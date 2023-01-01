logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Как создать баг-репорт, который полюбят разработчики: секреты QA
Перейти

Как создать баг-репорт, который полюбят разработчики: секреты QA

#QA и тестирование  #Ошибки в данных и качество  #Управление качеством  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • начинающие и практикующие QA-специалисты
  • разработчики программного обеспечения

  • студенты и слушатели курсов по тестированию ПО

    Если вы когда-нибудь слышали фразу "Это не баг, это фича", значит вы понимаете, насколько важно правильно документировать ошибки в софте. Неточный баг-репорт способен превратить жизнь разработчика в настоящий кошмар, а проект — в бесконечную череду недопониманий. По статистике, до 40% времени при устранении дефектов уходит не на само исправление, а на прояснение деталей некорректно составленного отчёта. Хороший баг-репорт, напротив, ускоряет разработку и улучшает качество продукта. Давайте разберёмся, как создавать баг-репорты, которые разработчики будут благодарить, а не проклинать. 🐛

Что такое баг-репорт и зачем он нужен тестировщику

Баг-репорт — это структурированный документ, описывающий обнаруженную ошибку в программном продукте. По сути, это "история болезни" для приложения, где тестировщик выступает в роли диагноста, а разработчик — хирурга. 🩺

Основная цель баг-репорта — передать разработчику исчерпывающую информацию о проблеме таким образом, чтобы он мог:

  • Воспроизвести ошибку у себя
  • Точно понять, что именно не работает
  • Определить причину неполадки
  • Эффективно устранить проблему

Антон Соколов, Lead QA Engineer В начале моей карьеры я столкнулся с ситуацией, когда мой небрежно составленный баг-репорт "Кнопка не работает" вернулся ко мне уже в третий раз. Разработчик был раздражен, я — разочарован, а дедлайн проекта оказался под угрозой. После этого случая я разработал для себя строгий протокол создания баг-репортов. Позже выяснилось, что проблема возникала только при определенной последовательности действий и только в браузере Firefox. Если бы я указал эту информацию изначально, ошибка была бы исправлена на неделю раньше. Этот опыт научил меня, что детали в баг-репортах — это не излишество, а необходимость.

Качественный баг-репорт должен быть:

Характеристика Почему это важно
Точным Предотвращает неверную интерпретацию
Воспроизводимым Позволяет разработчику увидеть ошибку своими глазами
Лаконичным Экономит время на прочтение и понимание
Объективным Исключает эмоциональную окраску и субъективные оценки
Информативным Содержит все необходимые технические детали

Тестировщик, не умеющий грамотно составлять баг-репорты, подобен врачу, не способному поставить точный диагноз. Его ценность для команды разработки снижается, несмотря на все прочие навыки. В то же время, мастерство в создании четких баг-репортов — это то, что отличает профессионала от новичка в сфере QA. 📊

Ключевые элементы эффективного баг-репорта

Каждый баг-репорт должен содержать определенный набор элементов. Опуская любой из них, вы рискуете создать документ, который будет бесполезен для команды разработки. Разберем основные компоненты, без которых ни один баг-репорт не может считаться полным.

  • Заголовок (Summary) — краткое, информативное название проблемы. Должен отвечать на вопросы "что?" и "где?"
  • Идентификатор (ID) — уникальный номер, присваиваемый системой отслеживания ошибок
  • Окружение (Environment) — технические характеристики системы, где обнаружена ошибка
  • Предусловия (Preconditions) — состояние системы до воспроизведения ошибки
  • Шаги воспроизведения (Steps to Reproduce) — последовательность действий для вызова ошибки
  • Фактический результат (Actual Result) — что происходит на самом деле
  • Ожидаемый результат (Expected Result) — что должно было произойти
  • Серьезность (Severity) — степень влияния ошибки на функциональность
  • Приоритет (Priority) — насколько срочно нужно исправить ошибку
  • Вложения (Attachments) — скриншоты, видео, логи
  • Дополнительная информация (Additional Info) — любые полезные данные

Ключом к хорошему баг-репорту является баланс между полнотой и лаконичностью. Включайте всю необходимую информацию, но избегайте "информационного шума". 🔍

Особенно важны два параметра:

