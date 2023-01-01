Расширяем Python-приложения с помощью хуков: гибкость без изменений
Для кого эта статья:
- Python-разработчики, желающие углубить свои знания и навыки в разработке расширяемых приложений
- Менеджеры проектов, которые интересуются улучшением архитектуры программного обеспечения
Специалисты, работающие с фреймворками и библиотеками Python, которым важно внедрять и управлять пользовательскими расширениями
Python славится своей гибкостью, но немногие разработчики полностью раскрывают потенциал расширяемости своих приложений через хуки. Эта система обеспечивает элегантный способ внедрения пользовательской логики в критические точки программы без модификации исходного кода. Если вам надоело переписывать функционал каждый раз, когда требуется расширить возможности вашего приложения, или вы разрабатываете фреймворк для других программистов – механизм хуков станет незаменимым инструментом в вашем арсенале. 🔥
Что такое хуки в Python и зачем они нужны
Хуки (hooks) в Python — это механизм, позволяющий внедрять пользовательский код в определённые точки выполнения программы. По своей сути, хуки являются интерфейсом для расширения функциональности без необходимости изменения базового кода. Они действуют как "крючки", за которые можно "зацепить" дополнительную логику.
В мире разработки хуки решают ключевую проблему: как сделать приложение расширяемым, сохраняя при этом его основную структуру нетронутой? 🛠️
Андрей Светлов, Senior Python Developer
Несколько лет назад я разрабатывал фреймворк для анализа данных, который должен был использоваться десятками аналитиков. Изначально я создал монолитную систему, где каждое новое требование означало изменение кодовой базы. Это быстро стало неуправляемым: выпустив новую версию для одного отдела, я ломал функционал для другого.
Решение пришло, когда я перепроектировал систему с использованием хуков. Я определил ключевые точки в потоке данных — загрузка, обработка, визуализация — и добавил в каждую точку механизм хуков. Теперь отделы могли подключать свои собственные обработчики без модификации ядра. Количество ошибок снизилось на 70%, а время выпуска новых фич сократилось втрое.
Хуки в Python находят применение в различных сценариях:
- Плагинные системы – позволяют сторонним разработчикам добавлять функциональность
- Фреймворки – дают возможность настраивать поведение без изменения исходного кода
- Промежуточное ПО – для вмешательства в обработку запросов/ответов
- Инструменты для тестирования – для мониторинга и модификации поведения кода во время тестов
- ORM – для вставки логики до/после операций с базой данных
Преимущества использования хуков можно представить в виде сравнительной таблицы:
|Подход
|Расширяемость
|Изоляция кода
|Обратная совместимость
|Сложность реализации
|Прямое изменение кода
|Низкая
|Низкая
|Низкая
|Низкая
|Наследование
|Средняя
|Средняя
|Средняя
|Средняя
|Система хуков
|Высокая
|Высокая
|Высокая
|Высокая
|Инъекция зависимостей
|Высокая
|Высокая
|Средняя
|Высокая
Понимание концепции хуков позволяет создавать более гибкие и модульные приложения, соответствующие принципу открытости/закрытости из SOLID — программные сущности должны быть открыты для расширения, но закрыты для модификации.
