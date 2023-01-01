5 способов создать форму обратной связи на сайте без опыта
Для кого эта статья:
- Владельцы и администраторы сайтов, желающие повысить конверсию и улучшить коммуникацию с клиентами
- Начинающие веб-разработчики и дизайнеры, ищущие простые решения для создания форм обратной связи
Маркетологи и предприниматели, заинтересованные в увеличении числа лидов и улучшении взаимодействия с пользователями
Без работающей формы обратной связи ваш сайт – как магазин без продавцов и кассы: клиенты приходят, но не могут завершить покупку. 📊 Исследование Hubspot показало, что сайты с удобными контактными формами получают на 40% больше лидов. Но что делать, если вы не программист? Спокойно, для создания эффективной формы обратной связи не нужно быть IT-гением. В этой статье я расскажу о пяти реальных способах создать такую форму буквально за час — даже если вы до сих пор думали, что HTML это какой-то сорт кофе.
Зачем нужна форма обратной связи на сайте
Форма обратной связи — это не просто элемент дизайна, а мощный инструмент коммуникации с посетителями вашего сайта. Давайте разберемся, почему она критически важна:
- Конверсия посетителей в клиентов. Форма обратной связи — это мост между пассивным просмотром и активным взаимодействием.
- Сбор целевых обращений. В отличие от электронной почты, форма позволяет структурировать запросы и отсеивать спам.
- Доступность 24/7. Клиенты могут оставить заявку в любое время, даже когда ваш офис закрыт.
- Профессиональный имидж. Сайт без контактной формы выглядит недоработанным и вызывает меньше доверия.
- Сбор аналитических данных. Анализируя поступающие запросы, вы лучше понимаете потребности аудитории.
Исследование Gartner показало, что компании, использующие формы обратной связи на сайтах, увеличивают конверсию до 25%. При этом 65% посетителей предпочитают заполнить форму, чем звонить по телефону или искать адрес электронной почты.
Сергей Коваленко, веб-мастер
Я работал с сайтом небольшого салона красоты, который получал около 200 посещений в день, но почти ноль обращений. Владелица была уверена, что проблема в ассортименте услуг. После добавления простой контактной формы с функцией записи на прием количество заявок выросло до 15-20 в день! Оказалось, что клиенты просто не хотели звонить — многие предпочитали оставить заявку вечером, когда освобождались с работы. За первый месяц работы формы салон получил 72 новых клиента, увеличив выручку на 34%.
|Тип бизнеса
|Рост конверсии после внедрения формы
|Предпочитаемые поля формы
|Интернет-магазин
|+18-27%
|Имя, email, телефон, комментарий
|Сервисные услуги
|+30-42%
|Имя, телефон, тип услуги, удобное время
|B2B решения
|+15-23%
|Имя, компания, должность, email, бюджет
|Образование
|+25-38%
|Имя, возраст, интересующий курс, телефон
Теперь, когда мы разобрались с важностью форм обратной связи, давайте рассмотрим пять простых способов их создания — от самых технически сложных до максимально простых.
Создание формы обратной связи с помощью HTML и PHP
Создание формы с использованием HTML и PHP — это классический и гибкий подход, который дает максимальный контроль над функционалом и дизайном. Не пугайтесь кода — всё проще, чем кажется! 👨💻
Для начала, вам нужно создать HTML-структуру формы:
<form action="send_mail.php" method="POST">
<label for="name">Ваше имя:</label><br>
<input type="text" id="name" name="name" required><br><br>
<label for="email">Email:</label><br>
<input type="email" id="email" name="email" required><br><br>
<label for="message">Сообщение:</label><br>
<textarea id="message" name="message" rows="4" required></textarea><br><br>
<button type="submit">Отправить</button><br>
</form>
Далее создайте файл send_mail.php для обработки данных из формы:
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
$name = htmlspecialchars($_POST['name']);
$email = htmlspecialchars($_POST['email']);
$message = htmlspecialchars($_POST['message']);
$to = "ваш_email@домен.ru";
$subject = "Новое сообщение с сайта";
$body = "Имя: " . $name . "\r\n" .
"Email: " . $email . "\r\n" .
"Сообщение: " . $message;
if (mail($to, $subject, $body)) {
echo "Сообщение успешно отправлено";
} else {
echo "Ошибка при отправке сообщения";
}
}
?>
Для корректной работы этого решения на вашем хостинге должна быть поддержка PHP, а функция mail() должна быть включена. Если вы хотите защититься от спама, рекомендую добавить капчу или скрытое поле-ловушку.
