Ускорение Python: как asyncio повышает производительность приложений#Python и Pandas для анализа данных #Асинхронность #Оптимизация производительности
Для кого эта статья:
- Программисты и разработчики, стремящиеся освоить асинхронное программирование на Python
- Специалисты, работающие с высоконагруженными веб-приложениями и API
Студенты и начинающие разработчики, интересующиеся современными подходами программирования в Python
Представьте, что ваше приложение внезапно стало обрабатывать в 10 раз больше запросов, и теперь пользователи жалуются на "зависания". Обычное синхронное выполнение кода превращается в бутылочное горлышко при масштабировании! Именно здесь на сцену выходит асинхронное программирование с asyncio — мощный инструмент, превращающий Python из черепахи в гепарда при работе с I/O-операциями. Я покажу, как построить по-настоящему эффективное приложение, которое элегантно справляется с тысячами одновременных соединений без перегрузки системы. 🚀
Основы асинхронного программирования в Python с asyncio
Асинхронное программирование — это не просто модный тренд, а необходимость для разработки высокопроизводительных приложений. В отличие от традиционного синхронного подхода, где каждая операция блокирует выполнение программы до своего завершения, асинхронная модель позволяет "переключаться" между задачами, не дожидаясь завершения медленных операций.
Ключевым элементом всей этой системы является event loop (цикл событий) — центральный диспетчер, который координирует выполнение асинхронных задач. Представьте его как умного менеджера, который решает, когда какую задачу запускать и приостанавливать.
|Синхронный подход
|Асинхронный подход (asyncio)
|Последовательное выполнение задач
|Конкурентное выполнение нескольких задач
|Блокировка программы при I/O операциях
|Переключение на другие задачи во время ожидания
|Простая модель программирования
|Требует понимания корутин и event loop
|Неэффективно для I/O-интенсивных операций
|Высокая эффективность для I/O-интенсивных операций
Вот основные концепции asyncio, которые необходимо понимать:
- Корутины (coroutines) — функции, которые могут приостанавливать выполнение и возвращать управление циклу событий
- Async/await — синтаксический сахар, делающий асинхронный код более читаемым
- Задачи (tasks) — обертки для корутин, позволяющие отслеживать их выполнение
- Будущие результаты (futures) — объекты, представляющие результат, который еще не получен
- Циклы событий (event loops) — диспетчеры, управляющие выполнением корутин
Вот простейший пример корутины с использованием синтаксиса async/await:
import asyncio
async def hello_world():
print("Hello")
await asyncio.sleep(1) # Имитация I/O операции
print("World")
asyncio.run(hello_world())
Ключевое слово async перед определением функции указывает, что это корутина. Оператор await используется внутри корутины для ожидания результата другой асинхронной операции, временно приостанавливая выполнение текущей корутины и возвращая управление циклу событий.
Михаил Соколов, Lead Python Developer
Когда я начал работать над проектом веб-скрапера для анализа миллионов страниц, я столкнулся с классической проблемой — синхронные запросы занимали вечность. Скрипт обрабатывал примерно 2 страницы в секунду. При таком темпе на весь проект ушло бы несколько недель чистого времени выполнения.
Решил переписать всё на asyncio. Первые попытки были неуклюжими — я не понимал, почему мой код с 100 параллельными задачами работает хуже, чем с 10. Оказалось, что я создавал слишком много соединений и перегружал и сервер, и свою машину. После тщательной настройки количества одновременных запросов и добавления задержек между ними, скорость выросла до 120-150 страниц в секунду — в 60-75 раз быстрее! Проект, который должен был занять недели, завершился за несколько часов.
Главный урок: асинхронность — это не просто "добавьте async/await и получите супер-скорость". Это требует глубокого понимания принципов работы цикла событий и тщательной балансировки ресурсов.
Настройка среды для создания асинхронного приложения
Перед погружением в разработку асинхронного приложения критически важно правильно настроить вашу среду разработки. Это не только избавит вас от множества проблем в будущем, но и обеспечит оптимальные условия для отладки и тестирования асинхронного кода. 🔧
Начнем с базовых требований:
- Python 3.7+ — минимальная версия для комфортной работы с asyncio. Начиная с Python 3.7, синтаксис и функциональность asyncio стабилизировались.
- Виртуальное окружение — изолированная среда для зависимостей вашего проекта.
- Специфичные библиотеки — асинхронные версии популярных пакетов.
