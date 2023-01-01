logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
5 способов создать опросы на сайте: от простых до продвинутых
Перейти

5 способов создать опросы на сайте: от простых до продвинутых

#Сбор данных и трекинг  #Статистика  #Методы опросов и социология данных  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Веб-разработчики, занимающиеся созданием и оптимизацией сайтов
  • Маркетологи и владельцы бизнеса, интересующиеся вовлечением аудитории и улучшением пользовательского опыта

  • Специалисты по анализу данных, ищущие инструменты для сбора и обработки информации от пользователей

    Представьте: вы потратили часы на создание идеального контента, но посетители уходят, не оставляя следа. Обидно, правда? Опросы и голосования — это не просто модный интерактивный элемент, а мощный инструмент для построения диалога с аудиторией. Они превращают пассивных читателей в активных участников, предоставляя бесценную обратную связь и повышая время пребывания на странице. В этой статье я расскажу о пяти проверенных способах интегрировать опросы на ваш сайт — от простейших решений до продвинутых систем. 📊

Зачем нужны опросы на сайте: 4 ключевые выгоды

Прежде чем погрузиться в технические аспекты создания опросов, давайте разберемся, почему они заслуживают места на вашем сайте. Опросы — это не просто декоративный элемент, а стратегический инструмент, способный значительно повлиять на развитие вашего онлайн-присутствия.

Вот четыре ключевых преимущества, которые вы получите, интегрировав опросы на свой сайт:

  • Улучшение взаимодействия с пользователями: Опросы увеличивают среднее время пребывания на странице на 20-40% и снижают показатель отказов на 15%, согласно исследованию HubSpot.
  • Сбор ценных данных для принятия решений: 73% компаний, регулярно использующих опросы, отмечают улучшение показателей конверсии благодаря корректировке стратегии на основе полученной обратной связи.
  • Персонализация контента и услуг: Понимание предпочтений аудитории позволяет создавать контент, который резонирует с потребностями пользователей, увеличивая вероятность повторных визитов на 35%.
  • Укрепление лояльности и доверия: 68% пользователей положительно оценивают бренды, которые интересуются их мнением и учитывают его при развитии продукта или услуги.
Цель использования опросов Эффективность (% достижения цели) Рекомендуемая периодичность
Получение обратной связи о продукте 87% После выпуска обновления/новой функции
Оценка удовлетворенности клиентов 92% Ежеквартально
Сбор идей для улучшения 78% Ежемесячно
Исследование целевой аудитории 85% Перед запуском новых проектов

Максим Дорохов, руководитель отдела цифровых стратегий

Один из наших клиентов, интернет-магазин товаров для дома, долгое время боролся с высоким процентом брошенных корзин (около 75%). Мы внедрили микро-опрос, который появлялся при попытке покинуть страницу корзины с единственным вопросом: "Что мешает вам завершить покупку сегодня?". Результаты были поразительны — 62% посетителей заполнили опрос! Оказалось, что главной проблемой была неочевидная стоимость доставки. После изменения интерфейса и добавления калькулятора доставки прямо на странице товара, показатель брошенных корзин снизился до 42% всего за месяц. Именно этот простой опрос с одним вопросом принес компании дополнительные 230,000 рублей ежемесячной выручки.

Создание опросов через бесплатные онлайн-сервисы

Бесплатные онлайн-сервисы — идеальный стартовый пункт для тех, кто хочет внедрить опросы без значительных инвестиций и технических сложностей. Эти решения позволяют быстро создать интерактивный элемент и встроить его на сайт с минимальными усилиями. 🛠️

Рассмотрим пять наиболее эффективных бесплатных инструментов:

  • Google Forms: Позволяет создавать неограниченное количество опросов с разными типами вопросов. Интеграция через iframe или прямую ссылку.
  • Typeform (бесплатный тариф): Отличается стильным дизайном и возможностью создания опросов с логической структурой. Ограничение — 10 вопросов и 100 ответов в месяц.
  • SurveyMonkey: Предлагает 10 вопросов и 40 ответов в бесплатной версии. Имеет встроенные шаблоны для различных целей.
  • Yandex Forms: Русскоязычная альтернатива Google Forms с возможностью кастомизации и простой интеграцией.
  • Tally: Новичок на рынке с минималистичным интерфейсом и неограниченным количеством ответов в бесплатной версии.