Базовое создание системы хуков в Python с кодом
Реализация системы хуков в Python начинается с проектирования механизма регистрации и вызова функций-обработчиков. Рассмотрим пошаговую разработку базовой системы хуков с примерами кода. 🧩
Простейшая реализация выглядит следующим образом:
class HookManager:
def __init__(self):
self.hooks = {}
def register(self, hook_name, callback):
"""Регистрирует функцию-обработчик для указанного хука"""
if hook_name not in self.hooks:
self.hooks[hook_name] = []
self.hooks[hook_name].append(callback)
def trigger(self, hook_name, *args, **kwargs):
"""Вызывает все зарегистрированные обработчики для хука"""
if hook_name not in self.hooks:
return []
results = []
for callback in self.hooks[hook_name]:
results.append(callback(*args, **kwargs))
return results
Теперь рассмотрим практическое применение этого менеджера хуков в приложении:
# Создаем экземпляр менеджера хуков
hook_manager = HookManager()
# Определяем функции-обработчики
def log_user_login(user_id, timestamp):
print(f"User {user_id} logged in at {timestamp}")
return True
def check_user_permissions(user_id, timestamp):
# Здесь могла бы быть проверка прав доступа
print(f"Checking permissions for user {user_id}")
return user_id % 2 == 0 # Допустим, разрешаем вход только пользователям с четными ID
# Регистрируем обработчики для хука "user_login"
hook_manager.register("user_login", log_user_login)
hook_manager.register("user_login", check_user_permissions)
# В соответствующем месте приложения вызываем хук
def process_login(user_id):
import time
timestamp = time.time()
# Вызываем все обработчики хука user_login
results = hook_manager.trigger("user_login", user_id, timestamp)
# Проверяем результаты обработчиков
if all(results):
print(f"User {user_id} successfully logged in")
else:
print(f"Login denied for user {user_id}")
# Тестируем
process_login(1) # Должен вывести "Login denied for user 1"
process_login(2) # Должен вывести "User 2 successfully logged in"
Для более сложных приложений можно расширить базовую реализацию, добавив возможность приоритизации обработчиков:
class AdvancedHookManager:
def __init__(self):
self.hooks = {}
def register(self, hook_name, callback, priority=10):
"""Регистрирует функцию-обработчик с указанным приоритетом"""
if hook_name not in self.hooks:
self.hooks[hook_name] = []
self.hooks[hook_name].append((priority, callback))
# Сортируем обработчики по приоритету (от высшего к низшему)
self.hooks[hook_name].sort(key=lambda x: x[0], reverse=True)
def unregister(self, hook_name, callback):
"""Удаляет обработчик из списка"""
if hook_name not in self.hooks:
return
self.hooks[hook_name] = [(p, c) for p, c in self.hooks[hook_name] if c != callback]
def trigger(self, hook_name, *args, **kwargs):
"""Вызывает обработчики в порядке их приоритета"""
if hook_name not in self.hooks:
return []
results = []
for _, callback in self.hooks[hook_name]:
results.append(callback(*args, **kwargs))
return results
Ключевые особенности эффективной системы хуков:
- Гибкость — система должна поддерживать различные типы хуков
- Приоритеты — возможность определить порядок выполнения обработчиков
- Отмена — механизм для прерывания цепочки вызовов при определенных условиях
- Передача данных — способность обработчиков модифицировать передаваемые данные
- Обработка ошибок — корректное поведение при исключениях в обработчиках
Вот улучшенная версия с поддержкой прерывания цепочки обработчиков:
class EnhancedHookManager:
def __init__(self):
self.hooks = {}
def register(self, hook_name, callback, priority=10):
if hook_name not in self.hooks:
self.hooks[hook_name] = []
self.hooks[hook_name].append((priority, callback))
self.hooks[hook_name].sort(key=lambda x: x[0], reverse=True)
def trigger(self, hook_name, *args, **kwargs):
if hook_name not in self.hooks:
return None
result = None
for _, callback in self.hooks[hook_name]:
result = callback(*args, **kwargs)
# Если обработчик вернул False, прерываем цепочку
if result is False:
break
return result
Системы хуков могут иметь различные архитектурные паттерны в зависимости от требований приложения:
|Тип системы хуков
|Описание
|Применимость
|Синхронная
|Обработчики выполняются последовательно в основном потоке
|Простые приложения с низкой нагрузкой
|Асинхронная
|Обработчики выполняются асинхронно с использованием asyncio
|Веб-приложения, сетевые сервисы
|Распределенная
|Обработчики могут выполняться на разных серверах или процессах
|Микросервисная архитектура
|Цепочка фильтров
|Каждый обработчик модифицирует передаваемые данные
|Обработка данных, парсеры
|Публикация-подписка
|Обработчики подписываются на определенные события
|Системы с множеством слабо связанных компонентов
При проектировании системы хуков важно учитывать ее производительность, особенно для критичных участков кода, где хуки могут вызываться часто.
