Создание пользовательских аннотаций валидации в Java: мощь и гибкость

public class DateRangeValidator implements ConstraintValidator<DateRange, Object> { private String startDateField; private String endDateField; private String message; @Override public void initialize(DateRange constraintAnnotation) { this.startDateField = constraintAnnotation.startDateField(); this.endDateField = constraintAnnotation.endDateField(); this.message = constraintAnnotation.message(); } @Override public boolean isValid(Object value, ConstraintValidatorContext context) { try { // Получаем значения полей через рефлексию Field startField = value.getClass().getDeclaredField(startDateField); Field endField = value.getClass().getDeclaredField(endDateField); startField.setAccessible(true); endField.setAccessible(true); LocalDate startDate = (LocalDate) startField.get(value); LocalDate endDate = (LocalDate) endField.get(value); // Если одно из полей null, не применяем валидацию if (startDate == null || endDate == null) { return true; } // Проверяем, что конечная дата позже начальной boolean valid = endDate.isAfter(startDate) || endDate.isEqual(startDate); if (!valid) { // Настраиваем кастомное сообщение с использованием имен полей context.disableDefaultConstraintViolation(); context.buildConstraintViolationWithTemplate(message) .addPropertyNode(endDateField) .addConstraintViolation(); } return valid; } catch (NoSuchFieldException | IllegalAccessException | ClassCastException e) { // В случае ошибки рефлексии или несовместимости типов throw new ValidationException("Error validating date range", e); } } }