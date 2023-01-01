Табы и аккордеоны: как создать интерактивные элементы интерфейса

Для кого эта статья:

Веб-дизайнеры и разработчики

Студенты и профессионалы, желающие улучшить свои навыки в разработке интерфейсов

Пользователи, интересующиеся созданием современных и удобных веб-сайтов Табы и аккордеоны — это не просто модные элементы интерфейса, а настоящие спасатели пространства и внимания пользователей. Представьте сайт, где вся информация свалена в одну бесконечную страницу — вряд ли кто-то дочитает до конца. Грамотно структурированный контент с интерактивными элементами управления может превратить информационный хаос в удобную навигационную систему. Давайте разберемся, как самостоятельно создать табы и аккордеоны, которые не только украсят ваш сайт, но и сделают его использование приятным для посетителей. 🚀

Что такое табы и аккордеон: основные элементы интерфейса

Табы и аккордеоны — это два разных, но схожих по функциональности интерактивных элемента, которые помогают структурировать контент и экономить пространство на странице.

Табы (вкладки) — это элемент интерфейса, имитирующий физические разделители в папках или картотеке. Пользователь видит горизонтальную или вертикальную панель с названиями разделов и может переключаться между блоками содержимого, нажимая на соответствующие заголовки.

Аккордеон — представляет собой список заголовков, каждый из которых можно развернуть для просмотра связанного содержимого. В отличие от табов, в аккордеоне может быть открыто одновременно несколько секций.

Характеристика Табы Аккордеон Расположение элементов Горизонтальное или вертикальное Преимущественно вертикальное Видимость контента Одновременно виден только один блок Может быть развёрнуто несколько секций Идеальное применение Небольшое количество равнозначных категорий Длинные списки, FAQ, структурированные разделы UX-ценность Быстрое переключение между контекстами Экономия пространства, прогрессивное раскрытие

Михаил Серов, Front-end разработчик Когда я только начинал работать над сайтом для местной пекарни, клиент попросил разместить на одной странице информацию о всех 30 видах хлеба с подробными описаниями и фотографиями. Сначала я разместил всё в линию — получилась бесконечная страница, от скролла которой уставала рука. Решение пришло само собой — я разбил товары на категории и реализовал систему с табами. Первая вкладка — традиционные хлеба, вторая — багеты, третья — сдоба... Клиент был в восторге, а посетители сайта могли быстро найти нужный продукт, не прокручивая всю страницу. Это был мой первый опыт работы с табами, который показал, насколько они могут преобразить пользовательский опыт.

Когда использовать табы, а когда аккордеон? Вот несколько рекомендаций:

Используйте табы , когда у вас есть 2-7 равнозначных категорий информации, и важно быстрое переключение между ними.

, когда у вас есть 2-7 равнозначных категорий информации, и важно быстрое переключение между ними. Выбирайте аккордеон , когда контент имеет иерархическую структуру, или когда у вас много разделов (более 7).

, когда контент имеет иерархическую структуру, или когда у вас много разделов (более 7). Табы лучше подходят для десктопных приложений с достаточным пространством экрана.

для десктопных приложений с достаточным пространством экрана. Аккордеоны эффективнее на мобильных устройствах из-за вертикальной ориентации и экономии места.

Создание табов на сайте: HTML, CSS и JavaScript

Теперь, когда мы разобрались с теорией, давайте создадим простую систему табов с нуля, используя HTML, CSS и JavaScript. Я разделю процесс на три этапа для большей ясности. 📑

Шаг 1: HTML-структура

Начнем с создания базовой структуры наших табов:

HTML Скопировать код <div class="tabs-container"> <div class="tabs"> <button class="tab-button active" data-tab="tab1">Вкладка 1</button> <button class="tab-button" data-tab="tab2">Вкладка 2</button> <button class="tab-button" data-tab="tab3">Вкладка 3</button> </div> <div class="tab-content"> <div id="tab1" class="tab-pane active"> <h3>Содержимое вкладки 1</h3> <p>Здесь находится контент первой вкладки.</p> </div> <div id="tab2" class="tab-pane"> <h3>Содержимое вкладки 2</h3> <p>Контент второй вкладки отображается при её выборе.</p> </div> <div id="tab3" class="tab-pane"> <h3>Содержимое вкладки 3</h3> <p>Информация в третьей вкладке.</p> </div> </div> </div>

Обратите внимание на атрибут data-tab у кнопок — он связывает кнопку с соответствующим содержимым по ID.

