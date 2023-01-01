Летучая мышь по-английски: как сказать bat и научиться использовать

Для кого эта статья:

Для изучающих английский язык на различных уровнях

Для преподавателей английского языка

Для людей, интересующихся биологией и экосистемами, особенно в контексте английского языка Летучие мыши – загадочные создания ночи, присутствующие практически во всех культурах и мифологиях, от тёмных пещер до готических замков Дракулы. Зная, как правильно назвать этих уникальных млекопитающих на английском языке, вы не только расширите свой словарный запас, но и откроете дверь в увлекательный мир англоязычной литературы, фильмов и научных материалов о них. Давайте разберемся с переводом, особенностями употребления и интересными выражениями, связанными с этими ночными охотниками! 🦇

Основной перевод "летучая мышь" на английский язык

В английском языке основным и наиболее распространенным переводом "летучей мыши" является слово "bat". Это короткое, простое слово, которое легко запомнить. В отличие от русского языка, где используется словосочетание, в английском достаточно одного существительного, чтобы обозначить этих ночных животных.

Произношение слова "bat" довольно простое: [bæt]. Ударение падает на единственный слог. Множественное число образуется стандартным способом – добавлением окончания -s: "bats" [bæts].

Елена Светлова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Однажды на уроке с младшими школьниками я рассказывала о животных и спросила, знает ли кто-нибудь, как будет "летучая мышь" по-английски. Один мальчик уверенно сказал: "Flying mouse!" Технически это дословный перевод с русского, и логика в этом есть. Я объяснила, что хотя это звучит логично, англичане используют отдельное слово "bat". Это стало отличным поводом поговорить о том, как важно знать устоявшиеся названия, а не просто переводить слово в слово. С тех пор я всегда использую этот пример, чтобы показать разницу между дословным переводом и правильным английским эквивалентом.

Важно отметить, что слово "bat" имеет и другие значения в английском языке, не связанные с животным миром:

Бита (спортивный снаряд) – "baseball bat", "cricket bat"

Удар (глагол "to bat" – бить, ударять)

Веко (в устаревшем выражении "without batting an eyelid" – не моргнув глазом)

Контекст обычно помогает определить, о каком именно значении идет речь. Если разговор касается животных, ночи или пещер, скорее всего, речь идет о летучей мыши.

Русское слово/выражение Английский эквивалент Произношение Летучая мышь Bat [bæt] Летучие мыши Bats [bæts] Колония летучих мышей Colony of bats / Bat colony [ˈkɒləni əv bæts] / [bæt ˈkɒləni] Пещера с летучими мышами Bat cave [bæt keɪv]

Различия между обычными и летучими мышами в английском

Английский язык проводит четкое разграничение между грызунами семейства мышиных (mouse, mice) и летучими мышами (bat). Это разделение отражает биологическую классификацию: летучие мыши принадлежат к отряду рукокрылых (Chiroptera), а не грызунов.

В русском языке название "летучая мышь" может создавать ложное впечатление о родстве этих животных с обычными мышами. Однако в английском это разделение очевидно благодаря использованию совершенно разных слов:

Mouse (мн. ч. mice) – обычная мышь, грызун

Bat (мн. ч. bats) – летучая мышь, рукокрылое млекопитающее

Интересно, что если вам нужно уточнить разницу между этими животными при общении с англоговорящими людьми, вы можете использовать выражение "flying mammal" (летающее млекопитающее) для описания летучих мышей, подчеркивая их уникальную способность к полету среди млекопитающих. 🐭 vs 🦇

Михаил Петров, биолог-переводчик Работая над переводом научной статьи о рукокрылых для международного журнала, я столкнулся с интересной проблемой. Русскоязычные учёные в разговорной речи часто используют выражение "летучие мыши", что создаёт некорректные ассоциации с грызунами. В английской научной литературе термин "bat" никогда не смешивается с "mouse". Когда я проконсультировался с британским редактором, он подчеркнул, что правильный перевод имеет критическое значение: "Называть bat 'flying mouse' — всё равно что называть кита 'swimming elephant'". Эта аналогия отлично иллюстрирует, насколько важно использовать точную терминологию при переводе научных текстов.

