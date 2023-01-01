5 способов создать форму обратной связи на сайте без опыта

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Владельцы и администраторы сайтов, желающие повысить конверсию и улучшить коммуникацию с клиентами

Начинающие веб-разработчики и дизайнеры, ищущие простые решения для создания форм обратной связи

Маркетологи и предприниматели, заинтересованные в увеличении числа лидов и улучшении взаимодействия с пользователями Без работающей формы обратной связи ваш сайт – как магазин без продавцов и кассы: клиенты приходят, но не могут завершить покупку. 📊 Исследование Hubspot показало, что сайты с удобными контактными формами получают на 40% больше лидов. Но что делать, если вы не программист? Спокойно, для создания эффективной формы обратной связи не нужно быть IT-гением. В этой статье я расскажу о пяти реальных способах создать такую форму буквально за час — даже если вы до сих пор думали, что HTML это какой-то сорт кофе.

Зачем нужна форма обратной связи на сайте

Форма обратной связи — это не просто элемент дизайна, а мощный инструмент коммуникации с посетителями вашего сайта. Давайте разберемся, почему она критически важна:

Конверсия посетителей в клиентов. Форма обратной связи — это мост между пассивным просмотром и активным взаимодействием.

Сбор целевых обращений. В отличие от электронной почты, форма позволяет структурировать запросы и отсеивать спам.

Доступность 24/7. Клиенты могут оставить заявку в любое время, даже когда ваш офис закрыт.

Профессиональный имидж. Сайт без контактной формы выглядит недоработанным и вызывает меньше доверия.

Сбор аналитических данных. Анализируя поступающие запросы, вы лучше понимаете потребности аудитории.

Исследование Gartner показало, что компании, использующие формы обратной связи на сайтах, увеличивают конверсию до 25%. При этом 65% посетителей предпочитают заполнить форму, чем звонить по телефону или искать адрес электронной почты.

Сергей Коваленко, веб-мастер Я работал с сайтом небольшого салона красоты, который получал около 200 посещений в день, но почти ноль обращений. Владелица была уверена, что проблема в ассортименте услуг. После добавления простой контактной формы с функцией записи на прием количество заявок выросло до 15-20 в день! Оказалось, что клиенты просто не хотели звонить — многие предпочитали оставить заявку вечером, когда освобождались с работы. За первый месяц работы формы салон получил 72 новых клиента, увеличив выручку на 34%.

Тип бизнеса Рост конверсии после внедрения формы Предпочитаемые поля формы Интернет-магазин +18-27% Имя, email, телефон, комментарий Сервисные услуги +30-42% Имя, телефон, тип услуги, удобное время B2B решения +15-23% Имя, компания, должность, email, бюджет Образование +25-38% Имя, возраст, интересующий курс, телефон

Теперь, когда мы разобрались с важностью форм обратной связи, давайте рассмотрим пять простых способов их создания — от самых технически сложных до максимально простых.

Создание формы обратной связи с помощью HTML и PHP

Создание формы с использованием HTML и PHP — это классический и гибкий подход, который дает максимальный контроль над функционалом и дизайном. Не пугайтесь кода — всё проще, чем кажется! 👨‍💻

Для начала, вам нужно создать HTML-структуру формы:

HTML Скопировать код <form action="send_mail.php" method="POST"> <label for="name">Ваше имя:</label><br> <input type="text" id="name" name="name" required><br><br> <label for="email">Email:</label><br> <input type="email" id="email" name="email" required><br><br> <label for="message">Сообщение:</label><br> <textarea id="message" name="message" rows="4" required></textarea><br><br> <button type="submit">Отправить</button><br> </form>

Далее создайте файл send_mail.php для обработки данных из формы:

php Скопировать код <?php if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { $name = htmlspecialchars($_POST['name']); $email = htmlspecialchars($_POST['email']); $message = htmlspecialchars($_POST['message']); $to = "ваш_email@домен.ru"; $subject = "Новое сообщение с сайта"; $body = "Имя: " . $name . "\r

" . "Email: " . $email . "\r

" . "Сообщение: " . $message; if (mail($to, $subject, $body)) { echo "Сообщение успешно отправлено"; } else { echo "Ошибка при отправке сообщения"; } } ?>

Для корректной работы этого решения на вашем хостинге должна быть поддержка PHP, а функция mail() должна быть включена. Если вы хотите защититься от спама, рекомендую добавить капчу или скрытое поле-ловушку.