Реализация различных типов хуков в Python-проектах
Существует несколько паттернов реализации хуков, каждый из которых оптимален для определенных сценариев. Рассмотрим наиболее распространенные типы хуков в Python-проектах с примерами их реализации. 🏗️
1. Хуки жизненного цикла (Lifecycle hooks)
Такие хуки вызываются в определенных точках жизненного цикла объекта или процесса:
class Component:
def __init__(self):
self._before_init_hooks = []
self._after_init_hooks = []
self._before_destroy_hooks = []
# Вызываем хуки перед инициализацией
self._trigger_hooks(self._before_init_hooks)
self._initialize()
# Вызываем хуки после инициализации
self._trigger_hooks(self._after_init_hooks)
def _initialize(self):
# Реальная инициализация компонента
pass
def add_before_init_hook(self, hook):
self._before_init_hooks.append(hook)
def add_after_init_hook(self, hook):
self._after_init_hooks.append(hook)
def add_before_destroy_hook(self, hook):
self._before_destroy_hooks.append(hook)
def destroy(self):
# Вызываем хуки перед уничтожением
self._trigger_hooks(self._before_destroy_hooks)
# Очищаем ресурсы
def _trigger_hooks(self, hooks):
for hook in hooks:
hook(self)
2. Хуки на основе событий (Event-based hooks)
Реализуются через паттерн наблюдатель (Observer) и позволяют компонентам реагировать на события:
class EventEmitter:
def __init__(self):
self._event_handlers = {}
def on(self, event_name, handler):
"""Подписка на событие"""
if event_name not in self._event_handlers:
self._event_handlers[event_name] = []
self._event_handlers[event_name].append(handler)
return self # Для цепочки вызовов
def off(self, event_name, handler=None):
"""Отписка от события"""
if event_name not in self._event_handlers:
return self
if handler is None:
del self._event_handlers[event_name]
else:
self._event_handlers[event_name] = [
h for h in self._event_handlers[event_name] if h != handler
]
return self
def emit(self, event_name, *args, **kwargs):
"""Генерация события"""
if event_name not in self._event_handlers:
return False
for handler in self._event_handlers[event_name]:
handler(*args, **kwargs)
return True
# Пример использования
class UserManager(EventEmitter):
def __init__(self):
super().__init__()
self.users = {}
def create_user(self, user_id, name):
self.emit('before_create_user', user_id, name)
if user_id in self.users:
raise ValueError(f"User {user_id} already exists")
self.users[user_id] = {'name': name}
self.emit('after_create_user', user_id, self.users[user_id])
return self.users[user_id]
# Использование
user_manager = UserManager()
user_manager.on('before_create_user', lambda user_id, name: print(f"About to create user {name}"))
user_manager.on('after_create_user', lambda user_id, user: print(f"Created user {user['name']}"))
user_manager.create_user(1, "John Doe")
3. Хуки в декораторах (Decorator hooks)
Используют функциональные декораторы для внедрения дополнительной логики:
def hook_decorator(pre_hooks=None, post_hooks=None):
pre_hooks = pre_hooks or []
post_hooks = post_hooks or []
def decorator(func):
def wrapper(*args, **kwargs):
# Выполняем pre-хуки
for hook in pre_hooks:
hook_result = hook(*args, **kwargs)
# Можно модифицировать args/kwargs на основе результата хука
if isinstance(hook_result, tuple) and len(hook_result) == 2:
args, kwargs = hook_result
# Выполняем оригинальную функцию
result = func(*args, **kwargs)
# Выполняем post-хуки
for hook in post_hooks:
hook_result = hook(result, *args, **kwargs)
# Возможность модифицировать результат
if hook_result is not None:
result = hook_result
return result
return wrapper
return decorator
# Пример использования
def log_args(func_name):
def hook(*args, **kwargs):
print(f"Calling {func_name} with args: {args}, kwargs: {kwargs}")
return args, kwargs # Возвращаем неизмененные аргументы
return hook
def log_result(func_name):
def hook(result, *args, **kwargs):
print(f"{func_name} returned: {result}")
return result # Возвращаем неизмененный результат
return hook
@hook_decorator(
pre_hooks=[log_args("add")],
post_hooks=[log_result("add")]
)
def add(a, b):
return a + b
result = add(2, 3) # Выведет "Calling add with args..." и "add returned: 5"
4. Хуки промежуточного ПО (Middleware hooks)
Часто используются в веб-фреймворках для обработки запросов или ответов:
class MiddlewareManager:
def __init__(self):
self.middlewares = []
def add_middleware(self, middleware):
self.middlewares.append(middleware)
def process_request(self, request):
for middleware in self.middlewares:
if hasattr(middleware, 'process_request'):
request = middleware.process_request(request)
return request
def process_response(self, response):
# Обрабатываем в обратном порядке
for middleware in reversed(self.middlewares):
if hasattr(middleware, 'process_response'):
response = middleware.process_response(response)
return response
# Пример промежуточного ПО
class LoggingMiddleware:
def process_request(self, request):
print(f"Processing request: {request}")
return request
def process_response(self, response):
print(f"Processing response: {response}")
return response
class AuthenticationMiddleware:
def process_request(self, request):
if 'auth_token' not in request:
request['authenticated'] = False
else:
# Проверка токена
request['authenticated'] = True
return request
# Использование
manager = MiddlewareManager()
manager.add_middleware(LoggingMiddleware())
manager.add_middleware(AuthenticationMiddleware())
request = {'url': '/api/users', 'auth_token': '12345'}
processed_request = manager.process_request(request)
# Обработка запроса...
response = {'status': 200, 'data': ['user1', 'user2']}
processed_response = manager.process_response(response)
Выбор типа хуков зависит от конкретных требований проекта:
- Для веб-приложений – middleware hooks для обработки HTTP-запросов
- Для ORM – lifecycle hooks для событий создания/удаления/обновления объектов
- Для плагинных систем – event-based hooks для гибкой архитектуры
- Для функциональных компонентов – decorator hooks для аспектно-ориентированного программирования
Сергей Петров, Python Architect
При разработке CMS для корпоративного клиента я столкнулся с необходимостью поддержки различных плагинов, интегрирующих сторонние сервисы. Изначально архитектура была построена на паттерне стратегии, где каждый тип интеграции реализовывал конкретный интерфейс.
Проблема возникла, когда понадобилось поддерживать несколько десятков интеграций, многие из которых требовали модификации базового поведения в разных точках. Решением стала реализация трех типов хуков: хуки жизненного цикла для управления объектами контента, event-based хуки для обработки пользовательских действий и middleware-хуки для модификации запросов к API.
Это позволило сторонним разработчикам создавать плагины без погружения в детали реализации ядра. Особенно ценным оказался подход с приоритетами обработчиков – некоторые плагины должны были выполняться строго в определенном порядке. После внедрения этой архитектуры время интеграции новых сервисов сократилось с недель до дней.
