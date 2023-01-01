Создание Python-пакетов: от структуры до публикации в PyPI

Для кого эта статья:

Разработчики Python, желающие усовершенствовать свои навыки организации кода

Студенты и начинающие программисты, стремящиеся научиться создавать пакеты и библиотеки

Профессионалы, работающие над крупными проектами, нуждающиеся в структурировании и рефакторинге кода Любой серьезный Python-проект рано или поздно сталкивается с проблемой организации кода. Когда количество функций и классов переваливает за несколько десятков, а число строк кода исчисляется тысячами, хаос становится неизбежным. Именно здесь на помощь приходят пакеты — элегантный и мощный способ структурировать код, сделать его многоразовым и легко распространяемым. В этой статье я пошагово расскажу, как создать свой пакет Python от простой структуры файлов до публикации в PyPI, чтобы ваш код мог использовать любой разработчик в мире. 🚀

Что такое пакеты Python и зачем их создавать

Пакет в Python — это директория, содержащая модули Python и специальный файл __init__.py , который сообщает интерпретатору, что данная директория должна рассматриваться как пакет. По сути, пакеты — это способ структурирования пространства имён Python с использованием "точечной нотации".

Когда я только начинал свой путь в программировании, все функции хранились в одном громадном файле. Это было похоже на попытку найти нужную книгу в огромной куче без всякой системы хранения. Пакеты решают эту проблему элегантно, позволяя организовать код по логическим категориям.

Александр Петров, Lead Python Developer Однажды наша команда работала над крупным проектом автоматизации для логистической компании. Код разросся до нескольких десятков тысяч строк, разделенных на сотни функций. Когда новые разработчики приходили в проект, им требовалось около месяца, чтобы просто разобраться в структуре кода. Решение пришло, когда мы реорганизовали весь проект в четыре основных пакета: data_processing, ui, api и utils. Время на адаптацию новичков сократилось до недели, а количество конфликтов при слиянии кода уменьшилось на 70%. Самое удивительное — мы обнаружили, что около 30% нашего кода дублировалось в разных частях проекта. После рефакторинга размер кодовой базы сократился почти на четверть без потери функциональности.

Создание собственных пакетов дает множество преимуществ:

Организация кода — логическое разделение функциональности по модулям и подпакетам

— логическое разделение функциональности по модулям и подпакетам Повторное использование — написав код один раз, вы можете использовать его во многих проектах

— написав код один раз, вы можете использовать его во многих проектах Распространение — возможность делиться своим кодом с сообществом или командой

— возможность делиться своим кодом с сообществом или командой Управление зависимостями — четкое определение всех необходимых компонентов для работы вашего кода

— четкое определение всех необходимых компонентов для работы вашего кода Версионность — контроль изменений и совместимости между версиями

Сравним различные способы организации кода:

Подход Преимущества Недостатки Применимость Один большой скрипт Простота, все в одном файле Трудно поддерживать, невозможно переиспользовать части Очень маленькие проекты, скрипты до 300 строк Множество скриптов Некоторая модульность Сложные импорты, нет четкой структуры Средние проекты с ограниченной функциональностью Модули Повторное использование кода Ограниченная структура вложенности Небольшие библиотеки функций Пакеты Полная модульность, структурированность, возможность распространения Требует начальных усилий на настройку Средние и большие проекты, библиотеки для многократного использования

Когда стоит задуматься о создании пакета? Я рекомендую переходить к пакетной структуре, как только у вас появляются:

Несколько связанных модулей, которые логически объединены

Код, который вы используете в нескольких проектах

Функциональность, которой вы хотите поделиться с другими разработчиками

Проект, который превышает ~1000 строк кода

Структура файлов для создания собственного пакета

Создание правильной структуры файлов — фундамент любого Python-пакета. Хорошо организованная структура делает ваш код понятным для других разработчиков и облегчает его поддержку. 📂

Минимальная структура пакета выглядит следующим образом:

my_package/ ├── my_package/ │ ├── __init__.py │ ├── module1.py │ ├── module2.py │ └── subpackage/ │ ├── __init__.py │ └── module3.py ├── setup.py ├── README.md └── LICENSE

