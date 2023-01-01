Ускорение Python: как asyncio повышает производительность приложений

Python Скопировать код

import asyncio import aiohttp from bs4 import BeautifulSoup import logging import time from urllib.parse import urljoin from typing import List, Dict, Set class AsyncWebScraper: def __init__(self, concurrency=10, rate_limit=2): self.concurrency = concurrency self.rate_limit = 1/rate_limit # секунды между запросами self.visited_urls: Set[str] = set() self.semaphore = asyncio.Semaphore(concurrency) self.last_request_time = 0 async def throttle(self): """Ограничение частоты запросов""" now = time.time() elapsed = now – self.last_request_time if elapsed < self.rate_limit: await asyncio.sleep(self.rate_limit – elapsed) self.last_request_time = time.time() async def fetch_page(self, session, url): """Получение страницы с соблюдением ограничений""" if url in self.visited_urls: return None self.visited_urls.add(url) async with self.semaphore: await self.throttle() try: async with session.get(url) as response: if response.status != 200: logging.warning(f"Status {response.status} for {url}") return None return await response.text() except Exception as e: logging.error(f"Error fetching {url}: {e}") return None async def parse_page(self, html, url): """Извлечение данных из HTML""" if not html: return None soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser') # Пример извлечения данных (настройте под свои нужды) title = soup.title.text.strip() if soup.title else "No title" paragraphs = [p.text for p in soup.find_all('p')] links = [urljoin(url, a['href']) for a in soup.find_all('a', href=True)] return { "url": url, "title": title, "text_length": len(' '.join(paragraphs)), "links": links } async def scrape_url_with_depth(self, start_url, max_depth=2): """Рекурсивный скрапинг с ограничением глубины""" results = [] queue = [(start_url, 0)] # (url, depth) async with aiohttp.ClientSession() as session: while queue: url, depth = queue.pop(0) if depth > max_depth: continue html = await self.fetch_page(session, url) data = await self.parse_page(html, url) if data: results.append(data) # Добавляем новые ссылки в очередь if depth < max_depth: for link in data["links"][:5]: # Ограничиваем количество ссылок if link not in self.visited_urls: queue.append((link, depth + 1)) return results # Использование: async def main(): scraper = AsyncWebScraper(concurrency=5, rate_limit=1) results = await scraper.scrape_url_with_depth("https://example.com", max_depth=2) print(f"Scraped {len(results)} pages") asyncio.run(main())