Преимущества этого метода:
- Полная настраиваемость дизайна и функциональности
- Отсутствие зависимости от сторонних сервисов
- Возможность добавлять любые поля и валидации
- Можно настроить любую логику обработки данных
Недостатки:
- Требуется базовое знание HTML и PHP
- Необходимо самостоятельно обеспечивать безопасность от спама и атак
- Нужен доступ к серверу для редактирования кода
WordPress-плагины для быстрой настройки контактных форм
WordPress — самая популярная CMS в мире, и если ваш сайт работает на ней, то создание формы обратной связи превращается в задачу на 10 минут. Вам понадобится лишь выбрать и установить подходящий плагин. 🔌
|Название плагина
|Бесплатная версия
|Интеграции
|Шаблоны
|Антиспам
|Contact Form 7
|Полнофункциональная
|Через дополнения
|Базовые
|Встроенная капча
|WPForms
|Ограниченная
|Email, CRM системы, платежные системы
|Более 100
|Captcha, Honeypot
|Ninja Forms
|Основные функции
|Обширные в платной версии
|Десятки шаблонов
|Расширенная защита
|Formidable Forms
|Ограниченная
|CRM, маркетинг-платформы
|Более 30
|Honeypot, reCaptcha
Рассмотрим процесс установки и настройки на примере самого популярного плагина Contact Form 7:
- Установка плагина: Перейдите в раздел "Плагины" > "Добавить новый". Найдите "Contact Form 7" и нажмите "Установить", затем "Активировать".
- Создание формы: В боковом меню появится раздел "Контактные формы". Перейдите в него и нажмите "Добавить новую".
- Настройка полей: По умолчанию плагин создает базовую форму с полями для имени, email и сообщения. Вы можете добавлять, удалять и изменять поля в редакторе кода.
- Настройка уведомлений: Во вкладке "Почта" укажите email для получения уведомлений, тему письма и формат сообщений.
- Добавление на сайт: После сохранения формы вы получите шорткод (например, [contact-form-7 id="123" title="Контактная форма"]). Вставьте его в любую страницу или виджет.
WPForms предлагает более интуитивный визуальный конструктор, позволяющий создавать формы методом drag-and-drop. Ninja Forms отличается гибкостью настройки логики форм, а Formidable Forms идеален для создания сложных форм с условной логикой.
Елена Дроздова, маркетолог
Я консультировала владельца интернет-магазина автозапчастей, который жаловался на низкую конверсию. У них на сайте использовалась примитивная форма заявки, сделанная еще при запуске сайта 5 лет назад. Мы установили WPForms с удобным многоступенчатым процессом заказа: клиент сначала выбирал марку и модель автомобиля, затем вид запчастей, а потом уже указывал контакты. Каждый шаг сопровождался подсказками. Результат превзошел ожидания — за две недели конверсия выросла на 58%, а количество ошибок в заказах снизилось втрое! Клиент буквально за месяц окупил годовую подписку на премиум-версию плагина.
Готовые решения в популярных конструкторах сайтов
Не используете WordPress? Не беда! Современные конструкторы сайтов предлагают встроенные инструменты для создания форм обратной связи без необходимости писать код. 🛠️
Рассмотрим, как добавить форму в наиболее популярных конструкторах:
Wix
- Откройте редактор своего сайта и нажмите "Добавить" (+ в верхней части)
- В меню выберите "Контакты и формы"
- Выберите понравившийся шаблон формы и перетащите его на страницу
- Нажмите на форму для входа в режим редактирования
- Добавьте или удалите необходимые поля через панель настроек
- Настройте, куда будут отправляться данные (обычно на email)
Tilda
- В режиме редактирования нажмите "+" для добавления нового блока
- В категории "Формы" выберите подходящий шаблон
- После добавления блока с формой нажмите на него для входа в режим настройки
- В панели справа настройте поля, их порядок и обязательность
- Перейдите во вкладку "Отправка данных" и укажите email для получения заявок
- При необходимости настройте интеграцию с CRM системами
Weebly
- Перетащите элемент "Форма" из левой панели инструментов на страницу
- Нажмите "Редактировать" на появившейся форме
- Добавьте необходимые поля из списка доступных типов
- Настройте заголовок формы и текст кнопки отправки
- Укажите email для получения сообщений
Большинство современных конструкторов предлагают следующие возможности для форм:
- Различные типы полей: текстовые, выпадающие списки, чекбоксы, загрузка файлов
- Настройка дизайна и стилей под общий вид сайта
- Валидация данных (проверка правильности email, обязательные поля)
- Защита от спама (капча, скрытые поля)
- Настройка страницы благодарности после отправки
- Интеграция с системами аналитики
Преимущество конструкторов в том, что они не требуют технических знаний и позволяют создать функциональную форму буквально за 5-10 минут. Кроме того, они обеспечивают корректное отображение форм на мобильных устройствах, что критически важно, учитывая, что более 55% интернет-трафика приходится на мобильные устройства.
