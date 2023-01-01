Предлог на что по-английски: 12 вариантов перевода в контексте

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык

Лингвисты и переводчики

Люди, занимающиеся деловой и академической коммуникацией Русский предлог "на что" — настоящий хамелеон английской грамматики! 🧩 Эта простая фраза способна принимать десятки форм при переводе, вызывая замешательство даже у опытных лингвистов. Один неверный выбор предлога может полностью исказить смысл высказывания, превратив деловое письмо в нелепицу или дружескую беседу в конфуз. Изучение всех нюансов перевода "на что" — это как получить универсальный ключ к элегантной и точной английской речи, где каждый оттенок смысла передан именно так, как задумано.

Многообразие перевода "на что" в английском языке

Предлог "на что" в русском языке может выражать множество смысловых оттенков, и каждый из них требует своего уникального перевода на английский. Ключевая сложность состоит в том, что английский язык не имеет прямого эквивалента, который бы охватывал все семантические нюансы русского "на что".

Предлог "на что" может выражать:

Направленность действия (смотрю на что ? — look at what)

? — look what) Цель действия (деньги на что ? — money for what)

? — money what) Опору или поверхность ( на что опирается? — on what does it rest)

опирается? — what does it rest) Реакцию ( на что реагирует? — what does it react to )

реагирует? — what does it react ) Основание для действия (основываясь на чём? — based on what)

Семантическое поле этого простого предлога исключительно широко. Точный перевод всегда зависит от контекста и характера выражаемых отношений между предметами или понятиями.

Алексей Воробьёв, синхронный переводчик Помню случай на международной конференции, когда русскоговорящий докладчик спросил у аудитории: "На что вы обратили внимание в моей презентации?" Переводя синхронно, я автоматически сказал: "What have you paid attention on in my presentation?" — и тут же поймал себя на ошибке. Правильно было сказать "What have you paid attention to". Подобные тонкости критичны для точной передачи смысла. После той конференции я составил для себя таблицу всех возможных переводов фразы "на что", которая уже 8 лет помогает мне избегать подобных оплошностей.

Анализируя частотность употребления различных вариантов перевода "на что", можно выделить несколько доминирующих конструкций:

Русская конструкция Частый перевод Частотность употребления Смотреть на что-то Look at something Очень высокая Деньги на что-то Money for something Высокая Опираться на что-то Lean on something Средняя Реагировать на что-то React to something Средняя Намекать на что-то Hint at something Низкая

Важно осознавать, что именно контекст определяет выбор предлога. Использование правильного варианта перевода — это искусство,requiring knowledge of grammar and linguistic intuition.

12 способов перевода "на что" с учетом контекста

Рассмотрим детально 12 основных контекстов использования русского "на что" и соответствующие им английские эквиваленты. Каждый пример иллюстрирует уникальный семантический оттенок и требует специфического подхода к переводу. 🔍

For what (цель, назначение): Ему нужны деньги на что? — What does he need money for ?

? На что ты тратишь свободное время? — What do you spend your free time on? On what (опора, поверхность): На что он поставил вазу? — What did he put the vase on ?

did he put the vase ? На что опирается эта теория? — What is this theory based on? At what (направление взгляда, внимания): На что ты смотришь? — What are you looking at ?

are you looking ? На что он указывает? — What is he pointing at? To what (реакция, ответ): На что ты реагируешь? — What are you reacting to ?

are you reacting ? На что он откликнулся? — What did he respond to? With what (средство, инструмент): На что ты его записываешь? — What are you recording it with ?

are you recording it ? На что он это обменял? — What did he exchange it for? By what (определение по признаку): На что ты ориентируешься при выборе? — What do you guide yourself by when choosing?

do you guide yourself when choosing? На что вы обращаете внимание при найме? — What do you pay attention to when hiring? In what (состояние, условие): На что похожа эта форма? — What does this shape resemble?

does this shape resemble? На что указывают симптомы? — What do the symptoms indicate? About what (тема, предмет): На что намекает автор? — What is the author hinting at ?

is the author hinting ? На что жалуется пациент? — What is the patient complaining about? Into what (преобразование): На что ты обменял старый телефон? — What did you exchange your old phone for ?

did you exchange your old phone ? На что ты это превратил? — What have you turned this into? Toward what (направление движения): На что вы идёте? — What are you going toward ?

are you going ? На что направлены ваши усилия? — What are your efforts directed toward? Against what (противостояние): На что ты это заменил? — What did you replace it with ?

did you replace it ? На что он это выменял? — What did he trade it for? Of what (отношение части к целому): На что указывает эта деталь? — What does this detail point to ?

does this detail point ? На что это влияет? — What does this influence?