Разберем каждый элемент:

Корневой каталог — папка верхнего уровня, обычно с именем вашего пакета

— папка верхнего уровня, обычно с именем вашего пакета Директория пакета — внутренняя директория, где находится сам код

— внутренняя директория, где находится сам код __init__.py — ключевой файл, который превращает директорию в пакет

— ключевой файл, который превращает директорию в пакет Модули — файлы .py с вашим кодом

— файлы .py с вашим кодом Подпакеты — вложенные пакеты со своим __init__.py

— вложенные пакеты со своим setup.py — скрипт для установки пакета

— скрипт для установки пакета README.md — документация по использованию пакета

— документация по использованию пакета LICENSE — лицензия, определяющая условия использования

Содержимое __init__.py может быть разным в зависимости от ваших потребностей:

Python Скопировать код # Пустой файл (делает директорию пакетом)

или

Python Скопировать код # Импорт основных компонентов для удобства использования from .module1 import function1, Class1 from .module2 import function2

Мария Кузнецова, Python Architect В 2018 году я работала над проектом анализа данных для розничной сети. Первоначально структура нашего кода была хаотичной: аналитические функции смешивались с визуализацией и сбором данных. В результате разработчики постоянно натыкались на циклические импорты и неясные зависимости. Переломный момент наступил, когда мы провели двухдневный рефакторинг и реорганизовали код по принципу пакетов. Вместо плоской структуры из 30+ файлов мы создали четыре ключевых пакета: data_collection — всё для получения данных preprocessing — очистка и подготовка данных analysis — аналитические алгоритмы visualization — графики и отчеты В файлах __init__.py мы аккуратно экспортировали только нужные интерфейсы. Как результат, новый код стал писаться вдвое быстрее, а количество багов снизилось на 40%. Теперь для создания новых отчетов аналитикам требовался всего один импорт вместо десятка разрозненных функций из разных мест кодовой базы.

Для более сложных пакетов рекомендуется расширенная структура:

advanced_package/ ├── advanced_package/ │ ├── __init__.py │ ├── core/ │ │ ├── __init__.py │ │ └── main_logic.py │ ├── utils/ │ │ ├── __init__.py │ │ └── helpers.py │ └── cli/ │ ├── __init__.py │ └── commands.py ├── tests/ │ ├── __init__.py │ ├── test_core.py │ └── test_utils.py ├── docs/ │ ├── usage.md │ └── api.md ├── setup.py ├── setup.cfg ├── MANIFEST.in ├── README.md ├── LICENSE └── requirements.txt

Дополнительные элементы включают:

tests/ — директория с тестами для вашего пакета

— директория с тестами для вашего пакета docs/ — подробная документация

— подробная документация setup.cfg — дополнительные параметры установки

— дополнительные параметры установки MANIFEST.in — указывает, какие файлы включать помимо Python-кода

— указывает, какие файлы включать помимо Python-кода requirements.txt — список зависимостей для разработки

Организация кода по функциональным областям значительно упрощает навигацию и поддержку. Сравним различные подходы к структурированию пакета:

Подход Описание Когда использовать По функциональности Разделение на core/, utils/, api/, ui/ Для большинства проектов, особенно с разнородной функциональностью По слоям Разделение на models/, views/, controllers/ Для проектов с четкой архитектурой MVC/MVP/MVVM По доменам Разделение на users/, products/, orders/ Для бизнес-приложений с четкими доменными областями Плоская структура Все модули в корне пакета Для небольших библиотек с ограниченной функциональностью

При разработке пакета помните о принципе "Явное лучше неявного". Не заставляйте пользователей вашего пакета гадать, где найти нужную функциональность. 🔍

Настройка файла setup.py и метаданных пакета

Файл setup.py — это сердце вашего пакета, которое управляет процессом его установки, определяет зависимости и содержит всю метаинформацию. Правильная настройка этого файла критична для корректной работы и распространения вашего пакета. 📝

Минимальный пример setup.py :

Python Скопировать код from setuptools import setup, find_packages setup( name="my_package", version="0.1.0", packages=find_packages(), install_requires=[ "requests>=2.25.1", "numpy>=1.20.0", ], )