Создание виртуального окружения и установка базовых зависимостей:
# Создание виртуального окружения
python -m venv asyncio_env
# Активация в Linux/macOS
source asyncio_env/bin/activate
# Активация в Windows
# asyncio_env\Scripts\activate
# Установка базовых зависимостей
pip install aiohttp aiofiles pytest-asyncio
Обратите внимание на префикс "aio" в названиях библиотек — он обычно указывает на асинхронные версии пакетов. Вместо обычного requests мы используем aiohttp, вместо стандартной работы с файлами — aiofiles.
При выборе асинхронных библиотек следует учитывать несколько факторов:
|Библиотека
|Применение
|Особенности
|Совместимость с asyncio
|aiohttp
|HTTP-клиент/сервер
|Высокоуровневый API, поддержка WebSockets
|Полная нативная поддержка
|aiofiles
|Файловые операции
|Асинхронный интерфейс для стандартных файловых операций
|Полная нативная поддержка
|asyncpg
|PostgreSQL
|Высокая производительность, специализированный протокол
|Полная нативная поддержка
|motor
|MongoDB
|Официальный асинхронный драйвер MongoDB
|Полная нативная поддержка
|aiomysql
|MySQL
|Асинхронный драйвер MySQL
|Полная нативная поддержка
Для продуктивной разработки рекомендую настроить IDE с поддержкой асинхронного кода. PyCharm Professional и Visual Studio Code с соответствующими плагинами отлично справляются с этой задачей, предлагая:
- Подсветку синтаксиса для async/await
- Предупреждения о типичных ошибках в асинхронном коде
- Дебаггинг асинхронных приложений с визуализацией tasks и coroutines
- Интеграцию с инструментами профилирования для поиска узких мест
Для отладки асинхронного кода создайте файл конфигурации логирования:
import logging
import sys
logging.basicConfig(
level=logging.DEBUG,
format='%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s',
handlers=[logging.StreamHandler(sys.stdout)]
)
# Получение логгера для asyncio
asyncio_logger = logging.getLogger('asyncio')
Установка переменной окружения PYTHONASYNCIODEBUG=1 включит дополнительные проверки и подробные сообщения, которые помогут выявить тонкие проблемы в асинхронном коде, такие как незавершенные корутины или ресурсные утечки.
Разработка базовых компонентов с использованием asyncio
После настройки среды пора перейти к разработке базовых компонентов нашего асинхронного приложения. Здесь мы создадим ключевые строительные блоки, которые станут основой для более сложной логики. 🏗️
Начнем с создания структуры проекта:
project/
├── app/
│ ├── __init__.py
│ ├── client.py # Асинхронный HTTP-клиент
│ ├── processor.py # Обработчик данных
│ └── storage.py # Работа с БД или файлами
├── config.py # Конфигурация приложения
└── main.py # Точка входа
Первым компонентом будет асинхронный HTTP-клиент для отправки запросов к API. Важно правильно организовать создание и закрытие сессий:
# client.py
import aiohttp
import asyncio
import logging
from typing import Dict, Any, Optional
logger = logging.getLogger(__name__)
class APIClient:
def __init__(self, base_url: str, timeout: int = 30):
self.base_url = base_url
self.timeout = aiohttp.ClientTimeout(total=timeout)
self._session: Optional[aiohttp.ClientSession] = None
async def __aenter__(self):
if self._session is None:
self._session = aiohttp.ClientSession(
timeout=self.timeout,
raise_for_status=True
)
return self
async def __aexit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
if self._session:
await self._session.close()
self._session = None
async def get(self, endpoint: str, params: Dict[str, Any] = None) -> Dict[str, Any]:
if not self._session:
raise RuntimeError("Client session is not initialized. Use 'async with' pattern.")
url = f"{self.base_url}/{endpoint}"
logger.debug(f"GET request to {url} with params {params}")
try:
async with self._session.get(url, params=params) as response:
return await response.json()
except aiohttp.ClientError as e:
logger.error(f"Error during GET request to {url}: {e}")
raise
Обратите внимание на использование асинхронных контекстных менеджеров (aenter и aexit), что позволяет элегантно управлять ресурсами. Для удобства отладки мы добавили логирование каждого запроса.
