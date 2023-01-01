5 способов создать опросы на сайте: от простых до продвинутых

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, занимающиеся созданием и оптимизацией сайтов

Маркетологи и владельцы бизнеса, интересующиеся вовлечением аудитории и улучшением пользовательского опыта

Специалисты по анализу данных, ищущие инструменты для сбора и обработки информации от пользователей Представьте: вы потратили часы на создание идеального контента, но посетители уходят, не оставляя следа. Обидно, правда? Опросы и голосования — это не просто модный интерактивный элемент, а мощный инструмент для построения диалога с аудиторией. Они превращают пассивных читателей в активных участников, предоставляя бесценную обратную связь и повышая время пребывания на странице. В этой статье я расскажу о пяти проверенных способах интегрировать опросы на ваш сайт — от простейших решений до продвинутых систем. 📊

Зачем нужны опросы на сайте: 4 ключевые выгоды

Прежде чем погрузиться в технические аспекты создания опросов, давайте разберемся, почему они заслуживают места на вашем сайте. Опросы — это не просто декоративный элемент, а стратегический инструмент, способный значительно повлиять на развитие вашего онлайн-присутствия.

Вот четыре ключевых преимущества, которые вы получите, интегрировав опросы на свой сайт:

Улучшение взаимодействия с пользователями : Опросы увеличивают среднее время пребывания на странице на 20-40% и снижают показатель отказов на 15%, согласно исследованию HubSpot.

: Опросы увеличивают среднее время пребывания на странице на 20-40% и снижают показатель отказов на 15%, согласно исследованию HubSpot. Сбор ценных данных для принятия решений : 73% компаний, регулярно использующих опросы, отмечают улучшение показателей конверсии благодаря корректировке стратегии на основе полученной обратной связи.

: 73% компаний, регулярно использующих опросы, отмечают улучшение показателей конверсии благодаря корректировке стратегии на основе полученной обратной связи. Персонализация контента и услуг : Понимание предпочтений аудитории позволяет создавать контент, который резонирует с потребностями пользователей, увеличивая вероятность повторных визитов на 35%.

: Понимание предпочтений аудитории позволяет создавать контент, который резонирует с потребностями пользователей, увеличивая вероятность повторных визитов на 35%. Укрепление лояльности и доверия: 68% пользователей положительно оценивают бренды, которые интересуются их мнением и учитывают его при развитии продукта или услуги.

Цель использования опросов Эффективность (% достижения цели) Рекомендуемая периодичность Получение обратной связи о продукте 87% После выпуска обновления/новой функции Оценка удовлетворенности клиентов 92% Ежеквартально Сбор идей для улучшения 78% Ежемесячно Исследование целевой аудитории 85% Перед запуском новых проектов

Максим Дорохов, руководитель отдела цифровых стратегий Один из наших клиентов, интернет-магазин товаров для дома, долгое время боролся с высоким процентом брошенных корзин (около 75%). Мы внедрили микро-опрос, который появлялся при попытке покинуть страницу корзины с единственным вопросом: "Что мешает вам завершить покупку сегодня?". Результаты были поразительны — 62% посетителей заполнили опрос! Оказалось, что главной проблемой была неочевидная стоимость доставки. После изменения интерфейса и добавления калькулятора доставки прямо на странице товара, показатель брошенных корзин снизился до 42% всего за месяц. Именно этот простой опрос с одним вопросом принес компании дополнительные 230,000 рублей ежемесячной выручки.

Создание опросов через бесплатные онлайн-сервисы

Бесплатные онлайн-сервисы — идеальный стартовый пункт для тех, кто хочет внедрить опросы без значительных инвестиций и технических сложностей. Эти решения позволяют быстро создать интерактивный элемент и встроить его на сайт с минимальными усилиями. 🛠️

Рассмотрим пять наиболее эффективных бесплатных инструментов:

Google Forms : Позволяет создавать неограниченное количество опросов с разными типами вопросов. Интеграция через iframe или прямую ссылку.

: Позволяет создавать неограниченное количество опросов с разными типами вопросов. Интеграция через iframe или прямую ссылку. Typeform (бесплатный тариф) : Отличается стильным дизайном и возможностью создания опросов с логической структурой. Ограничение — 10 вопросов и 100 ответов в месяц.

: Отличается стильным дизайном и возможностью создания опросов с логической структурой. Ограничение — 10 вопросов и 100 ответов в месяц. SurveyMonkey : Предлагает 10 вопросов и 40 ответов в бесплатной версии. Имеет встроенные шаблоны для различных целей.

: Предлагает 10 вопросов и 40 ответов в бесплатной версии. Имеет встроенные шаблоны для различных целей. Yandex Forms : Русскоязычная альтернатива Google Forms с возможностью кастомизации и простой интеграцией.