Преимущества этого метода:

Полная настраиваемость дизайна и функциональности

Отсутствие зависимости от сторонних сервисов

Возможность добавлять любые поля и валидации

Можно настроить любую логику обработки данных

Недостатки:

Требуется базовое знание HTML и PHP

Необходимо самостоятельно обеспечивать безопасность от спама и атак

Нужен доступ к серверу для редактирования кода

WordPress-плагины для быстрой настройки контактных форм

WordPress — самая популярная CMS в мире, и если ваш сайт работает на ней, то создание формы обратной связи превращается в задачу на 10 минут. Вам понадобится лишь выбрать и установить подходящий плагин. 🔌

Название плагина Бесплатная версия Интеграции Шаблоны Антиспам Contact Form 7 Полнофункциональная Через дополнения Базовые Встроенная капча WPForms Ограниченная Email, CRM системы, платежные системы Более 100 Captcha, Honeypot Ninja Forms Основные функции Обширные в платной версии Десятки шаблонов Расширенная защита Formidable Forms Ограниченная CRM, маркетинг-платформы Более 30 Honeypot, reCaptcha

Рассмотрим процесс установки и настройки на примере самого популярного плагина Contact Form 7:

Установка плагина: Перейдите в раздел "Плагины" > "Добавить новый". Найдите "Contact Form 7" и нажмите "Установить", затем "Активировать". Создание формы: В боковом меню появится раздел "Контактные формы". Перейдите в него и нажмите "Добавить новую". Настройка полей: По умолчанию плагин создает базовую форму с полями для имени, email и сообщения. Вы можете добавлять, удалять и изменять поля в редакторе кода. Настройка уведомлений: Во вкладке "Почта" укажите email для получения уведомлений, тему письма и формат сообщений. Добавление на сайт: После сохранения формы вы получите шорткод (например, [contact-form-7 id="123" title="Контактная форма"]). Вставьте его в любую страницу или виджет.

WPForms предлагает более интуитивный визуальный конструктор, позволяющий создавать формы методом drag-and-drop. Ninja Forms отличается гибкостью настройки логики форм, а Formidable Forms идеален для создания сложных форм с условной логикой.

Елена Дроздова, маркетолог Я консультировала владельца интернет-магазина автозапчастей, который жаловался на низкую конверсию. У них на сайте использовалась примитивная форма заявки, сделанная еще при запуске сайта 5 лет назад. Мы установили WPForms с удобным многоступенчатым процессом заказа: клиент сначала выбирал марку и модель автомобиля, затем вид запчастей, а потом уже указывал контакты. Каждый шаг сопровождался подсказками. Результат превзошел ожидания — за две недели конверсия выросла на 58%, а количество ошибок в заказах снизилось втрое! Клиент буквально за месяц окупил годовую подписку на премиум-версию плагина.

Готовые решения в популярных конструкторах сайтов

Не используете WordPress? Не беда! Современные конструкторы сайтов предлагают встроенные инструменты для создания форм обратной связи без необходимости писать код. 🛠️

Рассмотрим, как добавить форму в наиболее популярных конструкторах:

Wix

Откройте редактор своего сайта и нажмите "Добавить" (+ в верхней части) В меню выберите "Контакты и формы" Выберите понравившийся шаблон формы и перетащите его на страницу Нажмите на форму для входа в режим редактирования Добавьте или удалите необходимые поля через панель настроек Настройте, куда будут отправляться данные (обычно на email)