Теперь создадим обработчик данных, который будет асинхронно обрабатывать полученную информацию:
# processor.py
import asyncio
import logging
from typing import List, Dict, Any
logger = logging.getLogger(__name__)
class DataProcessor:
def __init__(self, concurrency_limit: int = 10):
self.semaphore = asyncio.Semaphore(concurrency_limit)
async def process_item(self, item: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
# Имитация сложной обработки
logger.debug(f"Processing item: {item['id']}")
await asyncio.sleep(0.5) # Имитация I/O операции
# Трансформация данных
result = {
"processed_id": item["id"],
"title_length": len(item.get("title", "")),
"is_completed": item.get("completed", False),
"timestamp": asyncio.current_task().get_name()
}
logger.debug(f"Processed item {item['id']}")
return result
async def process_batch(self, items: List[Dict[str, Any]]) -> List[Dict[str, Any]]:
async def _process_with_semaphore(item):
async with self.semaphore:
return await self.process_item(item)
tasks = [asyncio.create_task(
_process_with_semaphore(item),
name=f"process-{item['id']}"
) for item in items]
results = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)
# Фильтрация результатов, исключение ошибок
processed_results = []
for i, result in enumerate(results):
if isinstance(result, Exception):
logger.error(f"Error processing item {items[i]['id']}: {result}")
else:
processed_results.append(result)
return processed_results
Здесь мы использовали semaphore для ограничения количества одновременно выполняемых задач, что предотвращает перегрузку системы. Функция asyncio.gather() позволяет запустить несколько корутин параллельно и дождаться их завершения.
Для хранения результатов создадим компонент для работы с базой данных или файловой системой:
# storage.py
import aiofiles
import json
import logging
from typing import List, Dict, Any
logger = logging.getLogger(__name__)
class AsyncStorage:
def __init__(self, file_path: str):
self.file_path = file_path
async def save_results(self, results: List[Dict[str, Any]]) -> None:
logger.info(f"Saving {len(results)} results to {self.file_path}")
async with aiofiles.open(self.file_path, 'w') as f:
# Преобразование в JSON и сохранение
json_str = json.dumps(results, indent=2)
await f.write(json_str)
logger.info(f"Successfully saved results to {self.file_path}")
async def load_results(self) -> List[Dict[str, Any]]:
try:
async with aiofiles.open(self.file_path, 'r') as f:
content = await f.read()
return json.loads(content)
except FileNotFoundError:
logger.warning(f"File {self.file_path} not found, returning empty list")
return []
Наконец, объединим все компоненты в основном файле:
# main.py
import asyncio
import logging
from app.client import APIClient
from app.processor import DataProcessor
from app.storage import AsyncStorage
from config import settings
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logger = logging.getLogger(__name__)
async def main():
# Инициализация компонентов
client = APIClient(base_url=settings.API_BASE_URL)
processor = DataProcessor(concurrency_limit=settings.CONCURRENCY_LIMIT)
storage = AsyncStorage(file_path=settings.RESULTS_FILE)
async with client:
# Получение данных
data = await client.get("todos")
# Обработка данных
processed_data = await processor.process_batch(data)
# Сохранение результатов
await storage.save_results(processed_data)
logger.info("Application completed successfully")
if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())
Обратите внимание на использование asyncio.run() для запуска корутины main() — это рекомендуемый способ запуска асинхронного кода из синхронного контекста. Он автоматически создает новый event loop и закрывает его после завершения.
Оптимизация асинхронных задач для повышения эффективности
После создания базовых компонентов приложения пришло время заняться оптимизацией производительности. Асинхронность сама по себе не гарантирует высокую скорость — для достижения максимальной эффективности требуется точная настройка и понимание внутренних механизмов asyncio. ⚡
Андрей Климов, Python Performance Engineer
В прошлом году нам поручили модернизировать сервис агрегации данных, обрабатывавший миллионы записей ежедневно. Первая версия на asyncio была быстрее синхронной, но все равно занимала почти 4 часа на полный цикл. Анализ показал, что мы неправильно группировали задачи.
Мы создавали тысячи мелких задач и запускали их через asyncio.gather(), что приводило к огромным накладным расходам. После перехода на модель "пакетной обработки" с использованием asyncio.TaskGroup (в Python 3.11) и применения стратегии backpressure для контроля потока данных, мы снизили время обработки до 17 минут!
Ключевой вывод: дело не в количестве асинхронных задач, а в их балансировке и эффективном управлении потоком данных. Оптимальное решение часто находится экспериментальным путем — тестируйте разные подходы с реальными данными и измеряйте результаты.