: Русскоязычная альтернатива Google Forms с возможностью кастомизации и простой интеграцией. Tally: Новичок на рынке с минималистичным интерфейсом и неограниченным количеством ответов в бесплатной версии.

Процесс интеграции опроса, созданного в онлайн-сервисе, на ваш сайт обычно включает следующие шаги:

Создание опроса на выбранной платформе Настройка внешнего вида и логики вопросов Получение кода для встраивания (обычно iframe) Вставка кода в HTML вашего сайта в нужном месте Тестирование корректности отображения и работы опроса

Пример кода для встраивания Google Forms:

HTML Скопировать код <iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/YOUR_FORM_ID/viewform?embedded=true" width="640" height="800" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading…</iframe>

Сервис Лимиты бесплатной версии Уровень кастомизации Аналитические возможности Google Forms Неограниченно Средний Базовые Typeform 10 вопросов, 100 ответов/месяц Высокий Ограниченные SurveyMonkey 10 вопросов, 40 ответов Средний Ограниченные Yandex Forms Неограниченно Средний Базовые Tally Неограниченно Низкий Минимальные

Плагины для опросов и голосований в WordPress

Если ваш сайт работает на WordPress, вы находитесь в выигрышном положении. Экосистема этой CMS предлагает десятки специализированных плагинов, позволяющих добавить функционал опросов и голосований буквально в несколько кликов, без необходимости работать с кодом. 🔌

Вот пять наиболее функциональных и удобных плагинов для WordPress:

WPForms : Универсальный конструктор форм с функцией создания опросов. Имеет интуитивный интерфейс drag-and-drop и обширные возможности для сбора и анализа результатов.

: Универсальный конструктор форм с функцией создания опросов. Имеет интуитивный интерфейс drag-and-drop и обширные возможности для сбора и анализа результатов. Poll, Survey, Form & Quiz Maker by OpinionStage : Специализированный инструмент для создания интерактивных элементов с богатым функционалом кастомизации и вовлечения аудитории.

: Специализированный инструмент для создания интерактивных элементов с богатым функционалом кастомизации и вовлечения аудитории. Formidable Forms : Мощный плагин с продвинутой логикой и возможностью создания многостраничных опросов с условными переходами.

: Мощный плагин с продвинутой логикой и возможностью создания многостраничных опросов с условными переходами. YOP Poll : Легкий и быстрый плагин, фокусирующийся именно на голосованиях. Идеален для простых опросов с одним вопросом.

: Легкий и быстрый плагин, фокусирующийся именно на голосованиях. Идеален для простых опросов с одним вопросом. Crowdsignal Polls & Ratings: Бывший Polldaddy, разработанный создателями WordPress, отличается надежностью и простотой использования.

Процесс добавления опроса через WordPress-плагин обычно включает следующие шаги:

Установка и активация выбранного плагина через админ-панель WordPress Создание нового опроса через интерфейс плагина Настройка вопросов, вариантов ответов и визуального оформления Получение шорткода для вставки опроса в контент Добавление шорткода в нужное место статьи, страницы или виджета

Пример шорткода для WPForms:

HTML Скопировать код [wpforms id="1234"]

Александра Волкова, контент-стратег Мой клиент, владелец образовательной платформы, хотел понять, какие форматы обучения предпочитают его студенты. Мы использовали плагин Poll, Survey by OpinionStage для создания серии опросов, встроенных в конец каждого курса. Неожиданно для нас, опросы не только собрали ценные данные, но и стали своеобразным "хуком" для повторного взаимодействия. Студенты возвращались на платформу, чтобы узнать результаты, и зачастую записывались на дополнительные курсы. Каждый опрос имел минимум 78% заполнений — невероятно высокий показатель! Ключевым фактором успеха стала персонализация — опросы содержали имя студента и напоминание о его достижениях в курсе. В итоге, конверсия в повторные продажи выросла на 34%, а стоимость создания и интеграции опросов окупилась в первую же неделю.

Профессиональные платформы для сложных исследований

Когда простых опросов недостаточно, и ваш бизнес нуждается в глубоком анализе предпочтений аудитории, на сцену выходят профессиональные исследовательские платформы. Эти решения предлагают расширенную аналитику, сложную логику опросов и интеграцию с другими бизнес-инструментами. 📈

Пять профессиональных решений, заслуживающих внимания:

Qualtrics : Мощная платформа корпоративного уровня с продвинутой аналитикой и возможностями машинного обучения для анализа результатов.

