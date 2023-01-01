6 способов сказать редко по-английски: синонимы для вашей речи

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык и готовящиеся к экзаменам, таким как IELTS.

Преподаватели английского языка, желающие обогатить свои методики и дать студентам практические советы.

Бизнес-профессионалы, которым необходимо улучшить свои навыки общения на английском языке в официальной обстановке. Умение выразить понятие "редко" на английском языке с вариативностью и точностью — это тот навык, который мгновенно отличает начинающего от продвинутого спикера. Многие студенты застревают на простейшем "rarely", упуская богатую палитру оттенков, которые предлагает английский язык для описания нечастых событий. Знание шести разных способов сказать "редко" не только обогатит ваш словарный запас, но и сделает вашу речь более точной, естественной и, безусловно, впечатляющей для экзаменаторов IELTS или носителей языка во время важных переговоров. 🌟

Основные способы перевода слова "редко" на английский

Английский язык предлагает несколько способов выразить понятие "редко", каждый из которых имеет свои нюансы и сферы применения. Рассмотрим шесть основных вариантов, которые расширят ваш словарный запас и сделают речь более выразительной.

Вот основные варианты перевода слова "редко" на английский язык:

Rarely — наиболее универсальный и частотный вариант

— наиболее универсальный и частотный вариант Seldom — более формальный эквивалент, часто используемый в письменной речи

— более формальный эквивалент, часто используемый в письменной речи Infrequently — подчеркивает нерегулярность действия

— подчеркивает нерегулярность действия Occasionally — указывает на случайный характер событий

— указывает на случайный характер событий Not often — более разговорный вариант

— более разговорный вариант Hardly ever / Scarcely ever — усиленный вариант, означающий "почти никогда"

Каждое из этих слов имеет свои особенности употребления, которые важно учитывать для точной передачи мысли. Правильный выбор синонима зависит от контекста, стиля речи и степени редкости события.

Слово Уровень формальности Частота использования Rarely Средний Очень высокая Seldom Высокий Средняя Infrequently Высокий Низкая Occasionally Средний Высокая Not often Низкий Высокая Hardly ever Средний Средняя

Анна Петрова, преподаватель английского языка с опытом подготовки к IELTS На одном из моих занятий студентка, готовящаяся к устной части IELTS, постоянно использовала только слово "rarely" в своих ответах. Когда экзаменатор спросил ее о привычках чтения, она ответила: "I rarely read books." В следующем вопросе о посещении театра: "I rarely go to the theater." И так в каждом ответе. После занятия я объяснила ей, что повторение одного и того же наречия может снизить оценку за лексику. Мы составили список синонимов и практиковали их в разных контекстах. На следующей практике она уже говорила: "I seldom read paper books nowadays, preferring e-books", "I don't often visit theaters", "I occasionally watch documentaries". Её речь стала намного разнообразнее, что в итоге помогло ей получить 7.5 за Speaking на реальном экзамене.

Rarely и seldom: ключевые отличия в использовании

Хотя "rarely" и "seldom" часто считаются взаимозаменяемыми, между ними существуют тонкие различия, которые стоит учитывать для более точного выражения мыслей.

Rarely — наиболее распространённый вариант в современном английском, особенно в разговорной речи. Он указывает на то, что действие происходит очень редко, с большими интервалами между событиями.

Примеры использования:

eat fast food. — Я редко ем фастфуд. She rarely visits her hometown since moving to London. — Она редко посещает родной город с тех пор, как переехала в Лондон.

visits her hometown since moving to London. — Она редко посещает родной город с тех пор, как переехала в Лондон. We rarely see such dedication nowadays. — Мы редко видим такую самоотверженность сейчас.

Seldom — более формальный и литературный вариант, который чаще встречается в письменной речи, академических текстах и официальных выступлениях. "Seldom" может звучать несколько старомодно в повседневной речи.

Примеры использования:

come twice. — Большие возможности редко приходят дважды. He seldom speaks about his childhood experiences. — Он редко говорит о своем детском опыте.

Важное грамматическое отличие заключается в том, что "seldom" иногда может стоять в начале предложения с инверсией для особого эмфатического эффекта, в то время как "rarely" в такой позиции используется реже:

Seldom have I seen such a magnificent performance. — Редко я видел такое великолепное представление.

have I seen such a magnificent performance. — Редко я видел такое великолепное представление. Seldom does she complain about her workload. — Редко она жалуется на свою рабочую нагрузку.

Infrequently, occasionally и not often: когда применять

Эти три варианта выражения понятия "редко" имеют свои особенности и подходят для разных ситуаций. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Infrequently — это наиболее формальный вариант из троицы. Он подчеркивает нерегулярность или непериодичность действия и часто используется в научных, технических и деловых контекстах.

Примеры использования:

, usually only when urgent matters arise. — Комитет собирается редко, обычно только когда возникают срочные вопросы. He communicates with his colleagues infrequently. — Он редко общается со своими коллегами.

Occasionally имеет несколько иной оттенок значения. Это слово означает "время от времени" или "иногда" и предполагает, что действие происходит случайным образом, без определённой системы, но всё же случается.

Примеры использования:

I occasionally enjoy a glass of wine with dinner. — Я иногда (редко) наслаждаюсь бокалом вина за ужином.

works from home when the weather is bad. — Она иногда работает из дома, когда погода плохая. We occasionally go to the theater, maybe once or twice a year. — Мы изредка ходим в театр, может быть, раз или два в год.

Not often — самый разговорный и прямолинейный вариант из трех. Он звучит менее формально и более естественно в повседневной речи.