Существуют и другие случаи, когда в английском языке используются уточняющие прилагательные с летучими мышами:

Английское выражение Значение на русском Контекст использования Fruit bat Фруктовая летучая мышь (крылан) Виды, питающиеся фруктами и нектаром Vampire bat Летучая мышь-вампир Виды, питающиеся кровью Microbat Микролетучая мышь Маленькие виды, использующие эхолокацию Megabat Крылан, "мегалетучая мышь" Крупные виды, обычно питающиеся фруктами

Контекстное использование слова "bat" в предложениях

Чтобы лучше понять, как слово "bat" используется в реальной речи, рассмотрим различные контексты и типы предложений, где оно может встречаться. Это поможет не только закрепить перевод, но и научиться правильно употреблять слово в разговоре или письме.

В простых описательных предложениях:

Bats are nocturnal animals. – Летучие мыши – ночные животные.

Most bats use echolocation to navigate in the dark. – Большинство летучих мышей используют эхолокацию для ориентации в темноте.

There are over 1,400 species of bats worldwide. – В мире существует более 1400 видов летучих мышей.

Bats can live up to 30 years. – Летучие мыши могут жить до 30 лет.

В предложениях о личном опыте:

I saw a bat flying outside my window last night. – Вчера вечером я видел летучую мышь, летающую за моим окном.

We visited a cave full of bats during our vacation. – Во время отпуска мы посетили пещеру, полную летучих мышей.

The bat swooped down so close to my head! – Летучая мышь пронеслась так близко к моей голове!

В научных контекстах:

Scientists study bat behavior to understand echolocation better. – Ученые изучают поведение летучих мышей, чтобы лучше понять эхолокацию.

Bat populations are declining due to habitat loss. – Популяции летучих мышей сокращаются из-за потери среды обитания.

Bats play a crucial role in ecosystem balance. – Летучие мыши играют решающую роль в балансе экосистем.

В контексте культуры и литературы:

Batman uses a bat as his symbol because he encountered these creatures in a cave. – Бэтмен использует летучую мышь как свой символ, потому что он столкнулся с этими существами в пещере.

In many cultures, bats symbolize both good and bad omens. – Во многих культурах летучие мыши символизируют как хорошие, так и плохие предзнаменования.

The novel described bats hanging from the ceiling of the ancient castle. – В романе описывались летучие мыши, висящие на потолке древнего замка.

При использовании слова "bat" в разговоре важно учитывать интонацию и контекст, особенно из-за многозначности этого слова. Если вы говорите о животном, убедитесь, что контекст ясен собеседнику.

Научная терминология и названия видов летучих мышей

Для тех, кто интересуется биологией или планирует чтение научной литературы на английском, важно знать научную терминологию, связанную с летучими мышами. Английский язык богат специальными терминами, которые позволяют точно описывать этих уникальных животных.

Основная научная классификация:

Chiroptera – Рукокрылые (научное название отряда, к которому относятся летучие мыши)

– Рукокрылые (научное название отряда, к которому относятся летучие мыши) Microchiroptera – Микрохироптера (подотряд мелких летучих мышей)

– Микрохироптера (подотряд мелких летучих мышей) Megachiroptera – Мегахироптера (подотряд крупных летучих мышей, или крыланов)

– Мегахироптера (подотряд крупных летучих мышей, или крыланов) Pteropodidae – Крылановые (семейство крыланов)

– Крылановые (семейство крыланов) Vespertilionidae – Гладконосые (самое многочисленное семейство летучих мышей)

Анатомические термины, относящиеся к летучим мышам:

Wing membrane – Крыловая перепонка

– Крыловая перепонка Echolocation – Эхолокация

– Эхолокация Patagium – Патагиум (летательная перепонка)