: Мощная платформа корпоративного уровня с продвинутой аналитикой и возможностями машинного обучения для анализа результатов. SurveyGizmo (Alchemer) : Сочетает простоту использования с профессиональными возможностями для проведения масштабных исследований.

: Сочетает простоту использования с профессиональными возможностями для проведения масштабных исследований. GetFeedback : Специализируется на измерении клиентского опыта с акцентом на мобильность и интеграцию с CRM-системами.

: Специализируется на измерении клиентского опыта с акцентом на мобильность и интеграцию с CRM-системами. SurveySparrow : Современная платформа с чат-подобными опросами, повышающими вовлеченность респондентов на 40%.

: Современная платформа с чат-подобными опросами, повышающими вовлеченность респондентов на 40%. Medallia: Предлагает полный набор инструментов для глубокого анализа клиентского пути и точек взаимодействия.

Ключевые возможности профессиональных платформ, отличающие их от базовых решений:

Продвинутая логика ветвления вопросов и персонализированные пути опроса

Интеграция с CRM, аналитическими системами и инструментами бизнес-аналитики

Многоязычность и локализация для международных исследований

Расширенная сегментация аудитории и таргетирование опросов

Комплексная аналитика с визуализацией данных в реальном времени

API для извлечения и использования данных в других системах

Пример сценария использования профессиональной платформы:

E-commerce сайт создает опрос с условной логикой, который показывается только клиентам, совершившим более трех покупок Опрос адаптирует вопросы в зависимости от истории покупок клиента Результаты автоматически сегментируются и интегрируются с CRM-системой Маркетинговый отдел получает автоматический отчет о предпочтениях VIP-клиентов На основе результатов автоматически формируются персонализированные предложения

Интеграция опросов через JavaScript: гибкие решения

Для тех, кто стремится к полной кастомизации или имеет нестандартные требования к функциональности опросов, JavaScript-решения предоставляют максимальную гибкость. Этот подход требует базовых навыков программирования, но открывает практически неограниченные возможности для создания уникальных интерактивных элементов. 💻

Рассмотрим пять JavaScript-библиотек для создания опросов:

SurveyJS : Открытая JavaScript-библиотека для создания опросов с богатым API и поддержкой JSON-формата для хранения данных.

: Открытая JavaScript-библиотека для создания опросов с богатым API и поддержкой JSON-формата для хранения данных. jQuery Survey : Легковесное решение на основе jQuery с минимальными зависимостями и простым API.

: Легковесное решение на основе jQuery с минимальными зависимостями и простым API. Vue-Survey-Builder : Компонент для Vue.js, позволяющий создавать динамические опросы с реактивной логикой.

: Компонент для Vue.js, позволяющий создавать динамические опросы с реактивной логикой. React Survey : Библиотека компонентов для React с открытым исходным кодом и поддержкой различных типов вопросов.

: Библиотека компонентов для React с открытым исходным кодом и поддержкой различных типов вопросов. Formik: Хотя это скорее библиотека для работы с формами, она предоставляет отличную базу для создания кастомных опросов в React-приложениях.

Базовый пример создания простого опроса с помощью чистого JavaScript:

JS Скопировать код // HTML-структура <div id="survey"> <h3 id="question">Какой способ создания опросов вы предпочитаете?</h3> <div id="options"> <button data-value="online-services">Онлайн-сервисы</button> <button data-value="wordpress">Плагины WordPress</button> <button data-value="pro-platforms">Профессиональные платформы</button> <button data-value="javascript">JavaScript-решения</button> </div> <div id="results" style="display:none;"> <p>Спасибо за участие!</p> <p id="choice"></p> </div> </div> // JavaScript document.querySelectorAll('#options button').forEach(button => { button.addEventListener('click', function() { const choice = this.getAttribute('data-value'); // Здесь код для отправки результата на сервер document.getElementById('choice').textContent = 'Вы выбрали: ' + this.textContent; document.getElementById('options').style.display = 'none'; document.getElementById('results').style.display = 'block'; }); });

Преимущества JavaScript-подхода для создания опросов:

Полный контроль над внешним видом и поведением опроса

Возможность создания уникальных типов вопросов и взаимодействий

Бесшовная интеграция с дизайном и функциональностью сайта

Отсутствие зависимости от сторонних сервисов и их ограничений

Возможность работы опроса без подключения к интернету (при необходимости)

Прямой доступ к собранным данным без посредников

Реализация опросов через JavaScript особенно рекомендуется в следующих случаях:

Высокие требования к брендингу и визуальной согласованности

Необходимость в нестандартных типах взаимодействий

Интеграция опросов с другими динамическими элементами сайта

Работа с чувствительными данными, требующими контроля над обработкой

Проекты с высокой посещаемостью, где важна производительность