Заметьте, что в некоторых случаях русское "на что" может требовать полной перестройки предложения в английском, а не просто замены предлога. Это связано с различиями в грамматических структурах и лексических особенностях двух языков.

Предлоги и конструкции для передачи "на что"

Ключевая сложность в переводе "на что" заключается в выборе правильного предлога или конструкции, которая точно передаст подразумеваемое отношение. Рассмотрим основные предлоги и конструкции, которые используются для перевода "на что" в зависимости от семантической нагрузки.

Предлог Семантический контекст Пример использования on Физический контакт, поверхность What are you writing on? at Направление, цель внимания What are you looking at? for Цель, предназначение What do you need this for? to Отношение, реакция What are you responding to? with Инструмент, средство What are you measuring this with? in Состояние, положение What condition is he in? about Тема, предмет обсуждения What are you worried about?

В некоторых случаях "на что" требует использования устойчивых глагольных конструкций:

to depend on — зависеть на чём/от чего (На что это влияет? — What does it depend on?)

— зависеть на чём/от чего (На что это влияет? — What does it depend on?) to rely on — полагаться на что (На что ты рассчитываешь? — What are you relying on?)

— полагаться на что (На что ты рассчитываешь? — What are you relying on?) to count on — рассчитывать на что (На что ты рассчитываешь? — What are you counting on?)

— рассчитывать на что (На что ты рассчитываешь? — What are you counting on?) to focus on — сосредотачиваться на чём (На что ты обращаешь внимание? — What are you focusing on?)

— сосредотачиваться на чём (На что ты обращаешь внимание? — What are you focusing on?) to insist on — настаивать на чём (На что вы настаиваете? — What are you insisting on?)

Интересно, что многие английские фразовые глаголы включают предлог, который передаёт значение русского "на что". Например:

look at (смотреть на что-то)

(смотреть на что-то) point to (указывать на что-то)

(указывать на что-то) rely on (полагаться на что-то)

(полагаться на что-то) work on (работать над чем-то/на чем-то)

(работать над чем-то/на чем-то) spend on (тратить на что-то)

Многие из этих глаголов требуют определенного предлога, и замена на другой может полностью изменить смысл высказывания.

Марина Соколова, переводчик технической документации Работая над локализацией программного обеспечения, я столкнулась с интересным случаем. В русской версии была фраза "Нажмите, чтобы выбрать, на что сохранять файлы". При буквальном переводе получалось что-то вроде "Click to select on what to save files", что звучало неестественно. После консультации с носителями языка мы выбрали вариант "Click to select where to save your files", полностью меняя структуру, но сохраняя смысл. Это показательный пример того, как переводчик должен отходить от буквализма в пользу естественного звучания фраз в языке перевода.

Важно помнить, что при переводе необходимо учитывать не только грамматические, но и культурные особенности языка. Иногда наиболее точным решением будет не прямой перевод предлога "на что", а полная перестройка предложения, чтобы оно звучало естественно для носителя английского языка. 🌎

Практические ситуации использования "на что"

Для полного овладения навыком перевода фразы "на что" необходимо рассмотреть её применение в разнообразных жизненных ситуациях. Правильный выбор английского эквивалента часто зависит от конкретного контекста общения.

Деловая коммуникация 📊

"На что следует обратить внимание в этом отчёте?" — "What should we pay attention to in this report?"

"На что уходит большая часть бюджета?" — "What does the majority of the budget go to/for?"

"На что вы рассчитываете в этом квартале?" — "What are you counting on this quarter?"

"На что направлена новая маркетинговая стратегия?" — "What is the new marketing strategy aimed at?"

Повседневные разговоры 🏠

"На что ты смотришь?" — "What are you looking at?"

"На что ты потратил деньги?" — "What did you spend the money on?"

"На что ты жалуешься?" — "What are you complaining about?"

"На что похож этот фрукт по вкусу?" — "What does this fruit taste like?"

