Создание аккордеон-блоков: пошаговое руководство для сайта

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и дизайнеры, желающие улучшить свои навыки в создании интерактивных элементов.

Слушатели курсов по веб-разработке, интересующиеся практическим применением технологий HTML, CSS и JavaScript.

Специалисты по UX/UI, стремящиеся оптимизировать пользовательский опыт на своих сайтах. Аккордеон-блоки — мощный инструмент для управления информационными потоками на сайте, который значительно улучшает пользовательский опыт. Представьте: вместо бесконечной прокрутки длинных текстов пользователь видит компактные заголовки и сам решает, какую именно информацию развернуть. Это не только оптимизирует пространство на странице, но и дает посетителям контроль над контентом. В этом пошаговом руководстве я расскажу, как реализовать аккордеон-блоки с нуля — от создания HTML-структуры до программирования интерактивного поведения с помощью JavaScript. Готовы сделать свой сайт более интуитивным и удобным? 🔍

Аккордеон-блоки: основные принципы и преимущества

Аккордеон-блоки представляют собой интерактивные элементы интерфейса, которые позволяют отображать или скрывать контент по клику на заголовок. Название происходит от музыкального инструмента аккордеона, который растягивается и сжимается — точно так же ведёт себя этот элемент в интерфейсе. 👆

Ключевой принцип работы аккордеона — экономия пространства при сохранении доступа ко всему контенту. Пользователь видит только интересующую его информацию, что снижает визуальную перегруженность страницы.

Денис Петров, старший UX-дизайнер Работая над редизайном интернет-магазина с каталогом из 5000+ товаров, я столкнулся с проблемой — пользователи не могли эффективно управлять фильтрами товаров. Длинный список фильтров занимал почти весь экран на мобильных устройствах. Внедрение аккордеон-блоков для категорий фильтров полностью изменило ситуацию: конверсия на мобильных устройствах выросла на 23%, а время, проводимое пользователями в каталоге, увеличилось вдвое. Секрет успеха был прост — теперь покупатели видели только те параметры фильтрации, которые их интересовали в конкретный момент, не отвлекаясь на всё остальное.

Рассмотрим основные преимущества использования аккордеонов на сайте:

Экономия пространства: особенно ценно для мобильных устройств, где каждый пиксель на вес золота

особенно ценно для мобильных устройств, где каждый пиксель на вес золота Улучшение навигации: пользователи быстрее находят нужную информацию

пользователи быстрее находят нужную информацию Структурированность контента: логическое разделение информации по разделам

логическое разделение информации по разделам Уменьшение когнитивной нагрузки: пользователь не перегружается информацией

пользователь не перегружается информацией Интерактивность: повышает вовлеченность посетителей сайта

Сценарий использования Эффективность применения аккордеона Альтернативы FAQ-страницы Очень высокая Прокручиваемый список вопросов с якорными ссылками Фильтры в интернет-магазинах Высокая Боковая панель с чекбоксами Разделы настроек Высокая Многостраничные формы Навигационное меню Средняя Выпадающие меню Длинные статьи Средняя Табы, постраничная навигация

Перед тем как приступить к созданию аккордеона, необходимо определиться с его стилем и функциональностью. Существует несколько типов поведения:

Одиночный аккордеон — в один момент времени может быть открыт только один блок

— в один момент времени может быть открыт только один блок Множественный аккордеон — пользователь может открывать несколько блоков одновременно

— пользователь может открывать несколько блоков одновременно Вложенный аккордеон — внутри раскрытого блока могут находиться другие аккордеоны

В этом руководстве мы реализуем множественный аккордеон с возможностью открывать несколько блоков, так как это наиболее гибкий вариант, который можно легко адаптировать под другие типы.

