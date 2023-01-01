Кастомные исключения в Java: создание и применение на практике

Java Скопировать код

// Базовый класс для всех ошибок валидации public abstract class ValidationException extends Exception { public ValidationException(String message) { super(message); } } // Специализированные исключения public class EmptyFieldException extends ValidationException { private final String fieldName; public EmptyFieldException(String fieldName) { super("Field '" + fieldName + "' cannot be empty"); this.fieldName = fieldName; } public String getFieldName() { return fieldName; } } public class InvalidFormatException extends ValidationException { private final String fieldName; private final String value; private final String expectedFormat; public InvalidFormatException(String fieldName, String value, String expectedFormat) { super(String.format("Field '%s' with value '%s' doesn't match format: %s", fieldName, value, expectedFormat)); this.fieldName = fieldName; this.value = value; this.expectedFormat = expectedFormat; } // Геттеры... } // Использование в сервисе валидации public class UserValidator { public void validate(User user) throws ValidationException { if (user.getName() == null || user.getName().trim().isEmpty()) { throw new EmptyFieldException("name"); } if (user.getEmail() != null && !isValidEmail(user.getEmail())) { throw new InvalidFormatException("email", user.getEmail(), "username@domain.com"); } // Другие проверки... } // Вспомогательные методы... } // Обработка в контроллере @PostMapping("/users") public ResponseEntity<Object> createUser(@RequestBody User user) { try { userValidator.validate(user); User createdUser = userService.createUser(user); return ResponseEntity.status(HttpStatus.CREATED).body(createdUser); } catch (EmptyFieldException e) { return ResponseEntity .status(HttpStatus.BAD_REQUEST) .body(Map.of( "error", "validation_error", "field", e.getFieldName(), "message", e.getMessage() )); } catch (InvalidFormatException e) { return ResponseEntity .status(HttpStatus.BAD_REQUEST) .body(Map.of( "error", "format_error", "field", e.getFieldName(), "value", e.getValue(), "expectedFormat", e.getExpectedFormat(), "message", e.getMessage() )); } catch (ValidationException e) { return ResponseEntity .status(HttpStatus.BAD_REQUEST) .body(Map.of("error", "validation_error", "message", e.getMessage())); } }