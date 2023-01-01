Расширяем Python-приложения с помощью хуков: гибкость без изменений

Python Скопировать код

class ContextualHookManager: def __init__(self): self.hooks = {} def register(self, hook_name, callback): if hook_name not in self.hooks: self.hooks[hook_name] = [] self.hooks[hook_name].append(callback) def trigger(self, hook_name, context, *args, **kwargs): """Вызывает хуки с передачей контекста выполнения""" if hook_name not in self.hooks: return [] results = [] for callback in self.hooks[hook_name]: # Передаем контекст и аргументы results.append(callback(context, *args, **kwargs)) return results # Пример контекста и обработчика class RequestContext: def __init__(self, user=None, request_data=None): self.user = user self.request_data = request_data or {} self.response_data = {} self.errors = [] def add_error(self, error): self.errors.append(error) def is_valid(self): return len(self.errors) == 0 # Пример использования hook_manager = ContextualHookManager() def validate_permissions(context, resource_id, action): if not context.user: context.add_error("Требуется авторизация") return False # Проверка прав доступа if action == "delete" and context.user["role"] != "admin": context.add_error("Недостаточно прав для удаления") return False return True def log_action(context, resource_id, action): print(f"Пользователь {context.user['id'] if context.user else 'anonymous'} " f"пытается выполнить действие {action} для ресурса {resource_id}") return True # Регистрируем обработчики hook_manager.register("pre_action", validate_permissions) hook_manager.register("pre_action", log_action) # Использование def perform_action(user, resource_id, action): context = RequestContext(user=user) # Проверяем, можно ли выполнить действие results = hook_manager.trigger("pre_action", context, resource_id, action) if all(results) and context.is_valid(): print(f"Выполняем действие {action} для ресурса {resource_id}") return True else: print(f"Действие отклонено: {context.errors}") return False # Тестирование admin_user = {"id": 1, "role": "admin"} regular_user = {"id": 2, "role": "user"} perform_action(admin_user, 42, "delete") # Разрешено perform_action(regular_user, 42, "delete") # Отклонено