Оффлайн-режим для сайта: технология PWA и сервис-воркеры

// Простая обёртка для работы с IndexedDB class IDBStorage { constructor(dbName, version) { this.dbName = dbName; this.version = version; this.db = null; } // Открытие соединения с базой данных open(storeConfigs) { return new Promise((resolve, reject) => { const request = indexedDB.open(this.dbName, this.version); request.onerror = event => { reject(`IndexedDB error: ${event.target.error}`); }; request.onsuccess = event => { this.db = event.target.result; resolve(this.db); }; // Создание или обновление структуры базы данных request.onupgradeneeded = event => { const db = event.target.result; storeConfigs.forEach(config => { if (!db.objectStoreNames.contains(config.name)) { const store = db.createObjectStore(config.name, config.options); // Создание индексов, если указаны if (config.indexes) { config.indexes.forEach(idx => { store.createIndex(idx.name, idx.keyPath, idx.options); }); } } }); }; }); } // Добавление или обновление записи put(storeName, data, key = null) { return new Promise((resolve, reject) => { const transaction = this.db.transaction(storeName, 'readwrite'); const store = transaction.objectStore(storeName); const request = key !== null ? store.put(data, key) : store.put(data); request.onsuccess = () => resolve(request.result); request.onerror = () => reject(request.error); }); } // Получение записи по ключу get(storeName, key) { return new Promise((resolve, reject) => { const transaction = this.db.transaction(storeName, 'readonly'); const store = transaction.objectStore(storeName); const request = store.get(key); request.onsuccess = () => resolve(request.result); request.onerror = () => reject(request.error); }); } // Удаление записи delete(storeName, key) { return new Promise((resolve, reject) => { const transaction = this.db.transaction(storeName, 'readwrite'); const store = transaction.objectStore(storeName); const request = store.delete(key); request.onsuccess = () => resolve(); request.onerror = () => reject(request.error); }); } // Получение всех записей getAll(storeName) { return new Promise((resolve, reject) => { const transaction = this.db.transaction(storeName, 'readonly'); const store = transaction.objectStore(storeName); const request = store.getAll(); request.onsuccess = () => resolve(request.result); request.onerror = () => reject(request.error); }); } } // Пример использования async function initDatabase() { const db = new IDBStorage('myAppDB', 1); await db.open([ { name: 'articles', options: { keyPath: 'id' }, indexes: [ { name: 'by_date', keyPath: 'publishDate', options: { unique: false } }, { name: 'by_category', keyPath: 'category', options: { unique: false } } ] }, { name: 'user_data', options: { autoIncrement: true } } ]); return db; } // Сохранение статьи в IndexedDB async function saveArticle(article) { const db = await initDatabase(); return db.put('articles', article); } // Получение статей по категории async function getArticlesByCategory(category) { const db = await initDatabase(); const transaction = db.db.transaction('articles', 'readonly'); const store = transaction.objectStore('articles'); const index = store.index('by_category'); return new Promise((resolve, reject) => { const request = index.getAll(category); request.onsuccess = () => resolve(request.result); request.onerror = () => reject(request.error); }); }