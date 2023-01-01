Порядок слов в английских предложениях: правила построения фраз

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Люди, испытывающие трудности с грамматикой и порядком слов

Студенты и репетиторы, стремящиеся улучшить навыки построения предложений Построение английских предложений часто вызывает страх у начинающих изучать язык. "I love you" звучит просто, но стоит добавить детали — и возникает паника: "Yesterday I have been loving you in the park" или "I have been yesterday loving you in the park"? 🤔 Путаница в порядке слов способна превратить грамматически правильную мысль в бессмысленный набор слов. Однако английские предложения подчиняются четким правилам, и, освоив их, вы сможете выражать мысли четко и уверенно. Давайте разберемся, как составлять английские предложения шаг за шагом.

Базовая структура английского предложения

Английское предложение, в отличие от русского, имеет фиксированную структуру. Если в русском языке мы можем сказать "Я люблю яблоки", "Яблоки я люблю" или "Люблю я яблоки" с одинаковым смыслом, то в английском порядок слов строго определен.

Базовая формула английского предложения: Subject (подлежащее) + Verb (сказуемое) + Object (дополнение). Эта структура называется SVO и является фундаментом для построения любых английских предложений. 👨‍🏫

Subject Verb Object I love apples. She reads books. They play football.

Эта базовая структура расширяется различными элементами:

Определения (прилагательные) обычно ставятся перед существительными: "I love red apples"

(прилагательные) обычно ставятся перед существительными: "I love red apples" Обстоятельства времени часто стоят в начале или в конце предложения: "Yesterday I bought a car" или "I bought a car yesterday"

часто стоят в начале или в конце предложения: "Yesterday I bought a car" или "I bought a car yesterday" Обстоятельства места обычно идут после объекта: "I met my friend at the park"

Анна Петрова, преподаватель английского языка Помню свою ученицу Марину, которая постоянно путалась с порядком слов. Она переводила русские предложения дословно: "Вчера купила я книгу интересную" превращалось в "Yesterday bought I book interesting". Мы начали тренировать базовую структуру SVO на простых предложениях, а затем постепенно добавляли прилагательные и наречия. Через месяц Марина уже автоматически выстраивала английские предложения по правильной схеме, а через три месяца свободно общалась с носителями языка в поездке. Ключом к успеху стало понимание, что в английском нельзя "творить" с порядком слов — нужно следовать структуре.

Важно помнить, что в английском языке подлежащее практически всегда должно присутствовать в предложении. В отличие от русского языка, где можно сказать "Иду домой" (опуская "я"), в английском всегда нужно указывать: "I am going home".

Порядок слов в английском: ключевые правила

Порядок слов в английском языке более строгий, чем в русском. Это создает определенность, но требует точного знания правил расположения различных частей речи. 🧩

Вот ключевые правила порядка слов, которые помогут вам составлять грамматически правильные предложения:

Подлежащее всегда перед сказуемым. Нарушение этого правила возможно только в вопросах и некоторых стилистических конструкциях. Прямое дополнение идет после сказуемого: "I bought a book" (Я купил книгу). Косвенное дополнение ставится перед прямым: "I gave her a book" (Я дал ей книгу). Определения (прилагательные) ставятся перед определяемым словом: "a beautiful house" (красивый дом). Наречия образа действия обычно ставятся после глагола или в конце предложения: "She speaks English fluently" или "She fluently speaks English".

Расположение дополнительных элементов в предложении также подчиняется определённым правилам:

Тип элемента Позиция в предложении Пример Обстоятельство времени Начало или конец предложения "Yesterday I went to the cinema" или "I went to the cinema yesterday" Обстоятельство места После объекта или в конце предложения "I met my friend at the park" Обстоятельство образа действия После глагола или в конце предложения "She speaks fluently" или "She spoke with confidence" Обстоятельство причины Обычно в конце предложения "I stayed at home because of the rain"

При использовании нескольких определений перед существительным в английском языке существует определённый порядок: мнение → размер → возраст → форма → цвет → происхождение → материал → назначение.

