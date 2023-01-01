Пул потоков в Python: как работать с ThreadPoolExecutor для параллельных задач

import concurrent.futures import threading import time import os import psutil class DynamicThreadPoolExecutor: """Исполнитель пула потоков с динамическим изменением размера""" def __init__(self, min_workers=1, max_workers=None, adjust_interval=60, load_threshold=0.7): self.min_workers = min_workers self.max_workers = max_workers or (os.cpu_count() or 1) * 5 self.adjust_interval = adjust_interval # Интервал корректировки в секундах self.load_threshold = load_threshold # Порог загрузки для увеличения self.executor = concurrent.futures.ThreadPoolExecutor( max_workers=self.min_workers ) self.current_workers = self.min_workers self.task_count = 0 self.task_lock = threading.Lock() self.monitor_thread = threading.Thread( target=self._monitor, daemon=True ) self.running = True self.monitor_thread.start() def _monitor(self): """Мониторит нагрузку и корректирует размер пула""" while self.running: time.sleep(self.adjust_interval) # Определяем текущую загрузку пула with self.task_lock: if self.task_count > 0: load = self.task_count / self.current_workers else: load = 0 if load > self.load_threshold and self.current_workers < self.max_workers: # Увеличиваем пул, если загрузка высока new_size = min( self.current_workers * 2, self.max_workers ) print(f"Увеличиваем пул потоков: {self.current_workers} -> {new_size}") # Создаем новый executor с увеличенным размером new_executor = concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=new_size) old_executor = self.executor self.executor = new_executor self.current_workers = new_size # Завершаем старый executor, но позволяем завершить текущие задачи old_executor.shutdown(wait=False) elif load < self.load_threshold * 0.3 and self.current_workers > self.min_workers: # Уменьшаем пул, если загрузка низкая new_size = max( self.current_workers // 2, self.min_workers ) print(f"Уменьшаем пул потоков: {self.current_workers} -> {new_size}") new_executor = concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=new_size) old_executor = self.executor self.executor = new_executor self.current_workers = new_size old_executor.shutdown(wait=False) def submit(self, fn, *args, **kwargs): """Отправляет задачу на выполнение""" with self.task_lock: self.task_count += 1 future = self.executor.submit(fn, *args, **kwargs) future.add_done_callback(self._task_done) return future def _task_done(self, future): """Вызывается при завершении задачи""" with self.task_lock: self.task_count -= 1 def shutdown(self, wait=True): """Завершает работу пула потоков""" self.running = False self.monitor_thread.join(timeout=1) self.executor.shutdown(wait=wait) def __enter__(self): return self def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb): self.shutdown() # Пример использования def example_task(task_id): print(f"Задача {task_id} выполняется") time.sleep(random.uniform(1, 3)) return f"Результат {task_id}" with DynamicThreadPoolExecutor(min_workers=2, max_workers=10) as executor: # Отправляем волны задач for wave in range(3): print(f"

Запуск волны {wave} задач") futures = [] # Создаем много задач в каждой волне task_count = 5 if wave == 0 else (15 if wave == 1 else 3) for i in range(task_count): futures.append(executor.submit(example_task, f"{wave}-{i}")) # Ждем завершения всех задач в волне for future in concurrent.futures.as_completed(futures): result = future.result() print(f"Получен результат: {result}") # Пауза между волнами time.sleep(5)