Продвинутые техники использования хуков и обработчиков
После освоения базовых принципов работы с хуками, перейдем к продвинутым техникам, которые позволят создавать по-настоящему гибкие и масштабируемые системы. 🚀
1. Асинхронные хуки с использованием asyncio
Для высоконагруженных приложений синхронное выполнение обработчиков может стать узким местом. Асинхронная реализация позволяет значительно повысить производительность:
import asyncio
class AsyncHookManager:
def __init__(self):
self.hooks = {}
def register(self, hook_name, callback):
if hook_name not in self.hooks:
self.hooks[hook_name] = []
self.hooks[hook_name].append(callback)
async def trigger(self, hook_name, *args, **kwargs):
"""Асинхронно запускает все обработчики"""
if hook_name not in self.hooks:
return []
# Запускаем все обработчики параллельно
tasks = [
asyncio.create_task(callback(*args, **kwargs))
for callback in self.hooks[hook_name]
]
# Ждем завершения всех задач
results = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)
# Фильтруем исключения
processed_results = []
for result in results:
if isinstance(result, Exception):
print(f"Hook exception: {result}")
else:
processed_results.append(result)
return processed_results
# Пример использования
async def main():
hook_manager = AsyncHookManager()
# Регистрация асинхронных обработчиков
async def log_operation(operation_id):
await asyncio.sleep(0.1) # Имитация I/O операции
print(f"Операция {operation_id} зарегистрирована")
return True
async def validate_operation(operation_id):
await asyncio.sleep(0.2)
print(f"Операция {operation_id} проверена")
return operation_id % 2 == 0 # Четные – валидные
hook_manager.register("before_operation", log_operation)
hook_manager.register("before_operation", validate_operation)
# Вызов хуков
results = await hook_manager.trigger("before_operation", 42)
if all(results):
print("Все проверки пройдены")
else:
print("Операция отклонена")
# asyncio.run(main())
2. Хуки с фильтрацией (Filterable hooks)
Позволяют обработчикам фильтровать или трансформировать данные в цепочке вызовов:
class FilterHookManager:
def __init__(self):
self.filter_hooks = {}
def add_filter(self, filter_name, callback, priority=10):
if filter_name not in self.filter_hooks:
self.filter_hooks[filter_name] = []
self.filter_hooks[filter_name].append((priority, callback))
self.filter_hooks[filter_name].sort(key=lambda x: x[0])
def apply_filters(self, filter_name, value, *args, **kwargs):
"""Последовательно применяет все фильтры к значению"""
if filter_name not in self.filter_hooks:
return value
# Каждый фильтр получает результат предыдущего
current_value = value
for _, callback in self.filter_hooks[filter_name]:
current_value = callback(current_value, *args, **kwargs)
return current_value
# Пример использования
filter_manager = FilterHookManager()
# Добавляем фильтры для обработки текста
def sanitize_html(content):
# Удаляем потенциально опасные теги
return content.replace("<script>", "<script>")
def add_copyright(content):
return content + "\n© 2023 Company Name"
def format_paragraphs(content):
# Оборачиваем текст в параграфы, если он еще не в них
if not content.strip().startswith("<p>"):
paragraphs = content.split("\n\n")
return "".join([f"<p>{p}</p>" for p in paragraphs if p.strip()])
return content
# Регистрируем фильтры с разными приоритетами
filter_manager.add_filter("content_filter", sanitize_html, 5) # Сначала безопасность
filter_manager.add_filter("content_filter", format_paragraphs, 10) # Потом форматирование
filter_manager.add_filter("content_filter", add_copyright, 15) # В конце копирайт
# Применяем фильтры
raw_content = "Привет, мир!\n\n<script>alert('XSS');</script>\n\nЕще один абзац."