Создание базовой структуры HTML для аккордеона

Прежде всего, необходимо создать правильную HTML-структуру, которая станет основой нашего аккордеона. Хорошая разметка должна быть семантичной и доступной даже без JavaScript — это обеспечит работоспособность элемента при различных сценариях использования. 🛠️

Базовая структура аккордеона состоит из двух основных элементов:

Заголовок — элемент, по которому пользователь кликает для открытия/закрытия блока

— элемент, по которому пользователь кликает для открытия/закрытия блока Контентная панель — скрываемый/раскрываемый блок с основным содержимым

Вот пример HTML-разметки для аккордеона с тремя блоками:

HTML Скопировать код <div class="accordion"> <!-- Первый блок аккордеона --> <div class="accordion-item"> <h3 class="accordion-header"> <button class="accordion-button" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="content-1"> Раздел 1: Введение </button> </h3> <div id="content-1" class="accordion-content" hidden> <p>Здесь расположено содержимое первого раздела. Этот текст будет скрыт, пока пользователь не нажмет на заголовок.</p> </div> </div> <!-- Второй блок аккордеона --> <div class="accordion-item"> <h3 class="accordion-header"> <button class="accordion-button" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="content-2"> Раздел 2: Основная часть </button> </h3> <div id="content-2" class="accordion-content" hidden> <p>Содержимое второго раздела будет отображаться только после клика.</p> </div> </div> <!-- Третий блок аккордеона --> <div class="accordion-item"> <h3 class="accordion-header"> <button class="accordion-button" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="content-3"> Раздел 3: Заключение </button> </h3> <div id="content-3" class="accordion-content" hidden> <p>В этом разделе представлено заключение темы.</p> </div> </div> </div>

Давайте разберем ключевые элементы этой структуры:

Мы используем семантические теги h3 для заголовков — это важно для SEO и доступности

для заголовков — это важно для SEO и доступности Кнопки внутри заголовков имеют атрибуты aria-expanded и aria-controls для обеспечения доступности

и для обеспечения доступности Контентные блоки имеют атрибут hidden , чтобы изначально скрывать содержимое

, чтобы изначально скрывать содержимое ID контентных блоков связаны с кнопками через атрибуты aria-controls

Особое внимание следует уделить атрибутам доступности (ARIA), которые помогают пользователям скринридеров понять структуру и состояние аккордеона:

Атрибут Значение Назначение aria-expanded true/false Указывает, развернут ли блок в данный момент aria-controls ID элемента Связывает кнопку с контентным блоком, которым она управляет hidden – Скрывает контент (HTML5-атрибут)

При создании аккордеона следует придерживаться нескольких важных правил:

Используйте тег button для заголовков — это обеспечит доступность с клавиатуры

для заголовков — это обеспечит доступность с клавиатуры Каждый раскрывающийся блок должен иметь уникальный ID

Не злоупотребляйте глубиной вложенности аккордеонов — максимум 2-3 уровня

При необходимости предусмотрите возможность открывать блоки по умолчанию

Наша HTML-структура готова к стилизации и добавлению интерактивности. Даже без JavaScript и CSS она уже представляет собой доступную разметку, что является хорошей практикой прогрессивного улучшения.

CSS-стилизация аккордеон-блоков для современного дизайна

После создания HTML-структуры необходимо придать аккордеону привлекательный внешний вид с помощью CSS. Ключевая задача стилизации — не только сделать компонент эстетически приятным, но и обеспечить визуальные подсказки для пользователя о том, как взаимодействовать с элементом. 🎨

Вот базовый CSS-код для стилизации нашего аккордеона:

CSS Скопировать код /* Общие стили для контейнера аккордеона */ .accordion { max-width: 800px; margin: 2rem auto; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, 0.1); background-color: #ffffff; } /* Стили для отдельных элементов аккордеона */ .accordion-item { border-bottom: 1px solid #e9e9e9; } .accordion-item:last-child { border-bottom: none; } /* Стили для заголовков аккордеона */ .accordion-header { margin: 0; } .accordion-button { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; width: 100%; padding: 1.25rem; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; text-align: left; background-color: #ffffff; border: none; cursor: pointer; transition: background-color 0.2s ease; } .accordion-button:hover { background-color: #f8f9fa; } /* Добавление иконки-индикатора */ .accordion-button::after { content: '+'; font-size: 1.5rem; transition: transform 0.2s ease; } .accordion-button[aria-expanded="true"]::after { content: '−'; transform: rotate(180deg); } /* Стили для контентной части */ .accordion-content { padding: 0 1.25rem; max-height: 0; overflow: hidden; transition: max-height 0.3s ease, padding 0.3s ease; } .accordion-content[hidden] { display: block; max-height: 0; padding-top: 0; padding-bottom: 0; } /* Стили для активного состояния */ .accordion-button[aria-expanded="true"] { background-color: #f1f8ff; color: #0077cc; } .accordion-content:not([hidden]) { max-height: 500px; padding-top: 1rem; padding-bottom: 1.25rem; }