Шаг 2: CSS-стилизация

Добавим стили, чтобы наши табы выглядели привлекательно:

CSS Скопировать код .tabs-container { max-width: 800px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; } .tabs { display: flex; border-bottom: 1px solid #ddd; } .tab-button { padding: 10px 20px; background: #f1f1f1; border: none; border-radius: 5px 5px 0 0; cursor: pointer; margin-right: 5px; transition: background-color 0.3s; } .tab-button:hover { background-color: #ddd; } .tab-button.active { background-color: #fff; border: 1px solid #ddd; border-bottom: 1px solid white; margin-bottom: -1px; } .tab-content { padding: 20px; border: 1px solid #ddd; border-top: none; } .tab-pane { display: none; } .tab-pane.active { display: block; }

Шаг 3: JavaScript для интерактивности

Теперь добавим JavaScript, чтобы табы реагировали на клики:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // Получаем все кнопки табов const tabButtons = document.querySelectorAll('.tab-button'); // Добавляем обработчик клика для каждой кнопки tabButtons.forEach(button => { button.addEventListener('click', function() { // Удаляем класс active у всех кнопок tabButtons.forEach(btn => btn.classList.remove('active')); // Добавляем класс active текущей кнопке this.classList.add('active'); // Получаем ID целевой вкладки const tabId = this.getAttribute('data-tab'); // Скрываем все панели с контентом document.querySelectorAll('.tab-pane').forEach(pane => { pane.classList.remove('active'); }); // Показываем выбранную панель document.getElementById(tabId).classList.add('active'); }); }); });

Важно помнить о следующих моментах при создании табов:

Семантика: используйте подходящие HTML-теги для доступности (например, кнопки для вкладок).

используйте подходящие HTML-теги для доступности (например, кнопки для вкладок). Состояние по умолчанию: всегда делайте одну вкладку активной при загрузке страницы.

всегда делайте одну вкладку активной при загрузке страницы. Анимация: добавьте плавные переходы для лучшего пользовательского опыта.

добавьте плавные переходы для лучшего пользовательского опыта. Доступность: убедитесь, что табы работают с клавиатурой и скринридерами.

Разработка аккордеона от простого к сложному

Аккордеон — это не менее полезный элемент интерфейса, который особенно хорош для отображения больших объемов информации в компактном формате. Давайте создадим простой, но функциональный аккордеон. 🪗

Шаг 1: HTML-разметка аккордеона

HTML Скопировать код <div class="accordion-container"> <div class="accordion-item"> <button class="accordion-header">Раздел 1</button> <div class="accordion-content"> <p>Содержимое первого раздела аккордеона. Здесь может быть любой HTML-контент.</p> </div> </div> <div class="accordion-item"> <button class="accordion-header">Раздел 2</button> <div class="accordion-content"> <p>Контент второго раздела. Может содержать текст, изображения, таблицы и другие элементы.</p> </div> </div> <div class="accordion-item"> <button class="accordion-header">Раздел 3</button> <div class="accordion-content"> <p>Информация третьего раздела аккордеона.</p> </div> </div> </div>

Шаг 2: CSS для аккордеона

CSS Скопировать код .accordion-container { max-width: 800px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; } .accordion-item { margin-bottom: 5px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; } .accordion-header { width: 100%; padding: 15px; background-color: #f7f7f7; border: none; text-align: left; cursor: pointer; font-weight: bold; transition: background-color 0.3s; position: relative; } .accordion-header:hover { background-color: #ebebeb; } .accordion-header::after { content: '+'; position: absolute; right: 15px; font-size: 18px; transition: transform 0.3s; } .accordion-header.active::after { content: '-'; } .accordion-content { padding: 0; max-height: 0; overflow: hidden; transition: max-height 0.3s ease-out, padding 0.3s ease; } .accordion-header.active + .accordion-content { padding: 15px; max-height: 500px; }

Шаг 3: JavaScript для управления аккордеоном

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // Получаем все заголовки аккордеона const accordionHeaders = document.querySelectorAll('.accordion-header'); // Добавляем обработчик клика для каждого заголовка accordionHeaders.forEach(header => { header.addEventListener('click', function() { // Переключаем класс active для текущего заголовка this.classList.toggle('active'); // Вариант 1: Только один открытый раздел (раскомментировать при необходимости) /* accordionHeaders.forEach(item => { if(item !== this) { item.classList.remove('active'); } }); */ }); }); });

Алексей Панов, UX-дизайнер Мы разрабатывали сайт медицинской клиники, где было более 50 различных услуг, каждая с подробным описанием, противопоказаниями и ценами. Изначально всё это было на одной странице, и пациенты жаловались, что невозможно найти нужную информацию. Я предложил использовать аккордеон — сгруппировали услуги по категориям, каждую категорию оформили как раздел аккордеона. Результат превзошел ожидания: время, которое посетители проводили на странице услуг, увеличилось в 2,5 раза, а количество звонков с вопросами "а сколько стоит..." сократилось на 40%. Самое интересное, что мы отслеживали, какие разделы аккордеона открывают чаще всего, и на основе этих данных перестроили меню сайта, выделив самые популярные услуги. Аккордеон из простого элемента интерфейса превратился в инструмент аналитики пользовательского поведения.