Серьезность (Severity) Приоритет (Priority)
Блокирующая (Blocker) – Система не работает Срочный (Urgent) – Требует немедленного исправления
Критическая (Critical) – Основная функция не работает Высокий (High) – Нужно исправить в текущем спринте
Значительная (Major) – Функция работает неправильно Средний (Medium) – Можно отложить на следующий спринт
Незначительная (Minor) – Косметические дефекты Низкий (Low) – Можно исправить, когда будет время
Тривиальная (Trivial) – Опечатки, визуальные мелочи Очень низкий (Very Low) – Можно игнорировать

Многие начинающие тестировщики путают серьезность и приоритет. Представьте, что вы обнаружили опечатку на главной странице корпоративного сайта банка — это баг с низкой серьезностью (не влияет на функциональность), но с высоким приоритетом (портит имидж компании и требует быстрого исправления). И наоборот, серьезная ошибка в редко используемой административной функции может иметь низкий приоритет исправления.

Пошаговая инструкция создания баг-репорта

Теперь, когда мы знаем основные элементы, давайте разберем процесс создания баг-репорта шаг за шагом. Следуя этому алгоритму, вы сможете составить отчет, который будет одновременно полным и понятным для всей команды. 🛠️

  1. Подтвердите, что это действительно баг
    • Проверьте, нарушает ли поведение системы требования
    • Убедитесь, что это не задуманное поведение (фича)
    • Проверьте, не был ли этот баг уже зарегистрирован
  2. Воспроизведите ошибку несколько раз
    • Определите стабильные шаги воспроизведения
    • Проверьте баг в разном окружении, если возможно
    • Определите, при каких условиях баг не проявляется
  3. Соберите техническую информацию
    • Запишите версию ПО, операционную систему, браузер и т.д.
    • Зафиксируйте данные пользователя (логин, роль)
    • При возможности, соберите логи системы
  4. Сделайте скриншоты или видеозапись
    • Запечатлейте баг в действии
    • Выделите проблемную область, если это не очевидно
    • При динамических багах лучше записать видео
  5. Сформулируйте четкий заголовок
    • Включите действие, объект и локацию
    • Пример: "Ошибка 404 при попытке сохранить форму профиля"
    • Избегайте субъективных фраз вроде "Плохо работает"
  6. Опишите шаги воспроизведения
    • Начните с чистого состояния системы
    • Используйте нумерованный список
    • Будьте предельно конкретны в каждом шаге
  7. Укажите фактический и ожидаемый результаты
    • Опишите, что происходит на самом деле
    • Укажите, что должно происходить согласно требованиям
    • При необходимости сошлитесь на документацию
  8. Определите серьезность и приоритет
    • Оцените влияние бага на систему и бизнес-процессы
    • Установите приоритет, учитывая потребности пользователей
    • При сомнениях проконсультируйтесь с аналитиком или менеджером
  9. Добавьте дополнительную информацию
    • Укажите частоту возникновения бага (всегда, иногда)
    • Добавьте заметки о попытках обойти проблему
    • Предложите возможное решение, если оно очевидно
  10. Проверьте и отправьте баг-репорт
    • Убедитесь, что вся информация точна и полна
    • Проверьте правописание и грамматику
    • Отправьте отчет в систему отслеживания ошибок

Один из ключевых моментов в создании баг-репорта — описание шагов воспроизведения. Они должны быть настолько подробными, чтобы даже человек, не знакомый с системой, смог воспроизвести ошибку. Представьте, что вы объясняете задачу роботу, который выполняет только конкретные инструкции.

Марина Петрова, QA Team Lead Однажды наша команда столкнулась с "мигрирующим" багом, который появлялся и исчезал, словно призрак. Разработчики никак не могли его воспроизвести, а приложение продолжало случайным образом вылетать у пользователей. Я решила провести детективное расследование: записала все свои действия в мельчайших подробностях, включая время между кликами и даже положение курсора. После трех дней экспериментов я выявила паттерн — ошибка возникала только при определенной комбинации: переходе на страницу товаров точно через 30 секунд после авторизации и наличии в корзине более 5 товаров. Эти детали казались несущественными, но именно они позволили разработчикам найти дефект в коде. С тех пор я стала настоящим адвокатом исчерпывающих баг-репортов, и мой опыт помог установить новые стандарты документирования в компании.

