Весенняя лексика английского языка: слова, праздники и традиции

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, интересующиеся культурой и традициями англоязычных стран Первые цветы пробиваются сквозь землю, дни становятся длиннее, а воздух наполняется свежестью — весна вступает в свои права. Для изучающих английский язык весенняя тема открывает богатый пласт лексики: от названия самого сезона до праздников, природных явлений и сезонных активностей. Овладение этими словами и выражениями не просто расширит словарный запас, но и поможет уверенно поддерживать разговор о погоде, планах на выходные или каникулах — а это именно те повседневные темы, которые чаще всего возникают при общении с носителями языка. Погрузимся же в мир весенней лексики английского языка! 🌱

Весна по-английски: основные переводы и произношение

Весна по-английски — "spring" [sprɪŋ]. Это короткое, но ёмкое слово имеет множество значений в английском языке, включая «пружина», «источник», «прыжок». Однако в контексте времён года произношение остаётся тем же — с чётким звуком [ŋ] в конце.

Интересно, что слово "spring" как сезон происходит от старогерманского "springen", что означало «вырастать, прорастать». Это напрямую связано с пробуждением природы и ростом растений — главными признаками весны.

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Помню случай с моей ученицей Машей, которая готовилась к поездке в Лондон, запланированной на апрель. На одном из занятий она уверенно заявила: «Я еду в Англию на Spring». Мне пришлось объяснить, что в отличие от русского языка, где мы говорим «поеду весной», в английском названия времён года не используются с предлогами без артиклей. Правильно сказать "in spring" или "in the spring". Этот момент часто путает русскоговорящих студентов. Кстати, Маша потом привезла фотографии цветущих парков Лондона и призналась, что благодаря нашим занятиям смогла обсудить с местными жителями особенности «весны в Англии», правильно используя выражение "spring in England".

Помимо основного перевода, полезно знать связанные прилагательные:

spring (весенний) — "The spring flowers are blooming" (Весенние цветы цветут)

springlike (по-весеннему, весенний) — "The weather is springlike today" (Погода сегодня по-весеннему тёплая)

vernal (весенний, научный термин) — "The vernal equinox marks the beginning of spring" (Весеннее равноденствие отмечает начало весны)

В повседневной речи весну часто описывают через наиболее характерные признаки: "the blooming season" (сезон цветения) или "the season of renewal" (сезон обновления).

Время года Перевод Произношение Использование в предложении Весна Spring [sprɪŋ] Spring is my favorite season. Лето Summer [ˈsʌmər] We go to the beach in summer. Осень Autumn / Fall (амер.) [ˈɔːtəm] / [fɔːl] Leaves change color in autumn. Зима Winter [ˈwɪntər] It often snows in winter.

Говоря о временах года в английском, важно помнить несколько правил:

Названия времен года пишутся с маленькой буквы (если они не стоят в начале предложения)

Употребляются с предлогом "in": in spring, in summer

Могут использоваться с определенным артиклем "the": in the spring (особенно в американском английском)

Могут быть частью устойчивых выражений: spring break (весенние каникулы), spring cleaning (весенняя уборка) 🧹

Весенние месяцы на английском языке

В большинстве англоязычных стран весна официально включает три месяца: март, апрель и май. Хотя климатические условия могут варьироваться в зависимости от региона, календарное деление остается неизменным.

March [mɑːrtʃ] — март

April [ˈeɪprəl] — апрель

May [meɪ] — май

Любопытно, что названия весенних месяцев имеют интересные этимологии:

March — назван в честь римского бога войны Марса

April — происходит от латинского "aperire", что означает "открывать", символизируя раскрытие бутонов

May — получил название в честь римской богини Майи, покровительницы плодородия

В английском языке существуют характерные словосочетания для каждого весеннего месяца:

Месяц Типичные словосочетания Примеры использования March March winds, March madness, March equinox March winds can be quite strong. (Мартовские ветры могут быть очень сильными.) April April showers, April Fool's Day, mid-April April showers bring May flowers. (Апрельские дожди приносят майские цветы.) May May blossom, May Day, May flowers The May blossom looks beautiful on the trees. (Майский цвет прекрасно смотрится на деревьях.)