Вот ключевые стратегии оптимизации, которые значительно повысят производительность вашего приложения:
Группировка и батчинг задач
Вместо создания отдельной задачи для каждой операции, группируйте связанные операции в батчи. Это снижает накладные расходы на управление задачами:
# Неэффективно: создание тысяч отдельных задач
tasks = [asyncio.create_task(process_item(item)) for item in items]
results = await asyncio.gather(*tasks)
# Эффективно: обработка данных батчами
batch_size = 100
results = []
for i in range(0, len(items), batch_size):
batch = items[i:i + batch_size]
batch_results = await process_batch(batch)
results.extend(batch_results)
Важно подобрать оптимальный размер батча экспериментальным путем. Слишком маленькие батчи увеличивают накладные расходы, слишком большие могут привести к неравномерной нагрузке.
Сравнение производительности разных подходов к батчингу:
|Подход
|Время выполнения (1M элементов)
|Использование памяти
|Подходит для
|Без батчинга (каждый элемент – отдельная задача)
|210 секунд
|Высокое (2.1 ГБ)
|Малые объемы данных с разнородными операциями
|Средний батчинг (100 элементов/батч)
|85 секунд
|Среднее (550 МБ)
|Большинство типичных сценариев
|Крупный батчинг (1000 элементов/батч)
|65 секунд
|Низкое (320 МБ)
|Однородные операции с большими объемами данных
|Адаптивный батчинг (размер меняется динамически)
|52 секунды
|Оптимальное (380 МБ)
|Неравномерные нагрузки, пиковые обработки
Управление пулами соединений
При работе с внешними ресурсами (базы данных, HTTP-запросы) критически важно правильно управлять пулами соединений:
# Оптимизированный HTTP-клиент с пулом соединений
class OptimizedAPIClient:
def __init__(self, base_url, pool_size=100, ssl=None):
self.base_url = base_url
self.connector = aiohttp.TCPConnector(limit=pool_size, ssl=ssl)
self.session = None
async def __aenter__(self):
self.session = aiohttp.ClientSession(
connector=self.connector,
timeout=aiohttp.ClientTimeout(total=60),
raise_for_status=True
)
return self
async def __aexit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
if self.session:
await self.session.close()
# Реализация методов get/post/etc.
Параметр limit у TCPConnector контролирует максимальное количество одновременных соединений. Установите его в соответствии с возможностями вашей системы и удаленного сервера.
Контроль потока данных (backpressure)
Если ваше приложение обрабатывает данные из быстрого источника (например, очередь сообщений) и отправляет их в медленный приемник (например, база данных), необходим механизм контроля потока данных:
async def process_data_stream(source, sink, max_concurrent=10):
semaphore = asyncio.Semaphore(max_concurrent)
queue = asyncio.Queue()
# Продюсер – получает данные из источника
async def producer():
async for item in source:
await queue.put(item)
# Сигнал завершения
await queue.put(None)
# Потребитель – обрабатывает данные и отправляет в приемник
async def consumer():
while True:
item = await queue.get()
if item is None: # Сигнал завершения
queue.task_done()
break
async with semaphore:
processed_item = await process_item(item)
await sink.send(processed_item)
queue.task_done()
# Запускаем продюсера и несколько потребителей
producer_task = asyncio.create_task(producer())
consumer_tasks = [
asyncio.create_task(consumer())
for _ in range(max_concurrent)
]
# Ждем завершения всех задач
await producer_task
await queue.join()
await asyncio.gather(*consumer_tasks)
Этот паттерн "продюсер-потребитель" с использованием asyncio.Queue и semaphore эффективно управляет потоком данных, предотвращая перегрузку системы.
Мониторинг и профилирование
Для выявления узких мест используйте инструменты профилирования, специально предназначенные для асинхронного кода:
- aiodebug — библиотека для отладки и профилирования asyncio-приложений
- asyncstdlib.profile — профилирование корутин с визуализацией результатов
- asyncio.monitor_events — мониторинг событий в цикле событий (доступно в Python 3.11+)
Добавьте метрики производительности в критические части вашего кода:
async def measure(coro, name=None):
start_time = time.time()
try:
return await coro
finally:
execution_time = time.time() – start_time
logging.info(f"Operation {name or coro.__name__} took {execution_time:.4f} seconds")
# Здесь можно отправить метрику в систему мониторинга
Регулярно анализируйте эти метрики для выявления тенденций и возможностей для оптимизации. Помните, что оптимизация — это итеративный процесс, требующий постоянного измерения и корректировки.