Процесс интеграции опроса, созданного в онлайн-сервисе, на ваш сайт обычно включает следующие шаги:

  1. Создание опроса на выбранной платформе
  2. Настройка внешнего вида и логики вопросов
  3. Получение кода для встраивания (обычно iframe)
  4. Вставка кода в HTML вашего сайта в нужном месте
  5. Тестирование корректности отображения и работы опроса

Пример кода для встраивания Google Forms:

HTML
Скопировать код
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/YOUR_FORM_ID/viewform?embedded=true" width="640" height="800" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading…</iframe>
Сервис Лимиты бесплатной версии Уровень кастомизации Аналитические возможности
Google Forms Неограниченно Средний Базовые
Typeform 10 вопросов, 100 ответов/месяц Высокий Ограниченные
SurveyMonkey 10 вопросов, 40 ответов Средний Ограниченные
Yandex Forms Неограниченно Средний Базовые
Tally Неограниченно Низкий Минимальные

Плагины для опросов и голосований в WordPress

Если ваш сайт работает на WordPress, вы находитесь в выигрышном положении. Экосистема этой CMS предлагает десятки специализированных плагинов, позволяющих добавить функционал опросов и голосований буквально в несколько кликов, без необходимости работать с кодом. 🔌

Вот пять наиболее функциональных и удобных плагинов для WordPress:

  • WPForms: Универсальный конструктор форм с функцией создания опросов. Имеет интуитивный интерфейс drag-and-drop и обширные возможности для сбора и анализа результатов.
  • Poll, Survey, Form & Quiz Maker by OpinionStage: Специализированный инструмент для создания интерактивных элементов с богатым функционалом кастомизации и вовлечения аудитории.
  • Formidable Forms: Мощный плагин с продвинутой логикой и возможностью создания многостраничных опросов с условными переходами.
  • YOP Poll: Легкий и быстрый плагин, фокусирующийся именно на голосованиях. Идеален для простых опросов с одним вопросом.
  • Crowdsignal Polls & Ratings: Бывший Polldaddy, разработанный создателями WordPress, отличается надежностью и простотой использования.

Процесс добавления опроса через WordPress-плагин обычно включает следующие шаги:

  1. Установка и активация выбранного плагина через админ-панель WordPress
  2. Создание нового опроса через интерфейс плагина
  3. Настройка вопросов, вариантов ответов и визуального оформления
  4. Получение шорткода для вставки опроса в контент
  5. Добавление шорткода в нужное место статьи, страницы или виджета

Пример шорткода для WPForms:

HTML
Скопировать код
[wpforms id="1234"]

Александра Волкова, контент-стратег

Мой клиент, владелец образовательной платформы, хотел понять, какие форматы обучения предпочитают его студенты. Мы использовали плагин Poll, Survey by OpinionStage для создания серии опросов, встроенных в конец каждого курса. Неожиданно для нас, опросы не только собрали ценные данные, но и стали своеобразным "хуком" для повторного взаимодействия. Студенты возвращались на платформу, чтобы узнать результаты, и зачастую записывались на дополнительные курсы. Каждый опрос имел минимум 78% заполнений — невероятно высокий показатель! Ключевым фактором успеха стала персонализация — опросы содержали имя студента и напоминание о его достижениях в курсе. В итоге, конверсия в повторные продажи выросла на 34%, а стоимость создания и интеграции опросов окупилась в первую же неделю.

Профессиональные платформы для сложных исследований

Когда простых опросов недостаточно, и ваш бизнес нуждается в глубоком анализе предпочтений аудитории, на сцену выходят профессиональные исследовательские платформы. Эти решения предлагают расширенную аналитику, сложную логику опросов и интеграцию с другими бизнес-инструментами. 📈

Пять профессиональных решений, заслуживающих внимания:

  • Qualtrics: Мощная платформа корпоративного уровня с продвинутой аналитикой и возможностями машинного обучения для анализа результатов.
  • SurveyGizmo (Alchemer): Сочетает простоту использования с профессиональными возможностями для проведения масштабных исследований.
  • GetFeedback: Специализируется на измерении клиентского опыта с акцентом на мобильность и интеграцию с CRM-системами.
  • SurveySparrow: Современная платформа с чат-подобными опросами, повышающими вовлеченность респондентов на 40%.
  • Medallia: Предлагает полный набор инструментов для глубокого анализа клиентского пути и точек взаимодействия.