Например: "a beautiful big old round red Chinese wooden dining table" (красивый большой старинный круглый красный китайский деревянный обеденный стол). К счастью, такие длинные цепочки определений встречаются редко. 😅

5 шагов к грамотному построению английских фраз

Предлагаю простой алгоритм из 5 шагов, который поможет вам строить грамматически верные английские предложения. Следуя ему, вы снизите количество ошибок и постепенно выработаете правильный языковой навык. 🚀

Определите подлежащее — того, кто совершает действие. В английском подлежащее обязательно! Это может быть имя существительное или местоимение: "John", "she", "the cat", "students". Выберите правильную форму глагола, учитывая время, лицо и число. Помните о согласовании с подлежащим: "John works", "They work", "She is working". Добавьте дополнение — объект действия (если он нужен): "John reads a book", "She teaches English". Включите определения к существительным, размещая их перед определяемыми словами: "John reads an interesting book", "She teaches advanced English". Дополните предложение обстоятельствами (времени, места, образа действия), располагая их в правильном порядке: "Yesterday John read an interesting book at the library".

Важно помнить, что после построения предложения нужно проверить его структуру. Если вы добавляете вопросительную или отрицательную форму, структура меняется:

Вопросительная форма : вспомогательный глагол выносится перед подлежащим: "Does John read books?" (простое настоящее) или "Is she teaching English?" (настоящее продолженное).

: вспомогательный глагол выносится перед подлежащим: "Does John read books?" (простое настоящее) или "Is she teaching English?" (настоящее продолженное). Отрицательная форма: добавляется частица "not" после вспомогательного глагола: "John does not (doesn't) read books", "She is not (isn't) teaching English".

Практический пример построения предложения пошагово:

Допустим, вы хотите составить предложение о том, что вчера ваш друг купил новый красный автомобиль в местном автосалоне.

Подлежащее: "My friend" (мой друг) Глагол в прошедшем времени: "bought" (купил) Дополнение: "a car" (автомобиль) Определения: "new red" (новый красный) Обстоятельства: "yesterday" (вчера), "at the local dealership" (в местном автосалоне)

Итоговое предложение: "Yesterday my friend bought a new red car at the local dealership" или "My friend bought a new red car at the local dealership yesterday".

Дмитрий Соколов, репетитор английского языка Один из моих студентов, Павел, готовился к международному экзамену и постоянно допускал ошибки в письменных работах из-за неправильного порядка слов. Мы разработали чек-лист из пяти пунктов, которым он следовал при составлении каждого предложения. Сначала это замедляло процесс письма, но через пару недель мышечная память начала работать. Павел составлял схему предложения почти автоматически. Когда пришло время сдавать экзамен, его письменные работы были практически безупречны с точки зрения структуры. Экзаменаторы отметили "clear and logical expression of ideas" в его работе. Этот случай показал мне, как важно иметь четкий алгоритм для тех, кто только осваивает английский синтаксис.

Типы предложений в английском и их особенности

В английском языке существует несколько типов предложений, каждый со своими структурными особенностями. Понимание этих типов поможет вам строить более разнообразные и грамматически правильные конструкции. 📝

Основные типы предложений по цели высказывания:

Повествовательные (Declarative) — сообщают информацию: "She works in London." Структура: Subject + Verb (+ Object).

(Interrogative) — задают вопрос: "Does she work in London?" Структура зависит от типа вопроса.

(Imperative) — выражают просьбу или приказ: "Open the window!" Подлежащее часто опускается (подразумевается "you").

(Exclamatory) — выражают сильные эмоции: "What a beautiful day it is!" Часто начинаются с "What" или "How".

Типы вопросительных предложений:

Общие вопросы (Yes/No questions): "Do you speak English?" Структура: Auxiliary verb + Subject + Main verb.

(Wh-questions): "Where do you live?" Структура: Question word + Auxiliary verb + Subject + Main verb.

(Альтернативные вопросы): "Do you prefer tea or coffee?" Структура как у общих вопросов, но с альтернативой через "or".

