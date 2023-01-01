Аутентификация и авторизация: защита веб-проекта от взломов

<?php // Защита от CSRF if (!isset($_POST['csrf_token']) || $_POST['csrf_token'] !== $_SESSION['csrf_token']) { die('CSRF проверка не пройдена'); } // Очистка и валидация входных данных $email = filter_var($_POST['email'], FILTER_SANITIZE_EMAIL); $password = $_POST['password']; // Подключение к базе данных $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=myapp', 'username', 'password'); // Запрос пользователя (используем подготовленные выражения для защиты от SQL-инъекций) $stmt = $pdo->prepare('SELECT id, password_hash FROM users WHERE email = ?'); $stmt->execute([$email]); $user = $stmt->fetch(); // Проверка пароля if ($user && password_verify($password, $user['password_hash'])) { // Успешная аутентификация session_regenerate_id(true); // Предотвращение атак фиксации сессии $_SESSION['user_id'] = $user['id']; $_SESSION['last_activity'] = time(); // Генерация JWT токена (для API) $payload = [ 'user_id' => $user['id'], 'exp' => time() + 3600 // Токен на 1 час ]; $jwt = generateJWT($payload, 'ваш_секретный_ключ'); echo json_encode(['success' => true, 'token' => $jwt]); } else { // Неудачная аутентификация // Добавляем задержку для предотвращения атак перебором sleep(1); echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Неверный email или пароль']); } // Функция для генерации JWT function generateJWT($payload, $secret) { $header = json_encode(['typ' => 'JWT', 'alg' => 'HS256']); $base64UrlHeader = str_replace(['+', '/', '='], ['-', '_', ''], base64_encode($header)); $base64UrlPayload = str_replace(['+', '/', '='], ['-', '_', ''], base64_encode(json_encode($payload))); $signature = hash_hmac('sha256', $base64UrlHeader . "." . $base64UrlPayload, $secret, true); $base64UrlSignature = str_replace(['+', '/', '='], ['-', '_', ''], base64_encode($signature)); return $base64UrlHeader . "." . $base64UrlPayload . "." . $base64UrlSignature; } ?>