Однако для серьезного пакета рекомендуется указывать больше метаданных:

Python Скопировать код from setuptools import setup, find_packages with open("README.md", "r", encoding="utf-8") as fh: long_description = fh.read() setup( name="my_awesome_package", version="0.1.0", author="Your Name", author_email="your.email@example.com", description="A short description of your package", long_description=long_description, long_description_content_type="text/markdown", url="https://github.com/yourusername/my_awesome_package", packages=find_packages(), classifiers=[ "Programming Language :: Python :: 3", "License :: OSI Approved :: MIT License", "Operating System :: OS Independent", ], python_requires='>=3.7', install_requires=[ "requests>=2.25.1", "numpy>=1.20.0", ], extras_require={ 'dev': [ 'pytest>=6.0.0', 'flake8>=3.9.0', ], }, entry_points={ 'console_scripts': [ 'my-command=my_awesome_package.cli:main_function', ], }, include_package_data=True, package_data={ 'my_awesome_package': ['data/*.json'], }, )

Разберем ключевые параметры:

name — имя пакета, которое будет использоваться при установке через pip

— имя пакета, которое будет использоваться при установке через pip version — версия пакета (рекомендуется использовать семантическое версионирование)

— версия пакета (рекомендуется использовать семантическое версионирование) author и author_email — контактная информация создателя

и — контактная информация создателя description и long_description — краткое и полное описание пакета

и — краткое и полное описание пакета url — ссылка на репозиторий или документацию

— ссылка на репозиторий или документацию packages — список пакетов для включения (find_packages() автоматически находит все пакеты)

— список пакетов для включения (find_packages() автоматически находит все пакеты) classifiers — метаданные для PyPI о языке, лицензии и т.д.

— метаданные для PyPI о языке, лицензии и т.д. python_requires — минимальная версия Python

— минимальная версия Python install_requires — список зависимостей для работы пакета

— список зависимостей для работы пакета extras_require — опциональные зависимости для разных сценариев

— опциональные зависимости для разных сценариев entry_points — определение консольных команд

— определение консольных команд includepackagedata и package_data — включение неисполняемых файлов

Версионирование пакета — это отдельное искусство. Наиболее распространён подход семантического версионирования (SemVer): MAJOR.MINOR.PATCH

MAJOR — увеличивается при несовместимых изменениях API

— увеличивается при несовместимых изменениях API MINOR — увеличивается при добавлении функциональности с сохранением обратной совместимости

— увеличивается при добавлении функциональности с сохранением обратной совместимости PATCH — увеличивается при исправлении ошибок с сохранением совместимости

Для динамического управления версией можно использовать файл версии или внешние инструменты:

Python Скопировать код # В файле my_package/__init__.py __version__ = "0.1.0" # В setup.py import re with open("my_package/__init__.py", "r") as f: version = re.search(r'__version__ = "(.*)"', f.read()).group(1) setup( # ... version=version, # ... )

Также можно использовать инструменты для автоматизации версионирования, такие как setuptools_scm , который определяет версию на основе git-тегов.

Правильные классификаторы помогают пользователям находить ваш пакет и понимать его характеристики. Основные классификаторы включают:

Python Скопировать код classifiers=[ "Development Status :: 3 – Alpha", "Intended Audience :: Developers", "Topic :: Software Development :: Libraries", "License :: OSI Approved :: MIT License", "Programming Language :: Python :: 3", "Programming Language :: Python :: 3.7", "Programming Language :: Python :: 3.8", "Programming Language :: Python :: 3.9", ]

С помощью entry_points вы можете создавать консольные команды, которые будут доступны пользователю после установки пакета:

Python Скопировать код entry_points={ 'console_scripts': [ 'my-awesome-command=my_package.cli:main', 'another-command=my_package.tools.utility:run', ], }

После установки пакета пользователь сможет запускать команды my-awesome-command и another-command прямо из терминала.

