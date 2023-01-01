Высокий на английском: разница между tall и high для точного перевода

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, интересующиеся нюансами английской лексики и грамматики Перевод слова "высокий" на английский может поставить в тупик даже тех, кто давно изучает язык. Казалось бы, что сложного? Однако непонимание разницы между "tall" и "high" приводит к неловким ситуациям и ошибкам в речи. 🤔 Одна моя студентка, рассказывая о своей поездке в Лондон, назвала небоскрёб "a tall building", что технически верно, но затем сказала "I climbed to the tall point of the tower", вызвав недоумение собеседников. Почему произошла путаница? Давайте разберёмся в тонкостях употребления этих двух слов и научимся безошибочно выбирать правильный вариант в любой ситуации.

Tall и High: ключевые отличия в переводе слова "высокий"

Когда дело касается перевода русского слова "высокий" на английский, первые два слова, которые приходят на ум — это "tall" и "high". Хотя оба слова описывают вертикальный размер объекта, между ними существуют важные и чёткие различия в употреблении. 📏

Основное отличие заключается в следующем: "tall" обычно относится к вертикальному размеру объектов, стоящих на земле и растущих вверх, а "high" описывает расстояние от земли или некоего базового уровня до определённой точки.

Критерий Tall High Определение Вертикальный размер от основания до верхней точки Расстояние от земли или базового уровня Типичные объекты Люди, деревья, здания, столбы Горы, летающие объекты, уровни, показатели Фокус внимания Общий вертикальный размер Удалённость от поверхности земли Измерение Часто в единицах роста (футы, метры) Часто в контексте высоты над уровнем (метры над уровнем моря)

Например, когда мы говорим о человеке ростом 190 см, правильно будет сказать "He is tall", а не "He is high". С другой стороны, когда речь идёт о самолёте, летящем на высоте 10000 метров, используется "The plane is flying high", а не "The plane is flying tall".

Интересный факт: в некоторых случаях один и тот же объект может быть описан обоими словами, но с разным значением. Например, "a tall mountain" описывает гору как вытянутый вверх объект, а "a high mountain" подчёркивает её большую высоту над уровнем моря.

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды я проводила урок со студентами-архитекторами, и мы обсуждали известные здания мира. Один из студентов постоянно путал "tall" и "high", называя Эмпайр-стейт-билдинг то "high building", то "tall building". Я решила провести наглядный эксперимент: взяла два предмета — высокий тонкий стакан и широкую, но невысокую коробку. Поставила их на стол и спросила: "Который из них tall, а который high?" Студенты указали на стакан как на "tall", что было логично. Затем я подняла коробку над головой и спросила: "А теперь?" Внезапно для всех стало очевидно, что коробка теперь "high", хотя её собственные размеры не изменились. Это помогло закрепить понимание: "tall" — это внутреннее свойство объекта, его пропорции, а "high" — это позиция относительно земли или другой точки отсчёта. С тех пор я всегда использую этот приём для объяснения разницы.

Когда использовать Tall: характеристики людей и объектов

"Tall" применяется в основном к объектам, которые имеют вертикальную протяженность и сохраняют своё вертикальное положение. Этот термин подчёркивает пропорции и структуру объекта. 🏢

Вот ключевые случаи, когда следует использовать "tall":

Люди и животные : "My brother is very tall." (Мой брат очень высокий.)

: "My brother is very tall." (Мой брат очень высокий.) Здания и сооружения : "New York has many tall skyscrapers." (В Нью-Йорке много высоких небоскрёбов.)

: "New York has many tall skyscrapers." (В Нью-Йорке много высоких небоскрёбов.) Деревья и растения : "Sequoias are incredibly tall trees." (Секвойи — невероятно высокие деревья.)

: "Sequoias are incredibly tall trees." (Секвойи — невероятно высокие деревья.) Вертикальные объекты с фиксированным основанием: "The lifeguard sat on a tall chair." (Спасатель сидел на высоком стуле.)

Важно понимать, что "tall" часто подразумевает стройность или вытянутость вверх. Поэтому мы говорим "a tall glass" (высокий стакан), но не "a tall cake" для торта, который может быть высоким, но не обязательно стройным.

Обратите внимание на следующие нюансы:

"Tall" практически никогда не используется для описания расстояний или абстрактных понятий. Когда говорим о росте человека, всегда используется "tall", а не "high". Слово "tall" часто несёт в себе оттенок восхищения или впечатления от размера.

В разговорной речи "tall" может приобретать дополнительные значения. Например, "tall tale" означает преувеличенную историю или выдумку, а "tall order" — сложное или трудновыполнимое требование.

High: правила употребления для расстояний и положений

"High" используется для обозначения положения объекта относительно земли или другой базовой поверхности, а также для описания уровней, абстрактных понятий и измерений. 🚁

Основные случаи использования "high":

Расстояние от земли : "The bird is flying high in the sky." (Птица летит высоко в небе.)

: "The bird is flying high in the sky." (Птица летит высоко в небе.) Горы и ландшафт : "Mount Everest is the highest mountain in the world." (Эверест — самая высокая гора в мире.)

: "Mount Everest is the highest mountain in the world." (Эверест — самая высокая гора в мире.) Уровни и показатели : "High temperature, high pressure, high speed." (Высокая температура, высокое давление, высокая скорость.)

: "High temperature, high pressure, high speed." (Высокая температура, высокое давление, высокая скорость.) Позиция на вертикальной шкале : "The book is on the high shelf." (Книга на высокой полке.)