Ключевые возможности профессиональных платформ, отличающие их от базовых решений:

  • Продвинутая логика ветвления вопросов и персонализированные пути опроса
  • Интеграция с CRM, аналитическими системами и инструментами бизнес-аналитики
  • Многоязычность и локализация для международных исследований
  • Расширенная сегментация аудитории и таргетирование опросов
  • Комплексная аналитика с визуализацией данных в реальном времени
  • API для извлечения и использования данных в других системах

Пример сценария использования профессиональной платформы:

  1. E-commerce сайт создает опрос с условной логикой, который показывается только клиентам, совершившим более трех покупок
  2. Опрос адаптирует вопросы в зависимости от истории покупок клиента
  3. Результаты автоматически сегментируются и интегрируются с CRM-системой
  4. Маркетинговый отдел получает автоматический отчет о предпочтениях VIP-клиентов
  5. На основе результатов автоматически формируются персонализированные предложения

Интеграция опросов через JavaScript: гибкие решения

Для тех, кто стремится к полной кастомизации или имеет нестандартные требования к функциональности опросов, JavaScript-решения предоставляют максимальную гибкость. Этот подход требует базовых навыков программирования, но открывает практически неограниченные возможности для создания уникальных интерактивных элементов. 💻

Рассмотрим пять JavaScript-библиотек для создания опросов:

  • SurveyJS: Открытая JavaScript-библиотека для создания опросов с богатым API и поддержкой JSON-формата для хранения данных.
  • jQuery Survey: Легковесное решение на основе jQuery с минимальными зависимостями и простым API.
  • Vue-Survey-Builder: Компонент для Vue.js, позволяющий создавать динамические опросы с реактивной логикой.
  • React Survey: Библиотека компонентов для React с открытым исходным кодом и поддержкой различных типов вопросов.
  • Formik: Хотя это скорее библиотека для работы с формами, она предоставляет отличную базу для создания кастомных опросов в React-приложениях.

Базовый пример создания простого опроса с помощью чистого JavaScript:

JS
Скопировать код
// HTML-структура
<div id="survey">
<h3 id="question">Какой способ создания опросов вы предпочитаете?</h3>
<div id="options">
<button data-value="online-services">Онлайн-сервисы</button>
<button data-value="wordpress">Плагины WordPress</button>
<button data-value="pro-platforms">Профессиональные платформы</button>
<button data-value="javascript">JavaScript-решения</button>
</div>
<div id="results" style="display:none;">
<p>Спасибо за участие!</p>
<p id="choice"></p>
</div>
</div>

// JavaScript
document.querySelectorAll('#options button').forEach(button => {
button.addEventListener('click', function() {
const choice = this.getAttribute('data-value');
// Здесь код для отправки результата на сервер
document.getElementById('choice').textContent = 'Вы выбрали: ' + this.textContent;
document.getElementById('options').style.display = 'none';
document.getElementById('results').style.display = 'block';
});
});

Преимущества JavaScript-подхода для создания опросов:

  • Полный контроль над внешним видом и поведением опроса
  • Возможность создания уникальных типов вопросов и взаимодействий
  • Бесшовная интеграция с дизайном и функциональностью сайта
  • Отсутствие зависимости от сторонних сервисов и их ограничений
  • Возможность работы опроса без подключения к интернету (при необходимости)
  • Прямой доступ к собранным данным без посредников

Реализация опросов через JavaScript особенно рекомендуется в следующих случаях:

  • Высокие требования к брендингу и визуальной согласованности
  • Необходимость в нестандартных типах взаимодействий
  • Интеграция опросов с другими динамическими элементами сайта
  • Работа с чувствительными данными, требующими контроля над обработкой
  • Проекты с высокой посещаемостью, где важна производительность

Внедрение опросов на ваш сайт — это не просто техническое решение, а стратегический шаг к построению диалога с аудиторией. Независимо от выбранного метода — будь то простой онлайн-сервис, плагин WordPress, профессиональная платформа или кастомное JavaScript-решение — ключом к успеху станет осмысленный подход к формулировке вопросов и анализу результатов. Помните, что каждый опрос должен иметь четкую цель, а каждый полученный ответ — трансформироваться в конкретные действия по улучшению вашего продукта или сервиса. В итоге, наиболее эффективными оказываются не самые технически сложные опросы, а те, что задают правильные вопросы в правильный момент.

Загрузка...