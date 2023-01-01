Python и C/C++: ускоряем код в 10-100 раз с динамическими библиотеками

// physics_2d.cpp #include <cmath> #include <vector> #include <algorithm> extern "C" { struct Particle { double x, y; // Позиция double vx, vy; // Скорость double radius; // Радиус double mass; // Масса }; // Обновление позиции частиц void update_positions(Particle* particles, int n_particles, double dt) { for (int i = 0; i < n_particles; i++) { particles[i].x += particles[i].vx * dt; particles[i].y += particles[i].vy * dt; } } // Обработка столкновений со стенами void handle_wall_collisions(Particle* particles, int n_particles, double width, double height, double restitution) { for (int i = 0; i < n_particles; i++) { Particle& p = particles[i]; // Столкновение с левой и правой стенами if (p.x – p.radius < 0) { p.x = p.radius; p.vx = -p.vx * restitution; } else if (p.x + p.radius > width) { p.x = width – p.radius; p.vx = -p.vx * restitution; } // Столкновение с верхней и нижней стенами if (p.y – p.radius < 0) { p.y = p.radius; p.vy = -p.vy * restitution; } else if (p.y + p.radius > height) { p.y = height – p.radius; p.vy = -p.vy * restitution; } } } // Обработка столкновений между частицами void handle_particle_collisions(Particle* particles, int n_particles, double restitution) { for (int i = 0; i < n_particles; i++) { for (int j = i + 1; j < n_particles; j++) { Particle& p1 = particles[i]; Particle& p2 = particles[j]; double dx = p2.x – p1.x; double dy = p2.y – p1.y; double distance = sqrt(dx * dx + dy * dy); // Проверка на столкновение if (distance < p1.radius + p2.radius) { // Нормализация вектора столкновения double nx = dx / distance; double ny = dy / distance; // Расстояние перекрытия double overlap = p1.radius + p2.radius – distance; // Корректировка позиций для предотвращения перекрытия p1.x -= nx * overlap * 0.5; p1.y -= ny * overlap * 0.5; p2.x += nx * overlap * 0.5; p2.y += ny * overlap * 0.5; // Вычисление относительной скорости double dvx = p2.vx – p1.vx; double dvy = p2.vy – p1.vy; // Проекция скорости на нормаль столкновения double vn = dvx * nx + dvy * ny; // Если частицы удаляются друг от друга, столкновения не происходит if (vn > 0) continue; // Вычисление импульса double impulse = -(1.0 + restitution) * vn; impulse /= (1.0 / p1.mass) + (1.0 / p2.mass); // Применение импульса p1.vx -= impulse * nx / p1.mass; p1.vy -= impulse * ny / p1.mass; p2.vx += impulse * nx / p2.mass; p2.vy += impulse * ny / p2.mass; } } } } // Основная функция симуляции void simulate_step(Particle* particles, int n_particles, double width, double height, double dt, double restitution) { update_positions(particles, n_particles, dt); handle_wall_collisions(particles, n_particles, width, height, restitution); handle_particle_collisions(particles, n_particles, restitution); } } // extern "C"