Академическая среда 🎓

"На что опирается ваша гипотеза?" — "What is your hypothesis based on?"

"На что указывают результаты исследования?" — "What do the research results point to?"

"На что обращают внимание рецензенты?" — "What do reviewers pay attention to?"

"На что нацелена эта образовательная программа?" — "What is this educational program aimed at?"

Технический контекст 💻

"На что влияет это обновление?" — "What does this update affect?"

"На что реагирует этот датчик?" — "What does this sensor respond to?"

"На что указывает эта ошибка?" — "What does this error indicate?"

"На что следует обратить внимание при установке?" — "What should be paid attention to during installation?"

Путешествия и ориентирование 🧭

"На что мне ориентироваться, чтобы найти гостиницу?" — "What should I look for to find the hotel?"

"На что указывает этот дорожный знак?" — "What does this road sign indicate?"

"На что стоит обратить внимание в этом городе?" — "What is worth paying attention to in this city?"

"На что похож местный диалект?" — "What is the local dialect like?"

В каждой из этих ситуаций выбор правильного английского эквивалента для "на что" определяется не только грамматическими правилами, но и устоявшимися речевыми шаблонами и идиомами. Носители английского языка редко задумываются о выборе предлога — они интуитивно используют тот, который характерен для конкретного глагола или выражения.

Практический совет: при затруднениях с выбором правильного перевода "на что" попробуйте перефразировать вопрос, используя другие грамматические конструкции, сохраняющие смысл исходного высказывания.

Распространенные ошибки при переводе "на что"

При переводе предлога "на что" на английский язык русскоговорящие люди регулярно допускают определённые ошибки. Понимание этих типичных заблуждений поможет избежать неточностей и повысить качество перевода. 🚫

1. Буквальный перевод без учета контекста

Часто встречается ошибка механического перевода "на" как "on" без анализа смысловых отношений в предложении.

❌ "What are you looking on ?" (вместо правильного "What are you looking at ?")

?" (вместо правильного "What are you looking ?") ❌ "What do you spend your money on to?" (избыточное использование двух предлогов)

2. Неправильный выбор предлога с устойчивыми выражениями

Многие глаголы в английском требуют определённого предлога, и замена на другой нарушает устойчивость выражения.

❌ "He relies at his experience" (правильно: "He relies on his experience")

his experience" (правильно: "He relies his experience") ❌ "I insist for this solution" (правильно: "I insist on this solution")

3. Избыточное использование предлогов

В некоторых контекстах английский язык обходится без предлога там, где в русском используется "на что".

❌ "What does it influence on ?" (правильно: "What does it influence?")

?" (правильно: "What does it influence?") ❌ "What does it affect on?" (правильно: "What does it affect?")

4. Нарушение порядка слов в вопросах

При формировании вопроса с "на что" часто происходит нарушение правильного порядка слов в английском.

❌ " On what are you working?" (лучше: "What are you working on ?")

are you working?" (лучше: "What are you working ?") ❌ "For what did you buy it?" (лучше: "What did you buy it for?")

5. Непонимание разницы между "what" и "which"

При переводе "на что" важно правильно выбирать между "what" (что вообще) и "which" (какой из известных вариантов).

❌ " Which are you pointing at?" (когда варианты не определены, правильно: " What are you pointing at?")

are you pointing at?" (когда варианты не определены, правильно: " are you pointing at?") ❌ "What option do you rely on?" (когда есть конкретные варианты, лучше: "Which option do you rely on?")

6. Упущение предлога в конце предложения

В разговорном английском предлоги часто стоят в конце предложений, особенно в вопросах.

❌ " On what do you depend?" (формально правильно, но неестественно; лучше: "What do you depend on ?")

do you depend?" (формально правильно, но неестественно; лучше: "What do you depend ?") ❌ "To what are you referring?" (лучше: "What are you referring to?")

7. Смешение предлогов при переводе идиоматических выражений

Многие идиомы с "на что" требуют специфических предлогов в английском.

❌ "He's counting to luck" (правильно: "He's counting on luck")

luck" (правильно: "He's counting luck") ❌ "She's hinting on problems" (правильно: "She's hinting at problems")

Понимание этих распространенных ошибок и осознанный подход к переводу помогут избежать неточностей и сделают вашу английскую речь более естественной и грамматически правильной.