При использовании названий месяцев в английской речи следует помнить:

Месяцы всегда пишутся с заглавной буквы

Перед названиями месяцев не требуется артикль

С месяцами используются предлоги "in" (в), "on" (с датой), "by" (к), "from" (с), "until/till" (до)

Примеры употребления в предложениях:

The cherry trees bloom in April. (Вишневые деревья цветут в апреле.)

I'll visit London in May. (Я посещу Лондон в мае.)

We're expecting warm weather by late March. (Мы ожидаем теплую погоду к концу марта.)

The spring semester runs from March until June. (Весенний семестр продолжается с марта до июня.)

Погода и природные явления весной: полезная лексика

Весна — время переменчивой погоды и уникальных природных явлений. Владение соответствующей лексикой позволит не только поддерживать small talk с носителями языка, но и точно описывать весенние пейзажи или планировать мероприятия с учётом погодных условий. 🌦

Ключевые весенние погодные явления:

thaw [θɔː] — оттепель ("The spring thaw caused the river to rise" — Весенняя оттепель вызвала подъем уровня реки)

[θɔː] — оттепель ("The spring thaw caused the river to rise" — Весенняя оттепель вызвала подъем уровня реки) shower [ˈʃaʊər] — кратковременный дождь ("April showers are typical in England" — Апрельские дожди типичны для Англии)

[ˈʃaʊər] — кратковременный дождь ("April showers are typical in England" — Апрельские дожди типичны для Англии) drizzle [ˈdrɪzl] — мелкий дождь, морось ("A light spring drizzle covered the city" — Легкая весенняя морось окутала город)

[ˈdrɪzl] — мелкий дождь, морось ("A light spring drizzle covered the city" — Легкая весенняя морось окутала город) thunderstorm [ˈθʌndəstɔːm] — гроза ("Spring thunderstorms can be quite intense" — Весенние грозы могут быть довольно интенсивными)

[ˈθʌndəstɔːm] — гроза ("Spring thunderstorms can be quite intense" — Весенние грозы могут быть довольно интенсивными) mist [mɪst] — туман, дымка ("Morning mist rose from the meadows" — Утренний туман поднимался с лугов)

[mɪst] — туман, дымка ("Morning mist rose from the meadows" — Утренний туман поднимался с лугов) rainbow [ˈreɪnbəʊ] — радуга ("After the rain, a beautiful rainbow appeared" — После дождя появилась красивая радуга)

Антон Соколов, переводчик и путешественник В прошлом году я сопровождал группу российских бизнесменов на весенней выставке в Манчестере. Первый день выдался невероятно капризным — за окном чередовались солнце, ливень и даже град. Один из британских партнеров, улыбнувшись, сказал: "Typical British spring — four seasons in one day!" (Типичная британская весна — четыре сезона в один день!). Когда я переводил эту фразу нашим бизнесменам, понял, насколько важно знать не просто слова, но и культурные особенности описания погоды. Англичане обожают обсуждать погоду, используя точные термины. Во время той поездки я составил для себя словарик весенних погодных явлений, который впоследствии не раз выручал меня во время переводов. Особенно полезными оказались выражения вроде "changeable weather" (переменчивая погода) и "sunshine and showers" (солнце и дожди), которые часто используют в прогнозах погоды и повседневных разговорах.