Tilda

В режиме редактирования нажмите "+" для добавления нового блока В категории "Формы" выберите подходящий шаблон После добавления блока с формой нажмите на него для входа в режим настройки В панели справа настройте поля, их порядок и обязательность Перейдите во вкладку "Отправка данных" и укажите email для получения заявок При необходимости настройте интеграцию с CRM системами

Weebly

Перетащите элемент "Форма" из левой панели инструментов на страницу Нажмите "Редактировать" на появившейся форме Добавьте необходимые поля из списка доступных типов Настройте заголовок формы и текст кнопки отправки Укажите email для получения сообщений

Большинство современных конструкторов предлагают следующие возможности для форм:

Различные типы полей: текстовые, выпадающие списки, чекбоксы, загрузка файлов

Настройка дизайна и стилей под общий вид сайта

Валидация данных (проверка правильности email, обязательные поля)

Защита от спама (капча, скрытые поля)

Настройка страницы благодарности после отправки

Интеграция с системами аналитики

Преимущество конструкторов в том, что они не требуют технических знаний и позволяют создать функциональную форму буквально за 5-10 минут. Кроме того, они обеспечивают корректное отображение форм на мобильных устройствах, что критически важно, учитывая, что более 55% интернет-трафика приходится на мобильные устройства.

Внешние сервисы для интеграции форм без программирования

Что если ваш сайт уже создан, но в нём нет возможности добавить форму стандартными средствами? На помощь приходят специализированные сервисы, позволяющие создать форму "на стороне" и встроить её на сайт. 🚀

Это идеальный вариант для статических сайтов или ситуаций, когда у вас нет прямого доступа к коду сайта. Рассмотрим наиболее популярные решения:

Google Forms — бесплатный сервис для создания форм любой сложности. Ответы сохраняются в Google Таблицах.

Typeform — создает стильные, интерактивные формы с анимацией и логикой ветвления.

JotForm — предлагает более 10 000 шаблонов и множество интеграций с другими сервисами.

Formspree — простое решение для статических сайтов, отправляющее данные на email.

Bitrix24 Forms — интегрируется с CRM системой для автоматизации работы с клиентами.

Процесс внедрения внешней формы обычно состоит из трех шагов:

Создание формы — дизайн и настройка полей в интерфейсе выбранного сервиса Настройка уведомлений — указание email или других способов получения данных Встраивание на сайт — копирование сгенерированного HTML-кода или iframe и вставка его на страницу сайта

Рассмотрим пример создания формы с помощью Formspree:

Зарегистрируйтесь на сайте Formspree.io Нажмите "New Form" и укажите имя формы Введите email для получения сообщений Скопируйте сгенерированный код формы, например:

HTML Скопировать код <form action="https://formspree.io/f/xyyyyyyz" method="POST"> <label>Ваше имя:</label><br> <input type="text" name="name" required><br><br> <label>Ваш email:</label><br> <input type="email" name="email" required><br><br> <label>Сообщение:</label><br> <textarea name="message" required></textarea><br><br> <button type="submit">Отправить</button><br> </form>

Вставьте этот код в HTML вашей страницы — и форма готова к использованию! При отправке данных Formspree обработает их и перешлет на указанный email.

Сравнение основных сервисов для создания внешних форм:

Сервис Бесплатный план Максимум отправок/месяц Настройка дизайна Файловые вложения Google Forms Полностью бесплатный Не ограничено Базовая Да JotForm До 100 отправок 100 – 10,000+ Продвинутая Да Formspree До 50 отправок 50 – неограниченно Минимальная Только в платной Typeform До 10 отправок 10 – неограниченно Расширенная В платных планах

При выборе сервиса обращайте внимание на:

Лимиты на бесплатных тарифах (количество отправок, полей, форм)

Возможность кастомизации дизайна под ваш сайт

Наличие CAPTCHA или других методов защиты от спама

Поддержку уведомлений через SMS или мессенджеры (не только email)

Возможности интеграции с CRM, таблицами и другими сервисами

Внешние сервисы особенно удобны для тех, кто не хочет заниматься настройкой серверной части или беспокоиться о безопасности обработки данных — все эти задачи берет на себя провайдер услуги.