Локальная установка и импорт собственных пакетов

После создания структуры пакета и настройки setup.py , следующий шаг — установка и тестирование пакета локально. Этот процесс позволяет убедиться, что пакет корректно устанавливается и его можно импортировать из других скриптов или проектов. 🧪

Существует несколько способов установить пакет локально:

Установка в режиме разработки — изменения в коде сразу доступны без переустановки Установка из локальной директории — стандартная установка с локального источника Установка из архива — создание и установка из архивного файла Добавление пути в PYTHONPATH — без формальной установки

Рассмотрим каждый метод подробнее:

1. Установка в режиме разработки

Это самый удобный способ при активной разработке пакета:

Bash Скопировать код # Перейдите в корневую директорию пакета (где находится setup.py) pip install -e .

Флаг -e (или --editable ) создает симлинк на вашу директорию разработки, поэтому любые изменения в коде сразу доступны без переустановки.

2. Установка из локальной директории

Bash Скопировать код # Перейдите в корневую директорию пакета pip install .

Этот способ полностью копирует ваш пакет в директорию site-packages Python. При изменении кода потребуется переустановка.

3. Установка из архива

Bash Скопировать код # Создание дистрибутива python setup.py sdist bdist_wheel # Установка из созданного архива pip install dist/my_package-0.1.0.tar.gz # или pip install dist/my_package-0.1.0-py3-none-any.whl

Этот метод позволяет проверить, что ваш пакет корректно упаковывается и устанавливается из архива — именно так он будет устанавливаться пользователями после публикации в PyPI.

4. Добавление пути в PYTHONPATH

Временное решение без формальной установки:

Bash Скопировать код # В Linux/Mac export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/path/to/your/package # В Windows (командная строка) set PYTHONPATH=%PYTHONPATH%;C:\path\to\your\package # Или прямо в скрипте Python import sys sys.path.append('/path/to/your/package')

После установки пакета его можно импортировать как любой другой пакет Python:

Python Скопировать код # Импорт всего пакета import my_package # Импорт конкретного модуля from my_package import module1 # Импорт конкретной функции или класса from my_package.module1 import MyClass, my_function # Импорт из подпакета from my_package.subpackage import module3

Если вы настроили __init__.py для экспорта основных компонентов, вы можете импортировать их напрямую:

Python Скопировать код # Если в __init__.py есть: # from .module1 import MyClass, my_function # То можно импортировать так: from my_package import MyClass, my_function

Для проверки установки можно использовать такой скрипт:

Python Скопировать код try: import my_package print(f"Успешно импортирован пакет {my_package.__name__}, версия {my_package.__version__}") print(f"Расположение пакета: {my_package.__file__}") except ImportError: print("Ошибка импорта. Проверьте установку пакета.")

Типичные проблемы при локальной установке и их решения:

Проблема Возможная причина Решение ImportError: No module named my_package Пакет не установлен или установлен некорректно Проверьте путь установки: pip list или pip show my_package Устаревшая версия после изменений Пакет установлен стандартно, а не в режиме разработки Переустановите с флагом -e или используйте pip install --force-reinstall -e . ImportError: cannot import name 'function' Функция не экспортирована в __init__.py Добавьте импорт в __init__.py или измените способ импорта Конфликты с установленными пакетами Одноименный пакет уже установлен Используйте виртуальное окружение или измените имя пакета

Рекомендую всегда использовать виртуальные окружения для тестирования установки пакетов, чтобы избежать конфликтов с системными пакетами:

Bash Скопировать код # Создание виртуального окружения python -m venv venv # Активация в Linux/Mac source venv/bin/activate # Активация в Windows venv\Scripts\activate # Установка пакета pip install -e . # Тестирование python -c "import my_package; print(my_package.__version__)" # Деактивация окружения deactivate

Публикация и распространение Python пакетов

После того как ваш пакет успешно работает локально, самое время поделиться им с миром. Публикация пакета в Python Package Index (PyPI) позволяет любому разработчику установить ваш пакет с помощью простой команды pip install . Это существенно упрощает распространение вашего кода и увеличивает его ценность для сообщества. 🌐

Процесс публикации включает несколько этапов:

Подготовка пакета к публикации Регистрация на PyPI Создание дистрибутивов Загрузка на PyPI Поддержка и обновление пакета

1. Подготовка пакета к публикации

Перед публикацией убедитесь, что ваш пакет готов:

README.md содержит четкое описание, примеры использования и инструкцию по установке

Документация полная и понятная

Все тесты проходят успешно

Код соответствует стандартам PEP 8

Выбрана подходящая лицензия (MIT, Apache 2.0, GPL и т.д.)