Практические кейсы применения asyncio в реальных проектах
Теперь, когда мы разобрались с основами и оптимизацией, давайте рассмотрим практические примеры применения asyncio в реальных сценариях. Эти примеры продемонстрируют, как асинхронное программирование решает конкретные бизнес-задачи. 🌐
Асинхронный скрапер данных
Один из наиболее очевидных сценариев использования asyncio — массовый сбор данных из веб-источников. Вот пример скрапера, который параллельно обрабатывает множество страниц:
import asyncio
import aiohttp
from bs4 import BeautifulSoup
import logging
import time
from urllib.parse import urljoin
from typing import List, Dict, Set
class AsyncWebScraper:
def __init__(self, concurrency=10, rate_limit=2):
self.concurrency = concurrency
self.rate_limit = 1/rate_limit # секунды между запросами
self.visited_urls: Set[str] = set()
self.semaphore = asyncio.Semaphore(concurrency)
self.last_request_time = 0
async def throttle(self):
"""Ограничение частоты запросов"""
now = time.time()
elapsed = now – self.last_request_time
if elapsed < self.rate_limit:
await asyncio.sleep(self.rate_limit – elapsed)
self.last_request_time = time.time()
async def fetch_page(self, session, url):
"""Получение страницы с соблюдением ограничений"""
if url in self.visited_urls:
return None
self.visited_urls.add(url)
async with self.semaphore:
await self.throttle()
try:
async with session.get(url) as response:
if response.status != 200:
logging.warning(f"Status {response.status} for {url}")
return None
return await response.text()
except Exception as e:
logging.error(f"Error fetching {url}: {e}")
return None
async def parse_page(self, html, url):
"""Извлечение данных из HTML"""
if not html:
return None
soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
# Пример извлечения данных (настройте под свои нужды)
title = soup.title.text.strip() if soup.title else "No title"
paragraphs = [p.text for p in soup.find_all('p')]
links = [urljoin(url, a['href']) for a in soup.find_all('a', href=True)]
return {
"url": url,
"title": title,
"text_length": len(' '.join(paragraphs)),
"links": links
}
async def scrape_url_with_depth(self, start_url, max_depth=2):
"""Рекурсивный скрапинг с ограничением глубины"""
results = []
queue = [(start_url, 0)] # (url, depth)
async with aiohttp.ClientSession() as session:
while queue:
url, depth = queue.pop(0)
if depth > max_depth:
continue
html = await self.fetch_page(session, url)
data = await self.parse_page(html, url)
if data:
results.append(data)
# Добавляем новые ссылки в очередь
if depth < max_depth:
for link in data["links"][:5]: # Ограничиваем количество ссылок
if link not in self.visited_urls:
queue.append((link, depth + 1))
return results
# Использование:
async def main():
scraper = AsyncWebScraper(concurrency=5, rate_limit=1)
results = await scraper.scrape_url_with_depth("https://example.com", max_depth=2)
print(f"Scraped {len(results)} pages")
asyncio.run(main())
Этот скрапер обладает несколькими важными особенностями:
- Контроль конкурентности через semaphore
- Ограничение частоты запросов (rate limiting) для предотвращения блокировки
- Рекурсивный обход с ограничением глубины
- Отказоустойчивость при ошибках сети
Асинхронный микросервис для обработки данных
Второй распространенный сценарий — создание высокопроизводительного API с асинхронной обработкой данных:
from aiohttp import web
import asyncio
import logging
import json
from typing import Dict, List, Any
import aioredis
# Имитация хранилища данных
class AsyncDataProcessor:
def __init__(self):
self.redis = None
async def connect(self):
self.redis = await aioredis.create_redis_pool('redis://localhost')
async def close(self):
if self.redis:
self.redis.close()
await self.redis.wait_closed()
async def process_data(self, data: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
# Имитация сложной обработки
await asyncio.sleep(0.5)
# Сохранение в Redis
key = f"data:{data.get('id', 'unknown')}"
await self.redis.set(key, json.dumps(data))
return {
"status": "processed",
"id": data.get("id"),
"timestamp": time.time()
}
async def get_stats(self) -> Dict[str, Any]:
# Получение статистики
keys = await self.redis.keys("data:*")
count = len(keys)
return {
"total_processed": count,
"last_updated": time.time()
}
# Настройка приложения aiohttp
async def create_app():
app = web.Application()
processor = AsyncDataProcessor()
# Регистрация процессора в приложении
app['processor'] = processor
async def on_startup(app):
await app['processor'].connect()
async def on_shutdown(app):
await app['processor'].close()
app.on_startup.append(on_startup)
app.on_shutdown.append(on_shutdown)
# Обработчики API
async def handle_process(request):
try:
data = await request.json()
except json.JSONDecodeError:
return web.json_response({"error": "Invalid JSON"}, status=400)
result = await request.app['processor'].process_data(data)
return web.json_response(result)
async def handle_stats(request):
stats = await request.app['processor'].get_stats()
return web.json_response(stats)
# Регистрация маршрутов
app.router.add_post('/api/process', handle_process)
app.router.add_get('/api/stats', handle_stats)
return app
# Запуск приложения
if __name__ == '__main__':
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
app = asyncio.run(create_app())
web.run_app(app, port=8080)
Этот микросервис демонстрирует следующие паттерны:
- Асинхронная обработка HTTP-запросов
- Использование Redis в качестве асинхронного хранилища данных
- Правильное управление жизненным циклом ресурсов (подключение и отключение от Redis)
- Обработка ошибок и валидация входных данных
В реальных проектах такой микросервис может быть частью более крупной системы, обрабатывающей тысячи запросов в секунду.
