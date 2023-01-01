Как создать баг-репорт, который полюбят разработчики: секреты QA

Для кого эта статья:

начинающие и практикующие QA-специалисты

разработчики программного обеспечения

студенты и слушатели курсов по тестированию ПО Если вы когда-нибудь слышали фразу "Это не баг, это фича", значит вы понимаете, насколько важно правильно документировать ошибки в софте. Неточный баг-репорт способен превратить жизнь разработчика в настоящий кошмар, а проект — в бесконечную череду недопониманий. По статистике, до 40% времени при устранении дефектов уходит не на само исправление, а на прояснение деталей некорректно составленного отчёта. Хороший баг-репорт, напротив, ускоряет разработку и улучшает качество продукта. Давайте разберёмся, как создавать баг-репорты, которые разработчики будут благодарить, а не проклинать. 🐛

Что такое баг-репорт и зачем он нужен тестировщику

Баг-репорт — это структурированный документ, описывающий обнаруженную ошибку в программном продукте. По сути, это "история болезни" для приложения, где тестировщик выступает в роли диагноста, а разработчик — хирурга. 🩺

Основная цель баг-репорта — передать разработчику исчерпывающую информацию о проблеме таким образом, чтобы он мог:

Воспроизвести ошибку у себя

Точно понять, что именно не работает

Определить причину неполадки

Эффективно устранить проблему

Антон Соколов, Lead QA Engineer В начале моей карьеры я столкнулся с ситуацией, когда мой небрежно составленный баг-репорт "Кнопка не работает" вернулся ко мне уже в третий раз. Разработчик был раздражен, я — разочарован, а дедлайн проекта оказался под угрозой. После этого случая я разработал для себя строгий протокол создания баг-репортов. Позже выяснилось, что проблема возникала только при определенной последовательности действий и только в браузере Firefox. Если бы я указал эту информацию изначально, ошибка была бы исправлена на неделю раньше. Этот опыт научил меня, что детали в баг-репортах — это не излишество, а необходимость.

Качественный баг-репорт должен быть:

Характеристика Почему это важно Точным Предотвращает неверную интерпретацию Воспроизводимым Позволяет разработчику увидеть ошибку своими глазами Лаконичным Экономит время на прочтение и понимание Объективным Исключает эмоциональную окраску и субъективные оценки Информативным Содержит все необходимые технические детали

Тестировщик, не умеющий грамотно составлять баг-репорты, подобен врачу, не способному поставить точный диагноз. Его ценность для команды разработки снижается, несмотря на все прочие навыки. В то же время, мастерство в создании четких баг-репортов — это то, что отличает профессионала от новичка в сфере QA. 📊

Ключевые элементы эффективного баг-репорта

Каждый баг-репорт должен содержать определенный набор элементов. Опуская любой из них, вы рискуете создать документ, который будет бесполезен для команды разработки. Разберем основные компоненты, без которых ни один баг-репорт не может считаться полным.

Заголовок (Summary) — краткое, информативное название проблемы. Должен отвечать на вопросы "что?" и "где?"

— краткое, информативное название проблемы. Должен отвечать на вопросы "что?" и "где?" Идентификатор (ID) — уникальный номер, присваиваемый системой отслеживания ошибок

— уникальный номер, присваиваемый системой отслеживания ошибок Окружение (Environment) — технические характеристики системы, где обнаружена ошибка

— технические характеристики системы, где обнаружена ошибка Предусловия (Preconditions) — состояние системы до воспроизведения ошибки

— состояние системы до воспроизведения ошибки Шаги воспроизведения (Steps to Reproduce) — последовательность действий для вызова ошибки

— последовательность действий для вызова ошибки Фактический результат (Actual Result) — что происходит на самом деле

— что происходит на самом деле Ожидаемый результат (Expected Result) — что должно было произойти

— что должно было произойти Серьезность (Severity) — степень влияния ошибки на функциональность

— степень влияния ошибки на функциональность Приоритет (Priority) — насколько срочно нужно исправить ошибку

— насколько срочно нужно исправить ошибку Вложения (Attachments) — скриншоты, видео, логи

