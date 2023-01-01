Как сказать ребенку о своем возрасте на английском: секреты фразы

Для кого эта статья:

Для детей, изучающих английский язык

Для родителей, желающих помочь своим детям в изучении языка

Для преподавателей английского языка, работающих с детьми Уметь рассказать о своём возрасте на английском — один из первых навыков, который пригодится ребёнку при знакомстве с иностранцами или на уроке английского языка. Простая фраза "Мне 10 лет" может стать первым шагом к уверенному общению на иностранном языке. Когда ребёнок правильно произносит "I am ten years old", его глаза загораются от осознания, что он смог выразить что-то важное о себе на другом языке. Давайте разберёмся, как правильно сказать о своём возрасте на английском, потренируем произношение и подготовимся к настоящим разговорам! 🌟

Базовая фраза "I am ten years old" и её варианты

Самый распространённый и правильный способ сказать "Мне 10 лет" на английском языке — это фраза "I am ten years old". Это полная форма, которую рекомендуется использовать при знакомстве или официальном общении. 📝

Однако в английском языке, как и в русском, существуют различные варианты выражения своего возраста. Давайте рассмотрим их:

I am ten years old — полная и наиболее распространённая форма

— полная и наиболее распространённая форма I'm ten years old — сокращённая форма, часто используется в разговорной речи

— сокращённая форма, часто используется в разговорной речи I am ten — краткая форма, когда из контекста понятно, что речь идёт о возрасте

— краткая форма, когда из контекста понятно, что речь идёт о возрасте I'm ten — сокращённый вариант краткой формы

Все эти фразы являются правильными и могут использоваться в зависимости от ситуации. Для детей, только начинающих изучать английский язык, рекомендуется начать с полной формы "I am ten years old", чтобы лучше запомнить структуру предложения.

Полная форма Сокращённая форма Когда использовать I am ten years old I'm ten years old Официальные ситуации, знакомство, школа I am ten I'm ten Непринуждённая беседа, среди друзей

Елена Петрова, преподаватель английского языка для детей Однажды на моём уроке семилетний Максим очень хотел рассказать о себе на английском, но никак не мог запомнить полную фразу "I am seven years old". Тогда мы придумали игру: дети становились в круг и, передавая мяч друг другу, называли свой возраст. Чтобы сделать процесс запоминания ещё интереснее, мы хлопали в ладоши на каждое слово: "I (хлоп) am (хлоп) seven (хлоп) years (хлоп) old (хлоп)". К концу урока Максим не только запомнил фразу, но и с гордостью представился на английском языке своим родителям. Ритмичность и игровой элемент помогли преодолеть языковой барьер.

Грамматическая конструкция для указания возраста

Чтобы правильно говорить о своём возрасте на английском языке, важно понимать грамматическую структуру предложения. Основная конструкция для выражения возраста выглядит так:

Подлежащее + глагол to be (am/is/are) + числительное + years old

Например:

I am ten years old — Мне 10 лет

— Мне 10 лет He is nine years old — Ему 9 лет

— Ему 9 лет She is twelve years old — Ей 12 лет

— Ей 12 лет They are eight years old — Им 8 лет (например, о близнецах)

Обратите внимание на несколько важных моментов:

В английском языке мы всегда используем глагол "to be" (am/is/are), а не "иметь" как в некоторых других языках. После числительного всегда стоит слово "years" во множественном числе (кроме случая с числом 1). Когда говорим о возрасте в 1 год, правильно сказать "I am one year old" (без "s" в слове year).

Если нужно спросить о возрасте, используется следующая конструкция:

How old + глагол to be + подлежащее?

Например:

How old are you? — Сколько тебе лет?

— Сколько тебе лет? How old is he? — Сколько ему лет?

— Сколько ему лет? How old is your sister? — Сколько лет твоей сестре?

Диалоги с вопросами о возрасте на английском

Практика через диалоги — лучший способ запомнить фразы о возрасте. Ниже приведены примеры простых диалогов, которые можно разыграть с детьми для закрепления материала. 🗣️

Диалог 1: Знакомство на детской площадке

Hello! My name is Alex. What's your name?

Hi! I'm Emma.

How old are you, Emma?

I am ten years old. And how old are you?

I'm nine years old. Do you want to play with me?

Yes, let's play!

Диалог 2: В школе на уроке английского

Good morning, class! Today we will talk about ourselves. Who wants to start?

Me, teacher!

OK, Mike. Tell us about yourself.

My name is Mike. I am ten years old. I live in Moscow.

Very good, Mike! Who's next?