Асинхронная обработка очередей сообщений
Третий популярный сценарий — работа с системами обмена сообщениями:
import asyncio
import json
import logging
from typing import Callable, Dict, Any
import aio_pika
class AsyncMessageProcessor:
def __init__(self, connection_url: str, queue_name: str, max_workers: int = 5):
self.connection_url = connection_url
self.queue_name = queue_name
self.max_workers = max_workers
self.connection = None
self.channel = None
self.handlers = {}
async def connect(self):
self.connection = await aio_pika.connect_robust(self.connection_url)
self.channel = await self.connection.channel()
await self.channel.set_qos(prefetch_count=self.max_workers)
# Объявление очереди
self.queue = await self.channel.declare_queue(
self.queue_name,
durable=True
)
async def close(self):
if self.connection:
await self.connection.close()
def register_handler(self, message_type: str, handler: Callable):
"""Регистрация обработчика для определенного типа сообщений"""
self.handlers[message_type] = handler
async def process_message(self, message):
async with message.process():
try:
body = message.body.decode()
data = json.loads(body)
# Определение типа сообщения
message_type = data.get("type")
if not message_type:
logging.error(f"Message has no type field: {data}")
return
# Поиск и вызов соответствующего обработчика
handler = self.handlers.get(message_type)
if not handler:
logging.warning(f"No handler for message type: {message_type}")
return
# Обработка сообщения
await handler(data)
logging.info(f"Successfully processed {message_type} message")
except json.JSONDecodeError:
logging.error(f"Failed to parse message JSON: {message.body}")
except Exception as e:
logging.exception(f"Error processing message: {e}")
async def start_consuming(self):
"""Начать потребление сообщений из очереди"""
logging.info(f"Starting to consume messages from {self.queue_name}")
await self.queue.consume(self.process_message)
# Держим соединение открытым
try:
await asyncio.Future()
except asyncio.CancelledError:
logging.info("Consumer was cancelled, shutting down")
# Пример использования:
async def example_handler(data):
logging.info(f"Processing data: {data}")
await asyncio.sleep(1) # Имитация работы
return {"status": "completed"}
async def main():
processor = AsyncMessageProcessor(
connection_url="amqp://guest:guest@localhost/",
queue_name="tasks"
)
# Регистрация обработчиков
processor.register_handler("task.create", example_handler)
processor.register_handler("task.update", example_handler)
await processor.connect()
try:
await processor.start_consuming()
finally:
await processor.close()
if __name__ == "__main__":
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
asyncio.run(main())
Этот пример демонстрирует асинхронную обработку сообщений из RabbitMQ с использованием библиотеки aio_pika. Ключевые моменты:
- Контроль количества одновременно обрабатываемых сообщений (prefetch_count)
- Система регистрации обработчиков для разных типов сообщений
- Обработка ошибок с логированием
- Корректное закрытие соединений при завершении
Этот паттерн особенно полезен в распределенных системах, где требуется асинхронная обработка заданий.
Мы рассмотрели путь от базовых концепций asyncio до построения сложных асинхронных систем. Помните: асинхронное программирование — это не просто добавление ключевых слов async/await в код, а фундаментальное изменение подхода к разработке. Начните с малого, внедряя асинхронность в критичные к производительности части вашего приложения, и постепенно расширяйте охват. Измеряйте результаты, экспериментируйте с параметрами настройки и не бойтесь переписывать код для достижения оптимальной производительности. Правильно реализованный асинхронный подход может превратить ваше приложение из медлительного гиганта в молниеносного титана, способного обрабатывать тысячи запросов с минимальными ресурсами.