: "The book is on the high shelf." (Книга на высокой полке.) Высота над уровнем моря: "Denver is a high-altitude city." (Денвер — город, расположенный на большой высоте.)

"High" также часто используется в абстрактных контекстах, где "tall" неприменимо:

"High standards" (высокие стандарты)

"High opinion" (высокое мнение)

"High society" (высшее общество)

"High score" (высокий балл)

В отличие от "tall", слово "high" может использоваться как наречие: "to aim high" (целиться высоко), "to jump high" (прыгать высоко).

Михаил Соколов, переводчик и лингвист Работая над переводом путеводителя по национальным паркам США, я столкнулся с постоянной необходимостью различать "tall" и "high" при описании природных объектов. Помню, как долго размышлял над фразой "The Grand Canyon features both tall cliffs and high plateaus". Изначально я переводил всё как "высокие", но это стирало важное различие: скалы (cliffs) описывались как "tall", потому что автор подчёркивал их внушительную вертикальную протяжённость от основания до вершины, а плато (plateaus) — как "high", поскольку важным был факт их расположения высоко над уровнем моря. Этот опыт научил меня всегда задаваться вопросом: "Что именно имеется в виду под высотой в данном контексте?". Если речь о вертикальном размере самого объекта — это "tall". Если о расстоянии от земли или относительном положении — "high".

Разбор особых случаев перевода слова "высокий"

Существует ряд ситуаций, когда выбор между "tall" и "high" может быть неочевидным или зависит от контекста и нюансов значения. Рассмотрим наиболее распространённые особые случаи. 🧩

Объект Tall High Комментарий Гора A tall mountain A high mountain "Tall" подчеркивает её вытянутую форму, "high" — расстояние до вершины Здание A tall building A high-rise building "Tall" — общая характеристика, "high-rise" — специфический термин Стена A tall wall A high wall Оба варианта возможны, зависит от контекста и восприятия Каблуки Tall heels High heels "High heels" — устоявшееся выражение Потолок Редко используется A high ceiling Для потолков почти всегда "high"

Интересно, что некоторые объекты могут описываться обоими словами, но с разным смысловым оттенком:

Tall wave vs. High wave : "Tall wave" подчеркивает высоту самой волны от основания до гребня, а "high wave" может указывать на то, как высоко волна поднимается над уровнем спокойной воды.

: "Tall wave" подчеркивает высоту самой волны от основания до гребня, а "high wave" может указывать на то, как высоко волна поднимается над уровнем спокойной воды. Tall grass vs. High grass: "Tall grass" описывает длинные стебли травы, а "high grass" может означать траву, растущую на возвышенности.

Существуют также случаи, когда для перевода слова "высокий" используются совсем другие английские слова:

Высокий голос : "High voice" или "high-pitched voice" (не "tall voice")

: "High voice" или "high-pitched voice" (не "tall voice") Высокое давление : "High blood pressure" (не "tall pressure")

: "High blood pressure" (не "tall pressure") Высокое качество : "High quality" (не "tall quality")

: "High quality" (не "tall quality") Высокое положение: "High position" или "high status" (не "tall position")

При переводе технических или специфических терминов всегда лучше обращаться к специализированным словарям. Например, в архитектурном контексте "height" (существительное от "high") и "tallness" могут иметь разные технические значения.

Практические фразы с Tall и High для разговорной речи

Для уверенного использования слов "tall" и "high" в повседневном общении полезно запомнить ряд устойчивых выражений и практических фраз. Они помогут автоматизировать правильное употребление и избежать ошибок в живой речи. 💬

Часто используемые фразы со словом "tall":

"He's quite tall for his age." — Он довольно высокий для своего возраста.

"She stands six feet tall." — Её рост шесть футов.

"The requirements set a tall order for the candidates." — Требования задают высокую планку для кандидатов.

"Don't tell tall tales!" — Не рассказывай небылицы!

"The company built a tall office tower downtown." — Компания построила высокую офисную башню в центре города.

Полезные выражения со словом "high":

"The prices are too high." — Цены слишком высокие.

"She has high expectations." — У неё высокие ожидания.

"The kite flew high in the sky." — Воздушный змей летел высоко в небе.

"The meeting is high priority." — Встреча имеет высокий приоритет.

"They climbed high up the mountain." — Они забрались высоко в гору.

"His temperature is running high." — У него высокая температура.

Идиоматические выражения с "tall" и "high":

"To be high and dry" — оказаться в затруднительном положении

"To be high on life" — быть в приподнятом настроении (без наркотиков)

"To walk tall" — держаться с достоинством, гордиться собой

"High and mighty" — высокомерный, напыщенный

"To see eye to eye with someone tall" — быть на равных с важным человеком

"To come down from one's high horse" — перестать важничать

Практические подсказки для запоминания:

Если можно измерить объект от основания до вершины и он стоит на земле — используйте "tall". Если речь о расстоянии от земли или уровне — используйте "high". Для людей всегда используйте "tall", а не "high" (за исключением выражения "high on drugs"). Для абстрактных понятий (цены, качество, стандарты) всегда используйте "high". Запомните устоявшиеся словосочетания как целые фразы: "high heels", "tall story", "high school".

Практикуйте эти фразы в разговорной речи, обращая внимание на контекст их употребления. Постепенно правильный выбор между "tall" и "high" станет для вас интуитивным, и вы сможете гибко использовать эти слова в зависимости от ситуации.