Версия пакета корректно установлена

Также рекомендуется создать файл MANIFEST.in , который определяет дополнительные файлы для включения в дистрибутив:

include LICENSE include README.md recursive-include my_package/data *.json *.csv recursive-include docs *.md *.rst global-exclude *.py[cod] __pycache__ *.so

2. Регистрация на PyPI

Для публикации пакетов вам понадобится аккаунт на PyPI. Рекомендуется начать с тестового сервера TestPyPI:

Зарегистрируйтесь на TestPyPI Зарегистрируйтесь на PyPI для финальной публикации

Создайте файл конфигурации ~/.pypirc для хранения учетных данных:

[distutils] index-servers = pypi testpypi [pypi] username = your_username password = your_password [testpypi] repository = https://test.pypi.org/legacy/ username = your_username password = your_password

Для более безопасного подхода рекомендуется использовать токены API вместо пароля.

3. Создание дистрибутивов

Для публикации необходимо создать дистрибутивы пакета. Рекомендуется использовать современные инструменты:

Bash Скопировать код # Установка необходимых инструментов pip install --upgrade build twine # Создание дистрибутивов python -m build

Эта команда создаст в директории dist/ два типа дистрибутивов:

Source distribution (sdist) — архив исходного кода (.tar.gz)

— архив исходного кода (.tar.gz) Wheel distribution (bdist_wheel) — предкомпилированный пакет (.whl)

4. Загрузка на PyPI

Сначала рекомендуется загрузить пакет на TestPyPI:

Bash Скопировать код # Загрузка на TestPyPI python -m twine upload --repository testpypi dist/* # Проверка установки с TestPyPI pip install --index-url https://test.pypi.org/simple/ --extra-index-url https://pypi.org/simple/ my_package

После успешной проверки можно публиковать на основном PyPI:

Bash Скопировать код # Загрузка на PyPI python -m twine upload dist/*

Теперь ваш пакет доступен всем пользователям:

Bash Скопировать код pip install my_package

5. Поддержка и обновление пакета

После публикации начинается этап поддержки:

Отвечайте на issues и pull requests в репозитории

Обновляйте документацию при изменении функциональности

При выпуске новых версий следуйте семантическому версионированию

Поддерживайте CHANGELOG.md с описанием изменений в каждой версии

Автоматизируйте тестирование и выпуск новых версий с помощью CI/CD

Процесс обновления пакета:

Внесите изменения в код Обновите номер версии Обновите CHANGELOG.md Пересоздайте дистрибутивы Загрузите новую версию на PyPI

Автоматизация выпуска новых версий может существенно упростить этот процесс. Популярные инструменты включают GitHub Actions, Travis CI, и специализированные инструменты как bumpversion .

Альтернативные способы распространения пакетов:

Метод Преимущества Недостатки Когда использовать PyPI (основной метод) Широкая доступность, стандартный подход Общедоступный, требует подготовки Для большинства открытых пакетов Частный репозиторий PyPI Контроль доступа, внутреннее использование Дополнительная инфраструктура Для корпоративных или закрытых пакетов Установка из GitHub Простота, нет необходимости в PyPI Менее удобно, нет версионирования через pip Для проектов в активной разработке Conda-forge Доступ к экосистеме Conda Дополнительная настройка Для научных пакетов с нестандартными зависимостями

Установка из GitHub выполняется следующим образом:

Bash Скопировать код # Установка последней версии из основной ветки pip install git+https://github.com/username/repo.git # Установка конкретной версии (тега) pip install git+https://github.com/username/repo.git@v1.0.0 # Установка из определенной ветки pip install git+https://github.com/username/repo.git@develop

Для внутреннего использования в организациях можно настроить приватный PyPI сервер с помощью инструментов вроде pypiserver или использовать сервисы, предоставляющие приватные репозитории пакетов.