Примеры использования:

talk about her childhood. — Она редко говорит о своем детстве. We don't often see movies at the cinema anymore. — Мы больше редко смотрим фильмы в кинотеатре.

Выражение Оттенок значения Типичный контекст Infrequently Подчёркивает нерегулярность Научные статьи, отчёты Occasionally Указывает на случайный характер Описание привычек, хобби Not often Прямое отрицание частоты Повседневные разговоры

При выборе между этими вариантами стоит учитывать не только контекст, но и частоту описываемого события. "Occasionally" подразумевает, что событие происходит время от времени, тогда как "infrequently" и "not often" указывают на более редкие случаи. 📊

Слово rarely в разных грамматических конструкциях

"Rarely" — одно из самых универсальных наречий частоты в английском языке, которое можно использовать в различных грамматических конструкциях. Рассмотрим основные варианты его употребления.

1. В стандартном порядке слов

Наиболее распространённый вариант — использование "rarely" в середине предложения, обычно перед основным глаголом или после глагола "to be":

is late for meetings. / She is late for meetings. — Она редко опаздывает на встречи. They rarely visit their parents. — Они редко навещают своих родителей.

2. В начале предложения с инверсией

Когда "rarely" стоит в начале предложения, требуется инверсия (вспомогательный глагол ставится перед подлежащим). Эта конструкция придает высказыванию эмфатический оттенок:

has the team performed so well. — Редко команда выступала так хорошо. Rarely does she express her true feelings. — Редко она выражает свои истинные чувства.

Михаил Соколов, языковой коуч для бизнес-профессионалов Однажды я работал с топ-менеджером международной компании, который должен был выступать на ежегодной конференции с презентацией на английском. Он жаловался, что его речь звучит слишком простой и однообразной. Разбирая его презентацию, я заметил, что он использовал "rarely" всегда в одной и той же позиции в предложении: "Our company rarely faces such challenges", "Our team rarely misses deadlines". Я предложил добавить разнообразия с помощью инверсии: "Rarely do we face such significant market fluctuations" и "Rarely have we seen such impressive quarterly results". После внесения этих изменений, его выступление приобрело совершенно новое звучание – более профессиональное и убедительное. После конференции он получил много комплиментов от англоязычных коллег. Мелкие детали в построении фраз иногда имеют решающее значение в восприятии вас как профессионала.

3. В сочетании с модальными глаголами

"Rarely" может использоваться с модальными глаголами для выражения редкости возможности, необходимости или вероятности:

can find time for hobbies. — Она редко может найти время для хобби. They rarely might consider such an offer. — Они редко могли бы рассмотреть такое предложение.

4. В конструкциях с perfect tenses

Сочетание "rarely" с перфектными временами позволяет подчеркнуть редкость события на протяжении определённого периода времени:

traveled abroad before this trip. — Она редко путешествовала за границу до этой поездки. They will have rarely encountered such difficulties. — Они редко будут сталкиваться с такими трудностями.

5. В сравнительных конструкциях

"Rarely" может использоваться в сравнениях для усиления эффекта:

than before. — Она говорит по-английски реже, чем раньше. I visit museums less rarely now than I used to. — Сейчас я посещаю музеи менее редко, чем раньше. (То есть чаще)

Практические советы по употреблению слова "редко"

Грамотное использование различных способов выражения понятия "редко" может значительно улучшить восприятие вашей речи и письма. Вот несколько практических советов, которые помогут вам сделать ваш английский более выразительным и точным. 🚀

1. Адаптируйте выбор слова к контексту

Для официальных писем, академических эссе и деловой переписки предпочтительнее использовать "seldom" или "infrequently".

В повседневных разговорах и неформальном общении более естественно звучат "rarely" или "not often".

Для блогов, статей и презентаций хорошо работает чередование разных вариантов для стилистического разнообразия.

2. Избегайте двойного отрицания

В английском языке, в отличие от русского, двойное отрицание считается ошибкой. Будьте внимательны при использовании "rarely", "seldom" и подобных слов:

Неправильно: I don't rarely go to the cinema. ❌

I don't rarely go to the cinema. ❌ Правильно: I rarely go to the cinema. ✅

I rarely go to the cinema. ✅ Неправильно: She doesn't seldom complain. ❌

She doesn't seldom complain. ❌ Правильно: She seldom complains. ✅

3. Учитывайте степень "редкости"

Разные выражения могут передавать различные степени редкости. Используйте их соответственно:

"Occasionally" — иногда, время от времени (наименее редко)

"Not often" / "Infrequently" — не часто, нерегулярно (средняя степень редкости)

"Rarely" / "Seldom" — редко (высокая степень редкости)

"Hardly ever" / "Scarcely ever" — почти никогда (наивысшая степень редкости)

4. Практикуйте разнообразие в речи и письме

Избегайте повторения одного и того же слова в близко расположенных предложениях:

Однообразно: I rarely eat meat. I rarely drink alcohol. I rarely stay up late. ❌

I rarely eat meat. I rarely drink alcohol. I rarely stay up late. ❌ Разнообразно: I rarely eat meat. I seldom drink alcohol. I hardly ever stay up late. ✅

5. Используйте усилители для большей выразительности

Для усиления степени редкости можно использовать дополнительные слова:

attends such events. — Она довольно редко посещает такие мероприятия. They extremely rarely make such mistakes. — Они крайне редко делают такие ошибки.

6. Помните о позиции наречия в предложении

Правильное размещение наречий частоты очень важно для грамматически корректного предложения:

С большинством глаголов: Subject + rarely/seldom + verb

+ verb С глаголом "to be": Subject + be + rarely/seldom

С модальными глаголами: Subject + modal + rarely/seldom + verb