Разберем ключевые особенности этого CSS-кода:

Используем плавные переходы (transition) для анимации открытия/закрытия блоков

(transition) для анимации открытия/закрытия блоков Применяем псевдоэлемент ::after для создания индикатора состояния (плюс/минус)

для создания индикатора состояния (плюс/минус) Контролируем видимость через max-height вместо display, что позволяет анимировать переход

вместо display, что позволяет анимировать переход Добавляем визуальную обратную связь при наведении и активном состоянии

Анна Соколова, фронтенд-разработчик На одном из проектов мне пришлось реализовать аккордеон для юридической фирмы, где клиенты должны были легко находить информацию по разным типам услуг. Мы экспериментировали с несколькими вариантами дизайна, и наибольший отклик получила версия с минимальной анимацией и четкими визуальными индикаторами. Ключевым моментом стало добавление микровзаимодействий — когда пользователь наводил курсор на заголовок, появлялась едва заметная подсветка, а при клике происходила плавная анимация раскрытия. Тестирование показало, что такой подход увеличил время пребывания на странице на 40% и снизил количество запросов в службу поддержки на 25%.

Для создания более сложных эффектов можно использовать CSS-переменные, которые позволяют легко кастомизировать внешний вид аккордеона:

CSS Скопировать код :root { --accordion-bg: #ffffff; --accordion-border: #e9e9e9; --accordion-header-bg: #f8f9fa; --accordion-header-active: #f1f8ff; --accordion-text: #333333; --accordion-text-active: #0077cc; --accordion-transition: 0.3s ease; --accordion-shadow: 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, 0.1); --accordion-border-radius: 8px; } .accordion { background-color: var(--accordion-bg); box-shadow: var(--accordion-shadow); border-radius: var(--accordion-border-radius); } /* Остальные стили с использованием переменных */

Для создания более современного внешнего вида можно использовать различные варианты стилизации:

Минималистичный стиль — тонкие рамки, неброские цвета, минимум теней

— тонкие рамки, неброские цвета, минимум теней Material Design — акцентные цвета, эффект поднятия, четкие анимации

— акцентные цвета, эффект поднятия, четкие анимации Нейоморфизм — мягкие тени, эффект выдавленности элементов

— мягкие тени, эффект выдавленности элементов Плоский дизайн — отсутствие теней, чистые цвета, четкие формы

При стилизации важно не забывать о состояниях фокуса для обеспечения доступности:

CSS Скопировать код .accordion-button:focus { outline: 2px solid #0077cc; outline-offset: 2px; } /* Для пользователей, предпочитающих уменьшенное движение */ @media (prefers-reduced-motion: reduce) { .accordion-button, .accordion-content { transition: none; } }

JavaScript для оживления аккордеона: код и функционал

После того как мы создали структуру и стили, необходимо добавить интерактивность нашему аккордеону с помощью JavaScript. Именно JS-код позволит пользователям открывать и закрывать блоки контента по клику на заголовки. 🔄

Реализуем базовый JavaScript для управления аккордеоном:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { // Находим все кнопки аккордеона на странице const accordionButtons = document.querySelectorAll('.accordion-button'); // Добавляем обработчик клика для каждой кнопки accordionButtons.forEach(button => { button.addEventListener('click', () => { // Определяем текущее состояние const isExpanded = button.getAttribute('aria-expanded') === 'true'; // Получаем ID контентного блока из атрибута aria-controls const contentId = button.getAttribute('aria-controls'); const content = document.getElementById(contentId); // Переключаем состояние button.setAttribute('aria-expanded', !isExpanded); // Показываем или скрываем контент if (isExpanded) { content.setAttribute('hidden', ''); } else { content.removeAttribute('hidden'); } }); }); });

Этот код делает следующее:

Ожидает полной загрузки DOM перед выполнением

Находит все кнопки аккордеона и добавляет к ним обработчики событий

При клике определяет текущее состояние и переключает его на противоположное

Изменяет атрибуты aria-expanded и hidden для обеспечения правильного состояния

Для более продвинутого аккордеона с возможностью закрытия всех других блоков при открытии одного, можно модифицировать код:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { const accordionButtons = document.querySelectorAll('.accordion-button'); const singleExpand = true; // Устанавливаем режим "только один открытый блок" accordionButtons.forEach(button => { button.addEventListener('click', () => { const isExpanded = button.getAttribute('aria-expanded') === 'true'; const contentId = button.getAttribute('aria-controls'); const content = document.getElementById(contentId); // Если включен режим "один блок" и мы открываем новый блок if (singleExpand && !isExpanded) { // Закрываем все другие открытые блоки accordionButtons.forEach(otherButton => { if (otherButton !== button && otherButton.getAttribute('aria-expanded') === 'true') { otherButton.setAttribute('aria-expanded', 'false'); const otherId = otherButton.getAttribute('aria-controls'); document.getElementById(otherId).setAttribute('hidden', ''); } }); } // Переключаем состояние текущего блока button.setAttribute('aria-expanded', !isExpanded); if (isExpanded) { content.setAttribute('hidden', ''); } else { content.removeAttribute('hidden'); } }); }); });

Для улучшения пользовательского опыта можно добавить плавную анимацию с помощью JavaScript:

JS Скопировать код // Функция для плавной анимации высоты function animateHeight(element, from, to, duration) { const start = performance.now(); function animate(time) { const elapsed = time – start; const progress = Math.min(elapsed / duration, 1); const easeProgress = 0.5 – Math.cos(progress * Math.PI) / 2; // Easing function element.style.height = `${from + (to – from) * easeProgress}px`; if (progress < 1) { requestAnimationFrame(animate); } else { // Если анимация завершена и блок открыт, устанавливаем auto для адаптивности if (to > 0) { element.style.height = 'auto'; } } } requestAnimationFrame(animate); } // Модифицируем код обработчика клика button.addEventListener('click', () => { // ... предыдущий код if (isExpanded) { // Сохраняем текущую высоту и анимируем до 0 const height = content.offsetHeight; animateHeight(content, height, 0, 300); setTimeout(() => { content.setAttribute('hidden', ''); }, 300); } else { // Показываем элемент, измеряем его высоту, затем анимируем content.removeAttribute('hidden'); content.style.height = '0'; const height = content.scrollHeight; animateHeight(content, 0, height, 300); } });

Для поддержки доступности с клавиатуры необходимо добавить обработку нажатия клавиш:

JS Скопировать код button.addEventListener('keydown', (e) => { // Обработка клавиш Space и Enter if (e.key === ' ' || e.key === 'Enter') { e.preventDefault(); button.click(); } // Навигация с помощью стрелок (для группы аккордеонов) if (e.key === 'ArrowDown' || e.key === 'ArrowUp') { e.preventDefault(); const buttons = Array.from(accordionButtons); const currentIndex = buttons.indexOf(button); let nextIndex; if (e.key === 'ArrowDown') { nextIndex = (currentIndex + 1) % buttons.length; } else { nextIndex = (currentIndex – 1 + buttons.length) % buttons.length; } buttons[nextIndex].focus(); } });

Подход к реализации Преимущества Недостатки Чистый JavaScript Нет зависимостей, полный контроль Больше кода для поддержки, возможны кроссбраузерные проблемы jQuery Упрощенный синтаксис, решены кроссбраузерные проблемы Дополнительная зависимость, увеличивает размер страницы Bootstrap Готовое решение, согласуется с дизайн-системой Меньше контроля, сложнее кастомизировать Web Components Инкапсуляция, переиспользуемость Более сложная реализация, ограниченная поддержка

Если вы предпочитаете использовать jQuery, вот эквивалентный код:

JS Скопировать код $(document).ready(function() { $('.accordion-button').click(function() { const isExpanded = $(this).attr('aria-expanded') === 'true'; const contentId = $(this).attr('aria-controls'); // Опционально: закрывать другие блоки if (!isExpanded) { $('.accordion-button[aria-expanded="true"]').attr('aria-expanded', 'false') .each(function() { $('#' + $(this).attr('aria-controls')).attr('hidden', ''); }); } $(this).attr('aria-expanded', !isExpanded); if (isExpanded) { $('#' + contentId).attr('hidden', ''); } else { $('#' + contentId).removeAttr('hidden'); } }); });