— скриншоты, видео, логи Дополнительная информация (Additional Info) — любые полезные данные

Ключом к хорошему баг-репорту является баланс между полнотой и лаконичностью. Включайте всю необходимую информацию, но избегайте "информационного шума". 🔍

Особенно важны два параметра:

Серьезность (Severity) Приоритет (Priority) Блокирующая (Blocker) – Система не работает Срочный (Urgent) – Требует немедленного исправления Критическая (Critical) – Основная функция не работает Высокий (High) – Нужно исправить в текущем спринте Значительная (Major) – Функция работает неправильно Средний (Medium) – Можно отложить на следующий спринт Незначительная (Minor) – Косметические дефекты Низкий (Low) – Можно исправить, когда будет время Тривиальная (Trivial) – Опечатки, визуальные мелочи Очень низкий (Very Low) – Можно игнорировать

Многие начинающие тестировщики путают серьезность и приоритет. Представьте, что вы обнаружили опечатку на главной странице корпоративного сайта банка — это баг с низкой серьезностью (не влияет на функциональность), но с высоким приоритетом (портит имидж компании и требует быстрого исправления). И наоборот, серьезная ошибка в редко используемой административной функции может иметь низкий приоритет исправления.

Пошаговая инструкция создания баг-репорта

Теперь, когда мы знаем основные элементы, давайте разберем процесс создания баг-репорта шаг за шагом. Следуя этому алгоритму, вы сможете составить отчет, который будет одновременно полным и понятным для всей команды. 🛠️

Подтвердите, что это действительно баг Проверьте, нарушает ли поведение системы требования

Убедитесь, что это не задуманное поведение (фича)

Проверьте, не был ли этот баг уже зарегистрирован Воспроизведите ошибку несколько раз Определите стабильные шаги воспроизведения

Проверьте баг в разном окружении, если возможно

Определите, при каких условиях баг не проявляется Соберите техническую информацию Запишите версию ПО, операционную систему, браузер и т.д.

Зафиксируйте данные пользователя (логин, роль)

При возможности, соберите логи системы Сделайте скриншоты или видеозапись Запечатлейте баг в действии

Выделите проблемную область, если это не очевидно

При динамических багах лучше записать видео Сформулируйте четкий заголовок Включите действие, объект и локацию

Пример: "Ошибка 404 при попытке сохранить форму профиля"

Избегайте субъективных фраз вроде "Плохо работает" Опишите шаги воспроизведения Начните с чистого состояния системы

Используйте нумерованный список

Будьте предельно конкретны в каждом шаге Укажите фактический и ожидаемый результаты Опишите, что происходит на самом деле

Укажите, что должно происходить согласно требованиям

При необходимости сошлитесь на документацию Определите серьезность и приоритет Оцените влияние бага на систему и бизнес-процессы

Установите приоритет, учитывая потребности пользователей

При сомнениях проконсультируйтесь с аналитиком или менеджером Добавьте дополнительную информацию Укажите частоту возникновения бага (всегда, иногда)

Добавьте заметки о попытках обойти проблему

Предложите возможное решение, если оно очевидно Проверьте и отправьте баг-репорт Убедитесь, что вся информация точна и полна

Проверьте правописание и грамматику

Отправьте отчет в систему отслеживания ошибок

Один из ключевых моментов в создании баг-репорта — описание шагов воспроизведения. Они должны быть настолько подробными, чтобы даже человек, не знакомый с системой, смог воспроизвести ошибку. Представьте, что вы объясняете задачу роботу, который выполняет только конкретные инструкции.

Марина Петрова, QA Team Lead Однажды наша команда столкнулась с "мигрирующим" багом, который появлялся и исчезал, словно призрак. Разработчики никак не могли его воспроизвести, а приложение продолжало случайным образом вылетать у пользователей. Я решила провести детективное расследование: записала все свои действия в мельчайших подробностях, включая время между кликами и даже положение курсора. После трех дней экспериментов я выявила паттерн — ошибка возникала только при определенной комбинации: переходе на страницу товаров точно через 30 секунд после авторизации и наличии в корзине более 5 товаров. Эти детали казались несущественными, но именно они позволили разработчикам найти дефект в коде. С тех пор я стала настоящим адвокатом исчерпывающих баг-репортов, и мой опыт помог установить новые стандарты документирования в компании.