– Патагиум (летательная перепонка) Tragus – Козелок (часть уха, важная для эхолокации)

– Козелок (часть уха, важная для эхолокации) Thumb claw – Коготь большого пальца

Интересно, что в английском языке существуют специфические названия для групп летучих мышей:

Colony – Колония (основной термин для группы летучих мышей)

– Колония (основной термин для группы летучих мышей) Cloud – Облако (используется для больших групп летучих мышей в полете)

– Облако (используется для больших групп летучих мышей в полете) Cauldron – Котел (поэтическое название группы летучих мышей)

Несколько распространенных видов летучих мышей на английском языке:

Английское название Латинское название Русское название Common vampire bat Desmodus rotundus Обыкновенный вампир Greater horseshoe bat Rhinolophus ferrumequinum Большой подковонос Mexican free-tailed bat Tadarida brasiliensis Мексиканский складчатогуб Little brown bat Myotis lucifugus Малый бурый ночник Indian flying fox Pteropus giganteus Индийская летучая лисица

При чтении научных текстов о летучих мышах на английском языке обращайте внимание на контекст – некоторые термины могут иметь специфическое значение в зависимости от области исследования (экология, физиология, генетика и т.д.).

Идиомы и выражения с словом "bat" в английском языке

Английский язык богат идиоматическими выражениями, и слово "bat" встречается во многих колоритных фразах. Знание этих выражений не только обогатит ваш словарный запас, но и поможет лучше понимать носителей языка, литературу и фильмы.

Важно отметить, что в большинстве идиом "bat" используется не в значении "летучая мышь", а в других своих значениях (бита, удар и т.д.). Однако есть и выражения, напрямую связанные с животным.

Популярные идиомы с "bat":

Blind as a bat – Слепой как летучая мышь (очень плохо видеть) Without my glasses, I'm blind as a bat. – Без очков я слепой как летучая мышь.

Bats in the belfry – Не все дома, "тараканы в голове" The way he talks to himself makes me think he has bats in the belfry. – То, как он разговаривает сам с собой, заставляет меня думать, что у него не все дома.

Like a bat out of hell – Очень быстро, стремительно When the bell rang, the students ran like bats out of hell. – Когда прозвенел звонок, студенты выбежали стремительно.

Go to bat for someone – Заступиться за кого-то, защитить I'll go to bat for you if they try to blame you. – Я заступлюсь за тебя, если они попытаются обвинить тебя.

Right off the bat – Сразу же, немедленно Right off the bat, I knew he was lying. – Я сразу понял, что он лжет.

Bat an eye/eyelid – Моргнуть (обычно в отрицательных конструкциях: "не моргнув глазом") She didn't bat an eye when she heard the shocking news. – Она и глазом не моргнула, услышав шокирующую новость.

At bat – На очереди, "на подходе" (из бейсбола) Our team has three players at bat. – У нашей команды три игрока на очереди.

Некоторые фразовые глаголы с "bat":

Bat around – Обсуждать идеи Let's bat around some ideas for the project. – Давайте обсудим некоторые идеи для проекта.

Bat away – Отмахиваться He batted away the criticism. – Он отмахнулся от критики.

Выражения, связанные с популярной культурой:

Batman and Robin – Бэтмен и Робин (используется для описания неразлучной пары)

– Бэтмен и Робин (используется для описания неразлучной пары) The Bat Signal – Бэт-сигнал (метафорически используется для срочного вызова)

– Бэт-сигнал (метафорически используется для срочного вызова) Bat-Cave – Бэт-пещера (секретное или уединенное место)

Использование идиом в речи делает ее более живой и естественной, однако важно понимать контекст и уместность их применения. Многие идиомы имеют разговорный характер и не всегда подходят для формального общения. При использовании фразеологизмов с "bat" обращайте внимание на реакцию собеседника – это поможет вам лучше понять нюансы употребления этих выражений. 🗣️