Диалог 3: Разговор с иностранным другом по переписке

Hello! Nice to meet you. I'm Tom from London.

Hello, Tom! I'm Anna from Moscow. Nice to meet you too.

How old are you, Anna?

I'm ten years old. What about you?

I'm eleven years old. I will be twelve in September.

Cool! My birthday is in April.

Сергей Николаев, руководитель детского языкового клуба Во время летнего языкового лагеря я заметил, что дети стесняются говорить на английском с иностранными вожатыми. Чтобы преодолеть этот барьер, мы организовали "Возрастную эстафету". Дети выстраивались в две команды, и каждому ребёнку нужно было подойти к вожатому, спросить "How old are you?" и ответить на его встречный вопрос. После нескольких кругов эстафеты даже самые застенчивые дети начали уверенно спрашивать и отвечать о возрасте. Одна девочка, Соня, которая раньше отказывалась говорить на английском вообще, к концу игры смеялась и с гордостью сообщала всем "I am ten years old!" Игровой формат и соревновательный элемент творят чудеса!

Полезные выражения о возрасте для детей

Помимо основной фразы "I am ten years old", есть и другие полезные выражения, связанные с возрастом, которые пригодятся детям при общении на английском языке. Давайте рассмотрим некоторые из них. 🎂

I will be eleven next month — В следующем месяце мне исполнится 11 лет

— В следующем месяце мне исполнится 11 лет I turned ten last week — На прошлой неделе мне исполнилось 10 лет

— На прошлой неделе мне исполнилось 10 лет My birthday is in May — Мой день рождения в мае

— Мой день рождения в мае I'm almost eleven — Мне почти 11 лет

— Мне почти 11 лет I'm ten and a half — Мне 10 с половиной лет

— Мне 10 с половиной лет My little brother is only five — Моему младшему брату только 5 лет

— Моему младшему брату только 5 лет My older sister is fourteen — Моей старшей сестре 14 лет

Также полезно знать, как спрашивать о возрасте другими способами:

When is your birthday? — Когда у тебя день рождения?

— Когда у тебя день рождения? How old will you be next year? — Сколько тебе будет лет в следующем году?

— Сколько тебе будет лет в следующем году? Are you older than your friend? — Ты старше своего друга?

Возрастная категория Английское название Возраст (лет) Малыш Baby/Toddler 0-3 Дошкольник Preschooler 3-5 Младший школьник Elementary school child 6-10 Подросток Teenager 13-19

Зная эти выражения, ребёнок сможет не только сказать о своём возрасте, но и поддержать небольшую беседу на эту тему, что сделает общение на английском более естественным и интересным.

Как правильно произносить фразу "Мне 10 лет"

Правильное произношение — важная часть изучения английского языка. Давайте разберём, как правильно произносить фразу "I am ten years old" и её компоненты. 🔊

Вот фонетическая транскрипция фразы:

I am ten years old — [aɪ æm ten jɪərz əʊld]

По словам:

I — [aɪ] — произносится как долгое "ай"

— [aɪ] — произносится как долгое "ай" am — [æm] — похоже на русское "эм" с более открытым звуком "э"

— [æm] — похоже на русское "эм" с более открытым звуком "э" ten — [ten] — произносится как "тэн" с чётким "т"

— [ten] — произносится как "тэн" с чётким "т" years — [jɪərz] — "йиэрз", где "р" произносится мягко

— [jɪərz] — "йиэрз", где "р" произносится мягко old — [əʊld] — "оулд" с долгим "оу" и чётким "л"

Типичные ошибки в произношении:

Неправильное произношение слова "years" — многие дети произносят его как [jers] без дифтонга "иэ". Пропуск окончания множественного числа "-s" в слове "years". Слишком твёрдый звук "р" в слове "years" на русский манер. Произношение слова "old" как "олд" вместо "оулд".

Советы для правильного произношения:

Практикуйте фразу целиком, а не только отдельные слова.

Слушайте, как произносят фразу носители языка (можно использовать обучающие видео).

Записывайте своё произношение и сравнивайте с оригиналом.

Обратите внимание на ритм фразы: "I am TEN YEARS OLD" — ударение падает на слова "ten", "years" и "old".

Практикуйте произношение в игровой форме, например, с помощью песенок или рифмовок.

Отличное упражнение — проговаривать фразу с разными числительными, чтобы привыкнуть к структуре:

I am eight years old. I am nine years old. I am ten years old. I am eleven years old. I am twelve years old.

Также полезно проговаривать фразы о возрасте других людей:

He is ten years old. She is ten years old. They are ten years old.