Универсальный шаблон баг-репорта с описанием полей

Представляю универсальный шаблон баг-репорта, который вы можете адаптировать под любую систему трекинга задач. Этот шаблон содержит все необходимые поля и подходит для большинства проектов по разработке программного обеспечения. 📝

ID: [Автоматически генерируется системой] Заголовок: [Краткое описание проблемы] Статус: [New / Open / In Progress / Fixed / Retest / Closed] Создано: [Дата, Автор] Назначено: [Ответственный разработчик] Окружение: - ОС: [Windows 10, macOS 12.0, Android 12, etc.] - Браузер/Версия приложения: [Chrome 96, v2.4.0, etc.] - Устройство: [Desktop, iPhone 13, Samsung Galaxy S21, etc.] - Разрешение экрана: [1920x1080, 375x812, etc.] Предусловия: [Состояние системы до воспроизведения бага] Шаги воспроизведения: 1. [Первый шаг] 2. [Второй шаг] 3. [И так далее...] Фактический результат: [Что происходит на самом деле] Ожидаемый результат: [Что должно происходить] Серьезность: [Blocker / Critical / Major / Minor / Trivial] Приоритет: [Urgent / High / Medium / Low / Very Low] Вложения: [Скриншоты, видео, логи, etc.] Дополнительная информация: [Любые другие полезные сведения, частота воспроизведения, обходные пути]

При заполнении шаблона помните о следующих рекомендациях:

Заголовок должен быть конкретным и информативным. Вместо "Кнопка не работает" напишите "Кнопка 'Отправить' не активируется после заполнения формы регистрации"

должен быть конкретным и информативным. Вместо "Кнопка не работает" напишите "Кнопка 'Отправить' не активируется после заполнения формы регистрации" Окружение следует описывать максимально подробно, особенно если баг воспроизводится не на всех устройствах или браузерах

следует описывать максимально подробно, особенно если баг воспроизводится не на всех устройствах или браузерах Предусловия включают все необходимые данные и состояние системы: наличие определенных записей в базе данных, состояние пользовательского аккаунта и т.д.

включают все необходимые данные и состояние системы: наличие определенных записей в базе данных, состояние пользовательского аккаунта и т.д. Шаги воспроизведения должны быть пронумерованы и предельно конкретны. Указывайте точные значения вводимых данных

должны быть пронумерованы и предельно конкретны. Указывайте точные значения вводимых данных Фактический и ожидаемый результаты не должны содержать субъективных оценок. Только факты!

не должны содержать субъективных оценок. Только факты! Серьезность и приоритет определяются исходя из влияния на функциональность и бизнес-процессы

Адаптируйте этот шаблон под систему, которую вы используете — будь то Jira, Azure DevOps, Redmine, Trello или любая другая. Главное — сохранить все ключевые поля, обеспечивающие полноту информации. 🔄

Реальные кейсы: разбор лучших практик в баг-репортах

Теория теорией, но лучше всего учиться на практических примерах. Давайте разберем несколько реальных кейсов баг-репортов и выделим, что делает их эффективными. 🧩