Для аккордеона можно реализовать несколько вариантов поведения:

Классический аккордеон: в один момент времени открыт только один раздел.

в один момент времени открыт только один раздел. Мульти-аккордеон: можно открыть несколько разделов одновременно.

можно открыть несколько разделов одновременно. Аккордеон с глубокой вложенностью: внутри разделов могут быть другие аккордеоны.

При разработке более сложных аккордеонов обратите внимание на:

Функциональность Реализация Сложность Плавная анимация CSS transitions + JS для управления высотой Средняя Вложенные аккордеоны Рекурсивные компоненты или вложенная HTML-структура Высокая Сохранение состояния localStorage или cookies для запоминания открытых разделов Средняя Переключение иконок CSS-псевдоэлементы или SVG с изменением через JS Низкая

Оптимизация табов и аккордеонов для мобильных устройств

В эпоху мобильного интернета оптимизация интерфейсных элементов для маленьких экранов критически важна. Давайте рассмотрим, как адаптировать табы и аккордеоны для мобильных устройств. 📱

Проблемы табов на мобильных устройствах:

Горизонтальные табы могут не поместиться на экране

Маленькие кнопки сложно нажимать пальцем

Текст может быть слишком мелким или обрезаться

Решение 1: Адаптивные табы с горизонтальной прокруткой

CSS Скопировать код /* CSS для адаптивных табов */ @media (max-width: 768px) { .tabs { display: flex; overflow-x: auto; white-space: nowrap; -webkit-overflow-scrolling: touch; /* Плавный скролл на iOS */ scrollbar-width: none; /* Скрыть скроллбар в Firefox */ } .tabs::-webkit-scrollbar { display: none; /* Скрыть скроллбар в Chrome/Safari */ } .tab-button { flex: 0 0 auto; padding: 12px 20px; /* Увеличенная область нажатия */ } }

Решение 2: Трансформация табов в селект или аккордеон

На маленьких экранах иногда эффективнее заменить табы на выпадающий список или аккордеон:

CSS Скопировать код /* Скрываем обычные табы и показываем мобильную версию */ @media (max-width: 576px) { .tabs-desktop { display: none; } .tabs-mobile { display: block; } .tabs-select { width: 100%; padding: 10px; font-size: 16px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; } }

JavaScript для переключения табов через селект:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const tabsSelect = document.querySelector('.tabs-select'); if (tabsSelect) { tabsSelect.addEventListener('change', function() { const tabId = this.value; // Скрываем все панели с контентом document.querySelectorAll('.tab-pane').forEach(pane => { pane.classList.remove('active'); }); // Показываем выбранную панель document.getElementById(tabId).classList.add('active'); }); } });

Оптимизация аккордеонов для мобильных устройств:

Аккордеоны уже хорошо работают на мобильных устройствах благодаря вертикальному расположению, но можно улучшить их ещё:

Увеличьте область нажатия заголовков до 44×44px (рекомендация Apple)

Добавьте отступы внутри контента для улучшения читаемости

Используйте визуальные индикаторы состояния (иконки + / -)

Оптимизируйте скорость загрузки, используя ленивую загрузку контента

CSS Скопировать код /* Улучшения для мобильных аккордеонов */ @media (max-width: 768px) { .accordion-header { padding: 15px 10px; min-height: 44px; } .accordion-content { padding: 15px 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5; } /* Увеличиваем контрастность и размер индикаторов */ .accordion-header::after { font-size: 24px; right: 10px; color: #333; } }

Стратегия "Прогрессивного улучшения":

Для наилучшего опыта на всех устройствах придерживайтесь подхода прогрессивного улучшения:

Создайте базовую версию, работающую даже без JavaScript Добавьте JavaScript для расширенных функций Используйте медиа-запросы для разных устройств Тестируйте на реальных устройствах, не только в эмуляторах

Готовые решения и библиотеки для быстрого внедрения

Не всегда есть время писать табы и аккордеоны с нуля. К счастью, существуют готовые решения, которые можно быстро интегрировать в проект. Рассмотрим наиболее популярные и надёжные варианты. 🛠️

