управления состоянием. 📊

Финальные штрихи и запуск вашего первого приложения

Наш счетчик уже работает, но давайте сделаем его немного красивее и добавим ещё один компонент, чтобы увидеть, как компоненты могут взаимодействовать друг с другом.

Сначала давайте создадим простой стиль для нашего счетчика. Создайте файл Counter.css в папке src/:

CSS Скопировать код .counter { margin: 2rem auto; padding: 2rem; border-radius: 10px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); max-width: 400px; text-align: center; background-color: #f9f9f9; } .counter h2 { font-size: 2rem; margin-bottom: 1.5rem; color: #333; } .counter-value { font-size: 3rem; font-weight: bold; color: #2c3e50; margin: 1rem 0; } .counter-buttons { display: flex; justify-content: center; gap: 0.5rem; } button { background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 10px 20px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 16px; margin: 4px 2px; cursor: pointer; border-radius: 5px; transition: background-color 0.3s; } button:hover { background-color: #45a049; } button:nth-child(1) { background-color: #f44336; } button:nth-child(1):hover { background-color: #d32f2f; } button:nth-child(2) { background-color: #2196F3; } button:nth-child(2):hover { background-color: #1976D2; }

Теперь обновим наш компонент Counter.js , чтобы использовать новые стили:

JS Скопировать код import { useState } from 'react'; import './Counter.css'; function Counter() { const [count, setCount] = useState(0); const increment = () => { setCount(count + 1); }; const decrement = () => { setCount(count – 1); }; const reset = () => { setCount(0); }; return ( <div className="counter"> <h2>Счётчик</h2> <div className="counter-value">{count}</div> <div className="counter-buttons"> <button onClick={decrement}>-</button> <button onClick={reset}>Сбросить</button> <button onClick={increment}>+</button> </div> </div> ); } export default Counter;

Теперь давайте создадим ещё один компонент, который будет показывать статус счётчика. Создайте файл CounterStatus.js:

JS Скопировать код function CounterStatus({ count }) { let status; if (count === 0) { status = "Счётчик равен нулю"; } else if (count > 0) { status = "Счётчик положительный"; } else { status = "Счётчик отрицательный"; } return ( <div className="counter-status"> <p>{status}</p> </div> ); } export default CounterStatus;

Обратите внимание на синтаксис { count } в параметрах функции — это деструктуризация объекта props, которая позволяет нам напрямую получить значение count .

Теперь обновим наш компонент Counter.js , чтобы включить CounterStatus :

JS Скопировать код import { useState } from 'react'; import './Counter.css'; import CounterStatus from './CounterStatus'; function Counter() { const [count, setCount] = useState(0); const increment = () => { setCount(count + 1); }; const decrement = () => { setCount(count – 1); }; const reset = () => { setCount(0); }; return ( <div className="counter"> <h2>Счётчик</h2> <div className="counter-value">{count}</div> <CounterStatus count={count} /> <div className="counter-buttons"> <button onClick={decrement}>-</button> <button onClick={reset}>Сбросить</button> <button onClick={increment}>+</button> </div> </div> ); } export default Counter;

Мы передаем значение count в компонент CounterStatus через пропсы. Это один из основных способов коммуникации между компонентами в React. 🔄

Давайте подведём итог того, что мы узнали:

Как настроить окружение для разработки на React Структуру базового React-проекта Как создать функциональный компонент Как управлять состоянием с помощью хука useState Как стилизовать компоненты Как передавать данные между компонентами с помощью пропсов

Для публикации вашего приложения вы можете использовать команду:

Bash Скопировать код npm run build

Эта команда создаст оптимизированную версию вашего приложения в папке build/, которую можно развернуть на любом веб-сервере. 🚀

Для быстрого деплоя можно воспользоваться сервисами:

GitHub Pages — бесплатный хостинг для статических сайтов

— бесплатный хостинг для статических сайтов Netlify — предоставляет бесплатный тариф с автоматическим деплоем из репозитория

— предоставляет бесплатный тариф с автоматическим деплоем из репозитория Vercel — специализируется на хостинге React-приложений

Поздравляю! Вы создали своё первое React-приложение. Это только начало вашего пути в мир современной веб-разработки. 🎯