Кейс 1: Баг с высоким приоритетом в платежном модуле

ID: BUG-2458 Заголовок: Транзакция зависает при оплате картой VISA на сумму более 10,000 рублей Окружение: - Браузер: Chrome 97.0.4692.71 - ОС: Windows 10 - Устройство: Desktop - Разрешение: 1920x1080 Предусловия: - Пользователь авторизован - В корзине товары на сумму более 10,000 рублей - Выбран способ оплаты "Банковская карта" Шаги воспроизведения: 1. Войти в систему под пользователем test_user@example.com (пароль: Test123!) 2. Добавить в корзину товар "Смартфон XYZ" (ID: 45982) стоимостью 12,499 руб. 3. Перейти в корзину 4. Нажать кнопку "Оформить заказ" 5. На странице оплаты выбрать "Банковская карта" 6. Ввести данные тестовой карты VISA (4111 1111 1111 1111, 12/25, CVV: 123) 7. Нажать кнопку "Оплатить" Фактический результат: После нажатия кнопки "Оплатить" страница загружается бесконечно (более 5 минут), индикатор загрузки крутится, но транзакция не завершается. В логах сервера появляется ошибка таймаута соединения с платежным шлюзом. Ожидаемый результат: Транзакция должна быть обработана в течение 15 секунд, пользователь должен увидеть страницу подтверждения заказа. Серьезность: Critical (блокирует бизнес-процесс оплаты) Приоритет: Urgent (напрямую влияет на доход компании) Вложения: - screenshot_payment_hanging.png - server_logs.txt - screencast_reproduction.mp4 Дополнительная информация: - Баг воспроизводится в 100% случаев при сумме более 10,000 руб. - При сумме менее 10,000 руб. всё работает корректно - Проблема наблюдается только с картами VISA, с Mastercard всё работает нормально - Временное решение: рекомендовать пользователям разбивать заказ на несколько позиций или использовать другие платежные методы

Почему этот баг-репорт эффективен:

Содержит конкретные данные для воспроизведения (логин, пароль, ID товара)

Четко указаны условия воспроизведения (сумма более 10,000 руб., карта VISA)

Приложены все необходимые материалы, включая логи сервера

Указано временное решение для пользователей

Правильно расставлены приоритеты (критичный баг с срочным приоритетом)

Кейс 2: Баг с визуальным отображением в мобильной версии

ID: BUG-1876 Заголовок: Наложение текста на изображения в галерее продуктов на мобильных устройствах Окружение: - Браузер: Safari 15.2 - ОС: iOS 15.2.1 - Устройство: iPhone 12 Mini - Разрешение: 375x812 Предусловия: - Открыта мобильная версия сайта - Не требуется авторизация Шаги воспроизведения: 1. Открыть главную страницу сайта 2. Прокрутить до раздела "Рекомендуемые товары" 3. Нажать на любой товар для просмотра детальной информации 4. Прокрутить до галереи изображений 5. Переключаться между изображениями, используя точки-индикаторы Фактический результат: При переключении между изображениями название товара накладывается на верхнюю часть изображения, делая его частично нечитаемым. Текст отображается с прозрачностью 100%, без фона или тени. Ожидаемый результат: Текст названия товара должен отображаться над изображением с полупрозрачным темным фоном или с тенью для улучшения читаемости, согласно дизайн-гайду (стр. 47). Серьезность: Minor (не нарушает функциональность, но влияет на пользовательский опыт) Приоритет: Medium (требует исправления в ближайшее время, но не блокирует работу пользователей) Вложения: - screenshot_text_overlay_issue.jpg - design_guide_reference.pdf (стр. 47) - comparison_correct_vs_incorrect.jpg Дополнительная информация: - Проблема наблюдается только на устройствах с iOS и только в Safari - На Android-устройствах и в Chrome для iOS проблема не воспроизводится - Проблема появилась после обновления CSS в версии 2.8.3

Почему этот баг-репорт эффективен:

Точно описано визуальное нарушение

Добавлена ссылка на дизайн-гайд для сравнения с эталоном

Указаны конкретные устройства и браузеры, где проблема воспроизводится

Предоставлено изображение сравнения корректного и некорректного отображения

Отмечено, когда проблема начала проявляться (после обновления CSS)

Сравним, как могли бы выглядеть эти же баги, если бы их описали неопытные тестировщики:

Плохой пример Хороший пример (из разобранных кейсов) "Оплата не работает" "Транзакция зависает при оплате картой VISA на сумму более 10,000 рублей" "Текст на фотке плохо видно" "Наложение текста на изображения в галерее продуктов на мобильных устройствах" "Надо срочно починить!" Четкое указание серьезности "Critical" и приоритета "Urgent" с обоснованием "Попробуйте сами, у меня не получается оплатить" Детальные шаги воспроизведения с конкретными тестовыми данными

Обратите внимание, как в хороших примерах присутствует вся необходимая информация, представленная структурированно и объективно. Такие баг-репорты значительно ускоряют процесс устранения ошибок и повышают эффективность всей команды. 🚀