JavaScript-библиотеки для создания табов и аккордеонов:

Библиотека Преимущества Размер (gzip) Сложность интеграции jQuery UI Богатый функционал, стабильность, широкая поддержка ~25 KB (только tabs/accordion) Низкая (требует jQuery) Bootstrap Совместимость с общей дизайн-системой, отличная документация ~10 KB (компоненты) Низкая Tabby Легковесное решение только для табов, без зависимостей ~2 KB Очень низкая Accordion.js Специализированный инструмент для аккордеонов ~3 KB Низкая React-tabs / React-accordion Компоненты для React-приложений ~5-7 KB Средняя (требует React)

Пример использования Bootstrap Tabs:

HTML Скопировать код <!-- Подключение Bootstrap CSS и JS --> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> <!-- HTML-разметка для табов --> <ul class="nav nav-tabs" id="myTab" role="tablist"> <li class="nav-item" role="presentation"> <button class="nav-link active" id="home-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#home" type="button" role="tab" aria-controls="home" aria-selected="true">Главная</button> </li> <li class="nav-item" role="presentation"> <button class="nav-link" id="profile-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#profile" type="button" role="tab" aria-controls="profile" aria-selected="false">Профиль</button> </li> <li class="nav-item" role="presentation"> <button class="nav-link" id="contact-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#contact" type="button" role="tab" aria-controls="contact" aria-selected="false">Контакты</button> </li> </ul> <div class="tab-content" id="myTabContent"> <div class="tab-pane fade show active" id="home" role="tabpanel" aria-labelledby="home-tab">Содержимое вкладки Главная</div> <div class="tab-pane fade" id="profile" role="tabpanel" aria-labelledby="profile-tab">Содержимое вкладки Профиль</div> <div class="tab-pane fade" id="contact" role="tabpanel" aria-labelledby="contact-tab">Содержимое вкладки Контакты</div> </div>

Пример использования jQuery UI Accordion:

HTML Скопировать код <!-- Подключение jQuery и jQuery UI --> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="https://code.jquery.com/ui/1.13.2/jquery-ui.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/ui/1.13.2/themes/base/jquery-ui.css"> <!-- HTML-разметка для аккордеона --> <div id="accordion"> <h3>Раздел 1</h3> <div> <p>Содержимое первого раздела аккордеона.</p> </div> <h3>Раздел 2</h3> <div> <p>Содержимое второго раздела аккордеона.</p> </div> <h3>Раздел 3</h3> <div> <p>Содержимое третьего раздела аккордеона.</p> </div> </div> <script> $(function() { $("#accordion").accordion({ collapsible: true, heightStyle: "content" }); }); </script>

CSS-only решения:

Для простых проектов можно реализовать табы и аккордеоны без JavaScript, используя только CSS:

HTML Скопировать код <!-- CSS-only аккордеон --> <style> .css-accordion { max-width: 500px; } .css-accordion-item input { position: absolute; opacity: 0; z-index: -1; } .css-accordion-item label { display: block; background: #e5e5e5; cursor: pointer; padding: 15px; position: relative; } .css-accordion-content { max-height: 0; overflow: hidden; transition: all 0.35s; } .css-accordion-item input:checked ~ .css-accordion-content { max-height: 100vh; padding: 15px; } </style> <div class="css-accordion"> <div class="css-accordion-item"> <input type="checkbox" id="item1"> <label for="item1">Раздел 1</label> <div class="css-accordion-content"> <p>Содержимое раздела 1</p> </div> </div> <div class="css-accordion-item"> <input type="checkbox" id="item2"> <label for="item2">Раздел 2</label> <div class="css-accordion-content"> <p>Содержимое раздела 2</p> </div> </div> </div>

Когда использовать готовые решения:

В проектах с ограниченным временем разработки — готовые библиотеки существенно экономят время.

— готовые библиотеки существенно экономят время. Для сложных требований — многие библиотеки предлагают расширенный функционал, который сложно реализовать самостоятельно.

— многие библиотеки предлагают расширенный функционал, который сложно реализовать самостоятельно. В проектах с Bootstrap/Material/другими UI-фреймворками — логично использовать встроенные компоненты для согласованности.

Когда писать свое решение:

Для нестандартных дизайнов — библиотеки могут быть трудно настраиваемыми.

— библиотеки могут быть трудно настраиваемыми. Для оптимизации производительности — свой минималистичный код будет работать быстрее.

— свой минималистичный код будет работать быстрее. Для полного контроля над поведением — без ограничений, накладываемых API библиотеки.

— без ограничений, накладываемых API библиотеки. Для обучения — написание своих компонентов отлично для понимания их работы.