Универсальный шаблон баг-репорта с описанием полей

Представляю универсальный шаблон баг-репорта, который вы можете адаптировать под любую систему трекинга задач. Этот шаблон содержит все необходимые поля и подходит для большинства проектов по разработке программного обеспечения. 📝

ID: [Автоматически генерируется системой]

Заголовок: [Краткое описание проблемы]

Статус: [New / Open / In Progress / Fixed / Retest / Closed]

Создано: [Дата, Автор]

Назначено: [Ответственный разработчик]

Окружение: 
- ОС: [Windows 10, macOS 12.0, Android 12, etc.]
- Браузер/Версия приложения: [Chrome 96, v2.4.0, etc.]
- Устройство: [Desktop, iPhone 13, Samsung Galaxy S21, etc.]
- Разрешение экрана: [1920x1080, 375x812, etc.]

Предусловия:
[Состояние системы до воспроизведения бага]

Шаги воспроизведения:
1. [Первый шаг]
2. [Второй шаг]
3. [И так далее...]

Фактический результат:
[Что происходит на самом деле]

Ожидаемый результат:
[Что должно происходить]

Серьезность: [Blocker / Critical / Major / Minor / Trivial]

Приоритет: [Urgent / High / Medium / Low / Very Low]

Вложения:
[Скриншоты, видео, логи, etc.]

Дополнительная информация:
[Любые другие полезные сведения, частота воспроизведения, обходные пути]

При заполнении шаблона помните о следующих рекомендациях:

  • Заголовок должен быть конкретным и информативным. Вместо "Кнопка не работает" напишите "Кнопка 'Отправить' не активируется после заполнения формы регистрации"
  • Окружение следует описывать максимально подробно, особенно если баг воспроизводится не на всех устройствах или браузерах
  • Предусловия включают все необходимые данные и состояние системы: наличие определенных записей в базе данных, состояние пользовательского аккаунта и т.д.
  • Шаги воспроизведения должны быть пронумерованы и предельно конкретны. Указывайте точные значения вводимых данных
  • Фактический и ожидаемый результаты не должны содержать субъективных оценок. Только факты!
  • Серьезность и приоритет определяются исходя из влияния на функциональность и бизнес-процессы

Адаптируйте этот шаблон под систему, которую вы используете — будь то Jira, Azure DevOps, Redmine, Trello или любая другая. Главное — сохранить все ключевые поля, обеспечивающие полноту информации. 🔄

Реальные кейсы: разбор лучших практик в баг-репортах

Теория теорией, но лучше всего учиться на практических примерах. Давайте разберем несколько реальных кейсов баг-репортов и выделим, что делает их эффективными. 🧩

Кейс 1: Баг с высоким приоритетом в платежном модуле

ID: BUG-2458

Заголовок: Транзакция зависает при оплате картой VISA на сумму более 10,000 рублей

Окружение: 
- Браузер: Chrome 97.0.4692.71
- ОС: Windows 10
- Устройство: Desktop
- Разрешение: 1920x1080

Предусловия:
- Пользователь авторизован
- В корзине товары на сумму более 10,000 рублей
- Выбран способ оплаты "Банковская карта"

Шаги воспроизведения:
1. Войти в систему под пользователем test_user@example.com (пароль: Test123!)
2. Добавить в корзину товар "Смартфон XYZ" (ID: 45982) стоимостью 12,499 руб.
3. Перейти в корзину
4. Нажать кнопку "Оформить заказ"
5. На странице оплаты выбрать "Банковская карта"
6. Ввести данные тестовой карты VISA (4111 1111 1111 1111, 12/25, CVV: 123)
7. Нажать кнопку "Оплатить"

Фактический результат:
После нажатия кнопки "Оплатить" страница загружается бесконечно (более 5 минут), индикатор загрузки крутится, но транзакция не завершается. В логах сервера появляется ошибка таймаута соединения с платежным шлюзом.

Ожидаемый результат:
Транзакция должна быть обработана в течение 15 секунд, пользователь должен увидеть страницу подтверждения заказа.

