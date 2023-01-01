Автоматизация email-рассылок на Python: пошаговое руководство

Python Скопировать код

import asyncio import aiosmtplib import pandas as pd from email.mime.multipart import MIMEMultipart from email.mime.text import MIMEText import os from dotenv import load_dotenv from jinja2 import Template # Загрузка переменных окружения load_dotenv() async def send_email_async(recipient_data, subject, template_path): # Загрузка шаблона with open(template_path, 'r', encoding='utf-8') as file: template_content = file.read() template = Template(template_content) # Подготовка данных для шаблона html_content = template.render(**recipient_data) # Настройка сообщения msg = MIMEMultipart() msg['From'] = os.getenv('EMAIL_USER') msg['To'] = recipient_data['email'] msg['Subject'] = subject # Добавление HTML-содержимого msg.attach(MIMEText(html_content, 'html')) try: # Отправка асинхронного email await aiosmtplib.send( message=msg, hostname=os.getenv('SMTP_SERVER'), port=int(os.getenv('SMTP_PORT')), username=os.getenv('EMAIL_USER'), password=os.getenv('EMAIL_PASSWORD'), use_tls=True ) print(f"Email успешно отправлен на {recipient_data['email']}") return True except Exception as e: print(f"Ошибка при отправке email на {recipient_data['email']}: {e}") return False async def send_bulk_emails_async(recipients_list, subject, template_path, concurrency_limit=10): # Создаем семафор для ограничения одновременных соединений semaphore = asyncio.Semaphore(concurrency_limit) async def send_with_limit(recipient): async with semaphore: # Добавляем случайную задержку для предотвращения блокировок await asyncio.sleep(0.5 + (0.5 * asyncio.get_event_loop().time() % 2)) return await send_email_async(recipient, subject, template_path) # Создаем задачи для всех получателей tasks = [send_with_limit(recipient) for recipient in recipients_list] # Выполняем все задачи асинхронно results = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True) # Подсчет успешных отправок success_count = sum(1 for result in results if result is True) print(f"Успешно отправлено {success_count} из {len(recipients_list)} писем") # Основная функция для запуска асинхронной рассылки def run_async_bulk_send(): # Загрузка данных получателей recipients_df = pd.read_csv('recipients.csv') recipients_list = recipients_df.to_dict('records') # Настройка параметров рассылки subject = "Асинхронная рассылка с Python" template_path = "email_template.html" # Запуск асинхронной отправки asyncio.run(send_bulk_emails_async(recipients_list, subject, template_path)) if __name__ == "__main__": run_async_bulk_send()