(Tag questions): "You speak English, don't you?" Состоят из утверждения и краткого вопроса.

По структуре предложения делятся на:

Простые (Simple) — содержат одну грамматическую основу: "The sun is shining."

(Compound) — состоят из двух и более независимых частей, соединённых союзами (and, but, or): "The sun is shining, but it's cold."

(Complex) — содержат главную часть и одно или несколько придаточных предложений: "I'll call you when I arrive."

(Compound-complex) — сочетают элементы сложносочинённых и сложноподчинённых: "The sun is shining, but I won't go out until I finish my work."

Особенности построения каждого типа предложений:

1. Повествовательные предложения:

Положительная форма: Subject + Verb (+ Object)

Отрицательная форма: Subject + Auxiliary verb + not + Main verb

2. Вопросительные предложения:

Для общих вопросов используется структура:

С глаголом be: Be + Subject + ...? ("Is she happy?")

С модальным глаголом: Modal + Subject + Main verb...? ("Can you swim?")

С другими глаголами: Do/Does/Did + Subject + Main verb...? ("Do you like coffee?")

3. Повелительные предложения:

Обычно начинаются с глагола в базовой форме: "Read this book"

Для выражения просьбы часто используется "please": "Please wait here"

Освоив различные типы предложений, вы сможете выражать свои мысли более точно и разнообразно, что особенно важно при сдаче экзаменов и ведении деловой коммуникации. 🎯

Практические советы для идеальных предложений

Создание грамматически правильных английских предложений — это навык, требующий практики. Следующие советы помогут вам быстрее достичь совершенства в этом аспекте. 💪

Начинайте с простых конструкций. Осваивайте базовую модель SVO (Subject-Verb-Object), прежде чем переходить к сложным предложениям. Пример: "I like coffee" вместо "I really like the freshly brewed coffee from that new shop". Используйте ментальные схемы. Визуализируйте структуру предложения перед его составлением. Многим помогает представлять "ячейки", в которые нужно поместить различные части предложения. Практикуйте трансформации. Берите простое предложение и преобразуйте его в вопросительное, отрицательное, условное. Например: "She likes tea" → "Does she like tea?" → "She doesn't like tea" → "If she liked tea, she would drink it". Используйте правильные связки. Слова-связки (connectors) помогают логически соединять части предложений: "although", "however", "therefore", "meanwhile". Избегайте дословного перевода с русского. Думайте сразу английскими конструкциями, а не переводите мысленно с русского языка.

Распространённые ошибки, которых следует избегать:

Пропуск подлежащего : "Is raining" вместо правильного "It is raining".

: "Is raining" вместо правильного "It is raining". Неправильный порядок слов в вопросах : "You are from where?" вместо "Where are you from?".

: "You are from where?" вместо "Where are you from?". Двойное отрицание : "I don't know nothing" вместо "I don't know anything" или "I know nothing".

: "I don't know nothing" вместо "I don't know anything" или "I know nothing". Неправильное размещение наречий : "I drink always coffee" вместо "I always drink coffee".

: "I drink always coffee" вместо "I always drink coffee". Путаница в использовании времен: "I am here since morning" вместо "I have been here since morning".

Практические упражнения для тренировки:

Перестановка слов: возьмите набор слов и расставьте их в правильном порядке. Например: "book / read / she / interesting / an" → "She reads an interesting book". Расширение предложений: начните с простого предложения и постепенно добавляйте к нему элементы. "She works" → "She works hard" → "She works hard every day" → "She works hard every day at the hospital". Соединение предложений: практикуйтесь в создании сложных предложений из простых с помощью союзов. "I was tired. I went to bed early." → "I went to bed early because I was tired." Письменные пересказы: прочитайте короткий текст, а затем перескажите его письменно, фокусируясь на правильном построении предложений.

Помните, что английский язык — это прежде всего инструмент коммуникации. Даже с небольшими ошибками вас, скорее всего, поймут, поэтому не бойтесь практиковаться в реальном общении. Со временем правильные структуры закрепятся в памяти, и вы будете составлять грамматически верные предложения автоматически. 🌟