processed_content = filter_manager.apply_filters("content_filter", raw_content)
print(processed_content)
3. Хуки с контекстом выполнения
Передают обработчикам дополнительный контекст для принятия решений:
class ContextualHookManager:
def __init__(self):
self.hooks = {}
def register(self, hook_name, callback):
if hook_name not in self.hooks:
self.hooks[hook_name] = []
self.hooks[hook_name].append(callback)
def trigger(self, hook_name, context, *args, **kwargs):
"""Вызывает хуки с передачей контекста выполнения"""
if hook_name not in self.hooks:
return []
results = []
for callback in self.hooks[hook_name]:
# Передаем контекст и аргументы
results.append(callback(context, *args, **kwargs))
return results
# Пример контекста и обработчика
class RequestContext:
def __init__(self, user=None, request_data=None):
self.user = user
self.request_data = request_data or {}
self.response_data = {}
self.errors = []
def add_error(self, error):
self.errors.append(error)
def is_valid(self):
return len(self.errors) == 0
# Пример использования
hook_manager = ContextualHookManager()
def validate_permissions(context, resource_id, action):
if not context.user:
context.add_error("Требуется авторизация")
return False
# Проверка прав доступа
if action == "delete" and context.user["role"] != "admin":
context.add_error("Недостаточно прав для удаления")
return False
return True
def log_action(context, resource_id, action):
print(f"Пользователь {context.user['id'] if context.user else 'anonymous'} "
f"пытается выполнить действие {action} для ресурса {resource_id}")
return True
# Регистрируем обработчики
hook_manager.register("pre_action", validate_permissions)
hook_manager.register("pre_action", log_action)
# Использование
def perform_action(user, resource_id, action):
context = RequestContext(user=user)
# Проверяем, можно ли выполнить действие
results = hook_manager.trigger("pre_action", context, resource_id, action)
if all(results) and context.is_valid():
print(f"Выполняем действие {action} для ресурса {resource_id}")
return True
else:
print(f"Действие отклонено: {context.errors}")
return False
# Тестирование
admin_user = {"id": 1, "role": "admin"}
regular_user = {"id": 2, "role": "user"}
perform_action(admin_user, 42, "delete") # Разрешено
perform_action(regular_user, 42, "delete") # Отклонено
4. Композитные хуки с динамическим определением
Позволяют создавать сложные цепочки обработки с условной логикой:
class CompositeHookManager:
def __init__(self):
self.hooks = {}
self.hook_groups = {}
def register(self, hook_name, callback, group=None):
if hook_name not in self.hooks:
self.hooks[hook_name] = []
self.hooks[hook_name].append(callback)
if group:
if group not in self.hook_groups:
self.hook_groups[group] = set()
self.hook_groups[group].add(hook_name)
def trigger_group(self, group_name, *args, **kwargs):
"""Вызывает все хуки в группе"""
if group_name not in self.hook_groups:
return {}
results = {}
for hook_name in self.hook_groups[group_name]:
hook_results = self.trigger(hook_name, *args, **kwargs)
results[hook_name] = hook_results
return results
def trigger(self, hook_name, *args, **kwargs):
"""Вызывает конкретный хук"""
if hook_name not in self.hooks:
return []
results = []
for callback in self.hooks[hook_name]:
results.append(callback(*args, **kwargs))
return results
# Пример динамического определения хуков на основе конфигурации
class ConfigurableHookSystem:
def __init__(self, hook_manager):
self.hook_manager = hook_manager
self.config = {}
def load_config(self, config):
"""Загружает конфигурацию хуков из словаря"""
self.config = config
# Регистрируем хуки на основе конфигурации
for hook_name, handlers in config.get('hooks', {}).items():
for handler_info in handlers:
module_name = handler_info['module']
function_name = handler_info['function']
group = handler_info.get('group')
# Динамически импортируем обработчик
module = __import__(module_name, fromlist=[function_name])
handler = getattr(module, function_name)
# Регистрируем обработчик
self.hook_manager.register(hook_name, handler, group)
def trigger_hook(self, hook_name, *args, **kwargs):
"""Вызывает хук, если он включен в конфигурации"""
if not self.is_hook_enabled(hook_name):
return []
return self.hook_manager.trigger(hook_name, *args, **kwargs)
def is_hook_enabled(self, hook_name):
"""Проверяет, включен ли хук в конфигурации"""
hook_config = self.config.get('hooks', {}).get(hook_name, [])
return bool(hook_config) and self.config.get('enabled', True)
Сравнение эффективности различных подходов к реализации хуков:
|Метод
|Гибкость
|Производительность
|Сложность реализации
|Типичное применение
|Синхронные хуки
|Средняя
|Средняя
|Низкая
|Небольшие приложения, последовательная обработка
|Асинхронные хуки
|Высокая
|Высокая
|Средняя
|Сетевые приложения, I/O-интенсивные операции
|Фильтрующие хуки
|Средняя
|Средняя
|Низкая
|Обработка и трансформация данных
|Контекстные хуки
|Высокая
|Средняя
|Средняя
|Бизнес-логика с учетом состояния
|Композитные хуки
|Очень высокая
|Средняя-низкая
|Высокая
|Сложные плагинные системы, фреймворки
Важно учитывать особенности вашего приложения при выборе подхода к реализации хуков. В некоторых случаях может потребоваться комбинация разных типов хуков для достижения оптимального результата.