Прилагательные для описания весенней погоды:

mild [maɪld] — мягкий, теплый (о погоде)

[maɪld] — мягкий, теплый (о погоде) breezy [ˈbriːzi] — ветреный, прохладный

[ˈbriːzi] — ветреный, прохладный changeable [ˈtʃeɪndʒəbl] — переменчивый

[ˈtʃeɪndʒəbl] — переменчивый fresh [freʃ] — свежий

[freʃ] — свежий unpredictable [ˌʌnprɪˈdɪktəbl] — непредсказуемый

Фразы для разговора о весенней погоде:

"The weather is warming up" — Погода теплеет

"It's getting warmer day by day" — С каждым днем становится теплее

"There's a nip in the air" — В воздухе чувствуется прохлада

"The skies are clearing up" — Небо проясняется

"We're expecting scattered showers" — Ожидаются местами дожди

"The forecast predicts sunny spells" — Прогноз обещает периоды солнечной погоды

Особого внимания заслуживают весенние природные явления, которые имеют специфические названия в английском:

spring equinox — весеннее равноденствие (20 или 21 марта)

— весеннее равноденствие (20 или 21 марта) snowmelt — таяние снега

— таяние снега spring tide — весенний прилив (самый сильный прилив, случающийся во время полнолуния)

— весенний прилив (самый сильный прилив, случающийся во время полнолуния) budding — распускание почек

— распускание почек blooming — цветение

— цветение migration — миграция (птиц)

Растения и животные весны в английском словаре

Весна — время, когда природа просыпается, а животный и растительный мир начинает активную деятельность. Знание названий весенних цветов, деревьев и животных на английском не только обогатит словарный запас, но и позволит более точно описывать происходящее вокруг. 🌷🐦

Весенние цветы и растения:

snowdrop [ˈsnəʊdrɒp] — подснежник

[ˈsnəʊdrɒp] — подснежник crocus [ˈkrəʊkəs] — крокус

[ˈkrəʊkəs] — крокус daffodil [ˈdæfədɪl] — нарцисс

[ˈdæfədɪl] — нарцисс tulip [ˈtjuːlɪp] — тюльпан

[ˈtjuːlɪp] — тюльпан hyacinth [ˈhaɪəsɪnθ] — гиацинт

[ˈhaɪəsɪnθ] — гиацинт lily of the valley [ˈlɪli əv ðə ˈvæli] — ландыш

[ˈlɪli əv ðə ˈvæli] — ландыш forsythia [fɔːˈsɪθiə] — форзиция

[fɔːˈsɪθiə] — форзиция cherry blossom [ˈtʃeri ˈblɒsəm] — цветение вишни

[ˈtʃeri ˈblɒsəm] — цветение вишни magnolia [mægˈnəʊliə] — магнолия

[mægˈnəʊliə] — магнолия primrose [ˈprɪmrəʊz] — первоцвет

Полезные глаголы для описания растений весной:

to bud — пускать почки

— пускать почки to bloom/blossom — цвести

— цвести to sprout — прорастать

— прорастать to flourish — процветать, пышно разрастаться

— процветать, пышно разрастаться to unfold — раскрываться (о листьях, лепестках)

Примеры использования в предложениях:

"The apple trees are budding in the orchard." — В саду на яблонях появляются почки.

"Cherry blossoms bloom for only a short time in spring." — Цветение вишни продолжается лишь короткое время весной.

"After the rain, new grass sprouts quickly." — После дождя новая трава быстро прорастает.

Весенние животные и их активность:

migratory birds [ˈmaɪɡrətəri bɜːdz] — перелетные птицы

[ˈmaɪɡrətəri bɜːdz] — перелетные птицы swallow [ˈswɒləʊ] — ласточка

[ˈswɒləʊ] — ласточка cuckoo [ˈkʊkuː] — кукушка

[ˈkʊkuː] — кукушка frog spawn [frɒɡ spɔːn] — лягушачья икра

[frɒɡ spɔːn] — лягушачья икра tadpole [ˈtædpəʊl] — головастик

[ˈtædpəʊl] — головастик butterfly [ˈbʌtəflaɪ] — бабочка

[ˈbʌtəflaɪ] — бабочка bee [biː] — пчела

[biː] — пчела newborn lamb [ˈnjuːbɔːn læm] — новорожденный ягненок

[ˈnjuːbɔːn læm] — новорожденный ягненок fox cub [fɒks kʌb] — лисенок

[fɒks kʌb] — лисенок duckling [ˈdʌklɪŋ] — утенок

Англоязычная культура богата описаниями весеннего пробуждения природы. Фразы и идиомы, связанные с весенними растениями и животными, часто встречаются в литературе и повседневной речи:

"The early bird catches the worm" — Кто рано встает, тому Бог подает

"Fresh as a daisy" — Свежий как цветок, полный энергии

"Spring chicken" — Молодой человек (буквально "весенний цыпленок")

"To bloom like a flower" — Расцветать как цветок (о человеке)

"Busy as a bee" — Трудолюбивый как пчела

Весенние праздники и традиции на английском языке

Весна в англоязычных странах богата праздниками и традициями, многие из которых имеют многовековую историю. Знание этих культурных особенностей и связанной с ними лексики поможет лучше понять менталитет носителей языка и поддержать интересную беседу. 🎭🥚

Основные весенние праздники:

St. Patrick's Day (March 17) — День Святого Патрика (17 марта)

(March 17) — День Святого Патрика (17 марта) Easter — Пасха (дата меняется ежегодно, обычно в марте или апреле)

— Пасха (дата меняется ежегодно, обычно в марте или апреле) Mother's Day — День матери (в Великобритании – четвертое воскресенье Великого поста; в США – второе воскресенье мая)

— День матери (в Великобритании – четвертое воскресенье Великого поста; в США – второе воскресенье мая) Earth Day (April 22) — День Земли (22 апреля)

(April 22) — День Земли (22 апреля) May Day (May 1) — Первомай (1 мая)

(May 1) — Первомай (1 мая) Memorial Day (last Monday in May, US) — День памяти (последний понедельник мая, США)

Пасхальная лексика — особенно богатый пласт весенних слов в английском языке:

Easter egg — пасхальное яйцо

— пасхальное яйцо Easter bunny — пасхальный кролик

— пасхальный кролик Easter egg hunt — поиск пасхальных яиц (традиционная игра)

— поиск пасхальных яиц (традиционная игра) Hot cross bun — сладкая булочка с крестом (традиционная пасхальная выпечка)

— сладкая булочка с крестом (традиционная пасхальная выпечка) Easter parade — пасхальный парад

— пасхальный парад Lent — Великий пост (40 дней перед Пасхой)

— Великий пост (40 дней перед Пасхой) Palm Sunday — Вербное воскресенье

— Вербное воскресенье Good Friday — Страстная пятница

— Страстная пятница Easter Sunday — Пасхальное воскресенье

— Пасхальное воскресенье Easter Monday — Пасхальный понедельник (выходной день в Великобритании)

Традиции и мероприятия весны:

Весна в англоязычных странах ассоциируется с определенными традициями и мероприятиями, у которых есть свои названия:

Традиция Описание Страна/регион Spring cleaning Генеральная весенняя уборка дома Повсеместно Maypole dancing Танцы вокруг майского шеста Великобритания Spring Break Весенние каникулы в учебных заведениях США, Канада Cherry Blossom Festival Фестиваль цветения сакуры США (Вашингтон) Morris dancing Традиционные английские народные танцы Англия Easter egg rolling Катание пасхальных яиц с холма Великобритания, США

Некоторые полезные фразы, связанные с весенними праздниками:

"Happy Easter!" — Счастливой Пасхи!

"Wearing green on St. Patrick's Day" — Надевать зеленое в День Святого Патрика

"To give an Easter basket" — Дарить пасхальную корзину

"To decorate eggs" — Украшать яйца

"To celebrate the arrival of spring" — Отмечать приход весны

"May Day celebrations" — Празднования Первомая

Поговорки и идиомы, связанные с весной и весенними праздниками:

"To come out of one's shell" — Выйти из своей скорлупы (стать более общительным)

"Easter comes but once a year" — Пасха бывает раз в году (аналог "Не все коту масленица")

"Mad as a March hare" — Безумный как мартовский заяц (очень взбалмошный)

"To put all eggs in one basket" — Положить все яйца в одну корзину (рисковать всем сразу)

"Spring fever" — Весенняя лихорадка (чувство беспокойства или возбуждения, связанное с наступлением весны)