Серьезность: Critical (блокирует бизнес-процесс оплаты)

Приоритет: Urgent (напрямую влияет на доход компании)

Вложения:
- screenshot_payment_hanging.png
- server_logs.txt
- screencast_reproduction.mp4

Дополнительная информация:
- Баг воспроизводится в 100% случаев при сумме более 10,000 руб.
- При сумме менее 10,000 руб. всё работает корректно
- Проблема наблюдается только с картами VISA, с Mastercard всё работает нормально
- Временное решение: рекомендовать пользователям разбивать заказ на несколько позиций или использовать другие платежные методы

Почему этот баг-репорт эффективен:

  • Содержит конкретные данные для воспроизведения (логин, пароль, ID товара)
  • Четко указаны условия воспроизведения (сумма более 10,000 руб., карта VISA)
  • Приложены все необходимые материалы, включая логи сервера
  • Указано временное решение для пользователей
  • Правильно расставлены приоритеты (критичный баг с срочным приоритетом)

Кейс 2: Баг с визуальным отображением в мобильной версии

ID: BUG-1876

Заголовок: Наложение текста на изображения в галерее продуктов на мобильных устройствах

Окружение: 
- Браузер: Safari 15.2
- ОС: iOS 15.2.1
- Устройство: iPhone 12 Mini
- Разрешение: 375x812

Предусловия:
- Открыта мобильная версия сайта
- Не требуется авторизация

Шаги воспроизведения:
1. Открыть главную страницу сайта
2. Прокрутить до раздела "Рекомендуемые товары"
3. Нажать на любой товар для просмотра детальной информации
4. Прокрутить до галереи изображений
5. Переключаться между изображениями, используя точки-индикаторы

Фактический результат:
При переключении между изображениями название товара накладывается на верхнюю часть изображения, делая его частично нечитаемым. Текст отображается с прозрачностью 100%, без фона или тени.

Ожидаемый результат:
Текст названия товара должен отображаться над изображением с полупрозрачным темным фоном или с тенью для улучшения читаемости, согласно дизайн-гайду (стр. 47).

Серьезность: Minor (не нарушает функциональность, но влияет на пользовательский опыт)

Приоритет: Medium (требует исправления в ближайшее время, но не блокирует работу пользователей)

Вложения:
- screenshot_text_overlay_issue.jpg
- design_guide_reference.pdf (стр. 47)
- comparison_correct_vs_incorrect.jpg

Дополнительная информация:
- Проблема наблюдается только на устройствах с iOS и только в Safari
- На Android-устройствах и в Chrome для iOS проблема не воспроизводится
- Проблема появилась после обновления CSS в версии 2.8.3

Почему этот баг-репорт эффективен:

  • Точно описано визуальное нарушение
  • Добавлена ссылка на дизайн-гайд для сравнения с эталоном
  • Указаны конкретные устройства и браузеры, где проблема воспроизводится
  • Предоставлено изображение сравнения корректного и некорректного отображения
  • Отмечено, когда проблема начала проявляться (после обновления CSS)

Сравним, как могли бы выглядеть эти же баги, если бы их описали неопытные тестировщики:

Плохой пример Хороший пример (из разобранных кейсов)
"Оплата не работает" "Транзакция зависает при оплате картой VISA на сумму более 10,000 рублей"
"Текст на фотке плохо видно" "Наложение текста на изображения в галерее продуктов на мобильных устройствах"
"Надо срочно починить!" Четкое указание серьезности "Critical" и приоритета "Urgent" с обоснованием
"Попробуйте сами, у меня не получается оплатить" Детальные шаги воспроизведения с конкретными тестовыми данными

Обратите внимание, как в хороших примерах присутствует вся необходимая информация, представленная структурированно и объективно. Такие баг-репорты значительно ускоряют процесс устранения ошибок и повышают эффективность всей команды. 🚀

Создание качественных баг-репортов — это не просто техническое умение, а настоящее искусство коммуникации между тестировщиками и разработчиками. Применяя описанные шаблоны и принципы, вы не только ускорите процесс исправления ошибок в вашем проекте, но и заработаете репутацию профессионала, который ценит время коллег и качество продукта. Помните: хороший баг-репорт — это не обвинение разработчика, а ваш совместный вклад в создание безупречного программного обеспечения.

Загрузка...