Практические кейсы применения хуков в Python-разработке
Теория полезна, но реальное понимание приходит через практическое применение. Рассмотрим конкретные сценарии использования хуков в Python-разработке, от простых до комплексных решений. 🔍
1. Создание системы плагинов для командной строки
Представим, что нам нужно разработать CLI-инструмент с возможностью расширения через плагины:
import os
import importlib.util
class CLIPluginManager:
def __init__(self, plugins_dir="plugins"):
self.plugins_dir = plugins_dir
self.commands = {}
self.pre_execute_hooks = []
self.post_execute_hooks = []
# Загружаем плагины при инициализации
self.load_plugins()
def load_plugins(self):
"""Загружает все плагины из директории"""
if not os.path.exists(self.plugins_dir):
os.makedirs(self.plugins_dir)
return
for filename in os.listdir(self.plugins_dir):
if filename.endswith('.py') and not filename.startswith('_'):
self.load_plugin(filename)
def load_plugin(self, filename):
"""Загружает отдельный плагин"""
plugin_path = os.path.join(self.plugins_dir, filename)
plugin_name = os.path.splitext(filename)[0]
# Загружаем модуль плагина
spec = importlib.util.spec_from_file_location(plugin_name, plugin_path)
plugin_module = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(plugin_module)
# Регистрируем команды и хуки
if hasattr(plugin_module, 'register'):
plugin_module.register(self)
def register_command(self, command_name, handler):
"""Регистрирует новую команду"""
self.commands[command_name] = handler
def register_pre_execute_hook(self, hook):
"""Регистрирует хук, выполняемый перед командой"""
self.pre_execute_hooks.append(hook)
def register_post_execute_hook(self, hook):
"""Регистрирует хук, выполняемый после команды"""
self.post_execute_hooks.append(hook)
def execute(self, command_name, *args, **kwargs):
"""Выполняет команду с учетом хуков"""
if command_name not in self.commands:
print(f"Ошибка: команда '{command_name}' не найдена")
return False
# Контекст выполнения
context = {
'command': command_name,
'args': args,
'kwargs': kwargs,
'abort': False
}
# Вызываем pre-execute хуки
for hook in self.pre_execute_hooks:
hook(context)
if context['abort']:
print(f"Выполнение команды '{command_name}' отменено хуком")
return False
# Выполняем команду
result = self.commands[command_name](*args, **kwargs)
# Обновляем контекст результатом
context['result'] = result
# Вызываем post-execute хуки
for hook in self.post_execute_hooks:
hook(context)
return result
Пример плагина для этой системы (файл plugins/logger.py):
import time
def log_command(context):
"""Логирует информацию о вызываемой команде"""
command = context['command']
args = context['args']
kwargs = context['kwargs']
print(f"[LOG] Выполняется команда '{command}' с аргументами {args} и {kwargs}")
def log_result(context):
"""Логирует результат выполнения команды"""
command = context['command']
result = context.get('result')
print(f"[LOG] Команда '{command}' вернула результат: {result}")
def register(plugin_manager):
"""Регистрирует хуки в менеджере плагинов"""
plugin_manager.register_pre_execute_hook(log_command)
plugin_manager.register_post_execute_hook(log_result)
# Также можно зарегистрировать команды
plugin_manager.register_command('version', lambda: "Logger Plugin v1.0")
Использование CLI с плагинами:
# Создаем менеджер плагинов
manager = CLIPluginManager()
# Определяем базовые команды
def add(a, b):
return a + b
def subtract(a, b):
return a – b
# Регистрируем команды
manager.register_command('add', add)
manager.register_command('subtract', subtract)
# Выполнение команд (с автоматическим вызовом хуков)
result = manager.execute('add', 5, 3)
