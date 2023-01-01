Конечные автоматы в Python: теория и практическое применение Марина: К каждому из вопросов нужно подготовить ответ не более 30-40 строк.

class Token: def __init__(self, type, value): self.type = type self.value = value def __repr__(self): return f"Token({self.type}, {repr(self.value)})" class Tokenizer: def __init__(self): # Определение состояний self.START = 'START' self.INTEGER = 'INTEGER' self.OPERATOR = 'OPERATOR' self.PARENTHESIS = 'PARENTHESIS' self.WHITESPACE = 'WHITESPACE' self.ERROR = 'ERROR' # Начальное состояние self.state = self.START # Буфер для текущего токена self.current_buffer = "" def tokenize(self, text): self.state = self.START self.current_buffer = "" tokens = [] for char in text: # Обработка переходов на основе текущего состояния и символа if self.state == self.START: if char.isdigit(): self.state = self.INTEGER self.current_buffer = char elif char in "+-*/": tokens.append(Token('OPERATOR', char)) elif char in "()": tokens.append(Token('PARENTHESIS', char)) elif char.isspace(): pass # Игнорируем пробелы в начальном состоянии else: self.state = self.ERROR self.current_buffer = char elif self.state == self.INTEGER: if char.isdigit(): self.current_buffer += char else: # Добавляем накопленное число в токены tokens.append(Token('INTEGER', int(self.current_buffer))) self.current_buffer = "" # Обрабатываем текущий символ if char in "+-*/": tokens.append(Token('OPERATOR', char)) self.state = self.START elif char in "()": tokens.append(Token('PARENTHESIS', char)) self.state = self.START elif char.isspace(): self.state = self.START else: self.state = self.ERROR self.current_buffer = char elif self.state == self.ERROR: # В случае ошибки просто пропускаем все символы # до пробела или оператора if char.isspace() or char in "+-*/()": tokens.append(Token('ERROR', self.current_buffer)) self.current_buffer = "" self.state = self.START # Обрабатываем текущий символ if char in "+-*/": tokens.append(Token('OPERATOR', char)) elif char in "()": tokens.append(Token('PARENTHESIS', char)) else: self.current_buffer += char # Обрабатываем оставшийся буфер if self.state == self.INTEGER and self.current_buffer: tokens.append(Token('INTEGER', int(self.current_buffer))) elif self.state == self.ERROR and self.current_buffer: tokens.append(Token('ERROR', self.current_buffer)) return tokens # Тестирование токенизатора tokenizer = Tokenizer() expressions = [ "2 + 3 * 4", "(15 – 5) / 2", "42 + abc", # С ошибкой "3 * (7 – 2) + 1" ] for expr in expressions: tokens = tokenizer.tokenize(expr) print(f"Выражение: {expr}") print(f"Токены: {tokens}") print()