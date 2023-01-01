Генератор паролей на Python: надежная защита своими руками

import tkinter as tk from tkinter import ttk, messagebox import pyperclip # Для копирования в буфер обмена (необходимо установить: pip install pyperclip) from password_generator import generate_cryptographic_password, evaluate_password_strength class PasswordGeneratorApp: def __init__(self, root): self.root = root self.root.title("Генератор паролей") self.root.geometry("500x450") self.root.resizable(False, False) # Настройка интерфейса self.setup_ui() def setup_ui(self): # Главная рамка main_frame = ttk.Frame(self.root, padding=20) main_frame.pack(fill="both", expand=True) # Заголовок ttk.Label(main_frame, text="Генератор надёжных паролей", font=("Helvetica", 16)).pack(pady=10) # Рамка для настроек settings_frame = ttk.LabelFrame(main_frame, text="Настройки пароля", padding=10) settings_frame.pack(fill="x", pady=10) # Длина пароля length_frame = ttk.Frame(settings_frame) length_frame.pack(fill="x", pady=5) ttk.Label(length_frame, text="Длина пароля:").pack(side="left") self.length_var = tk.IntVar(value=12) length_scale = ttk.Scale(length_frame, from_=8, to=32, variable=self.length_var, orient="horizontal", length=200, command=self.update_length_label) length_scale.pack(side="left", padx=10) self.length_label = ttk.Label(length_frame, text="12") self.length_label.pack(side="left") # Опции для типов символов options_frame = ttk.Frame(settings_frame) options_frame.pack(fill="x", pady=10) self.use_letters = tk.BooleanVar(value=True) self.use_digits = tk.BooleanVar(value=True) self.use_special = tk.BooleanVar(value=True) ttk.Checkbutton(options_frame, text="Буквы (A-Z, a-z)", variable=self.use_letters).pack(anchor="w") ttk.Checkbutton(options_frame, text="Цифры (0-9)", variable=self.use_digits).pack(anchor="w") ttk.Checkbutton(options_frame, text="Специальные символы (!@#$)", variable=self.use_special).pack(anchor="w") # Рамка для вывода пароля result_frame = ttk.LabelFrame(main_frame, text="Ваш пароль", padding=10) result_frame.pack(fill="x", pady=10) self.password_var = tk.StringVar() password_entry = ttk.Entry(result_frame, textvariable=self.password_var, font=("Courier", 12), width=32) password_entry.pack(pady=10, fill="x") # Кнопки действий buttons_frame = ttk.Frame(main_frame) buttons_frame.pack(fill="x", pady=10) ttk.Button(buttons_frame, text="Сгенерировать", command=self.generate_password).pack(side="left", padx=5) ttk.Button(buttons_frame, text="Копировать", command=self.copy_to_clipboard).pack(side="left", padx=5) # Индикатор сложности пароля strength_frame = ttk.LabelFrame(main_frame, text="Сложность пароля", padding=10) strength_frame.pack(fill="x", pady=10) self.strength_var = tk.IntVar() self.strength_progressbar = ttk.Progressbar(strength_frame, variable=self.strength_var, maximum=100) self.strength_progressbar.pack(fill="x", pady=5) self.strength_label = ttk.Label(strength_frame, text="Нет пароля") self.strength_label.pack(anchor="w") def update_length_label(self, *args): self.length_label.config(text=str(self.length_var.get())) def generate_password(self): try: # Проверяем, что хотя бы один тип символов выбран if not (self.use_letters.get() or self.use_digits.get() or self.use_special.get()): messagebox.showerror("Ошибка", "Выберите хотя бы один тип символов") return # Генерируем пароль password = generate_cryptographic_password( self.length_var.get(), self.use_letters.get(), self.use_digits.get(), self.use_special.get() ) # Обновляем поле с паролем self.password_var.set(password) # Оцениваем и отображаем сложность strength = evaluate_password_strength(password) self.strength_var.set(strength) if strength < 40: strength_text = "Слабый пароль" elif strength < 70: strength_text = "Средний пароль" else: strength_text = "Сильный пароль" self.strength_label.config(text=f"{strength_text} ({strength}/100)") except Exception as e: messagebox.showerror("Ошибка", str(e)) def copy_to_clipboard(self): password = self.password_var.get() if password: pyperclip.copy(password) messagebox.showinfo("Успешно", "Пароль скопирован в буфер обмена") else: messagebox.showwarning("Предупреждение", "Сначала сгенерируйте пароль") if __name__ == "__main__": root = tk.Tk() app = PasswordGeneratorApp(root) root.mainloop()