Внешние сервисы для интеграции форм без программирования
Что если ваш сайт уже создан, но в нём нет возможности добавить форму стандартными средствами? На помощь приходят специализированные сервисы, позволяющие создать форму "на стороне" и встроить её на сайт. 🚀
Это идеальный вариант для статических сайтов или ситуаций, когда у вас нет прямого доступа к коду сайта. Рассмотрим наиболее популярные решения:
- Google Forms — бесплатный сервис для создания форм любой сложности. Ответы сохраняются в Google Таблицах.
- Typeform — создает стильные, интерактивные формы с анимацией и логикой ветвления.
- JotForm — предлагает более 10 000 шаблонов и множество интеграций с другими сервисами.
- Formspree — простое решение для статических сайтов, отправляющее данные на email.
- Bitrix24 Forms — интегрируется с CRM системой для автоматизации работы с клиентами.
Процесс внедрения внешней формы обычно состоит из трех шагов:
- Создание формы — дизайн и настройка полей в интерфейсе выбранного сервиса
- Настройка уведомлений — указание email или других способов получения данных
- Встраивание на сайт — копирование сгенерированного HTML-кода или iframe и вставка его на страницу сайта
Рассмотрим пример создания формы с помощью Formspree:
- Зарегистрируйтесь на сайте Formspree.io
- Нажмите "New Form" и укажите имя формы
- Введите email для получения сообщений
- Скопируйте сгенерированный код формы, например:
<form action="https://formspree.io/f/xyyyyyyz" method="POST">
<label>Ваше имя:</label><br>
<input type="text" name="name" required><br><br>
<label>Ваш email:</label><br>
<input type="email" name="email" required><br><br>
<label>Сообщение:</label><br>
<textarea name="message" required></textarea><br><br>
<button type="submit">Отправить</button><br>
</form>
Вставьте этот код в HTML вашей страницы — и форма готова к использованию! При отправке данных Formspree обработает их и перешлет на указанный email.
Сравнение основных сервисов для создания внешних форм:
|Сервис
|Бесплатный план
|Максимум отправок/месяц
|Настройка дизайна
|Файловые вложения
|Google Forms
|Полностью бесплатный
|Не ограничено
|Базовая
|Да
|JotForm
|До 100 отправок
|100 – 10,000+
|Продвинутая
|Да
|Formspree
|До 50 отправок
|50 – неограниченно
|Минимальная
|Только в платной
|Typeform
|До 10 отправок
|10 – неограниченно
|Расширенная
|В платных планах
При выборе сервиса обращайте внимание на:
- Лимиты на бесплатных тарифах (количество отправок, полей, форм)
- Возможность кастомизации дизайна под ваш сайт
- Наличие CAPTCHA или других методов защиты от спама
- Поддержку уведомлений через SMS или мессенджеры (не только email)
- Возможности интеграции с CRM, таблицами и другими сервисами
Внешние сервисы особенно удобны для тех, кто не хочет заниматься настройкой серверной части или беспокоиться о безопасности обработки данных — все эти задачи берет на себя провайдер услуги.
Создание формы обратной связи — это тот редкий случай, когда эффективное решение не требует месяцев разработки или огромного бюджета. В зависимости от вашей технической подготовки и платформы сайта, вы можете внедрить работающую форму за время от 10 минут до нескольких часов. Самое главное — не откладывать это на потом. Каждый день без контактной формы — это упущенные клиенты и потерянная прибыль. Выберите подходящий метод из предложенных, и пусть ваш сайт начнет активно приносить заявки уже сегодня!