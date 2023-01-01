Разработка кастомных компонентов JavaFX: практика и примеры

public class ColorSelector extends VBox { private final ObjectProperty<Color> colorProperty = new SimpleObjectProperty<>(Color.WHITE); private final TextField hexField; private final Rectangle colorPreview; public ColorSelector() { // Превью цвета colorPreview = new Rectangle(100, 50); colorPreview.setStroke(Color.GRAY); colorPreview.fillProperty().bind(colorProperty); // Поле для ввода hex-кода hexField = new TextField("#FFFFFF"); hexField.setPromptText("#RRGGBB"); hexField.setPrefWidth(100); // Обработчик изменения текста hexField.textProperty().addListener((obs, oldVal, newVal) -> { if (newVal.matches("#[0-9A-Fa-f]{6}")) { try { colorProperty.set(Color.web(newVal)); } catch (Exception e) { // Некорректный формат, игнорируем } } }); // Обновление текстового поля при изменении цвета colorProperty.addListener((obs, oldVal, newVal) -> { String hex = String.format("#%02X%02X%02X", (int)(newVal.getRed() * 255), (int)(newVal.getGreen() * 255), (int)(newVal.getBlue() * 255)); hexField.setText(hex); }); // Набор предустановленных цветов HBox presets = new HBox(5); Color[] colors = {Color.BLACK, Color.RED, Color.GREEN, Color.BLUE, Color.YELLOW, Color.PURPLE}; for (Color color : colors) { Rectangle rect = new Rectangle(20, 20, color); rect.setStroke(Color.GRAY); rect.setOnMouseClicked(e -> setColor(color)); presets.getChildren().add(rect); } // Собираем компонент setSpacing(10); setPadding(new Insets(10)); getChildren().addAll(colorPreview, hexField, presets); } // API для работы с цветом public Color getColor() { return colorProperty.get(); } public void setColor(Color color) { colorProperty.set(color); } public ObjectProperty<Color> colorProperty() { return colorProperty; } }