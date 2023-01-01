Как создать мобильное приложение на Java для Android: пошаговая инструкция

Java Скопировать код

package com.yourname.simplenotes; import android.content.ContentValues; import android.content.Context; import android.database.Cursor; import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class NoteDatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { private static final String DATABASE_NAME = "notes_db"; private static final int DATABASE_VERSION = 1; private static final String TABLE_NOTES = "notes"; private static final String KEY_ID = "id"; private static final String KEY_TITLE = "title"; private static final String KEY_CONTENT = "content"; public NoteDatabaseHelper(Context context) { super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); } @Override public void onCreate(SQLiteDatabase db) { String createTableQuery = "CREATE TABLE " + TABLE_NOTES + "(" + KEY_ID + " INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," + KEY_TITLE + " TEXT," + KEY_CONTENT + " TEXT)"; db.execSQL(createTableQuery); } @Override public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NOTES); onCreate(db); } // Метод для добавления новой заметки public long addNote(Note note) { SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); ContentValues values = new ContentValues(); values.put(KEY_TITLE, note.getTitle()); values.put(KEY_CONTENT, note.getContent()); long id = db.insert(TABLE_NOTES, null, values); db.close(); return id; } // Метод для получения всех заметок public List<Note> getAllNotes() { List<Note> noteList = new ArrayList<>(); String selectQuery = "SELECT * FROM " + TABLE_NOTES; SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null); if (cursor.moveToFirst()) { do { Note note = new Note(); note.setId(cursor.getLong(cursor.getColumnIndex(KEY_ID))); note.setTitle(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(KEY_TITLE))); note.setContent(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(KEY_CONTENT))); noteList.add(note); } while (cursor.moveToNext()); } cursor.close(); db.close(); return noteList; } // Метод для обновления заметки public int updateNote(Note note) { SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); ContentValues values = new ContentValues(); values.put(KEY_TITLE, note.getTitle()); values.put(KEY_CONTENT, note.getContent()); int result = db.update(TABLE_NOTES, values, KEY_ID + " = ?", new String[]{String.valueOf(note.getId())}); db.close(); return result; } // Метод для удаления заметки public void deleteNote(long id) { SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); db.delete(TABLE_NOTES, KEY_ID + " = ?", new String[]{String.valueOf(id)}); db.close(); } // Метод для получения заметки по ID public Note getNote(long id) { SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); Cursor cursor = db.query(TABLE_NOTES, new String[]{KEY_ID, KEY_TITLE, KEY_CONTENT}, KEY_ID + "=?", new String[]{String.valueOf(id)}, null, null, null); Note note = null; if (cursor != null) { if (cursor.moveToFirst()) { note = new Note(); note.setId(cursor.getLong(cursor.getColumnIndex(KEY_ID))); note.setTitle(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(KEY_TITLE))); note.setContent(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(KEY_CONTENT))); } cursor.close(); } db.close(); return note; } }