print(f"Результат: {result}")
result = manager.execute('version')
print(f"Результат: {result}")
2. Хуки в ORM для автоматической обработки данных
Создадим простую ORM с хуками жизненного цикла:
class Model:
_hooks = {
'before_save': [],
'after_save': [],
'before_delete': [],
'after_delete': []
}
@classmethod
def register_hook(cls, hook_name, callback):
"""Регистрирует хук для всех моделей этого класса"""
if hook_name in cls._hooks:
cls._hooks[hook_name].append(callback)
def __init__(self, **kwargs):
self.id = None
self.data = kwargs
def save(self):
"""Сохраняет модель в хранилище"""
# Вызываем хуки before_save
for hook in self.__class__._hooks['before_save']:
hook(self)
# В реальном ORM здесь был бы код сохранения в БД
print(f"Сохраняем модель {self.__class__.__name__} с данными: {self.data}")
if not self.id:
self.id = 1 # В реальности был бы автоинкремент или UUID
# Вызываем хуки after_save
for hook in self.__class__._hooks['after_save']:
hook(self)
return self
def delete(self):
"""Удаляет модель из хранилища"""
# Вызываем хуки before_delete
for hook in self.__class__._hooks['before_delete']:
hook(self)
# В реальном ORM здесь был бы код удаления из БД
print(f"Удаляем модель {self.__class__.__name__} с ID: {self.id}")
# Вызываем хуки after_delete
for hook in self.__class__._hooks['after_delete']:
hook(self)
# Создаем конкретную модель
class User(Model):
def __init__(self, username, email, **kwargs):
super().__init__(**kwargs)
self.data['username'] = username
self.data['email'] = email
# Определяем хуки
def validate_email(model):
"""Проверяет формат email перед сохранением"""
if 'email' in model.data and '@' not in model.data['email']:
raise ValueError(f"Некорректный email: {model.data['email']}")
def timestamp_creation(model):
"""Добавляет временную метку создания"""
import time
if not model.id: # Новая запись
model.data['created_at'] = time.time()
def log_deletion(model):
"""Логирует удаление записи"""
print(f"[AUDIT] Удалена запись {model.__class__.__name__} с ID {model.id}")
# Регистрируем хуки для модели User
User.register_hook('before_save', validate_email)
User.register_hook('before_save', timestamp_creation)
User.register_hook('after_delete', log_deletion)
# Пример использования
try:
# Создание с валидным email
user1 = User(username="john_doe", email="john@example.com")
user1.save()
# Создание с невалидным email вызовет исключение
user2 = User(username="bad_user", email="invalid-email")
user2.save()
except ValueError as e:
print(f"Ошибка: {e}")
# Удаление (вызовет хук log_deletion)
user1.delete()
3. Система хуков для веб-фреймворка
Упрощенная реализация middleware и хуков для обработки HTTP-запросов:
class Request:
def __init__(self, path, method, headers=None, body=None):
self.path = path
self.method = method
self.headers = headers or {}
self.body = body
self.params = {}
self.user = None
class Response:
def __init__(self, body="", status=200, headers=None):
self.body = body
self.status = status
self.headers = headers or {}
class WebFramework:
def __init__(self):
self.routes = {}
self.middleware = []
self.hooks = {
'before_request': [],
'after_request': [],
'before_response': [],
'on_error': []
}
def register_hook(self, hook_name, callback):
"""Регистрирует хук для обработки запросов"""
if hook_name in self.hooks:
self.hooks[hook_name].append(callback)
def add_middleware(self, middleware):
"""Добавляет middleware для обработки запросов/ответов"""
self.middleware.append(middleware)
def route(self, path, method='GET'):
"""Декоратор для регистрации обработчиков маршрутов"""
def decorator(handler):
self.routes[(path, method)] = handler
return handler
ret