Адаптивность и кроссбраузерность: решение проблем

Создание аккордеона, который идеально работает на всех устройствах и во всех браузерах, требует особого внимания к деталям. В этом разделе мы рассмотрим, как сделать наш компонент по-настоящему универсальным и устранить распространенные проблемы. 📱💻

Начнем с адаптивного дизайна. Аккордеон должен корректно отображаться на экранах любого размера от мобильных до десктопных:

CSS Скопировать код /* Базовые адаптивные стили */ .accordion { width: 100%; max-width: 800px; margin: 0 auto; } /* Адаптация для мобильных устройств */ @media (max-width: 576px) { .accordion-button { padding: 1rem 0.75rem; font-size: 1rem; } .accordion-content { padding: 0 0.75rem; } .accordion-content:not([hidden]) { padding-top: 0.75rem; padding-bottom: 1rem; } } /* Адаптация для планшетов */ @media (min-width: 577px) and (max-width: 992px) { .accordion { max-width: 90%; } } /* Для устройств с сенсорным экраном увеличиваем области нажатия */ @media (hover: none) { .accordion-button { padding: 1.5rem 1rem; min-height: 48px; /* Минимальная высота для тапа пальцем */ } }

Распространенные проблемы адаптивности аккордеонов и их решения:

Проблема: Слишком длинные заголовки выходят за границы экрана Решение: Используйте CSS-свойство word-wrap: break-word и max-width для заголовков

Проблема: Сложно попасть по заголовку на сенсорных устройствах Решение: Увеличьте padding и размер шрифта для мобильных устройств

Проблема: Контент с таблицами или изображениями не вписывается в аккордеон Решение: Добавьте overflow-x: auto для контентной части и max-width: 100% для медиаэлементов

Теперь рассмотрим кроссбраузерность. Хотя современные браузеры хорошо поддерживают большинство CSS-свойств, существуют некоторые различия, которые следует учитывать:

CSS Скопировать код /* Решение проблем кроссбраузерности */ /* Поддержка устаревших версий Edge и IE */ .accordion-button { position: relative; display: -ms-flexbox; display: flex; } /* Fallback для браузеров без поддержки CSS variables */ .accordion { background-color: #ffffff; box-shadow: 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, 0.1); } /* Для браузеров, которые не поддерживают hidden */ [hidden] { display: none !important; } /* Обеспечение поддержки анимации в Safari */ .accordion-content { -webkit-transition: max-height 0.3s ease, padding 0.3s ease; transition: max-height 0.3s ease, padding 0.3s ease; }

Для обнаружения и решения проблем с различными браузерами можно использовать feature detection:

JS Скопировать код // Проверка поддержки CSS-переменных const supportsCSSVars = window.CSS && window.CSS.supports && window.CSS.supports('(--foo: bar)'); if (!supportsCSSVars) { // Применить fallback стили document.documentElement.classList.add('no-css-vars'); } // Проверка поддержки плавных переходов const supportsTransitions = 'transition' in document.documentElement.style; if (!supportsTransitions) { // Отключить анимации и применить мгновенные изменения document.documentElement.classList.add('no-transitions'); }

Особое внимание следует уделить тестированию на различных устройствах и браузерах. Вот шпаргалка по часто встречающимся проблемам:

Safari на iOS: Проблемы с height: auto после анимации — используйте JS для управления высотой

Проблемы с после анимации — используйте JS для управления высотой Старые версии IE: Не поддерживают многие CSS3 свойства — создайте простой fallback

Не поддерживают многие CSS3 свойства — создайте простой fallback Firefox: Может некорректно обрабатывать некоторые transition effects — проверяйте визуальные артефакты

Может некорректно обрабатывать некоторые transition effects — проверяйте визуальные артефакты Chrome на Android: Прокрутка внутри аккордеона может быть проблематичной — используйте -webkit-overflow-scrolling: touch

Для обеспечения доступности на различных устройствах не забывайте о:

Достаточном контрасте между текстом и фоном

Размере шрифта не менее 16px для основного текста

Поддержке управления с клавиатуры и screen readers

Минимальном размере активных элементов 44×44px для сенсорных устройств

В итоге, хорошо реализованный аккордеон должен одинаково хорошо работать на старом компьютере с Internet Explorer, современном MacBook с Chrome и мобильном устройстве с Safari или Chrome — это требует тщательного тестирования и внимания к деталям.